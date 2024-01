Pepe Escobar: Soleimani Geopolitik

Unaufhaltsam werden wir immer tiefer in den Strudel der wütenden Zwanziger hineingezogen.

Die folgende Kolumne wurde ein Jahr nach der Ermordung von General Soleimani in Bagdad, am 3. Januar 2020, geschrieben und als letzter Essay meines Buches Raging Twenties veröffentlicht, das Anfang 2021 erscheinen wird.

Raging Twenties, so argumentierte ich damals, begann mit einem Mord. Dasselbe gilt für Raging 2024, das mit der Ermordung des stellvertretenden Leiters des Politbüros der Hamas, Scheich Saleh al-Arouri, im Süden Beiruts begann.

Irans Reaktion auf die Ermordung Soleimanis im Jahr 2020 war eine klare Botschaft an das Imperium. Die Reaktion der Hisbollah auf die Ermordung al-Arouris auf libanesischem Boden – eine rote Linie – könnte ebenfalls eine klare Botschaft an Israel sein. Es gibt jedoch keine Garantie, dass dies ausreichen wird, um einen regionalen Krieg zu verhindern.

Drei Jahre nach der Ermordung von General Soleimani kann es aufschlussreich sein, die Veränderungen auf so vielen Ebenen zu betrachten: vom Aufstieg Irans zum vollwertigen BRICS-Mitglied (zusammen mit Saudi-Arabien) und zum Hauptakteur der Multipolarität bis zum neuen Schwung der Achse des Widerstands.

General Soleimanis jahrelange akribische Arbeit hat sein Vermächtnis als Schöpfer des Masterplans geprägt: Die Achse des Widerstands ist endlich in der Lage, das Imperium des Chaos, der Lüge und der Plünderung und seine Flugzeugträger in Westasien in die Schranken zu weisen. Das ist der geopolitische Brennpunkt, an dem wir uns heute befinden.

Lassen Sie uns kurz zurückblicken, wie es dazu kam.

Soleimanis Geopolitik ein Jahr später

Pepe Escobar

Januar 2021

Vor einem Jahr begannen die „Roaring Twenties“ mit einem Mord.

Die Ermordung von Generalmajor Qassem Soleimani, Kommandeur der Quds-Truppe des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), und Abu Mahdi al-Muhandis, stellvertretender Kommandeur der irakischen Hashd al-Sha’abi-Miliz, durch lasergesteuerte Hellfire-Raketen, die von zwei MQ-9 Reaper-Drohnen abgefeuert wurden, war eine Kriegshandlung.

Der Drohnenangriff auf den Flughafen von Bagdad, der direkt von Präsident Trump angeordnet wurde, war nicht nur einseitig, unprovoziert und illegal, er wurde auch als starke Provokation inszeniert, um eine iranische Reaktion zu provozieren, die dann mit amerikanischer „Selbstverteidigung“, verpackt als „Abschreckung“, gekontert werden sollte. Nennen wir es eine perverse Form des Double Down, eine umgekehrte False Flag.

Die imperialen Mighty Wurlitzer stellten es als „gezielte Tötung“ dar, als Präventivmaßnahme, um Soleimanis angebliche Pläne für „bevorstehende Angriffe“ auf US-Diplomaten und Truppen zu vereiteln.

Das ist falsch. Es gibt keinen Beweis dafür. Und dann lieferte der irakische Premierminister Adil Abdul-Mahdi vor seinem Parlament den ultimativen Kontext: Soleimani befand sich in diplomatischer Mission auf einem Linienflug zwischen Damaskus und Bagdad und nahm auf Bitten von Präsident Trump an komplexen Verhandlungen zwischen Teheran und Riad teil, wobei der irakische Premierminister als Vermittler fungierte.

Die imperiale Maschinerie hat also – unter völliger Missachtung des Völkerrechts – einen de facto diplomatischen Gesandten ermordet.

Die drei wichtigsten Gruppen, die auf die Ermordung Soleimanis drängten, waren die amerikanischen Neokonservativen, die nichts von der Geschichte, Kultur und Politik Südwestasiens wissen, sowie die israelische und die saudische Lobby, die fest davon überzeugt sind, dass ihre Interessen jedes Mal gefördert werden, wenn der Iran angegriffen wird. Trump war nicht in der Lage, das große Ganze und seine verheerenden Folgen zu überblicken: Er konnte nur tun, was ihm sein israelischer Großspender Sheldon Adelson diktierte und was ihm Jared von Arabien Kushner ins Ohr flüsterte, ferngesteuert von seinem engen Freund Muhammad bin Salman (MbS).

