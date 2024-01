Biologische Kontamination von Arzneimitteln: Oh nein

Biologische Verunreinigungen von pharmazeutischen Produkten und Krankenhausinfektionen sind viel häufiger, als wir hoffen.

Von: Tessa Lena

Biologische Verunreinigungen von pharmazeutischen Produkten und Krankenhausinfektionen sind keine Seltenheit, aber sie erhalten selten die Aufmerksamkeit, die sie verdienen

Pharmariesen rufen regelmäßig ihre Produkte aufgrund von Verunreinigungen zurück – und das auch nur, wenn sie „erwischt“ werden

2012 wurde ein Ausbruch von Pilzmeningitis in mehreren Bundesstaaten mit verunreinigten Steroidinjektionen in Verbindung gebracht; eine Mischapotheke in Massachusetts wurde dafür verantwortlich gemacht

Im Jahr 2021 reichte David Stonebrook eine Klage ein, in der er unhygienische Bedingungen in den Einrichtungen behauptete, in denen Komponenten für die Herstellung von Pfizer- und Moderna-COVID-Impfstoffen verpackt wurden

Unter dem „neuen Normalzustand, aufgrund von Apathie und allgemeinem Niedergang, werden die realen Hygienestandards immer schlechter“

Verfall der Normen

Die Zeichen des emotionalen und physischen Verfalls sind allgegenwärtig, insbesondere in den ehemals glamourösen Städten wie New York. Apathie und Entwürdigung gehen einher mit einem Verfall grundlegender sanitärer Standards und Hygiene. Man sollte meinen, dass das zwanghafte Tragen von Masken mit einer tadellosen Hygiene einhergehen würde – aber nein. Meiner Beobachtung nach sind die hygienischen Bedingungen in den Geschäften, die auch vor 2020 noch nicht perfekt waren, in der Zeit von COVID“ paradoxerweise stark gesunken.

Ich habe selbst beobachtet, wie ein Mitarbeiter einer Apotheke in New York eine Menge neuer Waren (Lesebrillen usw.) auf dem schmutzigen Gangboden sortierte. Außerdem habe ich verschiedene Kassierer in einer anderen Apotheke gesehen, wie sie Mülltonnen geleert haben und dann weiterhin Einkäufe mit denselben Handschuhen abgerechnet haben, begleitet von verschiedenen Pfizer-Werbespots für Impfstoffe im Hintergrund.

Ich denke, dass das „Mikrobiom“ aus dem New Yorker Müll nicht genau das ist, was unser Körper für eine optimale Gesundheit braucht – aber hey, das ist nur meine Meinung.

Im Krankenhaus erworbene Pilz- und andere Infektionen

Im Krankenhaus erworbene Pilz- und andere Infektionen sind nichts Neues. Sie tragen schon seit Jahren wesentlich zu den iatrogenen Schäden bei. Einem vor zehn Jahren im Journal of Patient Safety veröffentlichten Artikel zufolge wurde 2013 „eine Untergrenze von 210.000 Todesfällen pro Jahr mit vermeidbaren Schäden in Krankenhäusern in Verbindung gebracht.

Angesichts der begrenzten Suchmöglichkeiten des Global Trigger Tool und der Unvollständigkeit der medizinischen Aufzeichnungen, von denen das Tool abhängt, wurde die tatsächliche Zahl der vorzeitigen Todesfälle im Zusammenhang mit vermeidbaren Schäden an Patienten auf mehr als 400.000 pro Jahr geschätzt. Schwerwiegende Schäden scheinen 10- bis 20-mal häufiger zu sein als tödliche Schäden“.

Als eine Reihe von Krankenhäusern in Amerika von Consumer Reports anhand der Zahl der gemeldeten Infektionen bewertet wurde, stellte sich heraus, dass große Lehrkrankenhäuser in Großstädten schlechter abschnitten als kleinere.

