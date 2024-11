Pepe Escobar: Putin skizziert den „Moment der Wahrheit“

Von Pepe Escobar

Präsident Putins Auftritt bei der Plenarsitzung (Rede + Fragen und Antworten) auf dem jährlichen Treffen des Valdai-Clubs in Sotschi fühlte sich an wie ein Hochgeschwindigkeitszug auf Tempomat.

Völlig cool, ruhig, gelassen, in voller Kontrolle über einen Himalaya von Fakten, kein politischer Führer in der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart würde auch nur annähernd das bieten, was einer umfassenden, detaillierten Weltanschauung gleichkommt, die über ein Vierteljahrhundert lang auf höchster geopolitischer Ebene gereift ist.

Putin begann seine Ansprache mit einem Verweis auf die Oktoberrevolution von 1917 und zog eine direkte Parallele zu unseren turbulenten Zeiten: „Die Stunde der Wahrheit schlägt“. In einer klaren Hommage an Gramsci erklärte er, wie eine „völlig neue Weltordnung“ „vor unseren Augen entsteht“.

Der subtile Verweis auf den jüngsten BRICS-Gipfel in Kasan konnte kritischen Geistern in der globalen Mehrheit unmöglich entgehen. Kasan war ein lebendiges, atmendes Zeugnis dafür, dass „die alte Ordnung unwiderruflich verschwindet, man könnte sagen, bereits verschwunden ist, und sich ein ernsthafter, unversöhnlicher Kampf um die Bildung einer neuen entfaltet. Unversöhnlich vor allem deshalb, weil es nicht einmal um Macht oder geopolitischen Einfluss geht, sondern um einen Konflikt der Prinzipien, auf denen die Beziehungen zwischen Ländern und Völkern in der nächsten historischen Phase aufbauen werden.“

So kurz und knapp wie möglich sollte dies als der aktuelle Big Picture-Rahmen verstanden werden: Wir befinden uns nicht in einem reduktionistischen Kampf der Kulturen oder dem „Ende der Geschichte“ – das Putin als „kurzsichtig“ bezeichnete –, sondern stehen vor einem systemischen Konflikt grundlegender Prinzipien, der über Sieg oder Niederlage entscheidet. Das Ergebnis wird dieses Jahrhundert prägen – wohl das Eurasien-Jahrhundert, da „die Dialektik der Geschichte weitergeht“.

Putin selbst witzelte, dass er während seiner Ansprache in „philosophische Abschweifungen“ verfallen würde. Tatsächlich ging er weit über eine bloße Widerlegung einseitiger konzeptioneller Irrtümer hinaus, da „die westlichen Eliten dachten, dass ihr Monopol die Endstation für die Menschheit sei“ und „der moderne Neoliberalismus zu einer totalitären Ideologie verkommen ist“.

In Bezug auf KI fragte er rhetorisch: „Wird der Mensch ein Mensch bleiben?“ Er lobte den Aufbau einer neuen globalen Architektur, die sich in Richtung einer „polyphonen“ und „polyzentrischen“ Welt bewegt, in der „maximale Repräsentation“ an erster Stelle steht und die BRICS-Staaten „einen koordinierten Ansatz entwickeln“, der auf „souveräner Gleichheit“ basiert.

Sechs Grundsätze für eine globale nachhaltige Entwicklung

Souveränität musste eines der vorherrschenden Themen während der Valdai-Fragerunde sein. Putin bestand darauf, dass Russland „unsere eigene souveräne KI entwickeln muss. Da Algorithmen voreingenommen sind und einigen wenigen großen Unternehmen, die das Internet kontrollieren, massive Macht verleihen, ist die Notwendigkeit von ‚souveränen Algorithmen‘ zwingend erforderlich.“

Auf die Frage nach der eurasischen Sicherheit und den USA als dominierende Seemacht im Vergleich zu einem multipolaren Eurasien betonte er den „Konsens und den Wunsch in Eurasien nach einer anti-hegemonialen Bewegung“ und nicht nach einem „Block Eurasien“. Darin liege der Reiz der „multivektoralen Außenpolitik“ Eurasiens, die „mehr politische Unabhängigkeit“ impliziere. Das wichtigste Beispiel für die „Harmonisierung von Interessen“ sei die Partnerschaft zwischen Russland und China, und das sei auch der Grund für den „Erfolg der BRICS“.