Die Aufrüstung des amerikanischen „Prestiges“

Die zurückhaltende iranische Reaktion auf die Ermordung Soleimanis war sorgfältig kalibriert, um keine rachsüchtige imperiale „Abschreckung“ auszulösen: Präzisionsraketenangriffe auf den von den Amerikanern kontrollierten Luftwaffenstützpunkt Ain al-Assad im Irak. Das Pentagon war vorgewarnt.

Es war absehbar, dass die Vorbereitungen auf den ersten Jahrestag der Ermordung Soleimanis in Andeutungen ausarten mussten, dass die USA und der Iran erneut am Rande eines Krieges stehen.

Daher ist es aufschlussreich zu erfahren, was der Kommandeur der Luft- und Raumfahrtabteilung des IRGC, Brigadegeneral Amir-Ali Hajizadeh, dem libanesischen Sender Al Manar sagte: „Die USA und das zionistische Regime [Israel] haben nirgendwo Sicherheit gebracht, und wenn hier (in der Region) etwas passiert und ein Krieg ausbricht, werden wir keinen Unterschied machen zwischen den US-Stützpunkten und den Ländern, die sie beherbergen“.

Mit Blick auf die Präzisionsraketenangriffe vor einem Jahr fügte Hajizadeh hinzu: „Wir waren auf die Antwort der Amerikaner vorbereitet und unsere gesamte Raketenstreitmacht war in höchster Alarmbereitschaft. Hätten sie geantwortet, hätten wir alle ihre Stützpunkte von Jordanien über den Irak bis zum Persischen Golf und sogar ihre Kriegsschiffe im Indischen Ozean getroffen“.

Die Präzisionsraketenangriffe auf Ain al-Assad vor einem Jahr bedeuteten, dass eine durch Sanktionen geschwächte Mittelmacht, die sich in einer schweren Wirtschafts- und Finanzkrise befand, auf einen Angriff reagierte, indem sie imperiale Einrichtungen ins Visier nahm, die Teil des Imperiums der Stützpunkte waren. Dies war ein weltweites Novum, das es seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr gegeben hatte. In weiten Teilen des globalen Südens wurde dies eindeutig als tödlicher Angriff auf die jahrzehntelange hegemoniale Rüstung des amerikanischen „Prestige“ interpretiert.

Teheran zeigte sich daher wenig beeindruckt von zwei nuklear bewaffneten B-52, die kürzlich den Persischen Golf überflogen, oder von der Ankündigung der US-Marine, dass die nuklear bewaffnete und mit Raketen bestückte USS Georgia in der vergangenen Woche im Persischen Golf eintreffen werde.

Diese Operationen wurden als Reaktion auf die unbewiesene Behauptung dargestellt, Teheran stecke hinter einem Angriff mit 21 Raketen auf die weitläufige amerikanische Botschaft in der Grünen Zone von Bagdad.

Die (nicht explodierten) Raketen des Kalibers 107 mm – übrigens in Englisch, nicht in Farsi beschriftet – kann praktisch jeder in jedem unterirdischen Souk Bagdads kaufen, wie ich seit Mitte der 2000er-Jahre im Irak selbst feststellen konnte.

Das ist sicher kein casus belli – oder „Selbstverteidigung“ in Verbindung mit „Abschreckung“. Die Begründung von Centcom klingt in der Tat wie ein Monty Python Sketch: ein Angriff „…der mit ziemlicher Sicherheit von einer abtrünnigen Miliz durchgeführt wurde, die vom Iran unterstützt wird“. Man beachte, dass „fast sicher“ ein Code für „wir haben keine Ahnung, wer es war“ ist.

Wie man den – wirklichen – Krieg gegen den Terror bekämpft

Der iranische Außenminister Javad Zarif machte sich die Mühe, Trump davor zu warnen, dass ihm ein falscher casus belli untergeschoben worden sei – und ein Rückschlag unvermeidlich sei. Dies ist ein Fall, in dem die iranische Diplomatie perfekt auf den IRGC abgestimmt ist: Schließlich kommt die gesamte Post-Soleimani-Strategie direkt von Ayatollah Khamenei.

Und so definiert Hajizadeh vom IRGC noch einmal die iranische rote Linie in Bezug auf die Verteidigung der Islamischen Republik: „Wir werden mit niemandem über die Raketenstärke verhandeln“ – und kommt damit jedem Versuch zuvor, die Raketenreduzierung in eine mögliche Rückkehr Washingtons zum JCPOA einzubeziehen. Hajizadeh betonte auch, dass Teheran die Reichweite seiner Raketen auf 2.000 km begrenzt habe.

Mein Freund Elijah Magnier, der wohl beste Kriegsberichterstatter der letzten vier Jahrzehnte in Südwestasien, hat die Bedeutung Soleimanis treffend beschrieben.