Dies ist eine merkwürdige Tatsache. In diesem inzwischen gelöschten Artikel, der 2021 von MSN veröffentlicht wurde und den Titel „Killer fungus spread rampantly at US hospital Covid ward“ trug, ging es um Candida auris-Infektionen bei Patienten in einer COVID-Station in Florida:

„C. auris wird mit einer Sterblichkeitsrate von bis zu 40 Prozent im Krankenhaus in Verbindung gebracht und wird in der Regel in Einrichtungen des Gesundheitswesens eingeschleppt, insbesondere wenn Menschen Ernährungs- oder Beatmungsschläuche oder Katheter in große Venen gelegt werden. Er verursacht Infektionen des Blutkreislaufs, der Wunden und des Ohrs und wurde auch in Urin- und Atemwegsproben gefunden, aber es ist nicht klar, ob der Pilz tatsächlich die Lunge oder die Blase infiziert. Der jüngste Ausbruch begann im Juli, als ein Krankenhaus – das in dem Bericht nicht namentlich genannt wurde – dem Gesundheitsministerium von Florida zunächst vier Fälle des Pilzes bei Patienten meldete, die wegen des Coronavirus behandelt wurden. Im darauf folgenden Monat führte das Krankenhaus in seiner Covid-19-Abteilung, die sich über vier Stockwerke und fünf Flügel erstreckte, zusätzliche Untersuchungen durch und identifizierte 35 weitere Patienten als C. auris-positiv. Nur für 20 der 35 Patienten lagen Follow-up-Daten vor.“

Die Zahl der in der Studie untersuchten Patienten ist gering, aber die Auswirkungen sind möglicherweise sehr bedeutend. Das betreffende Krankenhaus hat die Patienten auf seiner COVID-Station zufällig auf den Pilz getestet und ihre Pilzinfektionen anerkannt. Wie viele Krankenhäuser haben das vergessen (oder „vergessen“)?

Und was ist mit der weit verbreiteten Behauptung, dass bakterielle Lungenentzündungen die Ursache für einen großen Prozentsatz der COVID-Todesfälle sein könnten? Wie steht es damit? Wird sich irgendjemand für die massive Panikmache im Jahr 2020 entschuldigen, oder wurde diese Behauptung zugelassen, weil sie – die „sie“ – dabei sind, eine andere Art von Impfstoffen zu propagieren und die Szene vorzubereiten?

Heute ist die offizielle Meinung zu arzneimittelresistenten Pilz- und anderen Infektionen in Gesundheitseinrichtungen, dass sie stark im Kommen sind. (Sogar die CDC sagt das.) Aber was ist die Ursache für diese Zunahme?

Wodurch wurde die natürliche Fähigkeit der westlichen Bevölkerung, Infektionen zu widerstehen, beeinträchtigt? War es vor allem der übermäßige Einsatz von Antibiotika – wie es heißt – oder könnte es sein, dass das gesamte Modell der Rockefeller-Krankenversorgung gleichzeitig unter seinem eigenen Gewicht zusammenbricht und genau das tut, was es eigentlich tun sollte, nämlich unschuldige, vermeintlich gesunde Menschen in verzweifelte Patienten auf Lebenszeit zu verwandeln?

Ironischerweise beantwortet dieses Papier aus dem Jahr 2018 die Frage nach dem Anstieg von Pilzinfektionen nur halb und spricht den leisen Teil fast laut aus (abgesehen von der HIV-Behauptung): „Pilzerkrankungen wurden in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einem großen medizinischen Problem, als die Fortschritte der modernen Medizin zusammen mit der HIV-Epidemie zu einer großen Zahl von Menschen mit geschwächter Immunität führten [Hervorhebung von mir].“ Was Sie nicht sagen!

Ausbruch von Pilzmeningitis im Jahr 2012 in Verbindung mit verunreinigten Steroiden

Erinnern Sie sich an den Ausbruch von Pilzmeningitis im Jahr 2012, der mit kontaminierten Steroidinjektionen in Verbindung gebracht wurde? Bei diesem Ausbruch wurde bei etwa 800 Menschen in zwanzig Bundesstaaten offiziell eine Pilzmeningitis diagnostiziert, und mehr als hundert Menschen starben.

Als Ergebnis der förmlichen Untersuchung wurde Gregory Conigliaro, der ehemalige Miteigentümer einer Mischapotheke in Massachusetts, die in den Ausbruch der Pilzmeningitis im Jahr 2012 verwickelt war, zu einem Jahr Gefängnis und einem Jahr unter Aufsicht verurteilt.

