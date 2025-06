Pepe Escobar: Stehen wir kurz vor dem Dritten Weltkrieg? Ein einziger Fehler könnte GLOBALES CHAOS auslösen!

In diesem brisanten Video vom 3. Juni 2025 spricht Pepe Escobar, ein renommierter Journalist und Geopolitik-Experte, über die explosive Lage in Russland nach einem ukrainischen Angriff auf strategische nukleare Bomber. Mit einer Mischung aus Insider-Informationen und scharfer Analyse beleuchtet er die Rolle von NATO, insbesondere der USA und Großbritanniens, und die drängende Frage, ob US-Präsident Trump in die Operation eingeweiht war. Escobar beschreibt die angespannte Stimmung in Moskau, die Forderung nach einer harten Reaktion und die globalen Implikationen, die an die Schwelle eines Dritten Weltkriegs erinnern. Ein Gespräch, das die geopolitische Lage auf den Punkt bringt und die Zuschauer in Alarmbereitschaft versetzt.

Transkript des Videos mit dem Titel Pepe Escobar: Are We On the Brink of WWIII? One Mistake Could Spark GLOBAL CHAOS! in Deutsch übersetzt.

Moderator: Hallo zusammen, heute ist Dienstag, der 3. Juni 2025, und unser Freund Pepe ist wieder bei uns. Willkommen zurück, Pepe! Das Haus ist in Aufruhr!

Pepe Escobar: Es ist eine Freude, bei euch zu sein, denn heute ist einermarkerscher einer der verrücktesten Tage, die ich seit Jahren in Russland erlebt habe. Ich arbeite seit 15 Stunden nonstop. Es ist jetzt 23 Uhr in Moskau, und die Stimmung ist elektrisierend. Ich bin sicher, ihr wisst alle, warum. Es hängt eine bedeutende Entscheidung über allen hier in Russland, Eurasien und dem Rest der Welt. Und alles hängt von der Weisheit der russischen Führung ab, wie sie auf einen Angriff auf strategische nukleare Einrichtungen der Russischen Föderation reagieren werden. Ernster geht’s nicht. Ich nehme an, unser Publikum hat zumindest eine Ahnung, wie angespannt die Lage derzeit ist.

Moderator: Ich denke, wir können direkt zu deinem neuen Artikel übergehen. Hier ist der Link zu dem, was du geschrieben hast, Pepe. Es geht um „Warten auf den Orkan“. Was willst du mit diesem Artikel sagen? Du hast die Situation in Russland nach den Angriffen erwähnt, ja, den ukrainischen Angriff auf einen der strategischsten Teile des russischen Militärs, die nuklearen Bomber. Erzähl uns mehr dazu.

Pepe Escobar: Ich beginne den Artikel mit der Stimmung in Moskau am Montag. Der Angriff war am Sonntag, einen Tag nach meiner Ankunft. Ich bin am Samstag hier angekommen und dachte, ich hätte ein relativ ruhiges Wochenende, bevor ich wieder in Russland zu arbeiten beginne. Am Sonntag explodiert diese Sache, und offensichtlich haben die Leute von Sonntag auf Montag kaum geschlafen. Die Stimmung von Montag bis Dienstagmorgen, als ich die Kolumne schrieb, war angespannt. Ich fange mit der Stimmung und drei Hauptpunkten an, die eine Art allgemeiner Konsens sind, plus Informationen, die ich gestern Abend bei einem Abendessen mit einer absolut hochrangigen Geheimdienstquelle hier in Moskau gesammelt habe.

Der erste Punkt: Es gibt einen Konsens unter Geheimdiensten, Diplomaten, Denkfabriken und sehr gut informierten Leuten, dass dies eine NATO-Operation war, im Wesentlichen von den USA und Großbritannien, CIA und MI6. Niemand weiß genau, ob es direkt von der Spitze kam oder ob es sich um abtrünnige Fraktionen innerhalb der CIA und MI6 handelt. Es gibt natürlich verdeckte Gespräche, und die Ukraine war lediglich ein nicht besonders kompetenter Vollstrecker. Es sollte fünf Basen treffen, aber letztlich wurden nur zwei angegriffen.

Die hysterische Propagandaoffensive im Westen, die ukrainische Narrative nachplappert, behauptet, dass über 40 strategische Bomber in Russland zerstört wurden, was etwa 34 % der russischen strategischen Flotte ausmachen würde – völliger Unsinn. Mittlerweile ist mehr oder weniger klar, dass maximal fünf TU-95-Bomber getroffen wurden, möglicherweise sind zwei oder drei außer Betrieb, die anderen können repariert werden. Meine Quelle gestern Abend sprach von drei. Vielleicht ist das die Zahl, die von den Geheimdiensten verbreitet wird. Sagen wir fünf. Am Samstag auf Sonntag bestand die strategische Flotte der TU-95-Bomber Russlands aus 58 Maschinen. Wenn also fünf außer Betrieb sind, sind das weniger als 10 %. In Bezug auf eine Veränderung der Lage auf dem Schlachtfeld ist das vernachlässigbar. Das ist hier bereits eine Tatsache und wird von den besten russischen Analysten als solche betrachtet.