Nicht nur in der Achse des Widerstands – Teheran, Bagdad, Damaskus, Hisbollah, Ansarullah -, sondern auch in weiten Teilen des globalen Südens ist jedem klar, dass Soleimani von 2014 bis 2015 den Kampf gegen ISIS/Daesh im Irak anführte und 2015 maßgeblich an der Rückeroberung von Tikrit beteiligt war.

Zeinab Soleimani, die Tochter des beeindruckenden Generals, hat ein Profil des Mannes und der von ihm inspirierten Gefühle erstellt. Und der Generalsekretär der Hisbollah, Sayed Nasrallah, hob in einem außergewöhnlichen Interview Soleimanis „große Bescheidenheit“ hervor, auch „gegenüber dem einfachen Volk“.

Nasrallah erzählt eine Geschichte, die für die Einordnung Soleimanis in den realen – nicht fiktiven – Krieg gegen den Terror unerlässlich ist und die es verdient, vollständig zitiert zu werden:

Damals reiste Hadj Qassem vom Flughafen Bagdad zum Flughafen Damaskus, von wo aus er (direkt) nach Beirut in die südlichen Vororte flog. Um Mitternacht kam er bei mir zu Hause an. Ich erinnere mich sehr gut, was er zu mir sagte: „Im Morgengrauen müssen Sie mir 120 (Hisbollah-)Kommandeure für Operationen geliefert haben.“ Ich antwortete: „Aber Hadschi, es ist Mitternacht, wie kann ich Ihnen 120 Kommandeure liefern?“ Er sagte mir, dass es keine andere Lösung gäbe, wenn wir ISIS (effektiv) bekämpfen wollten, um das irakische Volk, unsere heiligen Stätten [fünf der zwölf Imame der Zwölferschia haben ihre Mausoleen im Irak], unsere Hawzas [islamische Seminare] und alles, was im Irak existierte, zu verteidigen. Wir hatten keine andere Wahl. „Ich benötige keine Kämpfer. Ich benötige operative Kommandeure [um die irakischen Volksmobilisierungseinheiten zu kontrollieren]“. Deshalb habe ich in meiner Rede [zur Ermordung Soleimanis] gesagt, dass er uns in den rund 22 Jahren unserer Beziehung zu Hadsch Qassem Soleimani nie um etwas gebeten hat. Er hat uns nie um etwas gebeten, nicht einmal für den Iran. Ja, er hat uns nur einmal um etwas gebeten, und das war für den Irak, als er uns um diese (120) Operationskommandeure bat. Er blieb also bei mir, und wir begannen, unsere (Hisbollah-)Brüder einen nach dem anderen zu kontaktieren. Es gelang uns, fast 60 Operationskommandeure ausfindig zu machen, darunter einige Brüder, die in Syrien an der Front waren und die wir zum Flughafen von Damaskus schickten [um auf Soleimani zu warten], und andere, die im Libanon waren und die wir aus dem Schlaf rissen und [sofort] aus ihren Häusern holten, weil der Hadsch sagte, dass er sie nach dem Morgengebet mit in das Flugzeug nehmen würde, das ihn nach Damaskus zurückbringen würde. Und tatsächlich flogen sie nach dem Morgengebet mit ihm nach Damaskus, und Hadsch Qassem reiste mit 50 bis 60 libanesischen Hisbollah-Kommandeuren von Damaskus nach Bagdad, mit denen er an die Front im Irak ging. Er sagte, er benötige keine Kämpfer, denn Gott sei Dank gebe es im Irak genug Freiwillige. Aber er benötigte [kampferprobte] Kommandeure, um diese Kämpfer zu führen, sie auszubilden, ihnen Erfahrung und Wissen zu vermitteln und so weiter. Und er ging erst, als ich ihm versprach, dass ich ihm die restlichen 60 Kommandeure innerhalb von zwei oder drei Tagen schicken würde.

Orientalismus von Grund auf

Ein ehemaliger Kommandeur unter Soleimani, den ich 2018 im Iran traf, versprach meinem Kollegen und mir Sebastiano Caputo, dass er versuchen würde, ein Interview mit dem Generalmajor zu arrangieren – der nie mit ausländischen Medien sprach. Wir hatten keinen Grund, an unserem Gesprächspartner zu zweifeln – und so blieben wir bis zur letzten Minute in Bagdad auf dieser selektiven Warteliste.