„Die Staatsanwaltschaft sagte, Conigliaro habe sich mit einem anderen Miteigentümer – dem leitenden Apotheker des Unternehmens – verschworen, um die Betriebsverfahren des Unternehmens gegenüber der US Food and Drug Administration und einer staatlichen Apothekenregistrierungsbehörde falsch darzustellen …

Der leitende Apotheker, Barry Cadden, wurde 2017 zu neun Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er wegen Erpressung, Verschwörung zur Erpressung, Postbetrugs und Einführung von Arzneimitteln mit falschen Marken in den zwischenstaatlichen Handel in der Absicht, zu betrügen und zu täuschen, verurteilt worden war.“

Im Fall des Meningitis-Ausbruchs von 2012 wurden die Schuldigen – die keine „großen Namen“ waren – gefunden und zu Gefängnisstrafen verurteilt. Ist jetzt alles in Ordnung? Sollen wir glauben, dass das Problem der verunreinigten Injektionspräparate auf eine Apotheke beschränkt ist und dass so etwas nie wieder passieren kann?

Schimmelpilzkontamination bei der Herstellung von COVID-Impfstoffen von Pfizer und Moderna? Die Klage von David Stonebrook

Im Jahr 2021 reichte David Stonebrook eine Klage gegen Merck KGaA (Darmstadt, Deutschland), Sigma-Aldrich Corp., EMD Millipore und Research Organics, LLC ein, in der er unhygienische Bedingungen in den Anlagen behauptete, in denen sie einige der Komponenten verpackten, die bei der Herstellung der Impfstoffe von Pfizer und Moderna COVID verwendet wurden. (Hier ist die geänderte Klage von 2023.)

Laut Stonebrooks Klage wurde er als GMP (Good Manufacturing Practices“) Packaging Supervisor in der Anlage der Beklagten in Cleveland, Ohio, eingestellt, wo er die Verpackung von TRIS und HEPES (Puffer, die in der Proteinproduktion und -reinigung verwendet werden) aus Supersäcken, die mehrere Tonnen Produkt fassen, in kleinere Verpackungen für den Versand beaufsichtigte. Er war vom 4. Januar 2021 bis zum 3. März 2021 als „GMP Packaging Supervisor“ in der Einrichtung beschäftigt.

Stonebrook wurde angeblich „von der Geschäftsleitung informiert und prüfte Dokumente, aus denen hervorging, dass TRIS und HEPES, die in der Anlage hergestellt und verpackt wurden, für die Verwendung in den Impfstoffen von Pfizer und Moderna Covid-19 bestimmt waren.“

Laut seiner Beschwerde stellte er anschließend fest, „dass die Bedingungen in den Verpackungsräumen, in denen TRIS und HEPES in der Einrichtung neu verpackt wurden, nicht den GMP-Standards entsprachen, u. a. weil die Luftaufbereitungs- und Staubsammelsysteme, die diese Räume versorgen, stark mit Schimmel, anderen Verunreinigungen und Rückständen von anderen in diesen Räumen verpackten Komponenten kontaminiert waren.

Dies stellte eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit der Patienten dar und verletzte auch eindeutig die Verpflichtungen von Pfizer und Moderna, der Regierung der Vereinigten Staaten GMP-konforme Covid-19-Impfstoffe zu liefern“.

Stonebrook unternahm „zahlreiche Versuche, die Geschäftsleitung der Beklagten auf diese schwerwiegenden Probleme aufmerksam zu machen, zunächst in Gesprächen, dann auch schriftlich. Anstatt diese schwerwiegenden Probleme zu beheben, haben die Beklagten ihn entlassen“. Hier sind einige Bilder aus Stonebrooks Beschwerde:

Die Klage von Stonebrook ist noch anhängig (anscheinend läuft derzeit ein Schlichtungsverfahren). Im Jahr 2023 scheinen die Beklagten in seiner Klage eine Gegenklage gegen ihn eingereicht zu haben (Verleumdung, Vertragsbruch usw.).

