Die 5G und ihre Auswirkungen auf Mäuse, Ratten und Menschen. Zehn neue Studien. Dr. William Makis

Von Dr. William Makis

Mainstream-Medien verbinden COVID-19, Impfstoffe und 5G

Sie machten sich über die 5G lustig, nachdem sie ihren COVID-19-Impfstoff erhalten hatten. Einige von ihnen starben plötzlich, andere hatten Impfschäden, einige sind noch am Leben und gesund. Aber warum wird 5G überhaupt erwähnt?

Was war das für eine Propaganda, die 5G mit COVID-19-Impfstoffen in Verbindung brachte? Neue Forschungsergebnisse über 5G sind sehr aufschlussreich.

28. Februar 2024 – Nashville, TN – Die 38-jährige Brittany Rhea Garton starb plötzlich am 28. Februar 2024 an „Organversagen“ 23. März 2021: „Habe heute meinen Bill Gates 5G Mikrochip implantiert bekommen! Ich muss in 3 Wochen wiederkommen, um ihn aktivieren zu lassen! Ich frage mich, welche Superkräfte er mir verleihen wird?“ „Danke Pfizer“

31. Oktober 2023 – Fayston, VT – Der 47 Jahre alte Steve Poponi starb am 31. Oktober 2023 plötzlich an einem Herzinfarkt. „Meine Frau hat an einer Lotterie teilgenommen und ich wurde heute geimpft! Ich habe jetzt wirklich gute 5G!“

Feb. 2022 – Nate Timesamillion erkrankte kurz nach seiner 3. COVID-19-Impfung (Auffrischungsimpfung) an Perikarditis

Neue Forschung zu 5G:

2024 Feb (Wang et al) – Auswirkungen des hochfrequenten Feldes der 5G-Kommunikation auf das fäkale Mikrobiom und die Metabolom-Profile bei Mäusen

„Nach der HF-Exposition wurden den Mäusen Kotproben entnommen, um Darmmikroorganismen und Metaboliten zu bestimmen.

„Die Ergebnisse zeigten, dass die mikrobielle Zusammensetzung des Darms in der RF-Gruppe verändert war, was sich in einer reduzierten mikrobiellen Vielfalt und einer veränderten Verteilung der mikrobiellen Gemeinschaft zeigte.“

„Die Metabolomik-Profilierung identifizierte 258 signifikant unterschiedlich häufig vorkommende Metaboliten in der RF-Gruppe.

„4,9-GHz-Hochfrequenzstrahlung kann bei Mäusen eine Dysbiose der intestinalen Mikrobiota verursachen“

„Derzeit vermuten wir nur, dass die Darmmikrobiota und das Ungleichgewicht des Stoffwechsels mit dem depressionsähnlichen Verhalten, das durch Hochfrequenz induziert wird, in Verbindung stehen, und das Ungleichgewicht des Stoffwechselprofils könnte mit den Veränderungen der Immunregulation oder Entzündung zusammenhängen.

2024 Jan.31 (Hardell et al) – Ein achtjähriger Junge entwickelte starke Kopfschmerzen in einer Schule in der Nähe eines Mastes mit 5G-Basisstationen

„In dieser Fallstudie stellen wir einen achtjährigen Jungen vor, der eine Schule besucht, in der ein Mobilfunkmast mit 5G-Basisstationen 200 Meter vom Schulgelände und 285 Meter von seinem Klassenzimmer entfernt steht.

„Relativ bald, nachdem der Junge begonnen hatte, den Unterricht in der Schule zu besuchen, begann er unter Kopfschmerzen zu leiden, wenn auch anfangs nicht jeden Tag oder nicht einmal jede Woche.“

„Im Herbst 2023 wurden die Kopfschmerzen in der Schule jedoch täglich stärker und erreichten einen Wert von 10 auf der 10-stufigen Skala; 0 entspricht keinen Beschwerden und 10 unerträglichen Beschwerden. Er kann auch etwas Müdigkeit (Grad 5) und manchmal Schwindel (Grad 7) in der Schule verspüren“.

„Zu Hause ist der Junge im Allgemeinen symptomfrei, aber er kann auch gelegentlich Kopfschmerzen haben, Grad 2 auf der 10-stufigen Skala, aber diese Kopfschmerzen verschwinden relativ schnell.“

„Seit Herbst 2023 trägt der Junge eine Schutzkappe (die gegen HF-Strahlung abschirmt) sowohl draußen als auch drinnen im Klassenzimmer.“

„Im Freien benutzt er außerdem eine RF-Schutzjacke und einen Schal. Mit der Schutzkappe leidet er nach bisherigen Erfahrungen nicht unter Kopfschmerzen.“

„Die bisher durchgeführten epidemiologischen Studien zeigen einen klaren Zusammenhang zwischen der Exposition gegenüber HF-Strahlung und Krebs [14]. Darüber hinaus haben die größten Labortierstudien der letzten Jahre am National Toxicology Program [24,25] und am Ramazzini-Institut [26] das erhöhte Krebsrisiko bestätigt.

