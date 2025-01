Pepe Escobar: Tanzen zu Trumps Disco Inferno

Von Pepe Escobar

In den späten 1970er Jahren konnte man den Anfang dreißigjährigen Donald Trump, der wie immer übermütig war und 1977 Ivana geheiratet hatte, immer wieder im pulsierenden Nachtleben von New York City antreffen, insbesondere in der glamourösen/hart feiernden Disco-Spelunke Studio 54.

Ein echter Dancefloor-Killer im Studio 54 war Disco Inferno von The Trammps, gemixt vom Tanzzauberer Tom Moulton, das 1976 veröffentlicht wurde, zwei Jahre vor dem ewigen Trump-Favoriten YMCA – jetzt wiederbelebt und weltweit für Furore sorgend als Soundtrack zu Trumps 2.0-Tanzbewegungen.

Im Grunde ist Trump jetzt der DJ, der den ganzen Planeten in ein Disco-Inferno verwandelt („die Leute schreien, sind außer Kontrolle“), da alles „so unterhaltsam ist, wenn der Boogie zu explodieren beginnt“. Und der Trump-„Boogie“, der serienmäßig explodiert, ist nichts anderes als der ununterbrochen verstärkte Klang von Theater, Bombast und unkontrolliertem Chaos.

Das Spektakel von Trumps Schall und Wahn – ein Strom von Durchführungsverordnungen, Fototerminen, sorgfältig inszenierten illusionistischen Tricks, atemlosen Schlagzeilen – bedeutet … etwas verhüllt die gleiche alte imperiale Denkweise, die jetzt offen als waffenstarrender Zirkus mit drei Manegen herausplatzt. Die Bühnenkunst übertrumpft unweigerlich die Substanz, da jedes Grinsen und jede finstere Miene für die begeisterten, blutrünstigen Zuschauer in der Arena zu einer Medienwaffe wird.

Mr. Disco Inferno gewann einen Mini-Handelskrieg mit Kolumbien in nur 10 Stunden, nachdem er ein Bild gepostet hatte, das ihn als Mafia-Boss im Al-Capone-Stil in Nadelstreifenanzug und Filzhut neben einem Schild mit der Aufschrift „FAFO“ zeigt, was so viel bedeutet wie „F**k Around and Find Out“ (etwa: „Herumalbern und herausfinden“).

Er wird den Stellvertreterkrieg in der Ukraine gewinnen. In 24 Stunden. Entschuldigung, in 100 Tagen. Entschuldigung, vielleicht auch länger. Und „wenn sie diesen Krieg nicht bald beilegen, sozusagen sofort, werde ich massive Zölle auf Russland erheben und massive Steuern und auch große Sanktionen.“ Warum? Weil, „wissen Sie, ich liebe das russische Volk.“

Er prahlt damit, dass die Vereinigten Staaten „über die größten Öl- und Gasvorkommen verfügen“ (was nicht stimmt) und diese nutzen werden; er wird „Saudi-Arabien und die OPEC auffordern, die Ölpreise zu senken“ (sie werden nein sagen); denn wenn „der Ölpreis sinken würde, würde der Krieg in der Ukraine sofort enden“ (dies ist definitiv kein Fall von „Ursache und Wirkung“).

Er wird „die größten Steuersenkungen in der Geschichte der USA“ vornehmen. Die USA können die LNG-Versorgung Europas sicherstellen (natürlich mit einem enormen Aufschlag); die USA „brauchen Kanada nicht, um Autos herzustellen, ebenso wenig wie kanadisches Öl und Gas“; die „massiven Öl- und Gasreserven“ der Vereinigten Staaten werden es ihnen ermöglichen, „eine Produktionssupermacht und die Welthauptstadt der KI und der Kryptowährungen“ zu werden.

