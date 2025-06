‚Es fühlte sich wie Krieg an, so etwas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen.‘

In der Westbank führen die Schikanen der Siedler zur raschen Entwurzelung eines Beduinendorfes. Die gesamte Gemeinde von Maghar al-Deir flieht innerhalb weniger Tage, nachdem Israelis 100 Meter von den Häusern entfernt einen Hirtenaußenposten errichtet haben und beginnen, die Bewohner einzuschüchtern, während die Kampagne weitergeht.

Nurit Yohanan

An einem Sonntag Anfang dieses Monats tauchten Siedler in Ahmad Malihaats Dorf auf. Vier Tage später waren Malihaat und der Rest des kleinen Dorfes Maghar al-Deir verschwunden.

Ein Video vom Tag der Ankunft der Siedler, dem 18. Mai, zeigt eine Gruppe junger Männer mit den für extremistische Siedlerjugendliche typischen langen Haaren und Schläfenlocken, die in der felsigen Erde in der Nähe des Dorfes, das wenige Kilometer östlich von Ramallah liegt, ein Loch für einen Pfosten bohren.

Am Abend, als die Hitzewelle, die die Region heimgesucht hatte, langsam nachließ, standen mehrere Schafställe und ein Sonnendach in unmittelbarer Nähe der Häuser von Maghar al-Deir.

In dieser Nacht schlugen einige der israelischen Siedler ihr Lager in ihrem neuen Außenposten auf, wie sie es seitdem jede Nacht tun. In den folgenden Tagen tauchten zahlreiche Videos auf, die zeigten, wie weitere Siedler in Fahrzeugen ankamen und in der Nähe der Beduinenhäuser umherliefen.

Aber sie taten angeblich noch mehr, um ihren Anspruch auf den zerklüfteten Hang geltend zu machen, auf dem die 30 Familien von Maghar al-Deir ohne offizielle Genehmigung gelebt hatten – ein Teil davon gehört zum palästinensischen Dorf Deir Dibwan, ein anderer Teil zu einem Gebiet, das Israel als Staatsland bezeichnet.

„Die Siedler kamen, schlugen ein Zelt auf, brachten Schafe mit und begannen, um die Häuser herumzustreifen“, sagte Malihaat, der sein ganzes Leben dort verbracht hatte. „Weniger als 100 Meter von den Häusern entfernt belästigten sie uns, kamen mit Geländefahrzeugen und umkreisten uns jeden Tag. Sie warfen Steine auf ein Auto, das in unsere Gemeinde fuhr.“

Am 22. Mai wurde Maghar al-Deir das jüngste Dorf im Westjordanland, das aufgrund der Einschüchterung durch Siedler verlassen wurde – Teil einer offenbar dreisten Kampagne, um Beduinenhirten von dem Land zu vertreiben, auf dem sie seit Jahrzehnten oder länger friedlich gelebt haben.

„Sie wollten unsere Schafe mitnehmen, aber die Menschen sind geflohen, bevor das passieren konnte“, erinnert sich Malihaat, als er sich mit The Times of Israel in einem unfertigen Haus in der Nähe der palästinensischen Stadt Taybeh traf, wo er mit seiner Familie Zuflucht gefunden hat. „Wir sind aus Angst geflohen.“

„Es kam mir vor, als hätte es 20 Jahre gedauert“

Aktivisten sprachen im Namen der Dorfbewohner mit der Zivilverwaltung und den israelischen Streitkräften über die Schikanen, erhielten jedoch keine Antwort, sagte Malihaat.

„Am Mittwoch und Donnerstag begannen die Menschen zu gehen. Selbst die Landbesitzer halfen uns nicht“, sagte er.

Auf die Anfrage der Zeitung „The Times of Israel“, warum der Außenposten trotz der Bedenken der Bewohner nicht abgebaut worden sei, erklärte die IDF: „Das betreffende Gebiet befindet sich auf staatlichem Land und greift nicht in das Gebiet der Beduinen ein, sodass es sich nicht um einen Verstoß handelt.“

Ein Sicherheitsbeamter teilte „The Times of Israel“ mit, dass die Zivilverwaltung einen Bericht über Baumaschinen erhalten habe, die am Außenposten aufgestellt worden seien. Beamte wurden zum Standort geschickt und erließen eine Baustoppverfügung, die weitere Bauarbeiten untersagte.

Der Beamte erklärte jedoch, dass ein formeller Evakuierungsprozess für einen Außenposten in der Regel mehrere Monate dauert und die Genehmigung auf politischer Ebene erfordert – in diesem Fall durch die Siedlungsabteilung des Verteidigungsministeriums, die von Finanzminister Bezalel Smotrich geleitet wird, einem überzeugten Befürworter der Siedlungsbewegung.

