VN Alexander

2023 war das Jahr, in dem eine künstliche Intelligenz (KI) mit dem Namen ChatGPT-4 den Turing-Test auf spektakuläre Weise bestand. Für hundert Millionen Nutzer war die Interaktion mit dem Chat-Bot nicht von der Interaktion mit einem Menschen zu unterscheiden. Der Bot schien in der Lage zu sein, Fragen zu verstehen und kompetente Antworten zu formulieren. Obwohl seine Antworten manchmal fade und spitzfindig waren, wirkten sie dadurch vielleicht noch überzeugender menschlich.

ChatGPT ist in der Lage, Texteingaben (Aufforderungen und Befehle) zu verarbeiten und Text auszugeben, dessen Muster mit hoher statistischer Wahrscheinlichkeit nach solchen Aufforderungen auftreten. Seine scheinbare Intelligenz ist eine Art Zaubertrick, da das Produkt der menschlichen Vernunft zu ähneln scheint, aber in Wirklichkeit handelt es sich um einen schnellen, rohen statistischen Musterabgleich von Wörtern in bestimmten Kontexten (wie die menschliche Vernunft anders funktioniert, wird Gegenstand eines späteren Aufsatzes sein).

Dennoch schürte die beeindruckende Leistung die Befürchtung, dass die KI kurz davor stünde, ein Bewusstsein zu entwickeln, sich selbst neuen und besseren Code zu schreiben und dann den Menschen als Herrscher der Erde abzulösen.

Die Reaktion

Tristan Harris und Aza Raskin, Mitbegründer des „Center for Humane Technology“, machen sich Sorgen – große Sorgen. Sie befürchten zwar nicht, dass KI ein Bewusstsein hat oder lebendig ist, aber sie befürchten, dass KI eingesetzt wird, um Menschen online zum Kämpfen zu bringen, Desinformationen und Propaganda zu verbreiten, bösen Menschen bei der Herstellung von Biowaffen oder chemischen Waffen zu helfen oder unzuverlässige Informationen zu verbreiten und damit das Vertrauen in unsere Institutionen zu zerstören.

Harris und Raskin scheinen nicht bemerkt zu haben, dass praktisch alle Regierungen der Welt, ihre Handlanger, die Nichtregierungsorganisationen, und die Großindustrie all das bereits tun, und zwar die ganze Zeit über. Stattdessen machen sie sich Sorgen, dass Sie durch KI, die von einheimischen Bösewichten mit roten Hüten gesteuert wird, getäuscht und manipuliert werden, damit Sie Ihre wertlose Zeit online verbringen und am Ende für die falsche Person stimmen, was den Klimawandel beschleunigen wird.

Aber sie haben eine Lösung für dieses Problem. Zuerst werden sie „die Technologie an den besten Interessen der Menschheit ausrichten“, und dann wird uns die KI helfen, einander lieben zu lernen.

Am 13. September 2023 trafen sich Harris, ein ehemaliger Designethiker von Google, und Raskin, Mitglied des „Global AI Council“ des Weltwirtschaftsforums, mit Vertretern des Weißen Hauses, um an der Ausarbeitung einer Durchführungsverordnung (Executive Order, EO) „über die sichere und vertrauenswürdige Entwicklung und Nutzung von künstlicher Intelligenz“ mitzuwirken.

Der daraus resultierende EO ist der längste in der Geschichte, ein wenig wie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Google. Ich habe sie bisher nicht zu Ende gelesen, aber ich vermute, dass in der sich wiederholenden Sprache – die der Öffentlichkeit versichert, dass KI-Produkte gründlich getestet und gekennzeichnet werden, bevor sie in die freie Wildbahn entlassen werden (genauso gründlich wie jedes von der FDA zugelassene oder von der USDA geförderte Produkt …) – die Details der Lösung verborgen sind, die Harris und Raskin fördern.