In all dem Lärm und Getöse geht die Tatsache unter, dass die USA zwar mit einem stetigen Gasstrom für den Inlandsbedarf rechnen können, dies aber beim Export problematisch wird. Daher die Besessenheit von Enteignungen – wie in einem regelrechten Imperium des Raubes: Die USA sind dringend auf die irakischen, syrischen, venezolanischen, mexikanischen, iranischen und russischen Reserven angewiesen. Denn selbst bei einem sorgfältigen Export gibt es in den USA nicht genügend Verflüssigungsanlagen, um die EU zu versorgen. Und deshalb ist Europa seit der Sabotage der Nordstreams weitgehend von russischem Flüssiggas und anderen Quellen abhängig.

💬PEPE ESCOBAR: PUTIN SENT TRUMP A DIRECT MESSAGE THAT RUSSIA’S DOOR IS OPEN FOR TALKS



Brazilian geopolitical analyst, Sputnik columnist Pepe Escobar:



🗨️Vladimir Putin’s remarks that Russia’s door is open to restoring relations with the US can be interpreted as a “direct… https://t.co/XGiBwhs8F8 pic.twitter.com/ZNaonsuWKP — Sputnik (@SputnikInt) November 8, 2024

Übersetzung von „X“: PEPE ESCOBAR: PUTIN HAT TRUMP EINE DIREKTE BOTSCHAFT GESENDET, DASS RUSSLAND FÜR GESPRÄCHE OFFEN STEHT

Der brasilianische geopolitische Analyst und Sputnik-Kolumnist Pepe Escobar:

Wladimir Putins Äußerungen, dass Russland für die Wiederherstellung der Beziehungen zu den USA offen sei, können als „direkte Botschaft“ an den designierten Präsidenten Donald Trump interpretiert werden.

Der russische Präsident sagte auf dem Treffen des Valdai-Clubs deutlich, dass die USA am Zug seien.

Der jüngste BRICS-Gipfel war ein „lebendiges, atmendes Zeugnis“ für die Wahrheit von Putins Worten, dass die alte Ordnung „unwiderruflich verschwindet“.

Zufriedenheit … kam in einer Kettenreaktion

Ja: Auf der Tanzfläche ist Blut zu sehen. Um in den richtigen Groove von Disco Inferno zu kommen, können wir uns auf die drei größten Herausforderungen für Trump 2.0 konzentrieren: den Tech-Krieg gegen China, den geoökonomischen Krieg gegen die globale Mehrheit und den Stellvertreterkrieg in der Ukraine.

Der weltweite Durchbruch des in Hangzhou ansässigen chinesischen Technologie-Start-ups DeepSeek war etwas für die Ewigkeit und hat die bis zum Gehtnichtmehr wiederholte amerikanische Strategie, Chinas technologische Fortschritte zu zerschlagen, sofort zunichte gemacht.

DeepSeek sollte in der Tat als das „größte Überraschungspferd“ im Bereich des Open-Source-Large-Language-Model (LLM) angesehen werden, das nun von Jakarta bis zur Wall Street und im Silicon Valley als potenzielle Geheimwaffe Pekings im KI-Krieg mit den USA gilt. Sogar Mr. Disco Inferno war gezwungen, den Durchbruch von DeepSeek als „Weckruf“ zu bezeichnen.

Im Kern der Sache stehen sich zwei Modelle gegenüber: neoliberaler Hyperkapitalismus versus meritokratischer Sozialismus.

Der Leiter von DeepSeek, Liang Wenfeng, ist ein faszinierender Streber. Sein Vorname (Wenfeng) bedeutet „Vorhut der Kultur“; eine der Bedeutungen seines Familiennamens (Liang) ist „Brücke“. So kann er – wie in China – als Mr. Bridge zur Vorhut der Kultur gesehen werden (hier ist Mr. Bridge in einem ausgezeichneten Interview auf Chinesisch; bitte verwenden Sie die automatische Übersetzung).

Herr Bridge zog einen spektakulären Sun Tzu in Bezug auf die US-Sanktionen gegen den Export fortschrittlicher Grafikprozessoren (GPUs), insbesondere der fortschrittlichen Chips von Nvidia. Darüber hinaus können chinesische Big-Tech-Firmen nicht mit der finanziellen Schlagkraft der US-Big-Tech-Firmen konkurrieren.

