Israelische Hooligans stürmen durch Amsterdam und rufen „Fu** You Palestine“

Von Mike Whitney

„Es gibt keine Schulen in Gaza, weil es keine Kinder mehr gibt“

In Amsterdam leben 15.000 Juden. Es schien ihnen gut zu gehen, bis einige israelische Hooligans auftauchten … Es stellt sich heraus, dass jemandem, der ein Jahr lang seine Nationalhymne „Möge dein Dorf brennen“ singt, die Zähne ausgeschlagen werden, denn im Gegensatz zum IStGH und zum IGH gibt es auf der Straße ein schnelleres Gerichtsverfahren … @yoUsaama

Zionistische Hooligans stürmten am Donnerstag durch die Straßen von Amsterdam, rissen palästinensische Flaggen herunter und schüchterten Passanten ein. Die Szene ähnelte den Vorfällen, die regelmäßig im Westjordanland stattfinden, wo fanatische Siedler die Schafhirten und Olivenbauern, die auf dem Land leben, schikanieren und brutal behandeln. Einem frühen Bericht des Middle East Eye zufolge:

Israelische Hooligans provozierten am Donnerstag in Amsterdam Zusammenstöße mit niederländischen Jugendlichen, nachdem sie rassistische, anti-arabische Slogans skandiert, palästinensische Flaggen heruntergerissen und eine Schweigeminute für die Opfer der Überschwemmungen in Spanien ignoriert hatten. Anreisende Fans von Maccabi Tel Aviv sorgten am Mittwoch und Donnerstag in verschiedenen Teilen der niederländischen Hauptstadt vor ihrem Europa-League-Spiel gegen den Amsterdamer Club Ajax für Ärger. Laut der Tageszeitung AD wurden Hooligans dabei beobachtet, wie sie in der Nacht vor dem Spiel mindestens zwei palästinensische Flaggen von der Fassade von Häusern der Anwohner entfernten. Ein arabischer Taxifahrer wurde ebenfalls von einer Gruppe angegriffen, die anscheinend zu den israelischen Fans gehörte. Die Polizei gab jedoch an, dass sie die Nationalität der Angreifer nicht feststellen konnte, da keine Festnahmen vorgenommen wurden. Eine Gruppe israelischer Fans, die sich am Mittwoch auf dem Dam-Platz versammelt hatte, wurde dabei gefilmt, wie sie Auseinandersetzungen mit Einheimischen provozierte und einige von ihnen mit „Fuck you“ und „Fuck you Palestine“ anbrüllte. Middle East Eye

Dass rassistische Prahlerei und Schlägereien auf die Straßen einer europäischen Hauptstadt übergreifen, sollte all diejenigen beunruhigen, die dachten, die giftige zionistische Ideologie könne auf den Nahen Osten beschränkt werden. Jetzt sehen wir den Fehler in dieser Theorie. Fanatismus kennt keine Grenzen, auch keine geografischen. Diese jungen Menschen werden durch ihr tief verwurzeltes Gefühl der Überlegenheit ermutigt, ein Phänomen, das die Eliten Washingtons jahrzehntelang angeheizt haben, weil sie dachten, es diene ihren geopolitischen Interessen. Man kann nur hoffen, dass diese jüngste Explosion rassistischer Gewalt eine dringend notwendige Selbstreflexion auslöst, die zu einer Neuausrichtung der aktuellen Politik führt. Man kann immer hoffen. Hier ist mehr vom MEE:

Vor dem Spiel am Donnerstag wurden Fans, die sich auf den Weg zum Johan-Cruyff-Arena-Stadion machten, dabei beobachtet, wie sie riefen: „Lasst die IDF [israelische Armee] die Araber ficken“. Sie weigerten sich auch, an einer Schweigeminute vor dem Anpfiff für mindestens 200 Menschen teilzunehmen, die bei den Überschwemmungen in Valencia ums Leben kamen. Die Polizei hat keine Verhaftungen von israelischen Fans bekannt gegeben, die vor dem Spiel an provokativen Handlungen beteiligt waren. Inmitten der Provokationen gegen Araber in der Stadt kam es vor und nach dem Spiel bis spät in die Nacht zu Zusammenstößen zwischen israelischen Hooligans und einigen Jugendlichen. In den sozialen Medien geteiltes Bildmaterial zeigte, wie Menschen aufeinander losgingen und die Polizei eingriff. Andere Videos zeigten, wie Menschen einige der israelischen Fans angriffen und verfolgten. Ein Polizeisprecher gab an, dass fünf Personen ins Krankenhaus eingeliefert und 62 festgenommen wurden. MEE