Zum Beispiel: In den letzten Wochen haben die TU-95 X-101-Raketen eingesetzt. Jeder Bomber trägt acht Raketen, und sie haben sechs Flugzeuge eingesetzt. Um das hohe Tempo der russischen Angriffe der letzten Wochen aufrechtzuerhalten, benötigen sie nur sechs TU-95. Sie brauchen keine 58. Nach dem anfänglichen Schock – denn das war ein nationaler Schock in ganz Russland, eine große Sache – ist es also eher eine politische Demütigung als eine militärische. Nach etwa 24 Stunden begann sich die Stimmung zu beruhigen, und die Menschen richten ihre Aufmerksamkeit auf die Reaktion. Deshalb habe ich den Titel „Warten auf den Orkan“ gewählt, denn der allgemeine Konsens – von den höchsten Machtkreisen über Geheimdienste, Diplomaten, Denkfabriken bis hin zur allgemeinen Öffentlichkeit – lautet: „Okay, das war’s. Jetzt lasst die Orkan-Raketen los, alle, und eine massive Welle ballistischer Raketen.“

Das ist mehr oder weniger die Stimmung der russischen Öffentlichkeit nach diesem Angriff. Dieser Angriff in Kombination mit dem Terroranschlag in Brjansk, an den ihr euch alle erinnert, wo diese Gangster in Kiew eine Brücke absichtlich gesprengt haben, sodass sie auf einen vorbeifahrenden zivilen Zug fiel. Das ist ein Akt des Mega-Terrors. Es gab glücklicherweise weniger Opfer als erwartet, aber Dutzende Verletzte. Das Verrückteste daran: Die Eisenbahn ist wieder in Betrieb. Es wird drei oder vier Monate dauern, die Brücke wieder aufzubauen, aber die Züge fahren weiter. Das ist russische Effizienz, wenn sie sich anstrengen.

Die drei Hauptpunkte: Erstens, es handelt sich um eine US-UK-CIA-MI6-Operation, also im Wesentlichen NATO, aber nur die Anglo-Amerikaner. Zweitens, die Volksstimmung in Russland: „Lasst die Orkan-Raketen los, wir haben genug von Terroranschlägen.“ Der dritte Punkt ist entscheidend: War Trump eingeweiht? Wenn nicht, wurde er von den Neokonservativen übergangen? Das ist, was die Russen rund um die Uhr zu klären versuchen – die Befehlskette und wer das endgültige grüne Licht für diese Operation gegeben hat.

Es ist unvorstellbar, dass so etwas passiert ist. Während des Kalten Krieges wäre so etwas nie passiert. Es gab eine gewisse Reife zwischen den USA und der UdSSR, und es gab Mechanismen, um solche Vorfälle zu verhindern, die sofort als strategischer Angriff interpretiert worden wären. Nun haben wir Gangster in Kiew, unterstützt von Neokonservativen in den USA und kriegstreibenden Chihuahuas in Europa, insbesondere Großbritannien und MI6. Dies ist eine typische MI6-Operation – Sabotage, verdeckte Operationen, Black Ops. Sie haben das zerstört, was wir während des Kalten Krieges hatten: eine erwachsene Beziehung zwischen den Supermächten.

Der New-START-Vertrag, der vor vielen Jahren verabschiedet wurde und bis Februar nächsten Jahres läuft, ist jetzt tot und begraben. Verantwortliche Leute im Pentagon und im Nationalen Sicherheitsrat in Washington müssen toben, wenn sie außen vor waren. Das macht die Situation noch komplexer, denn inmitten dieses Kriegsnebels, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten nicht informiert war über eine Entscheidung, die von den Russen als direkter Angriff oder der Beginn eines Atomkriegs interpretiert werden könnte – das ist absolut ernst. Gemäß der neuen russischen Nukleardoktrin, die Putin vor wenigen Monaten genehmigt hat, handelt es sich hierbei um einen Angriff auf einen Teil der sogenannten nuklearen Triade Russlands – die strategischen Bomber, die nukleare Waffen tragen können.

Eine wichtige Frage, die viele von uns in unseren Analysen betonen: Warum waren diese strategischen Bomber ungeschützt auf dem Rollfeld ihrer Basen? Das ist eine Vorgabe des New-START-Vertrags. Ich lese es euch vor, was der Vertrag sagt, unterzeichnet 2010 und verlängert bis Februar nächsten Jahres: Der Vertrag schreibt vor, dass strategische Bomber für nationale technische Überprüfungsmethoden, wie Satellitenbilder, sichtbar sein müssen, um eine Überwachung durch die andere Partei zu ermöglichen. Das bedeutet, dass Satelliten die Bomber auf dem Rollfeld sehen können, ob sie nuklear bewaffnet sind, für konventionelle Zwecke umgerüstet wurden oder einfach nur in der Sonne stehen. Das verhindert einen Überraschungsangriff, ein „First Strike“, was eine Obsession vieler Kriegstreiber in den USA ist.