J&Js Geschichte mit Schimmel und anderen Verunreinigungen von Medikamenten und Impfstoffen

Laut NBC News forderte die FDA Johnson & Johnson im Jahr 2021 auf, „etwa 60 Millionen Dosen des Impfstoffs Covid-19 zu entsorgen, die in einer problematischen Anlage in Baltimore hergestellt wurden“. Die FDA-Inspektion des Werks in Baltimore „ergab, dass es schwerwiegende Probleme mit unhygienischen Bedingungen gab und die Mitarbeiter nicht ordnungsgemäß geschult worden waren.“ Eines der gemeldeten Probleme war Schimmel.

Im Zusammenhang mit den Problemen bei J&J berichtete Fox Business, dass Emergent BioSolutions, das Unternehmen im Zentrum der Impfstoff-Lieferkette, zuvor „wiederholt von der Food and Drug Administration wegen Problemen wie schlecht ausgebildeten Mitarbeitern, zerbrochenen Fläschchen und Schimmel in einer seiner Anlagen zitiert wurde, wie aus Unterlagen hervorgeht, die The Associated Press im Rahmen des Freedom of Information Act erhalten hat.“

Im Jahr 2010 rief Johnson & Johnson mehrere Chargen von umsatzstarken rezeptfreien Medikamenten zurück, nachdem sich Kunden über Schimmel- und Modergeruch aus den Verpackungen beschwert hatten. Zu den zurückgerufenen Produkten gehörten eine Vielzahl von Tylenol- und Motrin-Schmerzmitteln, Rolaids-Antazida, St. Joseph-Aspirin und Benadryl-Allergietabletten. Laut FDANews riefen sowohl J&J als auch Pfizer im Jahr 2010 „wichtige Medikamente wegen muffigen, schimmeligen Geruchs zurück“.

2013 rief J&J 5.000 Fläschchen von Risperdal Consta zurück, einer lang wirkenden injizierbaren Version des Antipsychotikums Risperdal. Eine Routineanalyse „ergab, dass eine Charge des Medikaments mit einem Schimmelpilz kontaminiert war, der in der Umwelt häufig vorkommt.

„Diese Rückrufaktion folgte dicht auf eine weitere von J&Js McNeil Consumer Healthcare Einheit. Nachdem letzte Woche Plastikpartikel in seinem Wirkstoff gefunden wurden, zog das Unternehmen 200.000 Flaschen Motrin Infants‘ Drops zurück.“

2014 rief J&J 13.500 Flaschen Xarelto wegen Verunreinigungen zurück. „Laut einer Rückrufankündigung im jüngsten FDA Enforcement Report erklärte der Arzneimittelhersteller, er habe bestätigt, dass eine Verkaufsprobe des Medikaments nach einer Kundenbeschwerde verunreinigt war, und deshalb einen landesweiten, freiwilligen Rückruf eingeleitet. Wie das Unternehmen mitteilte, stammte das Produkt aus einem Werk in Gurabo, Puerto Rico.“

„Von Pfizer für Sie“?

2019 rief Pfizer zwei Chargen von Relpax zurück, einem Kopfschmerzmittel, das die Blutgefäße um das Gehirn verengt, aufgrund des „möglichen Vorhandenseins von Genus Pseudomonas und Burkholderia … Bei Personen, die mit Mikroorganismen kontaminierte orale Produkte zu sich nehmen, besteht das Risiko einer bakteriellen Verbreitung aus dem Darm in die Blutbahn, was zu schweren, lebensbedrohlichen Infektionen führen kann.“

Mykoplasmen-Kontamination von Impfstoffen

Hier ist ein stark zensierter Vortrag von Dr. Garth Nicolson, in dem er eine mögliche Mykoplasmen-Kontamination von Impfstoffen diskutiert. Ich möchte mich bei A Midwestern Doctor für die Bereitstellung dieses Videos bedanken, denn als ich das letzte Mal nachgesehen habe, wurde es komplett von YouTube entfernt.

Kontaminierte Rotarix-Impfstoffe?