Laborstudien haben wiederholt und überzeugend Mechanismen aufgezeigt, die das erhöhte Krebsrisiko erklären. Dazu gehören oxidativer Stress (bekannter Mechanismus der Krebsentwicklung), mRNA-Effekte und DNA-Schäden [27].

Konsistente Ergebnisse zu HF-Strahlung und Krebsrisiken wurden daher in epidemiologischen Studien am Menschen, in Laborstudien an Tieren und in Laborstudien an Zellen gefunden [14,28-30].

Mit dem zunehmenden Wissen über Krebsrisiken sollte HF-Strahlung als Humankarzinogen der Gruppe 1 gemäß der IARC-Klassifizierung eingestuft werden, wenn sie objektiv und ohne Interessenkonflikte bewertet wird. Diese Einstufung sollte einen großen Einfluss auf Präventionsmaßnahmen haben.

2023 Dez (Ozgen et al) – Therapeutische Wirkungen von Melatonin bei langfristiger Exposition gegenüber hochfrequenter 2100 MHz-Strahlung auf die Eigenschaften von Ratten-Spermien

„Hochfrequente elektromagnetische Felder (HF-EMF) sind einer der Risikofaktoren für die Gesundheit der männlichen Fortpflanzung und Melatonin könnte aufgrund seiner antioxidativen Eigenschaften ein idealer Kandidat für die therapeutische Entwicklung gegen HF-induzierte männliche Fruchtbarkeitsprobleme sein.

„In der vorliegenden Studie wird die mögliche therapeutische Rolle von Melatonin bei den zerstörerischen Wirkungen von 2100 MHz HF-Strahlung auf die Spermieneigenschaften von Ratten untersucht.“

„Der Prozentsatz an abnormaler Spermien-Morphologie war signifikant erhöht bei HF-Exposition, während die Gesamtzahl der Spermien signifikant abnahm.“

„Die HF-Exposition zeigte auch schädliche Wirkungen auf das Akrosom, das Axonem, die Mitochondrien-Hülle und die äußeren dichten Fasern auf ultrastruktureller Ebene.“

„Die Anzahl der gesamten Spermien, die Spermien mit normaler Morphologie nahmen zu, und das ultrastrukturelle Erscheinungsbild kehrte durch die Melatonin-Verabreichung in den Normalbereich zurück.“

2023 Okt (Bodin et al) – Geschlechtsabhängige Auswirkung der perinatalen 5G elektromagnetischen Feld-Exposition auf das Verhalten der heranwachsenden Ratte

„Die aktuelle Studie zielte darauf ab, die Auswirkungen einer täglichen perinatalen 5G elektromagnetischen Feld (EMF) Exposition auf die Neuroentwicklung von Ratten zu untersuchen“

„Die Ergebnisse zeigten, dass sowohl männliche als auch weibliche Jungtiere in der EMF-exponierten Gruppe einen verzögerten Schneidezahn-Ausbruch zeigten“

„Bezüglich der Aktivität im offenen Feld zeigten heranwachsende Weibchen weniger stereotype Bewegungen (- 70%), während heranwachsende Männchen mehr stereotype Bewegungen zeigten (+ 50%)“

Die vorliegende Studie deutet darauf hin, dass eine perinatale Exposition gegenüber 5G bei einem SAR-Wert unterhalb des regulären Schwellenwerts zu Störungen bei den Nachkommen von Jugendlichen und Heranwachsenden führt.

2023 Aug (Canovi et al) – In vitro-Exposition neuronaler Netzwerke gegenüber dem 5G-3,5 GHz-Signal

„Unsere experimentellen Ergebnisse erweitern unsere früheren Resultate, die zeigen, dass Hochfrequenz bei 1,8 bis 3,5 GHz die elektrische Aktivität von Neuronen in vitro bei Werten hemmt, die über den Umweltstandards liegen.“

2023 Apr (Zheng et al) – Biologische Wirkungen einer Exposition bei 2650 MHz elektromagnetischer Strahlung auf das Verhalten, Lernen und Gedächtnis von Mäusen

„Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Exposition bei 2650 MHz-EMR (WBSAR: 2,06 W/kg, 28 Tage, 4 Stunden pro Tag) mit angstähnlichem Verhalten bei Mäusen, aber nicht mit depressionsähnlichem Verhalten bei Mäusen verbunden sein kann“.