Diese Operation hat dieses Arrangement und den New-START-Vertrag komplett zunichtegemacht. Es war ein einfacher Mechanismus, der bis zu dieser Woche gut funktioniert hat, sowohl für die Russen als auch für die Amerikaner. Das führt uns zurück zu den drei Hauptpunkten meines Artikels. Die höchsten Machtkreise in Russland, vom Kreml bis zum Sicherheitsapparat, arbeiten fieberhaft daran, herauszufinden, ob Trump informiert war oder nicht, und wenn nicht, wer das endgültige grüne Licht gegeben hat.

Ich habe gestern ausführlich mit meinem Gesprächspartner darüber diskutiert und heute fast eine Stunde lang mit unserem Freund Alastair Crook telefoniert. Wir teilen dieselbe Analyse. Alastair befürchtet ebenfalls, dass Trump nicht informiert war. Das ist natürlich momentan schwer zu beweisen, und es wird möglicherweise auch in naher Zukunft keine Leaks dazu geben. Selbst wenn es welche gäbe, würde das Weiße Haus es abstreiten. Das ist immens gefährlich, denn wenn das der Fall ist, müssen die Russen die Schuldigen finden, und das wird sehr schwierig sein, weil es sich um isolierte Gruppen innerhalb der CIA und MI6 handelt. Wer hat dieses Projekt innerhalb oder in Verbindung mit der CIA und MI6 geleitet und die Verbindungen zu den Gangstern in Kiew hergestellt? Das erklärt die ernste Lage.

Das erklärt auch die Stille im Kreml und von allen Seiten. Medvedev hat diese Stille sozusagen gebrochen, auf eine sehr ernste Weise, ohne seinen üblichen Humor. Er schrieb: „Alles, was zerstört werden muss, wird zerstört, und jeder, der bestraft werden muss, wird bestraft.“ Das ist sehr ernst, denn das ist genau der Rahmen, in dem die Russen ihre Antwort planen.

Am Ende meines Artikels spreche ich die zentrale Frage an: Russland kämpft gegen den gesamten kollektiven Westen, die gesamte NATO – militärisch, politisch, wirtschaftlich, finanziell usw. Und Russland gewinnt. Das ist ein Gräuel, nicht nur für die Chihuahuas in Europa, sondern auch für die herrschenden Klassen in den USA. Vielleicht versteht Trump das Ausmaß nicht. Trump versteht keine Strategie, und schlimmer noch, Trump liest nicht. Wenn man nicht liest, kann man nicht verstehen, was los ist.

Wie kann Russland also auf einen direkten Angriff auf strategische nukleare Einrichtungen reagieren, ohne den Dritten Weltkrieg auszulösen? Das ist wirklich die große Frage, die Putin im Kopf hat. Putin ist ein Gradualist, sehr methodisch, und analysiert alle legalistischen Optionen, bevor er eine harte Entscheidung trifft. Er muss eine angemessene Antwort auf diesen Angriff finden. Es wird nicht ernster als das. Langfristig muss Russland dem kollektiven Westen schrittweise demonstrieren, dass es die Mittel hat, sie kampfunfähig zu machen und gleichzeitig ihren Willen zum Krieg zu brechen. Das ist die große Frage.

Die Stimmung in Moskau ist, würde ich sagen, stille Wut. Ich hatte heute Abend ein Abendessen mit Leuten, die mit BRICS zu tun haben. Wir sprachen über BRICS-Wirtschaft, aber ich sagte, das ist ein Gespräch, das wir später vor dem Gipfel in Rio führen können. Das sind erfahrene Profis, die im Finanzmarkt und in Unternehmen tätig sind. Sie sagten: „Ja, wir wissen alle, dass es sich um eine PR-Operation handelt. Wir wissen, dass dies ein direkter Angriff auf uns war, und unsere Antwort wird verheerend sein.“ Aber was dann? Der Krieg geht weiter, und alle sind überzeugt, dass der Krieg andauern wird, bis zur völligen Kapitulation und der Beseitigung des derzeitigen Regimes in Kiew. Wir sind also mehrere Stufen höher in diesem echten Krieg zwischen Russland und nicht nur der Ukraine, sondern der NATO, mit der Ukraine als Stellvertreter.

Moderator: Du hast erwähnt, dass sie nicht wissen, ob Donald Trump an diesem Angriff beteiligt war. Siehst du irgendetwas, das Trump tut, um sich selbst zu helfen? Er greift Putin an, zwei- oder dreimal hat er ihn angegriffen, und trotz allem sehe ich nichts, was Trump tut. Er ist nicht mehr im Spiel, er hat diese Art von Verhandlungen begonnen, aber wie kann man glauben, dass Selenskyj für Frieden oder eine Einigung verhandelt, wenn das Ergebnis dieser Einigung die Entfernung seiner Regierung wäre?

