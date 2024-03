Die Weltjugendfestspiele, die vom 1. bis 7. März im Föderationsterritorium Sirius (Sotschi, Südrussland) stattfinden, sind in jeder Hinsicht eine beeindruckende Leistung: eine Art kultureller Sondereinsatz (SCO), der die Jugend des globalen Südens einbezieht.

Angefangen bei der unvergleichlichen Kulisse – dem Park der Wissenschaften und Künste der Olympischen Spiele 2014, eingebettet zwischen schneebedeckten Bergen und dem Schwarzen Meer – bis zu den Stars der Show: mehr als 20.000 junge Führungskräfte aus über 180 Nationen, Russen und vor allem Asiaten, Afrikaner und Lateinamerikaner sowie diverse Dissidenten aus dem sanktionsbesessenen westlichen „Garten“.

Unter ihnen befinden sich zahlreiche Pädagogen, Doktoranden, Aktivisten aus dem öffentlichen und kulturellen Bereich, ehrenamtliche Mitarbeiter gemeinnütziger Organisationen, Sportler, junge Unternehmer, Wissenschaftler, Bürgerjournalisten sowie Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren, die erstmals im Mittelpunkt des Sonderprogramms „Gemeinsam in die Zukunft“ stehen. Es sind die Generationen, die unsere gemeinsame Zukunft gestalten werden.

Präsident Putin war abermals sehr scharfsinnig: Er betonte, dass es einen klaren Unterschied gibt zwischen den Bürgern der Welt – einschließlich des globalen Nordens – und der intoleranten, extrem aggressiven westlichen Plutokratie. Russland, ein multinationaler, multikultureller Staat der Zivilisation, heißt grundsätzlich alle Bürger der Welt willkommen.

Die Weltjugendfestspiele 2024, die sieben Jahre nach dem letzten Festival stattfinden, knüpfen an eine Tradition an, die auf die Weltfestspiele der Jugend und Studenten 1957 zurückgeht, als die UdSSR während des Kalten Krieges Menschen von beiden Seiten des Eisernen Vorhangs willkommen hieß.

Die Idee einer offenen Plattform für junge, engagierte und gut organisierte Menschen, die sich zu den konservativen und familiären Werten Russlands hingezogen fühlen, zieht sich durch das gesamte Festival – in scharfem Kontrast zu der künstlichen und kulturlosen „offenen Gesellschaft“, die von den üblichen hegemonialen Stiftungen immer wieder verkauft wird.

Jeder Tag des Festivals ist einem Schwerpunktthema gewidmet. So ging es am 2. März um „Verantwortung für das Schicksal der Welt“, am 3. um „Einheit und Zusammenarbeit zwischen den Nationen“ und am 4. um „Eine Welt der Möglichkeiten für alle“.

Nicht weniger als 300.000 Jugendliche aus aller Welt hatten sich um die Teilnahme am Festival beworben. Die Auswahl von etwas mehr als 20.000 Jugendlichen war daher schon eine beachtliche Leistung. Nach dem Festival werden 2.000 ausländische Teilnehmer zu einem Kulturaustausch in 30 russische Städte reisen. Genau das, was Genosse Xi Jinping unter „Austausch von Mensch zu Mensch“ versteht.

Kein Wunder, dass die Organisatoren des Festivals, Rosmolodezh, die russische Bundesagentur für Jugendangelegenheiten, das Festival als „das weltweit größte Jugendevent“ bezeichnen. Direktorin Ksenia Rasuwajewa: „Wir zerstören den Mythos, dass Russland isoliert ist.

Die Fallen der „asynchronen Multipolarität

Bei diesem Festival dreht sich alles um die Vernetzung von Jugendgruppen und interkulturellen/geschäftlichen Beziehungen, die von der Ebene der nachhaltigen Gemeinschaft bis zur größeren geopolitischen Ebene reichen.

Ich hatte die große Ehre und Verantwortung, auf Einladung der Russia Knowledge Foundation zusammen mit einem Berater aus Hyderabad, Indien, im Pavillon der Oblast Belgorod vor einem wirklich multiglobalen Publikum aus dem Süden zu sprechen.

Die Frage-Antwort-Runde war großartig: ultra-brisante Fragen vom Iran bis Serbien, von Brasilien bis Indien, von Palästina bis zum Donbass. Ein wahrer Mikrokosmos des multikulturellen jungen globalen Südens, der alles über das aktuelle geopolitische Great Game erfahren und wissen wollte, wie nationale Regierungen die internationale kulturelle und wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen jungen Menschen fördern können.

Der Valdai Club bietet ein besonders attraktives Tagesprogramm während des Forums: Die Welt im Jahr 2040.

Ein Workshop am Sonntag befasste sich zum Beispiel mit der „Zukunft einer multipolaren Welt“, moderiert vom exzellenten Andrey Sushentsov, Dekan der School of International Relations am MGIMO, der wohl besten Schule für internationale Beziehungen der Welt.

Die Diskussion über „asynchrone Multipolarität“ war für das Publikum (eine starke chinesische Präsenz, vor allem Doktoranden) besonders nützlich und führte zu sehr scharfen Fragen von Wissenschaftlern aus Serbien, Südossetien, Transnistrien und natürlich China.

Srikanth Kondapalli, Professor für Chinastudien an der Jawaharlal Nehru Universität, erläuterte das Schlüsselkonzept der „asiatischen Multipolarität“, d.h. der vielen Asiaten innerhalb Asiens, die sich vereinfachenden westlichen Kategorisierungen völlig entziehen. Nach der Sitzung gab es einen ausgezeichneten Austausch darüber.

Aber nichts auf dem Forum ist vergleichbar damit, von Raum zu Raum zu gehen, einen Einblick in die detaillierten Diskussionen zu bekommen und dann durch die Pavillons zu schlendern, um Kontakte zu knüpfen. Ich wurde von allen angesprochen, vom Sudan bis Ecuador, von Neuguinea bis zu einer Gruppe Brasilianer, von Indonesiern bis zu einem Vertreter der Kommunistischen Partei der Vereinigten Staaten.

Und dann sind da noch die Stände der verschiedenen russischen Republiken. Hier kann man in ein Tee-Ritual auf den Jamal-Inseln eintauchen, sich aus erster Hand über das Autonome Gebiet der Nenzen informieren oder mit einem nuklearen Eisbrecher auf dem Nördlichen Seeweg reisen – oder auf der Arktischen Seidenstraße: dem Verbindungskanal der Zukunft. Noch einmal: ein multipolares Russland in der Praxis.

Vergleichen Sie nun dieses friedliche, globale Treffen, das sich auf alle Formen nachhaltiger Gemeinschaftsprogramme konzentrierte und von Hoffnungen und Träumen durchdrungen war, mit der zweiwöchigen massiven Kriegsübung der NATO mit dem Namen „Nordic Response 2024“, die von Finnland, Norwegen und dem Neuling Schweden weniger als 500 km von der russischen Grenze entfernt durchgeführt wurde.