Was Abu Mahdi al-Muhandis betrifft, der Seite an Seite mit Soleimani bei dem Drohnenangriff in Bagdad getötet wurde, so gehörte ich zu einer kleinen Gruppe, die im November 2017 einen Nachmittag mit ihm in einem sicheren Haus innerhalb – nicht außerhalb – der Grünen Zone von Bagdad verbrachte. Meinen vollständigen Bericht finden Sie hier.

Prof. Mohammad Marandi von der Universität Teheran sagte mir in Bezug auf den Anschlag: „Das Wichtigste ist, dass die westliche Sicht auf die Situation sehr orientalisch ist. Sie gehen davon aus, dass es im Iran keine wirklichen Strukturen gibt und alles von Einzelpersonen abhängt. Im Westen zerstört ein Attentat keine Verwaltung, kein Unternehmen, keine Organisation. Als Ayatollah Khomeini starb, hieß es, die Revolution sei zu Ende. Aber der verfassungsmäßige Prozess hat innerhalb weniger Stunden einen neuen Führer hervorgebracht. Der Rest ist Geschichte.

Das erklärt vielleicht Soleimanis Geopolitik. Er mag ein revolutionärer Superstar gewesen sein – viele im Globalen Süden sehen in ihm den Che Guevara Südwestasiens -, aber er war vor allem ein ziemlich artikuliertes Rädchen in einer sehr artikulierten Maschine.

Der stellvertretende iranische Parlamentspräsident Hossein Amirabdollahian erklärte gegenüber dem iranischen Sender Schabake Khabar, dass Soleimani bereits zwei Jahre vor der Ermordung von einer unvermeidlichen „Normalisierung“ zwischen Israel und den Monarchien am Persischen Golf gesprochen habe.

Gleichzeitig war er sich der Position der Arabischen Liga von 2002 bewusst, die unter anderem von Irak, Syrien und Libanon geteilt wurde: Ohne einen unabhängigen – und lebensfähigen – palästinensischen Staat in den Grenzen von 1967 mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt könne nicht einmal ansatzweise über eine „Normalisierung“ gesprochen werden.

Heute weiß jeder, dass dieser Traum tot, wenn nicht gar völlig begraben ist. Was bleibt, ist die übliche trostlose Mühsal: Die Ermordung Soleimanis durch die Amerikaner; die Ermordung des iranischen Spitzenwissenschaftlers Mohsen Fakhrizadeh durch die Israelis; die unerbittliche israelische Kriegsführung gegen den Iran mit relativ geringer Intensität, die von der Gürtellinie voll unterstützt wird; Washingtons illegale Besetzung von Teilen Nordostsyriens, um an ein bisschen Öl zu kommen; das ständige Streben nach einem Regimewechsel in Damaskus; die pausenlose Dämonisierung der Hisbollah.

Jenseits des Höllenfeuers

Teheran hat sehr deutlich gemacht, dass eine Rückkehr zu zumindest einem gewissen Maß an gegenseitigem Respekt zwischen den USA und dem Iran voraussetzt, dass Washington dem JCPOA ohne Vorbedingungen wieder beitritt und die illegalen, unilateralen Sanktionen der Trump-Administration beendet werden. Diese Parameter seien nicht verhandelbar.

Nasrallah betonte seinerseits am Sonntag in einer Rede in Beirut: „Eines der wichtigsten Ergebnisse der Ermordung von General Soleimani und al-Muhandi ist die Forderung nach einem Rückzug der US-Streitkräfte aus der Region. Vor der Ermordung gab es solche Forderungen nicht. Der Märtyrertod der Widerstandsführer hat die US-Truppen auf den Weg gebracht, den Irak zu verlassen“.

Das mag Wunschdenken sein, denn der militärisch-industrielle Sicherheitskomplex wird ein wichtiges Zentrum seines Stützpunkt-Imperiums niemals freiwillig aufgeben.

Wichtiger ist jedoch, dass das Umfeld nach Soleimani über Soleimani hinausgeht.

Die Achse des Widerstands – Teheran-Bagdad-Damaskus-Hesbollah-Ansarullah – wird nicht zusammenbrechen, sondern weiter gestärkt werden.

Der Iran konsolidiert sich zunehmend als zentraler Knotenpunkt der Neuen Seidenstraße in Südwestasien: Die strategische Partnerschaft zwischen Iran und China wird von den Außenministern Zarif und Wang Yi immer wieder neu belebt, auch durch Pekings geoökonomische Investitionen in South Pars, dem weltweit größten Gasfeld.

Iran, Russland und China werden sich am Wiederaufbau Syriens beteiligen, der schließlich auch einen Zweig der Neuen Seidenstraße umfassen wird: die Eisenbahnlinie Iran-Irak-Syrien-östliches Mittelmeer – ein vernetzter Prozess, dem kein Höllenfeuer etwas anhaben kann.