Dennoch fügte der Beamte hinzu: „Wenn die regionale Brigade der IDF in diesem Gebiet festgestellt hätte, dass ein Sicherheitsrisiko besteht, hätte sie die Befugnis gehabt, eine sofortige Räumung durchzuführen.“

Malihaats Schwester Intisar, die mit ihm nach Taybeh geflohen war, sagte gegenüber The Times of Israel: „Letzte Woche gab es viele Provokationen. Sie kamen in die Häuser, versuchten, mit uns zu sprechen, und wollten uns provozieren. Einige der Siedler waren bewaffnet – sie haben nicht geschossen, aber es war beängstigend. Ich hatte Angst. Sie standen vor den Autos, vor den Schafen. Ich hatte das Gefühl, die letzte Woche hätte 20 Jahre gedauert.“

„Ich habe Dinge gesehen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe“, fügte sie hinzu. „Am Donnerstag fühlte es sich an wie Krieg. Sie zündeten etwas an und gingen singend um die Häuser herum – es war erschreckend. Wir rannten weg. Ich bin nur mit den Kleidern, die ich am Leib trug, gegangen, ich konnte nichts mitnehmen.“

Während die Polizei an diesem Tag zusah, bauten die Dorfbewohner ihre Häuser so weit wie möglich ab, luden ihre Habseligkeiten auf Lastwagen und machten sich auf den Weg in verschiedene andere palästinensische Städte in der Umgebung, um dort Unterschlupf zu finden.

Malihaats Großfamilie lebt jetzt in einem halbfertigen Haus in der Nähe von Taybeh, während ihre Schafe in ein anderes Dorf, Beitunia, näher bei Ramallah, gebracht wurden.

„Wir haben alles zurückgelassen – Autos, Werkzeuge. Das gesamte Gebiet steht nun den Siedlern offen“, sagte Mohammed, ein ehemaliger Bewohner von Maghar al-Deir. „Die Menschen sind verstreut, die Gemeinschaft ist verschwunden, und dieses Kapitel ist vorbei. Einige sind im Dorf Ramon, andere in Taybeh, wieder andere in Beitunia. Wir haben dort seit 1984 gelebt – über 40 Jahre lang. So etwas haben wir noch nie erlebt. Die Menschen sind in einer Sackgasse, sie wissen nicht, was sie tun sollen. Ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Hier stehen Wohnwagen – wir werden den Sommer über hier bleiben. Was wir im Winter machen werden, weiß ich noch nicht.“

Khalil Malihaat, ein weiterer Bewohner von Maghar al-Deir, der letzte Woche geflohen ist, berichtete der Zeitung „The Times of Israel“, dass „die gesamte Gemeinde innerhalb einer Stunde verschwunden war“.

„Ich habe meine Schafe mitgenommen, etwa 100 Stück, aber keine Habseligkeiten. Meine ganze Familie ist nur mit den Kleidern, die wir am Leib trugen, geflohen“, sagte er. „Ich habe drei Kinder. Jetzt bin ich auf einem Grundstück in der Nähe von Taybeh – fünf Familien leben in einem einzigen Raum in Wohnwagen. Ich weiß nicht, wohin ich von hier aus gehen soll.“

Zurückkehrende Bewohner wurden von Siedlern angegriffen

Am 24. Mai kehrten die Bewohner in das Gebiet zurück, um ihre Habseligkeiten zu holen, wurden jedoch von Siedlern angegriffen. Zwölf Bewohner wurden verletzt, darunter der 14-jährige Omar Malihaat, der gegenüber The Times of Israel berichtete, dass etwa 30 Siedler eintrafen, als die Bewohner ihre Habseligkeiten zusammenpackten, ihn mit Stöcken attackierten und ihn am Kopf verletzten.

Aufnahmen des Vorfalls zeigen etwa acht Siedler, von denen einige maskiert waren und Steine warfen. Omar wurde in Ramallah ins Krankenhaus eingeliefert; laut einem von The Times of Israel eingesehenen medizinischen Bericht musste er genäht werden und wurde später entlassen.

Ein israelischer Aktivist, der die Beduinengemeinschaft begleitete, wurde bei dem Vorfall ebenfalls verletzt.

Nördlich von Maghar al-Deir lebten einst etwa 1.000 Beduinen in mehreren Gemeinden. Alle wurden in den letzten zwei Jahren aufgrund der Gewalt der Siedler vertrieben oder sind geflohen.

Die Bewohner, die in der Gegend geblieben sind, befürchten, dass das Schlimmste noch nicht vorbei ist. Einige von ihnen haben nach der Vertreibung aus Maghar al-Deir bereits Drohungen erhalten. Am 24. Mai kamen Siedler mit Stöcken und Steinen in das nahe gelegene Beduinendorf Makhmas, in dem etwa 40 Menschen leben, berichtete ein Anwohner.

„Gegen 16:00 Uhr näherten sich uns mehrere Gruppen aus verschiedenen Richtungen. Sie sagten uns auf Arabisch und Hebräisch: ‚Ihr müsst gehen. Wenn ihr das nicht tut, werden wir euch verbrennen‘“, berichtete Youssef Kaabneh, ein Bewohner von Makhmas, am Telefon.“ „Einige waren bewaffnet, andere nicht; einige hatten Stöcke. Sie hatten Hunde dabei. Niemand wurde körperlich verletzt, aber sie umzingelten uns, zerbrachen Bäume, versetzten die Kinder in Angst und Schrecken und gingen dann wieder.“

„Die Angriffe gehen weiter – sie kommen mit Traktoren, sie kommen mit Vieh“, fügte er hinzu. „Wir denken nicht darüber nach, was als Nächstes kommt. Die Menschen sind erschöpft, sie haben kein Geld und leiden unter Unterdrückung.“