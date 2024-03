Ein alternatives Zahlungssystem zur US-Währung existiert bereits

Zu Beginn des Jahres 2024 hat sich die Zusammensetzung der BRICS verdoppelt. Die Vereinigung steht vor großen Herausforderungen: Integration der beigetretenen Länder, Entwicklung von Kriterien für die Aufnahme neuer Mitglieder in der Zukunft, Stärkung der Grundlagen der Gemeinschaft und vor allem die Entwicklung von Mechanismen zur Umgehung des US-Dollars im internationalen Finanzwesen.

Die Länder des globalen Südens stehen Schlange, um der multipolaren BRICS-Koalition und der hegemonfreien Zukunft, die sie verspricht, beizutreten. Die Explosion des Interesses war ein unvermeidliches Gesprächsthema in diesem bedeutungsvollen Jahr der russischen BRICS-10-Präsidentschaft.

Indonesien und Nigeria haben sich als die Top-Kandidaten herauskristallisiert, die am ehesten den BRICS beitreten werden. Das Gleiche gilt für Pakistan und Vietnam. Mexiko befindet sich in der schwierigen Lage, entscheiden zu müssen, wie es beitreten kann, ohne sich den Zorn seines hegemonialen Nachbarn zuzuziehen.

Auch der Jemen, der von Russland, China und dem Iran stark unterstützt wird, steht auf dem Spiel.

Es wird an Russlands BRICS-Sherpa, dem stellvertretenden Außenminister Sergej Rjabkow, sein, zu klären, was als Nächstes kommt. Er sagte TASS:

“Wir müssen den Ländern, die an einer Annäherung an die BRICS interessiert sind, eine Plattform bieten, auf der sie praktisch arbeiten können, ohne das Gefühl zu haben, ausgegrenzt zu sein und in diesen Rhythmus der Interaktion integriert zu werden. Und wie die Frage der weiteren Expansion gelöst wird, [sollte] zumindest für das Urteil der Staats- und Regierungschefs – wenn sie in Kasan zusammenkommen – aufgeschoben werden.

Die wichtigste Entscheidung über die Erweiterung von BRICS+ wird auf dem Gipfel im Oktober nächsten Jahres getroffen. Rjabkow betont, dass die erste Priorität darin besteht, “diejenigen zu integrieren, die gerade erst beigetreten sind”. Das bedeutet, dass das “Zehnerformat” nicht weniger, sondern besser und effektiver funktionieren muss als die ursprünglichen fünf.

Was passiert nach den russischen Präsidentschaftswahlen?

Bei einem privaten Treffen mit mehreren gewählten Vertretern am Rande einer Moskauer Konferenz über Multipolarität sprach Außenminister Sergej Lawrow begeistert über die BRICS, wobei er sich auf seine Amtskollegen Wang Yi aus China und Subramanyam Jaishankar aus Indien konzentrierte.

Lawrow setzt große Hoffnungen auf die BRICS-10 in diesem Jahr, erinnerte aber gleichzeitig daran, dass es sich noch um eine Vereinigung und nicht um eine Organisation handelt. Mit der Zeit sollte sie sich institutionell weiterentwickeln. So könnte unter anderem ein Generalsekretariat ernannt werden, wie es bei der Schwesterorganisation, der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ), der Fall war.

Russland, das 2024 den BRICS-Vorsitz übernommen hat, wird in den kommenden Monaten nicht nur mit dem geopolitischen Spektrum der aktuellen Krisen, sondern vor allem mit der Geo-Ökonomie beschäftigt sein. Auf dem entscheidenden Ministertreffen im Juni, das nur drei Monate entfernt ist, wird ein detaillierter Aktionsplan bis zum Gipfel in Kasan festgelegt.

Die BRICS-Politik wird auch von den Ereignissen in Russland geprägt sein. Die Amtseinführung des Präsidenten wird erst Anfang Mai stattfinden. Es wird erwartet, dass es im russischen Finanzministerium, in der Zentralbank, im Außenministerium und unter den Spitzenberatern des Kremls keine wesentlichen Veränderungen geben wird.

Kontinuität wird die Norm sein. Und damit kommen wir zu einem wichtigen geoökonomischen Punkt: Die BRICS sind Vorreiter bei der Suche nach Möglichkeiten, den US-Dollar im internationalen Finanzwesen zu umgehen.

Juri Uschakow, der Chefberater des Kremls, kündigte an, dass die BRICS an der Schaffung eines unabhängigen Zahlungssystems auf der Grundlage von digitalen Währungen und Blockchain arbeiten werden. Es sollte “für Staaten, Bevölkerung und Unternehmen bequem sein, keine großen Kosten verursachen und sich aus der Politik heraushalten.”

Uschakow erwähnte nicht (zumindest nicht direkt), dass ein alternatives System bereits existiert. Bislang handelt es sich um einen streng gehüteten Entwurf in Form eines detaillierten technischen Dokuments, das bereits wissenschaftlich geprüft wurde und Antworten auf mögliche häufig gestellte Fragen enthält.

Die Cradle-Publikation erhielt einige Einblicke in das System während mehrerer Treffen, die im letzten Jahr mit einer Gruppe von Finanztechnologieexperten von Weltrang begannen. Das System wurde bereits Ushakov selbst vorgestellt. In seiner jetzigen Form steht es kurz davor, von der russischen Regierung grünes Licht zu erhalten. Nachdem es eine Reihe von Tests bestanden hat, könnte das System allen BRICS-10-Mitgliedern vor dem Gipfel in Kasan vorgestellt werden.