Vergleichen Sie dies mit der „Unfähigkeit in Europa, ein System der ‚Unteilbarkeit der Sicherheit‘ zu etablieren und die ‚Blockpolitik zu überwinden‘; stattdessen setzte Europa auf die NATO-Erweiterung: “Nach dem Ende des Kalten Krieges bestand die Möglichkeit, die Blockpolitik zu überwinden. Aber die USA hatten Angst, Europa zu verlieren. Die USA haben fast eine koloniale Abhängigkeit geschaffen. Ehrlich gesagt habe ich das nicht erwartet.“

Putin gab einen faszinierenden Einblick in eine persönliche Erfahrung und bezog sich dabei auf ein Gespräch – auf Deutsch – mit dem ehemaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl im Jahr 1993, als Kohl unverblümt sagte, dass „die Zukunft Europas“ mit Russland verbunden sei.

Doch das führte letztendlich zu „dem wichtigsten Problem auf unserem eurasischen Kontinent, dem Hauptproblem zwischen Russland und den europäischen Ländern: dem Vertrauensdefizit (…) Wenn sie uns sagen, dass sie die Minsker Abkommen über die Ukraine nur unterzeichnet haben, um der Ukraine die Möglichkeit zur Wiederbewaffnung zu geben, und dass sie nicht die Absicht hatten, diesen Konflikt friedlich zu lösen, von was für einem Vertrauen können wir dann sprechen? (…) Sie haben direkt öffentlich erklärt, dass Sie uns betrogen haben! Uns belogen und betrogen haben! Was für ein Vertrauen ist das? Aber wir müssen zu diesem System des gegenseitigen Vertrauens zurückkehren.“

Putin fügte hinzu, dass Europa in Betracht ziehen sollte, Teil eines chinesischen Konzepts zu werden, das direkt aus der chinesischen Philosophie stammt („sie streben nicht nach Herrschaft“). Mit Elan betonte er, dass das chinesische übergeordnete geoökonomische Handels-/Konnektivitätsprojekt als „One Belt, One Common Road“ interpretiert werden sollte.

Und das lässt sich auf Zentralasien übertragen, wo all diese Nationen, die „in ihrer Eigenstaatlichkeit noch sehr jung sind“, an einer „stabilen Entwicklung“ interessiert sind. Für Russland und China gibt es im Herzen der Welt „keine Konkurrenz“: „Wir haben nur Zusammenarbeit.“

Putin zählte erneut die sechs Grundprinzipien auf, die seiner Meinung nach für eine globale nachhaltige Entwicklung von entscheidender Bedeutung sind: Offenheit der Interaktion (was bedeutet, dass es keine „künstlichen Barrieren“ geben darf); Vielfalt („ein Modell eines Landes oder eines relativ kleinen Teils der Menschheit sollte nicht als etwas Universelles auferlegt werden“); maximale Repräsentativität; Sicherheit für alle ohne Ausnahme; Gerechtigkeit für alle (Beseitigung der „Kluft zwischen der ‚goldenen Milliarde‘ und dem Rest der Menschheit“); und Gleichheit.

„Schafft Zivilisationen, nicht Krieg“

In Bezug auf die Ukraine war dies das Zitat zum Thema Geld: „Wenn es keine Neutralität gibt, ist es schwer, sich gutnachbarschaftliche Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine vorzustellen.“ Kurz gesagt: Moskau ist zu Verhandlungen bereit, aber auf der Grundlage der Fakten auf dem Schlachtfeld und der Vereinbarungen von Istanbul im April 2022.