2023 Jan (Singh et al) – Akute hochfrequente elektromagnetische Befeldung beeinträchtigt die Neurogenese und verursacht neuronale DNA-Schäden im jungen Rattengehirn

„Die Studie untersucht die schädlichen Auswirkungen von hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung (RF-EMR) auf das Gehirn junger Ratten.

Im Gehirn von Ratten, die bei RF-EMR exponiert wurden, wurde ein höheres Maß an Lipidperoxidation, kohlenstoff-zentrierten Lipidradikalen und Einzelstrang-DNA-Schäden beobachtet.

„Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine kurzzeitige akute Exposition bei RF-EMR die Bildung von kohlenstoffzentrierten Lipidradikalen und nuklearen DNA-Schäden induziert, die beide wahrscheinlich eine Rolle bei der beeinträchtigten Neurogenese und neuronalen Degeneration im Hippocampus des jungen Gehirns spielen.

„RF-EMR-Exposition induziert degenerative Veränderungen in Neuronen des Gyrus dentatus„.

2023 (Zhou) – Auswirkung der hochfrequenten Strahlung von 5G-Mobiltelefonen auf die Blut-Hirn-Schranke bei Mäusen

„Die kontinuierliche Exposition von Mobiltelefon-HF bei 3,5 GHz oder 4,9 GHz für 35 Tage (1 h/d) induziert eine Erhöhung der Permeabilität der BHS in der Großhirnrinde der Maus„.

2022 Nov (Qin et al) – Auswirkungen des hochfrequenten Feldes der 5G-Kommunikation auf das räumliche Gedächtnis und die Emotionalität bei Mäusen

„Wir untersuchten die Auswirkungen eines 4,9 GHz (eine der Arbeitsfrequenzen der 5G-Kommunikation) Hochfrequenzfeldes auf das emotionale Verhalten und das räumliche Gedächtnis von erwachsenen männlichen Mäusen .“

.“ „Depressionsähnliches Verhalten wurde bei Mäusen nach 4,9 GHz HF-Exposition induziert. Darüber hinaus war die Anzahl der Neuronen signifikant reduziert und das Niveau der Pyroptose stieg offensichtlich eher in der Amygdala als im Hippocampus.“

„Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine 4,9 GHz HF-Exposition ein depressionsähnliches Verhalten auslösen könnte, das mit der neuronalen Pyroptose in der Amygdala verbunden sein könnte.“

2022 Sep (Nyberg) – Die Europäische Union räumt bei der Einführung von Hochfrequenztechnologien der Wirtschaftlichkeit Vorrang vor der Gesundheit ein

„Seit September 2017 wurde der EU 5G Appeal sechs Mal an die EU geschickt, um ein Moratorium für die Einführung von 5G zu fordern.“

„Der Appell stützt sich auf Studien, die Veränderungen bei Neurotransmittern und Rezeptoren, Schäden an Zellen, Proteinen, DNA, Spermien, dem Immunsystem und der menschlichen Gesundheit, einschließlich Krebs, belegen. „

„ „Der Appell 2021 warnt weiter, dass 5G-Signale wahrscheinlich zusätzlich das Verhalten von Sauerstoff- und Wassermolekülen auf Quantenebene verändern, Proteine entfalten, die Haut schädigen und Insekten, Vögeln, Fröschen, Pflanzen und Tieren schaden.“

Literatur zur Verschwörungstheorie

Hier ist eine faszinierende Studie aus Irland vom November 2021 von Flaherty et al:

Mainstream-Medien verknüpfen COVID-19, Impfstoffe und 5G:

Es sind tatsächlich die Mainstream-Medien, die eine Verbindung zwischen COVID-19, Impfstoffen und 5G herstellen und damit Verschwörungstheorien in der Öffentlichkeit verbreiten.

Meine Meinung…

Interessanterweise gelang es den Mainstream-Medien durch die Verknüpfung von 5G mit COVID-19-Impfstoffen, die Bedenken gegenüber beiden Technologien zu minimieren.

Diese Propaganda war so erfolgreich, dass einige derjenigen, die sich gegen COVID-19 impfen ließen, Witze über 5G machten und nicht merkten, dass es unabhängig davon echte Bedenken gegen beide Technologien gab.

Einige, die auf diese Propaganda hereingefallen sind, hat das ihr Leben gekostet.

Der Vollständigkeit halber hier noch eine spekulative Theorie von Dr. Buttar, über die er vor seinem Tod sprach.