Pepe Escobar: Die einzigen, die wirklich glauben, dass diese Verhandlungen zu einem Waffenstillstand führen und die Ukraine eine Chance hat zu gewinnen, sind die selbsternannten Eliten in Europa, die Chihuahuas. Wenn man sich die westlichen Medien seit Sonntag anschaut, besonders die britischen Mainstream-Medien, die mehrere Ebenen tief im Dreck stecken, wiederholen sie immer wieder, dass die Ukraine eine Chance hat zu gewinnen. Niemand, der bei Verstand ist, kann das glauben.

In Istanbul hat Russland noch einmal 31 Punkte detailliert erklärt, durch Medinski. Es geht nicht um Forderungen, sondern um die Grundlage für einen Waffenstillstand und später ein Friedensabkommen, mit einem wichtigen Zusatz: Ein Friedensabkommen muss vom UN-Sicherheitsrat schriftlich ratifiziert werden. Das bedeutet, dass die USA, Großbritannien und Frankreich es ratifizieren müssten. Wir wissen, dass das niemals passieren wird. Russland und China würden es tun, aber die anderen drei Mitglieder des Sicherheitsrats werden niemals eine de-facto-Kapitulation der Ukraine ratifizieren.

Die Wette von Macron, dem BlackRock-Kanzler in Deutschland oder den unmaßgeblichen Gestalten in der EU-Kommission in Brüssel ist ein ewiger Krieg. Wir alle wissen das. Was ist Trumps Position? Nicht einmal Trump weiß das. Es ist widerlich, weil er kein Stratege ist, nicht liest und keine Strategie hat. Er hat nicht einmal Taktiken. Er manipuliert nur Narrative, um den Eindruck zu erwecken, dass er für den Frieden arbeitet. Nur seine eingefleischten Anhänger in den USA können glauben, dass das der Realität entspricht.

Zwei Fakten, auf die hier viel geachtet wurde: Larry Johnson und Alastair Crook haben darüber gesprochen. Es war nicht Lawrow, der Marco Rubio angerufen hat, sondern Rubio rief Lawrow an, um sein Beileid für die zivilen Opfer des Brjansk-Terroranschlags auszudrücken. Kein Wort über den Drohnenangriff auf die strategischen Bomber. Gleichzeitig verfolgte der Chef des Pentagon, ein ehemaliger Kommandant einer lausigen Einheit im Irakkrieg und Fox-News-Talkshow-Moderator, den Drohnenangriff live in Echtzeit. Er wusste genau, was los war. Kann man sich vorstellen, dass der Pentagon-Chef den Präsidenten nicht informiert und sagt: „Schau, das passiert gerade jetzt“? Das fügt der Geschichte etwas Würze hinzu.

Trumps Schweigen ist bezeichnend. Seit Sonntag hat er kein Wort gesagt, absolut nichts. Für einen Mann, der 25 Tweets am Tag veröffentlicht, ist das bemerkenswert. Es gibt Hinweise darauf, dass er etwas gewusst haben könnte, aber nicht den gesamten Plan. Wenn er davon wusste oder, schlimmer noch, das endgültige Okay gab, ist das eine sehr entfernte Möglichkeit. Das würde in der Praxis eine Kriegserklärung der USA gegen Russland bedeuten. Kann man sich vorstellen, wenn die Russen strategische US-Bomber auf amerikanischem Boden angreifen würden? Wir alle wissen, wie die amerikanische Reaktion aussehen würde.

Die Russen sind sehr rationale Akteure und haben enorme Geduld. Aber jetzt sagen die Leute hier: „Der Bär hat genug geredet, jetzt lassen wir die Orkan-Raketen los.“ Das wird zu einem Kriegsschrei in ganz Russland. Die drei Hauptpunkte: NATO-Operation, US-UK-Geheimdienste, die alles organisiert haben; die Volksstimmung in Russland, die Orkan-Raketen freizugeben; und die wichtigste Frage: Welche Rolle spielte Trump darin? Das ist der Schlüssel für vieles, was danach passiert.

Moderator: Wir wissen, dass Lindsey Graham und Blumenthal nach der Ukraine gereist sind. Sogar Mike Pompeo war in Odessa. Das sind keine kleinen Bewegungen von Leuten, die mit der Trump-Administration eng verbunden sind. Am Tag nach Trumps Wahlsieg trafen sich JD Vance und Lindsey Graham privat. Was hältst du von dem, was Lindsey Graham sagt? Er sagte: „Die Ukraine hat keine guten Karten. Russland ist viel größer und hat viel mehr Menschen, das verstehe ich. Aber die Welt hat viele Karten gegen Russland, und eine dieser Karten wird bald im US-Senat gespielt werden. In Amerika gibt es mehr als eine Person am Spieltisch. Wir haben drei Regierungszweige, und der Senat und das Repräsentantenhaus sind bereit zu handeln. Was würde unsere Meinung ändern? Wenn Russland an den Verhandlungstisch kommt und ernsthaft einem Waffenstillstand zustimmt.“ Wer ist „die Welt“, von der er spricht? Er sagte auch, dass wir China bestrafen müssen, weil sie Russland helfen. Macron sagte dasselbe: NATO werde in den Pazifik und das Südchinesische Meer vordringen, wenn Nordkorea russische Soldaten nicht zurückzieht. Sie legen sich mit allen an, und es scheint niemanden zu interessieren.