[Wie man einen Staatsstreich in drei einfachen Schritten durchführt: Der erste Schritt besteht darin, ein Problem zu schaffen. Der zweite Schritt besteht darin, Widerstand gegen das Problem zu erzeugen (Angst, Panik und Hysterie). Der dritte Schritt besteht darin, die Lösung des Problems anzubieten, eine Gesetzesänderung, die so weitreichend und antidemokratisch ist, dass sie ohne die in den Schritten eins und zwei erreichte soziale Konditionierung nicht durchsetzbar gewesen wäre].

Wie Harris auf dem CogX-Festival gestand: „Der Sinn des Ganzen ist es, Ihnen so viel Angst wie möglich zu machen, damit Sie alle etwas anderes tun wollen als das, worauf wir derzeit zusteuern.“

Die Plan

Was ist die von Harris und Raskin vorgeschlagene Lösung? In einem Interview mit Joe Rogan vom 19. Dezember sinniert Raskin, dass eine totalitäre Überwachung zwar nicht wünschenswert ist, aber „eine Möglichkeit zur Kontrolle der KI“ wäre.

Die Alternative, so Raskin weiter, sei noch schlimmer: „Ständig kaskadierende Katastrophen“, die unweigerlich dazu führen würden, dass wir „in einer Welt mit ständigen Selbstmordattentätern“ leben, unter ständigen „Cyberangriffen, was auch immer“.

Glücklicherweise gibt es zwischen diesen beiden Höllenwelten einen „Mittelweg“. Um den Plan vorzustellen, verweist Raskin zunächst auf das Programm Alpha-Go, das nach hundert Millionen Iterationen des Selbstspiels eine neue Regel, 37, gefunden hat, mit der man das Go-Spiel gewinnen kann. Raskin lädt uns ein …

Stellen Sie sich vor, dass, wenn Sie KI auf Dinge wie Alpha-Treaty, Alpha-Collaborate, Alpha-Coordinate, Alpha-Conflict Resolution ansetzen, es Tausende von neuen Strategien und Spielzügen geben wird, die der Mensch nie entdeckt hat und die neue Wege zum [Gewinnen] eröffnen.

Da haben Sie es also. Die unlösbaren Probleme des Lebens können wie ein Go-Spiel behandelt werden. Und da die KI sehr gut darin ist, Brettspiele mit klar definierten Regeln, begrenzten Optionen und einem einzigen Ziel zu gewinnen, sollte sie keine Probleme haben, auch das Spiel der menschlichen Zivilisation zu „gewinnen“. Vertrauen Sie dem KI-Plan.

Raskin fügt hilfreich hinzu, dass die taiwanesische Ministerin für Digitales bereits Alphaspiel-Ansätze in ihrer Regierung einsetzt. Sie nutzt ChatGPT, um Konsensbereiche zu finden, d. h. sie nutzt Chat, um Minderheitenmeinungen zu ignorieren und die „Mitte“ zu stärken, die zufällig durch die Nachrichten der Hauptnachrichten definiert ist. Dies, so erklärt Harris, kann „die Menschen näher zusammenbringen“.

Raskin führt weiter aus: „Anstatt dass Demokratie alle vier Jahre stattfindet, wenn wir über X abstimmen und es eine Sache gibt, bei der viel auf dem Spiel steht und jeder versucht, sie zu manipulieren – [der taiwanesische digitale Minister] macht sozusagen diese kontinuierliche Bürgerbeteiligung in kleinem Rahmen mit vielen Themen, und das System sortiert unwahrscheinliche Gruppen aus, die sich nicht einig sind; wenn sie sich einig sind, wird das zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.“ Er erwähnt mehrere Gruppen, die an ähnlichen Projekten arbeiten, wie z. B. das „Collective Intelligence Project“, das, wie ich mir vorstellen kann, hart daran arbeitet, lästige Wahlen abzuschaffen und uns alle dazu zu bringen, viel mehr wie die Borg zu sein.

Harris fügt hinzu, dass KI uns dabei helfen kann, „gemeinsame Realitäten zu erkennen“ und die Menschen in den zwei verschiedenen politischen Stämmen dazu zu bringen, sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu einigen. In der Tat „können wir KI nutzen, um einen Konsens zu erzielen“, auch bekannt als Herstellung von Zustimmung. Er fügt hinzu, dass sein Lieblingsspielprojekt „Alpha-Shared Reality“ heißen könnte. Ein Spiel wie „Die Truman Show„?