Wir können davon ausgehen, dass es zu diesem jüngsten Zusammenstoß nicht gekommen wäre, wenn die internationale Gemeinschaft sich bemüht hätte, ihre eigenen Resolutionen (242) durchzusetzen, die den Rückzug jüdischer Siedler aus (international anerkanntem) palästinensischem Land vorschreiben und so die Möglichkeit für eine Zwei-Staaten-Lösung schaffen würden. Doch anstatt die ihm zur Verfügung stehenden Mittel (Wirtschaftssanktionen und Friedenstruppen) einzusetzen, hat sich der UN-Sicherheitsrat dem Zwang Washingtons unterworfen, das im Grunde im Interesse der fanatischsten Elemente in Israel handelt. Washington hat alle Bemühungen zur Lösung der israelisch-palästinensischen Krise sabotiert und damit den Grundstein für weit verbreitete soziale Unruhen, Rowdytum und sogar Völkermord gelegt. Die Folgen der gestörten Machenschaften und endlosen Anbiederung Amerikas sind deutlich zu sehen. Überall bricht Gewalt aus. Hier ist mehr von MEE:

Israelische rechtsextreme Ultras sind für ihre verbale und körperliche Gewalt gegen Palästinenser berüchtigt. Im März schlugen reisende Fans von Maccabi Tel Aviv in Athen vor dem Spiel ihrer Mannschaft gegen die griechische Mannschaft Olympiacos einen Mann brutal zusammen, der eine palästinensische Flagge trug. „Israels ranghöchste Politiker, darunter auch Premierminister Benjamin Netanjahu, haben rechtsextreme Fußballfans in Israel offen umworben und im Gegenzug deren gewalttätige Unterstützung erhalten. Der gut dokumentierte Rassismus und die Gewalt, die von den Fans von Maccabi Tel Aviv in Amsterdam an den Tag gelegt wurden, spiegeln die Schlägereien der israelischen Regierung in Gaza und im Libanon wider“, sagte McGeehan gegenüber MEE... „Um den europäischen Fußball von der Art völkermörderischer Gesänge zu befreien, wie wir sie von den Fans von Maccabi Tel Aviv gehört haben, sollte die UEFA den israelischen Fußballverband an seine Verpflichtungen gemäß Artikel 7(7) seiner Statuten erinnern, rassistisches Verhalten zu unterbinden, und angemessene Sanktionen verhängen, wenn der IFA nicht handelt.“ MEE

Die Katze ist also aus dem Sack. Netanjahu und seine Verbündeten fördern dieses widerwärtige Verhalten und behaupten, dass jeder, der sich dem widersetzt, ein Antisemit ist. Der anti-muslimische Anführer der größten Partei in der niederländischen Regierung, Geert Wilders, der offenbar Netanjahus Weltanschauung teilt, bezeichnete die Unruhen als „Pogrom“ und bezeichnete gleichzeitig die arabischen Opfer als „multikulturellen Abschaum“. Wie bereits erwähnt, stimmen seine Ansichten mit denen des israelischen Premierministers überein.

Der israelische Politologe Ori Goldberg fasste die Ereignisse dieser Woche in Amsterdam in einem Interview zusammen, das am Freitag auf Aljazeera ausgestrahlt wurde. Ich habe seine Kommentare transkribiert, damit die Leser besser über seine Aussagen nachdenken können:

Wichtig ist, sich daran zu erinnern, dass dies nicht der Premierminister ist, der eine Erzählung vorantreibt. Dies ist im Moment die israelische Erzählung. Palästinenser sind – einfach durch ihr „Dasein“ – eine existenzielle Bedrohung für Israel, für alles Israelische und auch für den allgemeinen „guten Kampf“. Die Israelis sind schockiert, dass die Niederländer nicht erkennen, dass Israel ihren Krieg für sie führt. Die Israelis kämpfen gegen die existenzielle Bedrohung, die Europa zu übernehmen droht. Und die Tatsache, dass israelische Fans mitten in Amsterdam randalieren und randalieren, rassistische Lieder singen, die Wände von Privathäusern erklimmen, um palästinensische Flaggen herunterzureißen; sie tun nur, was getan werden muss. (Sarkasmus) Das ist ein wesentlicher Teil der aktuellen Lage in Israel; eine völlige Ablehnung der Vorstellung, dass Handlungen Konsequenzen haben. … In diesem Fall spiegelt die Politik von Netanjahu und seiner Regierung den israelischen Konsens wider. …Dies ist keine Indoktrination durch die Regierungsmacht; so denkt die israelische Gesellschaft tatsächlich. Wir sind bedroht, nur weil wir uns im selben Raum wie Palästinenser aufhalten. Wir sind ewige Opfer. Was wir tun, tun wir, weil wir es müssen, wir tun es zur Selbstverteidigung oder wir tun es als Teil des „Kampfes für das Gute“. Wenn das jemand nicht versteht, ist das sein Problem. Wir unterliegen nicht denselben Gesetzen und Regeln wie alle anderen, und das ist vielleicht mehr als alles andere ein Beweis dafür, wie tief in der israelischen Psyche das Gefühl der „rechtmäßigen Straflosigkeit“ verankert ist. Israelis sollten nicht unter den Folgen ihrer Handlungen leiden. Wir „tun, was wir tun“, weil wir keine andere Wahl haben. Ori Goldberg, kommentiert den zionistischen Amoklauf in Amsterdam, Al Jazeera