Pepe Escobar: Graham ist ein Neokonservativer, finanziert von Neokons, historisch russophob, islamophob, alles Mögliche, und extrem mittelmäßig. Er spricht Englisch wie ein Siebenjähriger. Es ist ein Witz. Was erwartet man von so einem Typen? Er ist ein Bote, ein niedriger Bote. Seine Rolle im Senat ist genau das, was er tut. Jetzt geht er gegen seinen eigenen Präsidenten aus seiner eigenen Partei vor und untergräbt, was Trump versucht. Trump will theoretisch keinen Krieg mit Russland. Vielleicht spielt er alle seit Anfang an, aber das ist nicht der Fall. Er will eine Art Deal, bei dem er und die USA geschäftlich mit Russland wieder handeln können. Das macht Sinn, wenn man seine Psychologie und seine Motive betrachtet.

Graham, bezahlt von Neokons, ist nur an ewigen Kriegen interessiert. Erinnerst du dich an die Zeit vor dem Irakkrieg, als er mit diesem unsäglichen Charakter John McCain so eng war? Es ist immer dasselbe. Was Sorgen bereitet, ist, dass solche Leute den Mund aufmachen, und es hallt nicht nur im Westen, sondern weltweit wider. Mittelmäßige Individuen, die nicht einmal einen Hotdog-Stand führen könnten, beeinflussen Menschen weltweit. Das ist gefährlich. Der US-Kongress insgesamt ist ein Korb voller mittelmäßiger Figuren wie Graham, mindestens 90 % von ihnen. Wer in Washington gelebt hat und mit diesen Leuten interagieren musste, findet es abstoßend.

Was jetzt so tragisch ist: Die Rhetorik aus Washington klingt wie zu Bidens Zeiten. Wir kommen nicht zu dem, was Trump versprochen hat. Hier ist, was General Jack Keane auf Fox News sagte, um zu zeigen, wie sich die Rhetorik in Washington ändert: „Der Friedensprozess, den die USA nutzen, um jemanden zu einem Verhaltenswechsel zu zwingen, muss auch mit Russland angewendet werden. Es ist Teil des Prozesses, nicht außerhalb. Das bedeutet, wir müssen Putin unter Druck setzen, so wie wir Selenskyj unter Druck gesetzt haben. Wir wissen nicht, ob das funktioniert, seien wir ehrlich. Aber wir wissen, dass diplomatisches Reden nicht funktioniert. Der Hebel muss vor allem militärische Unterstützung sein, robuste Luftabwehrsysteme und alles, was sie dringend brauchen.“ Nach über drei Jahren Krieg in der Ukraine, fast vier Jahre, muss man den IQ eines zerstückelten Wurms haben, wie die meisten dieser Leute. Keine Beleidigung für Würmer übrigens.

Diese Leute, wie ein pensionierter General, der nie eine Schlacht gewonnen hat, wissen nichts über Diplomatie. Das ist alles vorhersehbar. Das Problem ist, dass Amerika von Fernsehen regiert wird. Ein kleines Beispiel: Weißt du, wie Tulsi Gabbard ihre Sicherheitsberichte für Trump präsentieren wird? Als Fox-News-Segmente mit Bildern und dramatischem Sound, weil er nur Fernsehen versteht. Ein Präsident, der nicht liest, wie einige seiner Vorgänger. Kannst du dir vorstellen, dass Trump die Berichte der CIA oder des Nationalen Sicherheitsrats nicht liest? Er ist von Anfang an außen vor, weil sein Gehirn außen vor ist. Es ist absurd, wie das Gehirn eines Sechsjährigen, der Zeichentrickfilme schaut.

Putin hingegen liest alles, 15 bis 17 Stunden am Tag. Leute, die ihm nahestehen, haben mir in den letzten zwei Jahren bestätigt, dass er dicke Berichte liest, einer nach dem anderen, oder querliest in 20 Sekunden und versteht sofort, worum es geht, um Entscheidungen zu treffen. Das ist ein Präsident bei der Arbeit. Putin kann eine vier- oder fünfstündige Pressekonferenz abhalten und hat alle Zahlen und Fakten parat. Ist Trump in der Lage, etwas zu zitieren, das ihm nicht in den letzten fünf oder zehn Minuten zugeflüstert wurde oder das er auf Fox News gesehen hat? Nein, kann er nicht.