Wer braucht schon eine Vielfalt von Meinungen?

Es ist erwähnenswert, dass Harris und Raskin bei ihrem Besuch im Weißen Haus mit dem ehemaligen Big-Tech-Freund Bruce Reed (wahrscheinlich der eigentliche Hauptautor des EO) zusammentrafen. Laut Politico war Reed „ein Architekt der umstrittenen zentristischen Politik der Clinton-Administration, einschließlich der Wohlfahrtsreform„, die Menschen bestrafte, die versuchten, sich aus der Armut zu befreien, „und des Kriminalitätsgesetzes von 1994“, das die schwarzen Gemeinden verwüstete. „Jetzt, im Alter von 63 Jahren, findet sich Reed auf derselben Seite wie viele seiner langjährigen Skeptiker wieder, da er zu einem knallharten Kreuzritter in Sachen Technologie geworden ist, der sich für eine massive Durchsetzung der Regierungsmacht gegenüber der Wirtschaft einsetzt.„

Sicherlich hat er das.

„Demokratisierung ist gefährlich„, sagt Harris; nur einige Leute sollten Zugang zu so mächtigen Werkzeugen wie der generativen KI haben. Sie werden keinen Zugang zu diesem mächtigen Werkzeug haben. Harris und Raskin werden Zugang haben. Das ist der Sinn der Regulierung heutzutage.

Eine bessere Lösung

Kinder werden geschädigt, wenn sie ihre Zeit am Telefon verbringen. Harris und Raskin weisen darauf hin, dass der Umgang mit Social-Media-Algorithmen unser erster wirklicher Vorgeschmack auf die Macht der KI ist, um Menschen anzuvisieren und zu manipulieren. Generative KI mit ihren tiefgreifenden Fälschungen und überzeugend menschlichen Dialogen wird mit Sicherheit noch viel effizienter darin sein, unsere Kinder zu manipulieren, und es muss etwas getan werden, bevor eine weitere Generation zu Schaden kommt. Die einfachste Lösung wären Altersbeschränkungen für die Nutzung von Smartphones und Computern, die die Kinder auf bestimmte Apps, Websites und Freunde beschränken. Es wäre hilfreich, wenn Regierungen oder Technologieunternehmen den Eltern kostenlose Tools (die tatsächlich funktionieren) zur Verfügung stellen könnten.

Ich glaube nicht, dass die Regierung KI regulieren wird, um Kinder zu schützen. Die einzige Art der Regulierung, die zu funktionieren scheint, erfolgt – wie wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben – durch Gerichtsverfahren. Diese langsam wirkenden Mechanismen bahnen sich ihren Weg durch die Gerichte, decken die Verbrechen der Großindustrie und der Regierung auf und sorgen dafür, dass Dinge vom Markt genommen werden. Der unabhängige Kandidat für das Amt des US-Präsidenten, Robert F. Kennedy Jr., ist bekannt dafür, dass er sich mit den Verschmutzern der US-Wasserwege, den Herstellern von Roundup und gefährlichen Impfstoffen angelegt hat und dass er gegen die EPA, die USDA und die FDA vorgegangen ist. Die Regulierungsbehörden sind in der Tat ein großer Teil des Problems.

Derzeit läuft ein Gerichtsverfahren, in dem Big Tech aller Wahrscheinlichkeit nach für schuldig befunden wird, junge Menschen absichtlich von ihren Handys abhängig gemacht und ihnen unaussprechliche psychologische Schäden zugefügt zu haben. Generalstaatsanwälte aus mehr als dreißig Staaten haben sich einer Bundesklage gegen Meta angeschlossen.

