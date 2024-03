Europa täuscht sich gefährlich über den verlorenen Krieg in der Ukraine

Von Stephen Bryen

Die NATO kann die Ukraine nicht vor einer Niederlage bewahren, und die europäischen Staats- und Regierungschefs fürchten, was als Nächstes passiert, wenn dieser Tag unweigerlich eintritt

Europa steht vor einer Niederlage in der Ukraine, da seine Politik in Bezug auf den Krieg in die falsche Richtung geht. Europas Ansatz wird der wachsenden Realität vor Ort immer weniger gerecht, während die zunehmenden Bemühungen, Russland zu bestrafen und die Entsendung von Truppen in die Ukraine zu fördern, kontraproduktiv erscheinen.

Ein gutes Beispiel hierfür ist Deutschland, das angedeutet hat, dass es die Ukraine weiterhin unterstützen und seine Anti-Russland-Agenda vorantreiben wird. Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnet Wladimir Putin nicht mehr als Russlands Präsident und spricht den russischen Staatschef nur noch mit seinem Nachnamen Putin an.

Deutschland wird jedoch seine Taurus-Langstreckenraketen nicht in die Ukraine schicken, wo sie für einen Angriff auf Moskau eingesetzt werden könnten, da Russland aufgrund eines abgefangenen Funkspruchs von diesem Plan weiß. Die Russen haben Scholz mitgeteilt, dass sie Vergeltung üben werden, wenn er sie schickt – wie genau, bleibt Scholz‘ Fantasie überlassen.

Das Verhalten von Scholz unterscheidet sich nicht von dem anderer Staats- und Regierungschefs in Europa (mit Ausnahme von Ungarn) und der überstaatlichen EU. Sie alle verstehen jetzt, dass die Russen in der Ukraine gewinnen und die Ukraine Stück für Stück zusammenbricht.

Deshalb bemüht sich der französische Regierungschef Emmanuel Macron so sehr, eine Koalition zu bilden, um Truppen aus NATO-Ländern in die Ukraine zu schicken. Zumindest bis jetzt hören seine Amtskollegen zu, halten sich aber zurück. Die mangelnde Unterstützung für die Entsendung europäischer Truppen in die Ukraine ist nicht überraschend.

Aus operativer Sicht wäre es nicht einfach, NATO-Truppen in die Ukraine zu verlegen, die über die bereits dort stationierten Truppen hinausgehen. Sie könnten zwar einige Truppen in die Westukraine verlegen, wo es keine Kämpfe gibt, aber sie wissen, dass die Russen ihre Langstreckenraketen und ihre Luftwaffe einsetzen würden, um sie zu vernichten.

Die Europäer verfügen nur über wenige einsatzfähige Luftabwehrsysteme, und wenn sie mehr davon zum Schutz ihrer in der Ukraine stationierten Truppen einsetzen würden, stünden sie zu Hause nackt da. In der Tat haben sie ihre Luftabwehr durch die Unterstützung der Ukraine bereits in einem noch nie dagewesenen Ausmaß erschöpft.

Die meisten Armeen in Europa sind unterbesetzt und unterfinanziert. Die europäischen Landstreitkräfte sind winzig und im Kampf unerfahren. Ein Kampf in Afghanistan, im Irak oder in der Sahelzone ist nicht dasselbe wie ein Kampf gegen eine moderne russische Armee, die gut ausgerüstet ist und über Erfahrung in der groß angelegten Kriegsführung verfügt.

Bemerkenswert ist, dass alle westlichen Pläne, die Russen zu besiegen, bisher gescheitert sind. Nach den gegenseitigen Schuldzuweisungen ist inzwischen klar, dass der „Plan“ ein Hirngespinst war.

Wenn die ukrainische Offensive überwiegend mit westlicher Hardware durchgeführt wurde, über außergewöhnliche taktische Intelligenz, Tausende von Drohnen und unendlich viel Munition verfügte und dennoch scheiterte, sieht die Zukunft düster aus. Ein durchgesickerter Bericht des US-Pentagons, in dem die Zahl der Opfer mit sieben Ukrainern auf einen Russen (oder schlimmer) beziffert wurde, war der Fingerzeig auf die Zukunft.

Die Franzosen verstehen die Arithmetik, aber Macrons „Plan“ ist noch schlimmer als der des US-Verteidigungsministeriums. Macron deutet an, 20.000 französische Soldaten nach Odessa zu schicken. Aber was würden sie dort tun?

Auch die Russen denken über Odesa nach und könnten von der Idee angetan sein, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Dimitri Medwedew, jetzt stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates und ehemaliger russischer Präsident, sagte am 22. Februar:

„Wir haben uns nach Odesa in der Russischen Föderation gesehnt, wegen der Geschichte der Stadt, der Menschen, die dort leben, und der Sprache, die sie sprechen. Dies ist unsere russische Stadt.“ Französische Truppen in Odesa würden keinen anderen militärischen Zweck erfüllen, als die Russen zu einem Angriff auf die Stadt zu ermutigen.

Die Russen waren zu Beginn des Ukraine-Krieges militärisch nicht in guter Verfassung und machten viele taktische Fehler. Doch das hat sich inzwischen geändert, denn die russische Armee ist härter geworden, und ihre Führung hat sich – mit Ausnahme der russischen Marine – auf allen Ebenen deutlich verbessert.