Die Lösung bestand also darin, kostengünstige, leistungsstarke LLM-Modelle zu entwickeln, ohne auf buchstäblich Hunderttausende von Nvidia H100-Chips zugreifen zu können. DeepSeek gab an, nur 2.048 Nvidia H800 und nur 5,6 Millionen Dollar für das Training eines Modells mit 671 Milliarden (meine Hervorhebung) Parametern verwendet zu haben: Das ist ein sehr kleiner Bruchteil dessen, was OpenAI und Google für das Training von Modellen derselben Größe ausgegeben haben.

Und alles wurde vor Ort entwickelt, und zwar von zahlreichen Doktoranden der besten chinesischen Universitäten – Peking, Tsinghua, Beihang – und nicht von amerikanischen Ivy-League-Experten.

Kurz gesagt ist DeepSeek also ein zu 100 % chinesisches LLM-Unternehmen, das in der Lage war, Open-Source-Modelle und eine kostenlos herunterladbare App für jeden Verbraucher zu entwickeln. Das allein schon macht das derzeitige, von den Amerikanern aufgezwungene, neoliberale, hyperkapitalistische KI-Geschäftsmodell zunichte.

Die Spielregeln werden in der Tat neu geschrieben. Wie lautet also die – vorhersehbare – amerikanische Antwort? Der Ruf nach weiteren Sanktionen. Parallel dazu war DeepSeek gezwungen, Neuanmeldungen auszusetzen, da seine Website einem massiven Cyberangriff zum Opfer fiel. Das ist der Preis, den man dafür zahlen muss, dass man den Techno-Feudalisten, die sich an der New Yorker Börse versammelt haben, eine gigantische Summe von 1 Billion Dollar abgenommen hat.

Mr. Disco Inferno unterstützt natürlich die Kommerzialisierung aller Daten im Vergleich zu kostenlosen Daten für alle. Kurz vor dem DeepSeek-Schock hatte er sich – theoretisch – bis zu 1 Billion Dollar von den Saudis gesichert, darunter in großem Umfang Investitionen in die Entwicklung von KI und Rechenzentren in den USA.

Das neue Spiel steht natürlich noch ganz am Anfang. Stargate, das Joint Venture von OpenAI mit der japanischen SoftBank, das ebenfalls stark von Trump unterstützt wird, plant, mindestens 100 Milliarden US-Dollar für die KI-Infrastruktur in den USA auszugeben. Parallel dazu erweitert Elon Musks xAI den Colossus-Supercomputer massiv, um mehr als 1 Million GPUs zu enthalten, die beim Training seiner Grok-KI-Modelle helfen sollen.

Ich konnte nicht genug bekommen, also musste ich mich selbst zerstören

Nun zum Krieg gegen die globale Mehrheit. Der unschätzbare Prof. Michael Hudson ist unnachgiebig: In einem Essay, den man unbedingt lesen muss, erklärt er kurz und bündig: „Als Trump seinen Wählern versprach, dass die Vereinigten Staaten bei jedem internationalen Handels- oder Finanzabkommen der ‚Gewinner‘ sein müssen, erklärte er dem Rest der Welt den Wirtschaftskrieg.“

Die wichtigste Erkenntnis von Hudson: Wenn die Nationen des globalen Südens ihre Wirtschaft „vor Sparmaßnahmen, Preisinflation, Arbeitslosigkeit und sozialem Chaos bewahren“ wollen, müssen sie „die Zahlungen für auf Dollar lautende Auslandsschulden aussetzen“.