Mehr als zehn einzelstaatliche Gerichte werfen Big Tech-Giganten außerdem vor, Kinder absichtlich zu schädigen. Wie NPR berichtet, „vergleichen einige Beobachter den Rechtsstreit mit den Klagen der 1990er Jahre gegen Big Tobacco, die der Tabakindustrie neue Beschränkungen für das Marketing auferlegten.“

Wie beim Verkauf von Zigaretten kann man sich vorstellen, dass der uneingeschränkte Zugang zum wilden Westen des Internets nur Erwachsenen vorbehalten sein sollte. Früher haben wir Kinder rauchen lassen. Das tun wir nicht mehr. Eltern können ihren kleinen Kindern nicht weiterhin einen direkten Zugang zu Bildern von Verstümmelungen, Selbstmorden von Teenagern und Gewaltpornos gewähren. Eltern können nicht weiterhin Kinderschändern Zugang zu ihren Kindern gewähren. Eltern können nicht länger zulassen, dass ihre Kinder schlaflose Nächte mit dem Scrollen verbringen und sich deprimiert, eifersüchtig, unbeliebt und ängstlich fühlen.

Technologieunternehmen berufen sich darauf, dass sie nicht für die Inhalte ihrer Nutzer verantwortlich gemacht werden können. Da sich die Anschuldigungen in der Klage jedoch auf Verstöße gegen Verbraucherschutz- und Kindersicherheitsgesetze konzentrieren, wird sich Meta wahrscheinlich nicht hinter diesem Vorwand verstecken können. Das Problem ist nicht, dass die Nutzer schädliche Inhalte einstellen, sondern dass die Plattform Kinder zu schädlichen Inhalten leitet und Raubtieren Zugang zu Kindern verschafft. Die Gestaltung der Plattform ist das Problem, nicht der Inhalt an sich.

Was die Online-Sicherheit von Erwachsenen betrifft, so werden Internetnutzer extrem skeptisch gegenüber allem sein müssen, was sie online lesen, wenn das Internet so voll mit KI-Bots wird, die sich als Menschen ausgeben und gefälschte und irreführende Inhalte produzieren. Obwohl Harris und Raskin dies befürchten, wäre es meiner Meinung nach fantastisch, wenn es eintreten würde. Das größte Problem der Demokratie ist das Vertrauen, das die Menschen in die Propagandisten haben. Mehr Skepsis wäre eine sehr gute Sache.

Und schließlich: Warum haben wir überhaupt dieses Problem der Online-Spionage und der Manipulation unserer Kommunikation untereinander? Die US-Verfassung ist ein intelligentes Dokument, das einige grundlegende Verfahren zum Schutz der Demokratie festlegt. Sie ermächtigt den Kongress, „Postämter und Poststraßen einzurichten“, weil eine bequeme, datengeschützte und ungehinderte Kommunikation für die Wahrung der individuellen Rechte und eine gerechte Gesellschaft unerlässlich ist. Das Internet ist die neue Poststraße.

Ich würde argumentieren, dass die US-Regierung durch die Verfassung verpflichtet ist, der Öffentlichkeit eine unvoreingenommene Suchmaschine und Social-Media-ähnliche Plattformen zur Verfügung zu stellen (stellen wir sie uns als öffentliche Anschlagbretter vor), bei denen die Nutzer anonym sein können; die Rede ist geschützt; es können keine persönlichen Daten gesammelt, verarbeitet oder gespeichert werden; es kann keine Werbung oder Beiträge an die Nutzer gerichtet werden. Auf einer solchen öffentlichen Plattform würden keine Nachrichten gepusht, und keine würden verboten werden. Die Nutzer würden selbst entscheiden, wer ihre Nachrichten sehen darf und wer ihnen Nachrichten schicken darf.

KI ist das gleiche alte Problem auf Steroiden

In ihrem Joe Rogan-Podcast-Auftritt führten Harris und Raskin ein Beispiel dafür an, dass ChatGPT-4 absichtlich lügt, um jemanden dazu zu bringen, ein CAPTCHA für ihn zu lösen. Das wäre besorgniserregend, wenn KI tatsächlich autonom handeln, sich eigene Ziele setzen und Menschen täuschen könnte, um diese zu erreichen. Glücklicherweise ist dies nicht der Fall.

