Pepe Escobar: Hegemon befiehlt Europa: Auf Krieg setzen und Russlands Geld stehlen

Das Schweizer “Friedens”-Kabuki kam und ging – und der Gewinner war Wladimir Putin. Er musste gar nicht erscheinen.

Pepe Escobar

Keiner der großen Akteure ist erschienen. Oder wenn, dann weigerten sie sich, die nichtssagende Abschlusserklärung zu unterzeichnen – wie die BRICS-Mitglieder Brasilien, Indien, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Südafrika.

Ohne BRICS kann der kollektive Westen – der Hegemon und seine Vasallen – absolut nichts tun, um das Schachbrett des Stellvertreterkrieges in der Ukraine zu verändern.

In seiner sorgfältig kalibrierten Rede vor Diplomaten und der Führung des russischen Außenministeriums skizzierte Putin einen unglaublich zurückhaltenden und strategischen Ansatz zur Lösung des Ukraine-Problems. Vor dem Hintergrund der Eskalation der letzten Monate, in denen der Hegemon Kiew grünes Licht für ein weiteres Vordringen in die Russische Föderation gegeben hatte, war Putins Angebot äußerst großzügig.

Es ist ein direktes Angebot an den Hegemon und den kollektiven Westen – denn der verschwitzte T-Shirt-Darsteller in Kiew ist nicht nur illegitim, sondern auch irrelevant.

Vorhersehbar hat die NATO – über diesen epileptischen Klotz aus norwegischem Holz – bereits ihre Weigerung verkündet, zu verhandeln, selbst als einige relativ wache Mitglieder der Werchowna Rada (des ukrainischen Parlaments) begannen, das Angebot zu diskutieren, wie der Vorsitzende der Duma, Wjatscheslaw Wolodin, sagte.

Moskau betrachtet die Werchowna Rada als einzige legitime Instanz in der Ukraine – und als einzige, mit der eine Einigung möglich sei.

Der russische UN-Vertreter Wassili Nebenzya brachte es diplomatisch auf den Punkt: Wenn der großzügige Vorschlag abgelehnt werde, seien die Bedingungen für die Aufnahme von Verhandlungen beim nächsten Mal “anders”. Und “viel ungünstiger”, so der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses der Duma, Andrej Kartapolow.

Während Nebenzya betonte, dass im Falle einer Ablehnung der Westen kollektiv die volle Verantwortung für weiteres Blutvergießen trage, erläuterte Kartapolow das große Bild: “Russlands eigentliches Ziel ist es, ein vollkommen neues Sicherheitssystem für den eurasischen Raum zu schaffen.

Und das ist den Eliten des Hegemons natürlich ein Dorn im Auge.

Putins sicherheitspolitische Vision für Eurasien geht auf jene legendäre Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 zurück. Mit dem stetigen Voranschreiten eines unumkehrbaren neuen multinodalen (kursiv von mir) und multizentrischen Systems der internationalen Beziehungen drängt der Kreml nun – angesichts der äußerst gefährlichen Eskalation der letzten Monate – dringend auf eine Lösung.

Putin musste wieder einmal die Tauben, Stummen und Blinden an das Offensichtliche erinnern:

“Die Forderung, Russland, das über das größte Atomwaffenarsenal verfügt, eine strategische Niederlage beizubringen, zeigt den extremen Abenteurertum der westlichen Politiker. Entweder begreifen sie nicht das Ausmaß der Bedrohung, die sie selbst heraufbeschwören, oder sie sind einfach besessen vom Glauben an ihre eigene Immunität und Exklusivität. Beides kann zu einer Tragödie führen.

Sie bleiben taub, stumm und blind.

Ein Vorschlag ohne Lösung?

In informierten Kreisen Russlands tobt eine hitzige Debatte über Putins Vorschlag. Kritiker bezeichnen ihn als Kapitulation – erzwungen von ausgewählten Oligarchen und einflussreichen Wirtschaftskreisen, die einen “Beinahe-Krieg” (so das bevorzugte Schlagwort) nicht wollen und den unvermeidlichen Enthauptungsschlag immer wieder hinauszögern.