.@ori_goldberg on rioting Israeli football fans in Amsterdam, and what it tells us about Israeli politics and society right now. pic.twitter.com/BvbW3YWyU7 — Saul Staniforth (@SaulStaniforth) November 8, 2024

Zum Schluss noch eine kurze Zusammenfassung dessen, was in Amsterdam passiert ist, von jemandem, der dort war und wie ein glaubwürdiger Zeuge wirkt:

Der Vorfall mit den Fans von Maccabi Tel Aviv in Amsterdam wird immer verrückter, weil sie gestern Abend wegen ihres schrecklichen Verhaltens ins Visier genommen wurden. Und anstatt darüber nachzudenken, warum die UEFA (Union of European Football Associations) ein Land zulässt, das derzeit einen Völkermord und eine ethnische Säuberung an den Palästinensern begeht und dessen Fußballliga voller rassistischer Teams ist, die stolz darauf sind, keine Araber zu beschäftigen. Nun, anstatt sich damit zu befassen, tun Zionisten und westliche Medien natürlich so, als sei dies irgendwie mit der Vernichtung des jüdischen Volkes in Europa in den 1930er und 40er Jahren vergleichbar. Und es tut mir leid, aber das ist lächerlich und schmälert das Vermächtnis dieser Schrecken, denn diese Menschen wurden nicht aufgrund ihres Judentums ins Visier genommen. Sie wurden ins Visier genommen, weil die Fans von Maccabi Tel Aviv gewalttätige Hooligans sind, die durch die Straßen von Amsterdam zogen, Menschen angriffen, Flaggen herunterrissen, darüber sangen, dass es in Gaza keine Kinder und Schulen mehr gäbe, und sagten, dass die israelischen Besatzungstruppen gewinnen sollten, damit sie „die Araber ficken“ könnten, und andere Schrecken. Diese Leute müssen vom internationalen Fußball ausgeschlossen werden. Die Schuld liegt eindeutig bei der UEFA. Dies ist kein antisemitischer Ausbruch gegen jüdische Menschen, der aus dem Nichts kam. Dies ist auf den Rassismus zurückzuführen, der die israelische Gesellschaft durchdringt, und auf die Art und Weise, wie sich dies ausbreitet, wenn Israelis in andere Länder reisen. Und wie gesagt, die UEFA ist schuld, denn dies ist nicht der erste Vorfall mit Fans von Maccabi Tel Aviv … Im März schlugen sie vor ihrem Spiel in Athen einen Palästinenser bewusstlos. Und dennoch lässt die UEFA diese Gruppe von Menschen, die den Völkermord feiern und diejenigen, die sich dem widersetzen, gewaltsam angreifen, weiterhin durch Europa reisen und weiter feiern und erwartet, dass die Menschen nicht reagieren. Das ist grotesk und lächerlich, und die Art und Weise, wie es dargestellt wird, ist einfach widerlich. @Teammichael777

""ℕ𝕠 𝕤𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝𝕤 𝕚𝕟 𝔾𝕒𝕫𝕒 𝕓𝕖𝕔𝕒𝕦𝕤𝕖 𝕥𝕙𝕖𝕣𝕖 𝕒𝕣𝕖 𝕟𝕠 𝕔𝕙𝕚𝕝𝕕𝕣𝕖𝕟"" 👶

Israel's Maccabi Tel Aviv hooligans, protected by police, chanted anti-Arab slurs and a genocidal

song in Amsterdam. pic.twitter.com/imqGdGv0yd — TMJ (@Teammichael777) November 8, 2024

Wie immer ist die Darstellung der Ereignisse in den Medien zugunsten der Täter verzerrt. Man kann keiner der Mainstream-Berichterstattungen trauen. Aber das wussten Sie ja bereits.