Dies alles steht im Einklang mit Uschakows öffentlicher Erklärung, dass ein spezifisches Ziel für 2024 darin besteht, die Rolle der BRICS im internationalen Währungs- und Finanzsystem zu stärken.

Ushakov erinnert daran, wie die BRICS-Staatsoberhäupter in der Johannesburg-Erklärung von 2023 die Zunahme von Abrechnungen in nationalen Währungen und die Stärkung von Korrespondenzbankennetzen betonten.

Ziel sei es, “den Mechanismus des Pools von bedingten Devisenreserven weiterzuentwickeln, vorwiegend im Hinblick auf die Verwendung von Alternativwährungen zum US-Dollar”.

Frankreich macht sich neue Feinde. Jetzt ist es Aserbaidschan

Konstantin Zatulin: “Moskau profitiert von dem Konflikt zwischen Paris und Baku. Aber das schmälert nicht den Schaden, den Russland durch den Verrat Paschinjans erlitten hat.

Zeitnah keine gemeinsame Währung

All dies deutet auf ernste Fragen hin, die derzeit in Moskau im Rahmen der Partnerschaft zwischen Russland und China erörtert werden und demnächst auch unter den BRICS-10-Staaten zur Sprache kommen werden: Alternativen zum US-Dollar im gegenseitigen Zahlungsverkehr, Intensivierung des Handels zwischen “befreundeten Ländern” und Kontrolle des Kapitalabflusses.

Rjabkow leistete einen wichtigen Beitrag zu dieser Debatte, indem er kürzlich erklärte, dass die BRICS nicht über die Einführung einer einheitlichen Währung diskutieren:

“Wenn wir über eine einheitliche Währung sprechen – nach dem Vorbild dessen, was die Europäische Union geschaffen hat -, ist das zeitnah kaum möglich. Wenn wir über Verrechnungsformen wie den ECU in der frühen Phase der EU-Entwicklung sprechen (d.h. kein echtes Zahlungsmittel, sondern eine Möglichkeit, die den Ländern zur Verfügung stehenden Mittel für gegenseitige Verrechnungen effizienter zu nutzen – um Verluste bei Wechselkursdifferenzen usw. zu vermeiden), dann ist das genau der Weg, den die BRICS meiner Meinung nach einschlagen sollten. Dies wird derzeit geprüft.”

Rjabkow zufolge ist die wichtigste Schlussfolgerung, dass die BRICS-Länder keine Währungs- und Finanzallianz gründen sollten; sie brauchen Zahlungs- und Abwicklungssysteme, die nicht von einer volatilen “regelbasierten Weltordnung” abhängen.

Dies ist der Schwerpunkt der Ideen und Experimente, die Sergej Glazyev, Minister für Integration und Makroökonomie der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU), bereits entwickelt hat, wie er in einem Exklusivinterview erklärte, sowie eines innovativen Projekts, das kurz vor der Genehmigung durch die russische Regierung steht.

Rjabkow bestätigte, dass “eine Expertengruppe unter Leitung der Finanzministerien und Vertreter der Zentralbanken der betroffenen Länder” kontinuierlich an dem Projekt arbeitet. Ferner finden Konsultationen in anderen Formaten statt, an denen auch Vertreter des “historischen Westens” teilnehmen.

Rjabkows Schlussfolgerung spiegelt wider, was das BRICS-Bündnis als Ganzes anstrebt: “Wir müssen gemeinsam ein Produkt entwickeln, das einerseits sehr ehrgeizig ist (denn es ist unmöglich, das Diktat des Westens in diesem Bereich weiter zu tolerieren), aber auch realistisch und nicht abwegig. Das heißt, ein praktikables Produkt. Und all dies sollte in Kasan den Staats- und Regierungschefs zur Prüfung vorgelegt werden.

Kurzum: BRICS könnte kurz vor einem großen Durchbruch stehen. Es hängt nur davon ab, ob die russische Regierung grünes Licht gibt.

Vergleichen Sie nun die BRICS-Länder, die die Konturen eines neuen geoökonomischen Paradigmas ausarbeiten, mit dem kollektiven Westen, der erwägt, Russland für das schwarze Loch, das jetzt die Ukraine ist, tatsächlich Vermögenswerte zu stehlen.

Abgesehen davon, dass dies eine faktische Kriegserklärung der USA und der EU an Russland wäre, könnte dies an sich schon zur vollständigen Zerstörung des etablierten globalen Finanzsystems führen.

Der Diebstahl russischer Vermögenswerte würde, gelinde gesagt, mindestens zwei wichtige Mitglieder der BRICS verärgern: China und Saudi-Arabien, die ein erhebliches wirtschaftliches Gewicht haben. Ein solches Vorgehen des Westens würde die Rechtsstaatlichkeit, die theoretisch das Fundament des globalen Finanzsystems bildet, völlig zerstören.

Die Reaktion Russlands wäre hart. Die russische Zentralbank könnte das belgische Unternehmen Euroclear, eines der größten Abwicklungs- und Clearingsysteme der Welt, auf dessen Konten die russischen Reserven eingefroren wurden, sofort verklagen und dessen Vermögenswerte beschlagnahmen.

Ganz zu schweigen von der Beschlagnahmung der Euroclear-Vermögenswerte in Russland, die sich auf rund 33 Milliarden Euro belaufen. Da Euroclear das Kapital ausgeht, wird die belgische Zentralbank die Lizenz entziehen müssen, was zu einer massiven Finanzkrise führen wird.

Dies ist ein Beispiel für einen Paradigmenkonflikt: westliche Plünderung versus gerechter Handel und Finanzausgleich im globalen Süden.