Kritiker argumentieren, die militärische Strategie sei der politischen völlig untergeordnet. Und das würde die gravierenden Probleme am Schwarzen Meer und in Transnistrien erklären: Das politische Machtzentrum weigert sich, das wirtschaftliche und militärische Ziel Nummer eins, Odessa, zu erobern.

Außerdem werden die ukrainischen Waffenlieferketten nicht richtig unterbrochen.

Der wichtigste Kritikpunkt lautet: “Es dauert zu lange”. Nehmen wir das Beispiel Mariupol.

Mariupol wurde 2014 im Rahmen eines Finanzdeals mit Rinat Achmetow, dem Besitzer der Asowstal-Werke, unter die Kontrolle von Nazi-Banden gestellt. Dies ist ein klassischer Fall von Oligarchen und Finanziers, die sich gegen militärische Ziele durchsetzen.

Die Großzügigkeit Putins, die in diesem jüngsten Friedensangebot zum Ausdruck kommt, lässt auch Parallelen zu den Ereignissen im syrischen Dara’a erkennen: Auch dort handelte Russland etwas aus, das zunächst wie ein Friedensabkommen aussah. Doch in Dara’a herrscht nach wie vor Chaos, extreme Gewalt, syrische und russische Soldaten sind in Gefahr.

Richtig heikel wird es, wenn der aktuelle Vorschlag nur fordert, dass die NATO nicht in Kiew interveniert, gleichzeitig aber Kiew auf Basis der (gescheiterten) Verhandlungen vom April 2022 in Istanbul eine Armee haben darf.

Kritiker argumentieren auch, Putin scheine zu glauben, dass dieser Vorschlag den Krieg lösen werde. Nicht wirklich. Eine echte Entnazifizierungskampagne dauert Jahrzehnte – von der vollständigen Entmilitarisierung bis zur Ausrottung extremistischer Ideologie. Eine echte Kulturrevolution.

Die gegenwärtige Eskalation entspricht bereits den Befehlen der Plutokratie, die das Sagen hat, an ihre Boten und Agenten: Die Nazi-Banden werden einen jahrelangen Krieg des Terrors in Russland entfesseln. Vom Territorium der Ukraine aus. Genauso wie Idlib in Syrien eine Umgebung des Terrors bleibt.

Die Odessa-Akte

Putins Strategie könnte auf etwas hinauslaufen, was seine Kritiker nicht verstehen. Sein Wunsch nach Rückkehr des Friedens und der Wiederherstellung solider Beziehungen zu Kiew und dem Westen muss ein Trick sein – denn er ist der Erste, der weiß, dass es dazu nicht kommen wird.

Es ist klar, dass Kiew nicht freiwillig Gebiete abtreten wird: Sie müssen auf dem Schlachtfeld erobert werden. Außerdem kann die NATO ihre kosmische Demütigung nicht einfach auf der gestrichelten Linie unterschreiben und akzeptieren, dass Russland bekommt, was es seit Februar 2022 fordert.

Das erste – diplomatische – Ziel hat Putin jedoch bereits erreicht. Er hat der globalen Mehrheit deutlich gemacht, dass er bereit ist, das Dilemma in ruhiger Atmosphäre zu lösen, während die verwirrte NATO alle zwei Minuten “Krieg” schreit.

Der Hegemon will Krieg? Dann wird es Krieg geben – bis zum letzten Ukrainer.

Und damit sind wir beim Odessa-Dossier.

Entscheidend ist, dass Putin sich zu Odessa nicht geäußert hat. Das ist die letzte Chance für Kiew, Odessa zu halten. Wenn der Friedensvorschlag endgültig abgelehnt wird, steht Odessa auf der nächsten Liste der Nicht-Verhandlungspunkte.

Außenminister Sergei Lawrow hat es wieder einmal auf den Punkt gebracht: “Putin ist geduldig. Wer Ohren hat, wird hören, wer Verstand hat, wird verstehen”.