Es ist ein laufender Prozess: „Die Umstände … zwingen die Welt, sich von der auf die USA ausgerichteten Finanzordnung zu lösen. Der Wechselkurs des US-Dollars wird kurzfristig in die Höhe schnellen, da Trump Importe mit Zöllen und Handelssanktionen blockiert. Diese Wechselkursverschiebung wird ausländische Länder, die Dollarschulden haben, auf die gleiche Weise unter Druck setzen, wie es Mexiko und Kanada unter Druck gesetzt werden. Um sich zu schützen, müssen sie den Schuldendienst in Dollar aussetzen.“

Es könnten ernsthafte Probleme auf Herrn Disco Inferno zukommen: „Trumps politisches Theater ‚America First‘, das ihm die Wahl beschert hat, könnte seine Bande entthronen, wenn die Widersprüche und Folgen ihrer Handlungsphilosophie erkannt und ersetzt werden. Seine Zollpolitik wird die Preisinflation in den USA beschleunigen und, was noch fataler ist, Chaos auf den Finanzmärkten in den USA und im Ausland verursachen. Lieferketten werden unterbrochen, was die US-Exporte von allem, von Flugzeugen bis hin zu Informationstechnologie, unterbrechen wird. Und andere Länder werden sich gezwungen sehen, ihre Wirtschaft nicht mehr von US-Exporten oder Dollarkrediten abhängig zu machen.“

Prof. Hudson merkt an, dass Trump „die US-Wirtschaft für ein kosmisches Schwarzes Loch hält, d. h. für ein Gravitationszentrum, das in der Lage ist, das gesamte Geld und den gesamten wirtschaftlichen Überschuss der Welt an sich zu ziehen. Das ist das ausdrückliche Ziel von America First. Das ist es, was Trumps Programm zu einer wirtschaftlichen Kriegserklärung an den Rest der Welt macht. Es gibt kein Versprechen mehr, dass die von der US-Diplomatie geförderte Wirtschaftsordnung andere Länder wohlhabend machen wird. Die Gewinne aus Handel und ausländischen Investitionen sollen nach Amerika geschickt und dort konzentriert werden.“

Die EU im globalen Norden ist noch anfälliger für „America First“. Davos kam und ging mit einem bloßen Blip auf dem Bildschirm, abgesehen von dem einen oder anderen US-Banker, der mit dem bevorstehenden Zoll-Tsunami von Trump prahlte, und der Präsidentin der Europäischen Zentralbank Christine „Schau dir meinen neuen Hermes-Schal an“ Lagarde, die sich fragte, ob es „nicht pessimistisch“ sei zu sagen, dass Europa vor einer „existenziellen Krise“ stehe.

Die Handelsbilanz zwischen den USA und der EU beläuft sich auf beachtliche 1,5 Billionen Euro pro Jahr, einschließlich massiver atlantischer Investitionsströme. Was jedoch wirklich zählt, ist die finanzielle Schieflage in einzelnen EU-Ländern, insbesondere in den beiden führenden Ländern Deutschland und Frankreich, deren Leidensweg sich endlos fortsetzen wird, wenn es um ihre Kreditkosten geht, die durch Steuersenkungen in den USA in die Höhe getrieben werden.

Ich hörte jemanden sagen (Burning Burning) brenne das Mutterhaus nieder

Und nun zur Front der Ewigen Kriege.

Mr. Disco Inferno, der sich als Menschenfreund ausgibt, damit die Kameras ununterbrochen klicken, hat seine Vasallen Jordanien und Ägypten gebeten, de facto zu Komplizen bei der ethnischen Säuberung zu werden und bis zu 1,5 Millionen Menschen aus Gaza aufzunehmen. Artikel 49 der Vierten Genfer Konvention verbietet ausdrücklich „die zwangsweise Überführung geschützter Personen aus oder in ein besetztes Gebiet“.

Die Umwandlung eines Völkermords in eine Immobiliengelegenheit an einem „phänomenalen Standort“ wird parallel zur energischen Umwerbung der Saudis erfolgen, nachdem MbS letzte Woche in Riad versprochen hat, mindestens 600 Milliarden US-Dollar – und möglicherweise bis zu 1 Billion US-Dollar – in den USA zu investieren.

Die offizielle saudische Position bezieht sich auf die Notwendigkeit „strategischer Investitionen“ zur „Stabilisierung langfristiger Einnahmequellen“ – ganz zu schweigen von der Konsolidierung der üppigen Ausgaben für all diese in den USA hergestellten Waffensysteme. Man könnte es als klassischen geopolitischen Fall der Verschmelzung von Macht des Kapitals mit der Strategie des Chaos bezeichnen.