Es ist also sehr einfach, einen solchen Präsidenten außen vor zu lassen. Das ist die plausibelste Erklärung für das, was passiert ist. Kannst du dir vorstellen, dass jemand mit einem Ego von der Größe der Milchstraße öffentlich zugibt, dass er bei etwas so Ernsthaftem wie einem Angriff auf die andere Supermacht nicht informiert war? Das kann er nicht. Deshalb schweigt er. Das Schweigen der Lämmer und das Schweigen der Wölfe sind zwei verschiedene Dinge. Hier sagt man: „Der Bär hat genug geredet.“ Es wird zur Parole: „Jetzt handeln wir endlich.“

Das erklärt die Stille im Kreml, weil sie handeln müssen. Ihre Antwort muss verheerend, aber zugleich äußerst bedacht sein. Auf der anderen Seite haben wir einen US-Präsidenten, der nicht einmal öffentlich Terroranschläge gegen Russland verurteilt oder sagt: „Das, was Russland passiert ist, darf uns nicht passieren.“ Es ist absurd. Er kann nicht öffentlich zugeben, dass er von den Gangstern in Kiew, seinen eigenen Geheimdiensten und den Briten betrogen wurde.

Moderator: Kannst du dir vorstellen, dass das Vereinigte Königreich die Trump-Administration so sehr manipuliert? Meiner Meinung nach haben sie derzeit die Kontrolle über das, was in der Ukraine passiert, nicht Trump.

Pepe Escobar: Natürlich, MI6 leitet Kiew, das weiß jeder, und das schon seit geraumer Zeit, viel mehr als die Amerikaner. Alle diese Sabotageaktionen wurden von MI6 durchgeführt. Übrigens, hast du die neueste Sabotage der Kertsch-Brücke gesehen? Ich habe vor ein paar Minuten ein Foto gesehen. Die Brücke ist völlig intakt und funktioniert normal, aber die Ukrainer haben behauptet, sie hätten die Krim-Brücke erneut bombardiert. Das ist eindeutig eine weitere MI6-typische Black-Ops-Operation. Sie sind sehr gut darin, keine Frage. Das ist das Einzige, was sie können. Sie haben keine Armee, nichts. Das Vereinigte Königreich ist jetzt ein bedeutungsloses Land, aber sie haben ein sehr kompetentes Black-Ops-Netzwerk. Sie haben der SBU und der GU, dem ukrainischen Militärgeheimdienst, alles beigebracht, was sie wissen. Das sind die Leute, die den letzten Teil dieses Drohnenangriffs auf die strategischen Bomber durchgeführt haben.

Aus der Sicht des russischen Auslandsgeheimdienstes haben sie mehr oder weniger die Roadmap. Vielleicht haben sie keine Namen, und es ist sehr schwer, an die tatsächlichen Verantwortlichen zu kommen. Aber für eine Reaktion reicht es, wenn sie die Roadmap haben, wie es passiert ist. Und zurück zu Medvedev: „Alles, was zerstört werden muss, wird zerstört.“ Das ist sicher. „Wer bestraft werden muss, wird bestraft.“ Das wird länger dauern.

Moderator: Du hast erwähnt, dass du mit Leuten gesprochen hast, die mit BRICS verbunden sind. Was passiert beim BRICS-Gipfel? Wie sehen sie die sekundären Sanktionen, die 500 % Zölle auf russisches Öl, die vor allem China, Indien und letztlich auch Europa betreffen? Wie denkst du, wird Russland mit diesen neuen Sanktionen und Waffenlieferungen umgehen? Es scheint, als wüssten sie, dass sie keinen Einfluss auf Russland haben, und versuchen, das Spiel zu ändern.

Pepe Escobar: Das wird nicht funktionieren, hat nicht funktioniert und wird nicht funktionieren. Aber wenn es während der Trump-Administration zu einer neuen Konfrontation zwischen Russland und dem Westen kommt, sind russische Unternehmen auf alles vorbereitet, buchstäblich. Sie wissen, dass Eskalation das Spiel ist, und die verschiedenen Formen des hybriden Krieges, einschließlich des finanziellen und wirtschaftlichen Krieges, werden außer Kontrolle geraten. Russische Unternehmen sind darauf vorbereitet. Es ist kompliziert, aber sie haben so viel diversifiziert und haben so viele Partner in ganz Eurasien und dem globalen Süden, dass sie mittelfristig nicht so besorgt sind. Kurzfristig müssen sie Anpassungen vornehmen, besonders bei diesen unkontrollierbaren Zöllen auf alles, was aus Russland kommt, sogar eine Flasche Baikal-Wasser, übrigens eines der besten Wässer der Welt. Aber sie sind darauf vorbereitet.