Niemand sollte erwarten, dass überall im Westen funktionierende Gehirne auftauchen. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat bestätigt, dass die NATO in Polen, Rumänien und der Slowakei massive Einrichtungen plant, um “die Waffenlieferungen an die Ukraine zu koordinieren”.

Hinzu kommt die epileptische Platte aus norwegischem Holz, dass die NATO “diskutiert”, ihre Atomwaffen “angesichts der wachsenden Bedrohung durch Russland und China” in Gefechtsbereitschaft zu versetzen.

Wieder einmal verrät Old Stolty, worum es geht: Es geht um die Paranoia des Hegemons vor den beiden größten “existenziellen Bedrohungen”, der strategischen Partnerschaft Russland-China.

strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China. Mit anderen Worten: Die BRICS-Führer koordinieren ihr Streben nach einer multipolaren, multinodalen (kursiv von mir), “harmonischen” (Putins Terminologie) Welt.

Russisches Geld stehlen ist legal

Und dann ist da noch der eklatante Diebstahl russischen Finanzvermögens.

Bei ihrem traurigen Spektakel im süditalienischen Apulien einigten sich die G7 – in Anwesenheit des unrechtmäßig verschwitzten T-Shirt-Schauspielers – darauf, der Ukraine weitere 50 Milliarden Dollar an Krediten zu gewähren, die aus den Zinsen der eingefrorenen und praktisch gestohlenen Guthaben Russlands finanziert werden sollen.

Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni – deren Friseur- und Garderobenwechsel offensichtlich nicht für ihr Hirn bestimmt waren – erklärte mit makellos verdrehter Logik, dass die G7 “die eingefrorenen Guthaben der Russischen Föderation nicht konfiszieren werden”; “wir sprechen über die Zinsen, die sie im Laufe der Zeit ansammeln”.

Für einen Finanzbetrug ist dies ein wahres Meisterstück.

Im Wesentlichen versuchen der Hauptkunde (der Hegemon) und sein Instrument (die EU), den tatsächlichen Diebstahl dieser “eingefrorenen” russischen Staatsguthaben zu verschleiern, als handele es sich um eine legale Transaktion.

Die EU wird die “eingefrorenen” Vermögenswerte – etwa 260 Milliarden Dollar – in eine Sicherheit für den amerikanischen Kredit umwandeln. Das ist die ganze Geschichte – denn nur die Erträge aus den Vermögenswerten würden als Sicherheit für den Kredit nicht ausreichen.

Es wird noch komplizierter. Das Geld wird nicht von Washington nach Kiew fließen, sondern in der Stadt bleiben und dem industriell-militärischen Komplex zugute kommen, der immer mehr Waffen produziert.

Die EU stiehlt also die Gelder unter einem fadenscheinigen juristischen Vorwand (Janet Yellen hat bereits gesagt, dass das in Ordnung ist) und transferiert sie in die USA. Washington ist immun, wenn alles schief geht – und das wird es.

Nur ein Narr würde glauben, dass die Amerikaner einem Land, dessen Staatsverschuldung de facto am Abgrund steht, einen großen Kredit gewähren würden. Die Drecksarbeit bleibt den Europäern überlassen: Es ist Aufgabe der EU, den Status der gestohlenen/”eingefrorenen” Vermögenswerte Russlands in Sicherheiten umzuwandeln.

Und warten Sie auf den ultimativen Schachzug. Der ganze Plan betrifft Euroclear in Belgien – wo der Großteil der russischen Gelder geparkt ist. Aber die Entscheidung für diesen Geldwäsche-Betrug wurde weder von Belgien noch von den EU-Rokokos getroffen.

Es war eine G7-Entscheidung, die vom Hegemon durchgesetzt wurde. Belgien ist nicht einmal Mitglied der G7. Aber am Ende wird es die “Glaubwürdigkeit” der EU als Ganzes sein, die in der globalen Mehrheit den Bach runtergeht.

Und die Tauben, Stummen und Blinden merken es nicht einmal.