Dies kann als direkte Botschaft an Präsident Trump interpretiert werden. Wem die Tür offen steht: „Russland hat seine Beziehungen zu den USA nicht beschädigt und ist offen für deren Wiederherstellung, aber der Ball liegt im Feld der Amerikaner.“

Putin über US-Präsidenten (er hat einige getroffen): „Alles interessante Menschen.“ Zu Trump: ‚Sein Verhalten, als auf ihn ein Attentat verübt wurde, hat mich beeindruckt. Er ist ein mutiger Mensch. Er hat sich tapfer geschlagen.‘ Zur offenen Tür: ‚Was immer er tut, liegt in seiner Entscheidung.‘ Dann gratulierte Putin offiziell zu Trumps Wiederwahl. Der Dialog könnte aufgenommen werden: “Wir sind bereit, mit Trump zu reden.“

Putin pries die Beziehungen zwischen Russland und China als Teil ihrer strategischen Partnerschaft als „auf höchstem Niveau in der modernen Geschichte“. Er lobte auch seine persönlichen Beziehungen zu Xi Jinping. Damit ebnete er den Weg für den wahren Knackpunkt, wenn es um die Beziehungen zwischen den USA, Russland und China geht: „Wenn die USA sich für eine trilaterale Zusammenarbeit statt für eine doppelte Einschränkung entschieden hätten, würden alle gewinnen.“

Eine ausgezeichnete Frage des brasilianischen Wirtschaftswissenschaftlers Paulo Nogueira Batista Jr. – ehemaliger Vizepräsident der NDB, der BRICS-Bank – veranlasste Putin, seine eigene Position zur Entdollarisierung zu verdeutlichen. Er erklärte rundheraus, dass „es meine Aufgabe ist, Ideen zu entwickeln, die wir dann unseren Partnern vorschlagen“.

Das Hauptziel sei es, „die Schaffung einer neuen Investitionsplattform unter Verwendung elektronischer Zahlungen vorzuschlagen“. Dies werde sich in naher Zukunft an die „vielversprechendsten Märkte“ richten – Südasien, Afrika, Teile Lateinamerikas: „Sie werden Investitionen und Technologien benötigen.“ Und „inflationsunabhängige Instrumente“ – mit Regulierung „durch Zentralbanken und die NDB. Wir haben vereinbart, dass eine Arbeitsgruppe regelmäßig auf Regierungsebene zusammentritt. Wir haben es nicht eilig.“

Damit ist jedes Szenario einer unmittelbaren finanziellen Bombe der BRICS vom Tisch – auch wenn „zwei Drittel unseres Handels in Landeswährungen abgewickelt werden“ und die Zahlen unter den BRICS ebenfalls hoch sind.

Die BRICS-Brücke wird getestet – schon bald. Was die Schaffung einer einheitlichen Währung betrifft, so ist dies „verfrüht. Wir müssen eine stärkere Integration der Volkswirtschaften erreichen und die Qualität der Volkswirtschaften auf ein bestimmtes – kompatibles – Niveau heben.“

Dann die Bombe: „Wir wollten den Dollar nie aufgeben!“ Das erklärt weitgehend Putins eigene Sicht auf die Entdollarisierung: „Sie machen sie mit ihrer eigenen Hand zunichte – der Macht des Dollars.“

All dies ist nur eine kleine Auswahl der Bandbreite an Themen, die der Präsident während der Valdai-Fragerunde ansprach. Das Forum selbst bot wertvolle Erkenntnisse über das gesamte Themenspektrum. Einige Teilnehmer stellten – zu Recht – fest, dass die „Mehrheit der Mehrheit“ fehlte: Jugendliche und Frauen. Die Afrikaner waren beeindruckt von der „Scharfsinnigkeit der russischen Bürokratie“.

Ein chinesischer Standpunkt stellte fest, dass „die Chinesen nicht gegen den Strom schwimmen, sondern den Fluss überqueren und das andere Ufer erreichen“. Es herrschte nahezu Einigkeit darüber, dass die Entwicklung „auf unterschiedlichen kulturellen Werten von Zivilisationen basieren“ sollte – tatsächlich Putins eigene Ansicht. Auch die „Notwendigkeit einer kollektiven Autorität“ im globalen Süden ist unerlässlich.

Ein griechischer Gedanke war besonders überzeugend, wenn es um den zivilisatorischen Ansatz in der Politik geht: „Zivilisationen prallen nicht aufeinander. Staaten tun es.“ Daher das neue – spielerische – Motto, das nicht nur die BRICS, sondern die gesamte globale Mehrheit leiten könnte: „Make Civilizations, Not War. (Statt Krieg, Zivilisationen schaffen.)“