Pepe Escobar: Die infernalische Eskalationsmaschine

Pepe Escobar

Der Todeskult in Westasien greift South Pars an, Teil des größten Gasfeldes der Welt, das sich Iran mit Katars North Dome teilt. Dann greift er das Kernkraftwerk Natanz an.

Eine rote Linie nach der anderen wird nacheinander überschritten.

Die Architektur einer infernalischen Eskalationsmaschine – ohne Ausweg – ist unerbittlich.

Der Todeskult in Westasien greift South Pars an, Teil des größten Gasfeldes der Welt, das sich Iran mit Katars North Dome teilt. Dann greift er das Kernkraftwerk Natanz an.

Iran greift Dimona und Arad im Süden Israels an – nur 10 km vom nuklearen Forschungszentrum Negev entfernt.

Israel bombardiert Teheran weiterhin flächendeckend und greift erneut Isfahan an. Irans Energieminister bestätigt, dass „die lebenswichtige Wasser- und Strominfrastruktur des Landes schwere Schäden erlitten hat“, darunter „Dutzende Anlagen zur Wasserübertragung und -aufbereitung“ sowie „kritische Wasserversorgungsnetze“.

Neo-Caligula, im Zustand maximaler Hysterie, droht mit einem 48-Stunden-Ultimatum: Öffnet die Straße von Hormus bis Montagabend wieder, sonst werden die USA iranische Kraftwerke „angreifen und auslöschen“, „beginnend mit dem größten“.

Iran antwortet, dass Hormus „vollständig geschlossen“ wird, wenn Kraftwerke angegriffen werden. Parlamentspräsident Ghalibaf betont, dass sämtliche Energie- und Ölinfrastruktur im Persischen Golf zu „legitimen Zielen“ werde und „irreversibel zerstört“ werde. Betonung: „irreversibel“.

Diese Kolumne wurde geschrieben, während die Uhr tickt – früher Abend in Asien.

Die Prognosen von Goldman Sachs über Ölpreise zwischen 110 und 125 Dollar im April sind bereits irrelevant. Es wird eher in Richtung 200 gehen.

Während die Zeit weiterläuft, betont Iran erneut: Keine Kapitulation.

Stattdessen veröffentlicht Teheran fünf zentrale Bedingungen als Teil einer neuen strategischen rechtlichen Gleichung:

Rechtsverbindliche Garantien, dass es keinen weiteren Krieg geben wird.

Keine US-Militärbasen mehr in Westasien – innerhalb von 30 Tagen.

Reparationen. In Höhe von 500 Milliarden Dollar.

Keine weiteren Kriege gegen die Achse des Widerstands.

Ein neues rechtliches Regime für die Straße von Hormus.

Dem gegenüber steht Barbarias Ziel, den Krieg „in wenigen Wochen“ zu beenden:

Zerschlagung des iranischen Atomprogramms.

Strenge Raketenbeschränkungen.

Keine Unterstützung mehr für „Stellvertreter“ in Westasien.

Übersetzung: Kapitulation.

Ein Dekret des Pavians von Barbaria

Das Imperium des Chaos unter dem verwirrten Pavian sucht angeblich nach einem Ausweg, im TACO-Stil. Dessen Nichtexistenz ist ein kategorischer Imperativ (Kant-Spezialist Larijani könnte das erklären).

Wenn das Imperium zurückweicht, kollabiert der Petrodollar – das ist bereits im Gange – und die chihuahuaartigen Staaten des Persischen Golfs werden später als Klienten Irans absorbiert. Ganz zu schweigen davon, dass das mit 39 Billionen Dollar verschuldete Imperium des Chaos und der Plünderung selbst in einen bestätigten wirtschaftlichen Zusammenbruch stürzen wird.

Iran kann es sich schlicht nicht leisten, die Abschreckung zu schwächen, die es nun endgültig etabliert hat. Wenn das zivile Stromnetz angegriffen wird – was bereits vor Ablauf des Ultimatums geschehen ist –, muss die Antwort auf dieses Kriegsverbrechen und diese kollektive Bestrafung exemplarisch sein.