Sie wissen, dass der hybride Krieg nicht nur gegen Russland, sondern gegen die gesamten BRICS gerichtet ist. Ich frage mich, wie intensiv das beim BRICS-Gipfel in Rio diskutiert wird. Das ist eine sehr komplizierte Frage, die wir in Rio besprechen werden. Sie sagten mir heute Abend, dass die Russen letztes Jahr wie verrückt an BRICS gearbeitet haben, als wüssten sie, dass es dieses Jahr, besonders mit einem Gipfel mitten im Jahr statt am Jahresende – eine dumme Entscheidung der Brasilianer – eine Verlangsamung geben würde. Die Aufnahme neuer Mitglieder und Partner ist ein sehr komplexes Unterfangen. Zum Beispiel wissen die Russen, dass Indien weniger an BRICS interessiert ist, weil sie sich wieder auf das unlösbare Problem mit Pakistan konzentrieren, das von China unterstützt wird. Das ist ihre oberste Priorität, BRICS nicht mehr.

Die Rolle Saudi-Arabiens ist immer noch unklar – sind sie drin oder draußen? Niemand weiß es. Die Erwartungen an den Gipfel in Rio sind nicht sehr hoch. Meine Freunde sprachen heute Abend über Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Neuen Entwicklungsbank, und es gibt bereits einige großartige Ideen, die ich hoffe, dass Präsidentin Dilma Rousseff ernst nimmt.

Moderator: Der chinesische Außenminister Wang Yi sagte, die Beziehungen zwischen China, Russland und den USA stünden an einem kritischen Punkt. Es läuft nicht so, wie wir erwartet haben. Trump sprach von Rüstungskontrolle zwischen Russland, China und den USA, aber ich sehe das nicht kommen. Der Militärhaushalt wurde nicht reduziert, sondern erhöht, und Elon Musk ist aus der Regierung ausgeschieden. Wie bewertest du diese Veränderungen in der Regierung? Welches Gewicht hatte Elon Musk oder die Leute in seiner Nähe? Viele kritisieren mich, weil ich über Elon Musk spreche, aber er war gegen den Krieg in der Ukraine, hat mit Iranern verhandelt und wollte keinen Krieg mit China. Jetzt ist er aus der Regierung draußen. Was passiert, wenn man sieht, wie China, Russland und der Iran über die Trump-Administration sprechen? Es gibt jeden Tag neue Rhetorik, 1 %, 2 %, 3 % und keine Urananreicherung. Es scheint eine große Verwirrung über Trump und seine Administration zu geben.

Pepe Escobar: Der Chaos liegt auf der anderen Seite. Russland, China und Iran müssen auf die Volatilität und den nie endenden Zirkus aus Washington reagieren und versuchen, als rationale Akteure zu handeln. Das ist sehr schwierig, weil sie mit etwas umgehen müssen, das wie zehn Reality-Shows in einer ist. Die Arbeit von Sprecher*innen wie Peskow, den Chinesen und Iranern ist extrem schwierig, weil es auf der anderen Seite keine Strategie, keine Kontinuität, keinen Fahrplan und keine Wertschätzung für hochrangige Diplomatie gibt. Wie geht man damit um? Es ist ein kaleidoskopartiges Durcheinander aus mehreren Schichten von Demenz und kindischer Inkonsistenz aus dem Präsidium. Man kann damit nicht stabil umgehen.

Die Iraner müssen ständig wiederholen: „Verstehen sie, dass keine Urananreicherung für uns eine rote Linie ist? Verstehen sie, dass wir unser Raketenprogramm nicht aufgeben? Verstehen sie, dass wir die Achse des Widerstands nie aufgeben?“ Die Chinesen sagen dasselbe: „Wenn ihr uns nicht als gleichberechtigt behandelt, könnt ihr alles vergessen.“ Das müssen sie fast täglich wiederholen. Für die Russen ist es kompliziert, weil ein Krieg im Gange ist. Anfangs setzten Putin und der Sicherheitsrat darauf, eine Einigung mit den Amerikanern zu finden, um die Ursachen dieses Krieges zu besprechen, wie Lawrow es immer perfekt beschreibt. Das ist absolut unmöglich.

Was in Istanbul am Montag geschah, war nichts Strategisches. Natürlich ist es für die Familien von Kriegsgefangenen und Gefallenen gut, dass es einen Austausch von Gefangenen und Leichen gibt. Aber das hätte per Telefon geregelt werden können, und jetzt ist es zu spät. Es ist Trumps Krieg, und er weiß nicht, wie er ihn loswerden soll, weil er keine Strategie hat. Er glaubt, er könne den Russen von der Verliererseite aus Bedingungen für das Ende des Krieges aufzwingen. Verlierer diktieren nie die Bedingungen für das Ende eines Krieges. Das zeigt die Geschichte. Er glaubt tatsächlich, dass er seinen Deal durchsetzen kann und dann prahlen, dass er Frieden zwischen Indien und Pakistan gebracht hat, obwohl jeder weiß, dass er gelogen hat. Dasselbe gilt für diesen Krieg, den seine Supermacht gegen Russland mit der Ukraine als Stellvertreter begonnen hat.

