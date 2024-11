Elon Musk postet „Novus ordo seclorum“ neben einem Bild von ihm mit Trump

Der katholische Konvertit und ehemalige Redenschreiber des Weißen Hauses, Joshua Charles, fragte Musk, ob er den Ausdruck „Novus Ordo Seclorum“ auf „freimaurerische Weise“ verwenden wolle.

Mogul und X Besitzer Elon Musk, der Donald Trump bei der Wahl 2024 unterstützte, postete am Mittwoch auf X den Satz „Novus Ordo Seclorum“ neben einem Bild von sich mit dem Präsidenten.

Der lateinische Satz bedeutet „Neue Ordnung der Zeitalter“ und ist auf dem Großen Siegel der Vereinigten Staaten, das sich auf dem Dollarschein befindet, eingraviert.

Der New-York-Times-Bestsellerautor und ehemalige Redenschreiber im Weißen Haus, Joshua Charles, antwortete Musk auf X und fragte ihn, ob er die Phrase auf eine „freimaurerische“ Weise verwenden wolle.

Charles Thomson, der Sekretär des Kontinentalkongresses der Vereinigten Staaten, prägte im Juni 1782 den Wahlspruch „Novus Ordo Seclorum“ und erklärte, dass er als Teil des Großen Siegels der Vereinigten Staaten „den Beginn des neuen amerikanischen Zeitalters“ bedeute.

Joshua Charles behauptet, dass die Ziele der amerikanischen Gründer mit denen der Freimaurerei übereinstimmten (einige der Gründer waren überzeugte Freimaurer), da sie den Katholizismus zerstören wollten. Am späten Mittwochabend teilte er auf X ein Zitat aus einem Brief von John Adams an Thomas Jefferson, das dies beweist:

Das platonische, pythagoräische, hinduistische und kabbalistische Christentum, das katholische Christentum, das sich seit 1500 Jahren durchgesetzt hat, hat eine tödliche Wunde erhalten, an der das Ungeheuer schließlich sterben muss. Aber seine Konstitution ist so stark, dass es noch Jahrhunderte überleben kann, bevor es stirbt.

Dieses Zitat stammt aus einem Brief von John Adams an Thomas Jefferson vom 16. Juli 1814. In diesem Schreiben diskutiert Adams die verschiedenen Formen des Christentums und äußert seine Ansicht, dass das katholische Christentum eine „tödliche Wunde“ erlitten habe, die letztlich zu seinem Untergang führen werde, obwohl es aufgrund seiner starken Verfassung noch Jahrhunderte überleben könne.

Es ist schockierend, in welchem ​​Ausmaß sich einige der amerikanischen Gründerväter bewusst und vorsätzlich von der Christenheit, der von der katholischen Kirche geschaffenen Zivilisation, abwandten und diese zu zerstören versuchten. „Das platonische, pythagorische, hinduistische und kabbalistische Christentum, also das katholische Christentum, das seit 1500 Jahren vorherrscht, hat eine tödliche Wunde erlitten, an der das Monster schließlich sterben muss. Doch seine Konstitution ist so stark, dass es Jahrhunderte durchhalten kann, bevor es stirbt.“ John Adams, An Thomas Jefferson (16. Juli 1814)

It is shocking the extent to which some of the American Founders were consciously, and purposely, departing from and trying to destroy Christendom, the civilization created by the Catholic Church.



Charles hat sich intensiv mit der Freimaurerei befasst und darüber geschrieben, dass der Geheimbund letztlich eine neue Weltordnung errichten wolle, in der die katholische Kirche gestürzt und durch die Herrschaft des Antichristen ersetzt werde.

Musk signalisierte seine Unterstützung für eine „neue Ordnung der Zeitalter“ – wenn auch subtil – bereits auf der Met Gala 2018, als er ein weißes Jackett mit der Aufschrift „Novus Ordo Seclorum“ auf dem Rücken trug.

Als säkularer Geschäftsmann begann Musk, die Vorteile der Religion zu loben. Er bezeichnet sich selbst als „kulturell christlich“ und sagte in einem Interview mit Tucker Carlson, dass ein „woke mind virus“ „den Platz der Religion einnimmt“.

Kürzlich teilte er auf X folgende Überlegung zur Gesellschaft:

„Der Atheismus hinterließ einen leeren Raum; die säkulare Religion nahm ihren Platz ein, ließ die Menschen jedoch in Verzweiflung zurück; kinderloser Hedonismus ohne Sorge. Vielleicht ist Religion gar nicht so schlecht, um dich vor Traurigkeit zu bewahren.“

Politisch hat Musk sich als Verbündeter gegen „woke Marxisten“ positioniert und überzeugte unter anderem den einflussreichen Podcaster Joe Rogan, Trump als Präsidenten zu unterstützen. Dennoch äußern einige Christen Bedenken über Musks Säkularismus und seine mögliche Verwicklung in eine „Mark of the beast“-Technologie.

Ein solches Projekt ist Neuralink, eine implantierbare Brain-Computer-Interface-Technologie, die sich derzeit in Entwicklung befindet. Sie würde eine nahezu augenblickliche, drahtlose Kommunikation zwischen Gehirn und Computer ermöglichen. Diese Technologie könnte Behinderten helfen, birgt jedoch auch das Potenzial für eine „Verschmelzung des menschlichen Gehirns mit der KI“, die nach Musks Vision neue Möglichkeiten für Manipulationen des menschlichen Geistes eröffnen könnte.