Riad zu sagen, wie es zu tanzen hat, ist eine Sache. Den russischen Bären auf die Tanzfläche zu locken, ist eine ganz andere Sache.

Wie der französische Starhistoriker Emmanuel Todd brillant dargelegt hat, „wird es Trumps Aufgabe sein, die Niederlage der USA gegen Russland zu managen.“ Das ist die schwierigste Aufgabe überhaupt. Trumps größtes Schreckgespenst ist es, als Verlierer dazustehen.

Es gibt also nur zwei realistische Optionen. 1. Den „Krieg beenden“, indem man ihn nicht wirklich beendet, sondern ihn einfach auf das Ende des Jahrzehnts verschiebt und durch massive Meinungsmache und eine gigantische PR-Kampagne einen de facto russischen Sieg vortäuscht. 2. Kiew weiterhin als Waffe einsetzen – insbesondere durch NATO-Vasallen – und sich gleichzeitig als Friedensstifter ausgeben, der aufgrund Russlands nicht liefern kann. Das wäre eine toxische Variante des aktuellen „Krieges bis zum letzten Ukrainer“.

Diese Art von Effekthascherei wird in Moskau nicht funktionieren. Putin und der Sicherheitsrat haben die Bedingungen für ein echtes Kriegsende ausführlich klargestellt – und nicht für eine Atempause für die NATO-Aufrüstung.

Der 100-Tage-Plan für ein mögliches Abkommen, der in den Echokammern von Washington, London und Kiew kursiert, berührt einige Wahrscheinlichkeiten: ein Telefonat zwischen Putin und Trump in den nächsten zwei Wochen oder so; ein mögliches Treffen, bilateral (Trump-Putin) oder trilateral (mit dem ukrainischen Akteur; ziemlich unwahrscheinlich) bis Mitte März; Beginn der Verhandlungen über die wichtigsten Parameter; ein möglicher Waffenstillstand bis Ostern; eine internationale Friedenskonferenz bis Ende April, vermittelt durch die USA, China, einige EU-Mitglieder und einige aus dem globalen Süden; Präsidentschaftswahlen in der Ukraine Ende August.

Schlüsselparameter: Die Ukraine als neutraler Staat und nicht als Mitglied der NATO; bis 2030 Mitglied der EU; die Ukraine verkleinert die Armee nicht; die Ukraine erkennt die russische Souveränität über eroberte Gebiete nicht offiziell an; „einige“ Sanktionen gegen Russland werden unmittelbar nach Abschluss des Friedensabkommens aufgehoben, einige – im Laufe von drei Jahren – je nach Einhaltung durch Russland; alle Beschränkungen für den Import russischer Energie in die EU werden aufgehoben; und nicht zuletzt die heikle Frage eines „europäischen Friedenskontingents“.

Die CIA versorgt Trump mit allen möglichen Fehlinformationen, von der tatsächlichen Lage auf dem Schlachtfeld bis hin zur Lage der russischen Wirtschaft. Im Moment sehen die Russen dem ganzen Bombast mit einem kaum merklichen Grinsen zu. Peskov: „Moskau hat immer noch keine Nachricht aus Washington über einen möglichen Kontakt zwischen Trump und Putin erhalten … Die Bereitschaft für ein Treffen bleibt bestehen.“

Bisher nichts. Völlig sinnloses Spielchen. Vielleicht übt Trump heimlich seinen Meisterwurf: „Die Hitze war da, stieg nach oben / Alle waren stark, und dann wurde mein Funke heiß“.

Zeit, auf die Tanzfläche zu gehen.

(Just can’t stop) when my spark gets hot ((Ich kann einfach nicht aufhören), wenn mein Funke überspringt)

(Just can’t stop) when my spark gets hot

(Just can’t stop) when my spark gets hot

(Just can’t stop) when my spark gets hot

Nun, es könnte sich herausstellen, dass der wirklich heiße Funke nicht von Mr. Disco Inferno, sondern von Tanzpartner Wladimir Putin gezündet wird.