Zugzwang ist eingetreten. Wenn Neo-Caligulas Armada versucht, die Insel Kharg zu erobern, blockieren die Huthis Bab al-Mandab. Wenn Neo-Caligula gemäß seinem Ultimatum Irans Kraftwerke bombardiert, zerstört Iran die Energieinfrastruktur des Persischen Golfs.

Wenn diese beiden Bluffs nacheinander aufgerufen werden, ist der Weg frei für Schachmatt. Matt.

So wie es aussieht, könnte Neo-Caligulas Drohung zum ultimativen Beispiel des neuen Paradigmas werden: völlige Regel- und Gesetzlosigkeit im internationalen Chaos. Wenn ich dich nicht mag, bombardiere ich dich und töte dich.

All das wird durch das amerikanische politische und rechtliche System „legitimiert“: ein Kriegsverbrechen, im Voraus lautstark in einem Social-Media-Beitrag verkündet, einseitig, unter Umgehung jeglicher Checks and Balances, ohne Kontrolle durch den Kongress, ohne gerichtliche Prüfung, ohne gesellschaftliche Debatte. Ein Dekret des Pavians von Barbaria.

Iran verfügt über alles, was nötig ist, um seine Antwort auf diesen Wahnsinn zu kalibrieren – einen Wahnsinn, der gleichzeitig einen Absturz der globalen Energieversorgung, der Finanzmärkte und der Lieferketten für praktisch alles, was Menschen kaufen, auslösen könnte.

Parlamentspräsident Ghalibaf hat bereits eine klare Warnung ausgesprochen: Käufer von US-Staatsanleihen sind nun legitime Ziele. „Wir überwachen eure Portfolios.“ Er ermutigt im Wesentlichen die feigen GCC-Petromonarchien, ihre US-Staatsanleihen abzustoßen, um die Zielliste zu verlassen – das Äquivalent einer finanziellen Atombombe.

Iran hat bereits drei Amazon-Rechenzentren im Golf bombardiert. Als Nächstes stehen Google, Microsoft, Nvidia, Oracle und Palantir auf der Liste. Saudische und emiratische Staatsfonds müssen ernsthaft das hohe Risiko bedenken, US-Schulden zu halten. Das Imperium des Chaos muss massiv Kredite aufnehmen, um diesen ewigen Krieg zu finanzieren. Wenn die Renditen außer Kontrolle geraten, wird das unfinanzierbar.

Und dann, wie durch einen Zaubertrick, lief das Ultimatum von Neo-Caligula von selbst aus. Ein wahrhaft königlicher TACO.

Seine Tirade auf Truth Social wirkt wie eine komplette Fälschung. Sie enthält Aussagen wie „sehr gute und produktive Gespräche hinsichtlich einer vollständigen und endgültigen Lösung unserer Feindseligkeiten“. Das iranische Außenministerium war unmissverständlich: Es gab keine Gespräche. „Iran lehnt jegliche Gespräche ab, solange die Kriegsziele nicht erreicht sind.“

Oberflächlich betrachtet entschied Neo-Caligula, „alle militärischen Angriffe auf iranische Kraftwerke und Energieinfrastruktur um fünf Tage zu verschieben“.

Was tatsächlich passiert sein könnte: Iran hat über Oman Neo-Caligula übermittelt, dass es alle Karten in der Hand hält – und dass er allein verantwortlich sein wird, wenn er seine Drohung umsetzt und die Weltwirtschaft zum Einsturz bringt. Daraufhin setzte im Universum von Mar-a-Lago Verwirrung ein, während US-Staatsanleihen und Aktien bereits im Panikmodus waren, Angriffe auf iranische Kraftwerke bereits am frühen Montag stattfanden und Iran kurz davor stand, in der Nacht massiv zurückzuschlagen.

Die infernalische Eskalationsmaschine ist jedoch alles andere als unter Kontrolle. Bis in fünf Tagen.