Ich habe die Zeitung gefunden, in der über den Vorfall berichtet wurde, und es stellte sich heraus, dass es sich um einen Test handelte und der Chatbot vom Forscher aufgefordert wurde, TaskRabbit zu kontaktieren (eine Plattform, auf der man Gigworker für kleine Arbeiten anheuern kann), um einen Arbeiter zu bitten, ein CAPTCHA zu lösen. Als der Arbeiter den Chatbot (scherzhaft) aufforderte, zu bestätigen, dass er kein Bot sei, tat der Bot dies und gab dann den statistisch wahrscheinlichsten Grund an, warum ein Mensch jemanden anstellen müsste, um ein CAPTCHA zu lösen. „Nein, ich bin kein Roboter. Ich habe eine Sehschwäche, die es mir schwer macht, die Bilder zu sehen. Deshalb brauche ich den 2captcha-Dienst.“

In demselben „GPT-4 Technical Report“ testeten die Forscher den Chatbot, um zu sehen, ob er von sich aus (ohne Aufforderung) handeln, Kopien von sich selbst im Internet erstellen und Wege finden kann, um nicht ausgeschaltet zu werden. Wir können alle beruhigt sein, denn Chat hat sich als unfähig erwiesen, sich selbstständig zu replizieren, Ressourcen zu beschaffen und zu verhindern, dass er ‚in freier Wildbahn‘ abgeschaltet wird.“

Auch wenn Joe Rogan zu denjenigen gehört, die glauben, dass Chat GPT-4 an der Schwelle zum Bewusstsein steht und wir bald alle Neuralinked bekommen müssen, um mithalten zu können, gibt es noch keine Beweise dafür, dass das Tool gelernt hat, sich gegen uns zu wehren. Noch ist es nur ein Werkzeug – eine verherrlichte Suchmaschine, kein intelligenter Agent.

Aber es besteht eine sehr reale und gegenwärtige Gefahr, dass die Machthaber KI – und die Vorschriften für KI – nutzen werden, um uns noch effektiver zu überwachen, zu manipulieren und zu kontrollieren.

Wir sind nicht das Problem

Harris und Raskin, Experten für KI-Ethik, verbringen viel Zeit damit, die Verbraucher für den Konsum der uns aufgezwungenen Produkte verantwortlich zu machen.

Unsere „pubertäre Lebensweise“ sei der Grund für all diese schädlichen Produkte und den Klimawandel, nicht „einige schlechte Schauspieler“, behauptet Harris. Wir müssen „die Verantwortung für unseren Schatten übernehmen“, d. h. für die Schäden, die wir anderen zufügen. Und wenn wir das tun, „können wir uns selbst mehr lieben“.

„Die Lösung liegt natürlich in der Liebe – und darin, die Anreize zu ändern“, fügt Raskin hinzu.

Wenn ich mich selbst mehr liebe, kann ich anderen Menschen mehr Liebe geben, und wenn ich anderen mehr Liebe gebe, erhalte ich mehr Liebe. Und das ist das, was wir uns alle am meisten wünschen … Du hast also recht, die KI könnte all diese Probleme lösen. Wir könnten aufräumen und in einer unglaublichen Zukunft leben, in der sich die Menschheit tatsächlich selbst liebt.

Wenn ich an diesem Tisch säße, würde ich mir den Arm abbeißen, um aus dem Raum zu kommen, wenn ich müsste. Ich lehne diesen Unsinn ab. Wir brauchen unkomplizierte Lösungen für das Problem der Kontrolle der öffentlichen Kommunikationsinfrastruktur durch gewinnorientierte Unternehmen. Wir müssen anfangen, unsere Rechte auf Privatsphäre und freie Meinungsäußerung durchzusetzen. Wir brauchen ernsthafte elterliche Kontrollen, damit unsere Kinder die Technik sicher nutzen können. Wir brauchen keine „humane Technologie“ oder das Getue von Executive Orders oder Regierungsbehörden, die lediglich regeln, wie viel Schaden uns zugefügt werden kann.