Die russische Industrie produziert mehr und bessere Waffen und ist dem gesamten Westen, einschließlich der Vereinigten Staaten, weit voraus. Während Europa und die USA aktiv versuchen, die Rüstungsproduktion zu verbessern, wird es Jahre dauern, bis auch nur die im Ukraine-Krieg zerstörten Waffen ersetzt sind.

Heute ist Europa von der Angst vor Russland ergriffen, einer Angst, die nicht ganz unberechtigt ist. Marine Le Pen, die Fraktionsvorsitzende der Nationalen Sammlungsbewegung in der französischen Nationalversammlung, sagte in einem Interview mit BFM-TV (Paris) am 20. März, dass es unwahrscheinlich sei, dass Russland Europa angreifen werde, weil es nicht über eine ausreichend große Armee verfüge.

Doch ihre Einschätzung wird von den Machthabern in Frankreich, Deutschland, Großbritannien oder Polen nicht geteilt, ganz gleich, welche mutigen Worte sie ihrem heimischen Publikum entlocken. Sie fürchten, was als Nächstes passieren wird, wenn die Ukraine besiegt ist.

„Es gibt etwas, das ich im Verhalten von Emmanuel Macron nicht zulasse, nämlich dass er Politik mit Krieg spielt. Emmanuel Macron versucht, seinen Gegnern eine Falle zu stellen, nach dem Prinzip: ‚Entweder bist du für Macron, und wenn du nicht für Macron bist, bist du für Putin‘ Wir können weder mit Krieg noch mit Frieden spielen.“ Marine Le Pen

Europa reagiert auf ungewöhnliche Weise auf seine wachsende Angst. Anstatt einen Weg zu finden, eine Katastrophe in der Ukraine abzuwenden, verdoppelt Europa seine Bemühungen, Russland zu „bestrafen“, indem es weitere Sanktionen verhängt und sich darauf vorbereitet, bereits beschlagnahmtes russisches Vermögen an Kiew zu übereignen. Die Europäer scheinen nicht zu wissen oder es ist ihnen sogar egal, wie ihr Vorgehen in Moskau aufgenommen wird.

Objektiv gesehen kann Europa nicht wirklich viel tun, um die Ukraine vor einer Niederlage zu bewahren. Es wird viel über den Munitionsmangel in der Ukraine gesprochen, der tatsächlich besteht, aber es wird kaum erwähnt, dass es keine Munition gibt, die dorthin geliefert werden könnte.

Das wahre Problem der Ukraine sind die Arbeitskräfte. Es gibt keine dienstwilligen Soldaten mehr, und die Moral in der ukrainischen Armee beginnt zu bröckeln. Diese zunehmenden Anzeichen des Zusammenbruchs werden zwangsläufig zu einem politischen Wandel in Kiew führen.

Ein Teil der Desintegration spiegelt sich in seltsamen ukrainischen Militärtaktiken wider, die entweder an Selbstmord oder an Schwachsinn grenzen. Die Verschwendung von Arbeitskräften für sinnlose Angriffe auf Krynky ist ein Selbstmordkommando, ebenso wie der Versuch, Avdiivka zu halten, der zu schweren Verlusten und einem russischen Sieg führte.

Die jüngsten Angriffe auf russisches Territorium um Belgorod sind ebenfalls als Selbstmordmissionen mit hohen Verlusten einzustufen. Das offensichtliche Interesse der Ukraine an der Beschlagnahmung russischer Atomwaffen in der Nähe von Belgorod in einer Anlage namens Belgorod-22 und ein Raketen- und Drohnenangriff auf das Kernkraftwerk Kurtschatow sind beide rücksichtslos. Es handelt sich dabei um Verzweiflungstaten, wie sie führende Politiker begehen, wenn sie wissen, dass sie in eine Falle geraten sind.

Der deutsche Scholz sagt, er werde einen von Putin diktierten Frieden in der Ukraine nicht akzeptieren. Das ist in etwa so, als würde Scholz sagen, er würde Donald Trump nicht die US-Präsidentschaftswahlen gewinnen lassen. Scholz‘ Position ist nicht nur unsinnig, sie geht auch am Ziel vorbei.

Das wahrscheinliche Ende des Ukraine-Konflikts wird kommen, wenn die ukrainische Armee beschließt, dass sie nicht mehr weiterkämpfen kann. Dann wird die Armee Befehle aus Kiew verweigern oder sie wird versuchen, die Führung der Regierung zu wechseln.

Ein ukrainischer Soldat steht am 6. April 2022 vor einem durch russischen Beschuss zerstörten Wohnhaus in Borodyanka, Ukraine. Bild: Screengrab / ABC News

Es gibt bereits Beispiele von Einheiten, die Befehle verweigern, und sogar einen Zug, der sich unter der Bedingung ergibt, dass die ukrainischen Soldaten nicht an einem Austausch mit der Ukraine teilnehmen, da sie wissen, dass sie entweder ins Gefängnis kommen oder wieder an der Front eingesetzt werden, was den sicheren Tod bedeutet.

Die Ukraine erreicht schnell den Punkt, an dem die ukrainische Armee oder das ukrainische Volk oder beide entscheiden müssen, ob es im nationalen Interesse des Landes ist, im Krieg zu bleiben, oder ob sie sogar hoffen können, zu überleben, wenn sie weiter kämpfen.

Auf der einen Seite wissen die führenden Politiker Europas, wohin das alles in der Ukraine führt, aber sie wollen nicht ehrlich sein, weder zu ihren eigenen Leuten noch zu sich selbst. Also unterstützen sie auf gefährliche Weise einen verlorenen Krieg.