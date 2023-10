Weitere Länder planen die Verknüpfung von SIM-Karten mit digitalen IDs

Italien, Namibia und Mauretanien gehören zu den Ländern, die die Aktivierung von SIM-Karten über digitale IDs einführen – und Italien hat nun die Phase erreicht, in der die Regulierungsbehörde für Telekommunikation, AGCOM, grünes Licht für diese Praxis gegeben hat.

In einer Erklärung der AGCOM heißt es, dass es den Mobilfunkbetreibern freisteht, die SIM-Karten entweder mit der elektronischen ID-Karte (CIE), der nationalen Service-Charta (ID), bekannt als CNS, oder dem öffentlichen digitalen ID-System (SPID) zu aktivieren.

Aus Namibia und Mauretanien wird von Schwierigkeiten bei der Einhaltung der Fristen berichtet.

In Italien berichtet die lokale Presse, dass die Genehmigung für diese Methode der SIM-Kartenregistrierung auf Entscheidungen zurückgeht, die auf einer Sitzung der Kommission für Infrastruktur und Netze getroffen wurden, sowie auf einen früheren Beschluss der Regulierungsbehörde.

(Der Beschluss 86/21/CIR, ein Dokument, das im Herbst letzten Jahres verabschiedet wurde, schreibt die Identifizierung des Nutzers jeder Telefonnummer im Rahmen der Nummernübertragbarkeit vor).

Bisher mussten Personen, die neue SIM-Karten für ihre Telefone registrieren lassen wollten, Kopien ihres Personalausweises und ihrer Steuernummer vorlegen (entweder persönlich oder per Online-Antrag).

Die neue Entwicklung wird von ihren Befürwortern als „Vereinfachung“ bezeichnet – ein Vetter von „Bequemlichkeit“, wenn es darum geht, die immer breitere und intensivere Nutzung digitaler IDs zu fördern. Einige Mobilfunkbetreiber sind auch mit einem anderen Argument für die neue Vorschrift unzufrieden, nämlich dass sie das SIM-Swapping bekämpfen soll, und argumentieren, dass es dafür andere Möglichkeiten gibt.

Ihre Einwände in Form einer Beschwerde wurden jedoch zurückgewiesen.

Im Allgemeinen werden die Gegner der Entscheidung dies wahrscheinlich als eine kleine „Vereinfachung“ im Gegenzug für eine Vielzahl von digitalen ID-Positionen in einem breiten Spektrum des täglichen Lebens und der Aktivitäten der Menschen betrachten.

Immerhin wird die SPID bereits von 35 Millionen Italienern für den Zugang zu verschiedenen Diensten genutzt.

Die biometrische SIM-Registrierung in Mauretanien sollte bis zum 6. Oktober abgeschlossen sein, aber bisher gibt es keine Nachrichten aus dem Land über den Fortschritt des Projekts. Mauretanien begründet die Einführung mit der „nationalen Sicherheit“.

In Namibia scheint das Problem in der geringen Akzeptanz und dem „Widerstand“ in einigen Gemeinden sowie in logistischen Problemen zu liegen.