Hier ist ein sehr interessanter Auszug von John Stone, veröffentlicht von Age of Autism:

„Am 22. März 2010 setzte die FDA die Verwendung des Rotarix-Impfstoffs von GSK aus, nachdem eine Kontamination mit dem porzinen Circovirus Typ 1 (PCV-1) festgestellt worden war. Am 6. Mai wurde dann festgestellt, dass die Offit/Merck-Version Rotateq nicht nur mit PCV-1, sondern auch mit einem anderen verwandten Virus, dem porzinen Circovirus Typ 2 (PCV-2), kontaminiert war. Am 7. Mai wurde nach Angaben auf der FDA-Website umgehend eine Sitzung einberufen: „um die Erkenntnisse über PCV und PCV-DNA in Rotavirus-Impfstoffen zu diskutieren. Auf der Grundlage einer sorgfältigen Bewertung dieser Informationen, einer gründlichen Durchsicht der wissenschaftlichen Literatur und der Beiträge von Experten aus Wissenschaft und öffentlichem Gesundheitswesen revidiert die Behörde ihre Empfehlung, die Verwendung des Rotarix-Impfstoffs vorübergehend auszusetzen. Die FDA hat festgestellt, dass es für Kliniker und Angehörige der Gesundheitsberufe angemessen ist, die Verwendung von Rotarix wieder aufzunehmen und die Verwendung von RotaTeq fortzusetzen.“

Einordnung der Plasmidkontamination in den Kontext

Wie ich bereits in einem früheren Substack-Artikel sagte, möchte ich die Plasmidgate- und die SV40-Kontamination von COVID-Injektionen in einen breiteren Kontext stellen. Die Plasmidkontamination ist eine sehr schlimme Sache – und ich ziehe meinen Hut vor jeder mutigen Seele, die diesen Weg beschreitet.

„Meiner Meinung nach ist das Problem jedoch viel größer, und es ist sehr hilfreich, den Blick zu weiten und die Tatsache in Betracht zu ziehen, dass die biologische Kontamination der Dinge, die wir für sauber halten, sehr weit verbreitet ist. Und obwohl sie sehr weit verbreitet ist – und wir einer Unmenge natürlicher und genetisch veränderter Keime ausgesetzt sind – sind unsere Mikrobiome und unser Immunsystem aufgrund der Vergiftung von allem nicht mehr das, was sie einmal waren.“ Es ist also eine Art doppelter Schlag. Und doch ist es unsere Aufgabe, uns durchzusetzen!“

Präzisionsfermentation

Dann gibt es noch die so genannte „Präzisionsfermentation“, die bei der Herstellung von pharmazeutischen Komponenten, beliebten Lebensmittelzusatzstoffen usw. eine immer wichtigere Rolle spielt.

Dabei handelt es sich nicht um eine Fermentation im eigentlichen Sinne, sondern um eine Technologie, bei der Mikroorganismen – in der Regel gentechnisch verändert – als ‚Zellfabriken‘ eingesetzt werden, um bestimmte funktionelle Inhaltsstoffe wie beispielsweise Proteine und Enzyme zu produzieren“. Die Technologie wird von der Pharma-, Lebensmittel- und anderen Industrien als kosteneffizient angesehen und ist auf dem Vormarsch.

Sobald die Zielkomponenten hergestellt sind, sollen sie von dem biologischen „Schleim“, der sie produziert hat, getrennt und gründlich gereinigt werden. Wie gut werden sie getrennt und gereinigt?

In der Theorie funktioniert das alles prima – aber dieser Bauer ist etwas skeptisch, was die „Qualitätssicherung“ im Allgemeinen angeht, und glaubt, dass das Problem der biologischen Verunreinigung von allem noch größer wird, je mehr die Präzisionsfermentation eingesetzt wird.

Hey, unabhängig von der Präzisionsfermentation hat Boehringer Ingelheim 2013 ein ganzes Pharmawerk in Bedford, OH, geschlossen, nachdem 2011 bei Inspektionen unhygienische Bedingungen festgestellt wurden, darunter auch der berühmte Eimer mit Urin! Glauben Sie, dass der Geist des Geldverdienens in „Warp-Geschwindigkeit“ die Dinge besser gemacht hat? Ich denke nein.