Kannst du dir vorstellen, dass der Präsident der Vereinigten Staaten zugibt, dass wir diesen Krieg gegen Russland begonnen haben, strategisch besiegt wurden und die Kapitulation der Ukraine als Mitkriegführende unterschreiben müssen, was eine imperiale strategische Niederlage wäre? Das ist undenkbar. Er kann das niemandem im Westen verkaufen. Deshalb steckt er in der Klemme und kann nicht strategisch denken oder diplomatisch mit den Russen verhandeln. Die Russen sind offen für diplomatische Gespräche, haben eines der besten diplomatischen Korps der Welt, hören zu und studieren. Aber es gibt keine amerikanische Initiative. Es geht immer weiter bergab.

Dann haben wir einen Wutanfall wie von einem Sechsjährigen: „Ich hab genug von dieser Weltgeschichte, ich steige aus.“ Das hat er vor zwei oder drei Tagen gesagt. Er muss verstehen, dass dieser Krieg sein Krieg ist und war. Er hat Sanktionen, Waffen, alles eskaliert. Dieser Angriff auf nukleare Bomber ist kein kleines Problem. Zwei, drei oder fünf Bomber wurden angegriffen oder beschädigt, aber die Dimension und das Konzept dieses Angriffs sind enorm besorgniserregend.

Moderator: Wie siehst du die Hauptagenda des kommenden BRICS-Gipfels? Worauf werden Russland, China und der Iran bestehen?

Pepe Escobar: Wir haben ein Problem mit der brasilianischen Präsidentschaft, weil die Prioritäten der Brasilianer dieses Jahr nicht das sind, womit Russland, China und der Iran konfrontiert sind – Sanktionen bis zum Gehtnichtmehr, ein harter Handelskrieg im einen Fall und ein laufender Krieg sowie die Möglichkeit eines Krieges gegen den Iran im anderen Fall. Brasilien ist davon weit entfernt. Heute Abend sprachen wir darüber, dass die brasilianische Wirtschaft derzeit boomt. Sie denken vielleicht nur daran, diese Glückssträhne auszunutzen, und internationale Probleme sind ihnen zu kompliziert und zu weit weg. Das ist ein bisschen die brasilianische Denkweise.

Das ist ein Problem für den Gipfel. Die drei führenden BRICS-Staaten – Russland, China und der Iran – sind in eine extrem ernste Konfrontation mit der amerikanischen Supermacht verwickelt, und die Situation ist für alle drei sehr gefährlich. Russland hat mehr Einfluss als China, China mehr als der Iran. Sie haben immer noch etwas Einfluss gegenüber dem Imperium, und deshalb wankt das Imperium, besonders weil Trump nicht weiß, wie er mit zwei Supermächten und einer Großmacht gleichzeitig umgehen soll. Das ist nicht nur für ihn, sondern für die gesamten amerikanischen Eliten zu viel. Das Beste, was sie tun können, ist, sie als existenzielle Bedrohung für die USA zu bezeichnen.

Wie geht man mit existenziellen Bedrohungen um? Sie haben unzählige Think-Tank-Berichte – Rand Corporation, Hudson Institute usw. –, und wenn man sie liest, ist es, als wären sie von einer Person geschrieben: mehr Sanktionen, mehr verdeckte Operationen, mehr Destabilisierung. Das war’s. Nichts über Diplomatie, die Anerkennung der Grenzen einer schwindenden Supermacht oder Gespräche über die Aufteilung von Einflusssphären und Nichteinmischung. Das ist für die amerikanischen Eliten undenkbar, weil es das Ende des Exzeptionalismus bedeutet. Ihr einziges Banner war von Anfang an: „Wir sind außergewöhnlich, besser als alle anderen, die Stadt auf dem Hügel.“ Das alles fällt jetzt in sich zusammen, und sie haben keinen Plan B. Das macht sie gefährlicher, mit oder ohne Trump.

Trump ist nur eine Nebenfigur in einem viel größeren Bild. Das große Bild ist, wie das Imperium implodiert. Wenn Jamie Dimon und der BlackRock-Typ fast gleichzeitig sagen: „Etwas wirklich Großes wird bald passieren“, dann ist es an der Zeit, sich Sorgen zu machen.

Moderator: Vielen Dank, Pepe. Es ist heiß hier drin, buchstäblich. Alle warten auf die Reaktion.

Pepe Escobar: Wir dachten, die Reaktion käme zwischen gestern Abend und heute Nacht. Es wird länger dauern, weil sie genau wissen müssen, was bei diesen Drohnenangriffen auf nukleare strategische Einrichtungen passiert ist. Das ist so ernst, wie es nur geht. Was je nach russischer Reaktion passiert, wird ein völlig neues Spiel sein. Es ist immer eine schlechte Idee, den Bären zu reizen, Nema, sehr schlechte Idee. Dafür muss man bezahlen. Und zurück zu Medvedev: Die Verantwortlichen werden bezahlen. Ich fahre morgen nach Nischni Nowgorod. Nächste Woche können wir über die Ereignisse dort sprechen.

Moderator: Genau, genau! Prost, tschüss!

Pepe Escobar: Tschüss, danke!