Eine Vorhersage

Hier ist meine Vorhersage:

„Wir werden immer mehr über arzneimittelresistente nicht-virale Infektionen hören, die Amok laufen. Es wird als große Überraschung dargestellt werden, obwohl das WEF seit Jahren schreibt, dass die antimikrobielle Resistenz die nächste große Bedrohung ist. Man wird nach der Entwicklung neuer Medikamente und neuer lebensrettender Impfstoffe rufen, diesmal gegen Schimmelpilze, Hefepilze und intrazelluläre Parasiten. Wir werden immer öfter hören, dass Demenz“ durch Mikroben verursacht wird. Man wird es vielleicht sogar wagen zu behaupten, dass Autismus“ durch Mikroben verursacht werden kann – und man wird dies in einen Schlachtruf für mehr Impfstoffe verpacken. Das wird alles sehr grausam sein, denn neurologische Probleme können durch Mikroben verursacht werden und sind es meiner Meinung nach auch oft – zum Teil aufgrund der jahrzehntelangen Injektion von sehr glücklichen Mikroben in die Arme und Blutbahnen von Kindern – aber eine Sache, die diesen Kindern (jetzt Senioren mit Demenz) definitiv nicht helfen wird, sind mehr potenziell kontaminierte Impfstoffe.“

Schlussfolgerung

Ich möchte diese Geschichte mit einigen philosophischen und praktischen Überlegungen abschließen:

„Ich glaube, dass viele der „mysteriösen“ Krankheiten, die in den letzten Jahrzehnten explodiert sind (einschließlich der sprunghaften Zunahme von Demenz und Autismus), nicht nur auf das allgegenwärtige Geschäftsmodell zurückzuführen sind, das auf rücksichtsloser Vergiftung basiert – sondern auch auf die unauffälligen Mikroben wie Schimmelpilze und andere Pilze, Protozoen, nicht so freundliche Bakterien und andere Lebewesen, die in den Körpern der Westler sehr verbreitet sind, aber aus dem Mythos der Sauberkeit in den Köpfen der Westler Kapital schlagen. Diese Bazillen können sich lange Zeit verstecken und dann ernsthaft angreifen, wenn die Person alt wird, übermäßig gestresst ist, übermäßig vergiftet oder bestrahlt wurde, eine andere Infektion bekommt usw.“ Dies ist kein Grund zur Panik. Es ist ein Aufruf zur Erkundung, zum intelligenten und angstfreien Schutz – und dazu, unserem Körper die Liebe zu geben, die er verdient. „Wenn es um Impfstoffe geht, bietet der unhygienische Abgrund eine einzigartige Möglichkeit, Schaden anzurichten. Wenn man sich eine biologisch kontaminierte Substanz in den Arm spritzt, kann die Kontamination sehr leicht direkt in den Blutkreislauf gelangen und die natürlichen Schutzmechanismen des Körpers umgehen. Außerdem sind COVID-mRNA-Impfstoffe von vornherein immunsuppressiv, um den Körper daran zu hindern, das fremde genetische Material zu vernichten – wenn also ein Glückskäfer versehentlich zusammen mit immunsuppressiven Komponenten direkt in den Blutkreislauf injiziert wird, ist das ein Glückskäfer!“ „In den nächsten Jahren wird die Zahl der Menschen, die produktiv arbeiten und ihren Körper und ihr Gehirn auf die „alte, normale Art“ nutzen können, wahrscheinlich deutlich abnehmen. Jetzt ist ein sehr guter Zeitpunkt, um sich auf die Suche zu machen, die alten Wege der Medizin zu erforschen und zu lernen und sich daran zu erinnern, dass all das einen Sinn hat.“

Alles, was wir durchmachen – einschließlich des abgrundtiefen Niedergangs der Schulmedizin -, hat definitiv eine existenzielle Bedeutung, und ich hoffe, dass wir in dem Maße, wie die Rockefeller-Krankenfürsorge zerbröckelt, unsere Verbindung zur Erde, zu einer besseren Medizin, zueinander und zu unserer eigenen Seele wiederfinden werden.

