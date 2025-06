Pepe Escobar: Trump und der Kult des Todes.

In diesem fesselnden Interview vom 18. Juni 2025 spricht Richter Andrew Napolitano mit dem renommierten Journalisten Pepe Escobar, der aus St. Petersburg, Russland, zugeschaltet ist. Im Fokus steht die brisante geopolitische Lage im Nahen Osten, insbesondere die Rolle von Donald Trump und Benjamin Netanjahu in einem mutmaßlich geplanten Angriff auf den Iran. Escobar, der auf dem St. Petersburger Wirtschaftsforum mit globalen Entscheidungsträgern interagiert, bietet exklusive Einblicke in die Perspektiven des Globalen Südens, die eurasische Integration und die Reaktionen auf die eskalierende Kriegsrhetorik. Ein Gespräch, das die komplexen Verflechtungen von Macht, Wirtschaft und Krieg beleuchtet.

Richter Andrew Napolitano: Hallo zusammen, hier ist Richter Andrew Napolitano für Judging Freedom. Heute ist Mittwoch, der 18. Juni 2025. Pepe Escobar ist hier und wird gleich bei uns sein, um über das ernste Thema des Todes zu sprechen.



Richter Andrew Napolitano: Escobar, willkommen, mein lieber Freund. Ich weiß, dass Sie auf Reisen sind. Sie sind in St. Petersburg, Russland. Wir schätzen es sehr, dass es spät am Tag ist, sehr spät am Tag. Wir danken Ihnen sehr für Ihre Zeit mit uns. Glauben Sie, dass die Vereinigten Staaten von Amerika, glauben Sie, dass Donald Trump dieses Geschäft des Todes versteht und wie nah seine Drohungen Millionen im Nahen Osten dem Tod bringen könnten?

Pepe Escobar: Offensichtlich nicht, Richter. Leider, anstatt über das Geschäft des Todes zu sprechen, habe ich den Tag auf dem St. Petersburger Wirtschaftsforum verbracht, wo ich mit dem Geschäft des Lebens interagiert habe – Handel, Kommerz, Austausch. Es gab sogar ein Panel über Religion und Wirtschaft mit Buddhisten, Sufis, Juden, orthodoxen Christen, die über die Beziehungen zwischen religiösen Sphären, Wirtschaft und die Rolle der Staaten im Umgang mit religiösen Organisationen diskutierten. Es ist das absolute Gegenteil von dem, was wir aus Washington hören. Leider sind hier alle entsetzt. Ich würde sagen, es gibt 10.000 Geschäftsleute auf diesem Forum. Es ist absolut voll, und der Globale Süden ist hier. Es ist nicht nur Russland. Der Präsident von Indonesien ist am späten Nachmittag angekommen. Südostasien ist hier, Teile Afrikas sind hier, Zentralasien ist hier, Kuba ist hier. Und natürlich, wie Sie sicher wissen, Richter, hält Präsident Wladimir Putin am Freitag die Plenarsitzung, und danach gibt es eine Fragerunde. Alle warten auf ihn.

Richter Andrew Napolitano: Wow. Ich hoffe, Sie bekommen eine Frage, und in einer Minute werde ich Sie fragen, was Sie ihn fragen würden. Verstehen Weltführer und Diplomaten, dass Trump und Netanjahu eine List ausgeheckt haben, um die ganze Welt zu täuschen, indem sie vorgaben, die Vereinigten Staaten würden mit dem Iran verhandeln, während sie Israel halfen, seinen Überraschungsangriff zu planen und zu organisieren, einschließlich der Ermordung des iranischen Chefunterhändlers? Verstehen Weltführer und Diplomaten, was passiert ist?

Pepe Escobar: Sie verstehen es, Richter. Hier ist ein Mikrokosmos, denn es gibt viele hochrangige Diplomaten, ehemalige Präsidenten, die Crème de la Crème der russischen Geschäftsinteressen, zentralasiatische Interessen, die SCO ist hier, die BRICS sind hier, die neuen Seidenstraßen Chinas sind hier vertreten, die Arktische Seidenstraße, die die Chinesen so nennen, was die Russen die nördliche Seeroute nennen, ein Konnektivitätskorridor in der Arktis. Alle sind hier und diskutieren die Konnektivitätskorridore, die Eurasien täglich verbinden. Und etwas, das ich für äußerst wichtig halte: Vor nur wenigen Wochen ist der erste direkte Zug aus China in Teheran angekommen. Er kam aus Xi’an, der ehemaligen Hauptstadt der Seidenstraße in China, von Xi’an nach Teheran, durch Zentralasien. Das bedeutet, dass dies alles umgeht, was von den USA in Eurasien kontrolliert wird – die Straße von Malakka usw. Es ist also kein Zufall, dass wir nur wenige Tage später einen Krieg haben, denn eines der Hauptziele dieses Krieges ist es, zu verhindern, dass der Iran zu einem Logistikzentrum in der Mitte Eurasiens wird. Niemand in den USA hat diese Analyse. Niemand.

Richter Andrew Napolitano: Hat Trump Netanjahu in eine Falle gelockt, um die BRICS zu zerschlagen, oder hat Netanjahu Trump in eine Falle gelockt, um Israel die Ausdehnung seiner Grenzen zu ermöglichen, indem der Iran geschwächt wird?

Pepe Escobar: Richter, es ist dasselbe Interesse. Das ist eine Pepe-Escobar-Frage. Ich würde sie niemand anderem stellen. Nur Sie können das hinbekommen, Richter. Nun, wenn es ein „Wag the Dog“ ist, würde ich sagen, dies ist ein doppelter „Wag the Dog“. Tatsache ist, dass dieser Krieg seit mindestens 1998 geplant wurde, als die Neokonservativen nicht an der Macht waren, als sie den „Clean Break“-Bericht vorbereiteten, als Netanjahu mit den Neokonservativen außerhalb der Macht kollaborierte und dann, als sie an die Macht kamen, direkt zusammenarbeiteten. Der ultimative Traum der Neokonservativen und der Zionisten und der gesamten zionistischen Achse ist der Iran. Nach dem 11. September ist eines der meistzitierten Dinge in der Geschichte General Wesley Clark, der im Pentagon erfuhr, dass es sieben Länder in fünf Jahren sein würden. Und raten Sie, was die Krönung sein würde? Der Iran. Und jetzt denken sie, dass sie eine Gelegenheit haben. Wenn ich „sie“ sage, meine ich die zionistische Achse, und das schließt alle ein – Netanjahu, alle an der Macht in Tel Aviv und auch Donald Trump. Es ist also keine Überraschung. Sie haben einen zusätzlichen Anreiz, diesen Krieg jetzt zu starten, wegen dem, worüber wir vor weniger als fünf Minuten gesprochen haben. Sie müssen die Integration Eurasiens verhindern – Konnektivitätskorridore, Logistik, den internationalen Nord-Süd-Transportkorridor, den ich letzten Monat bereist habe. Ich bin vom Kaspischen Meer zum Persischen Golf gereist und habe den Korridor im Iran verfolgt. Es ist eines der wichtigsten geoökonomischen Projekte des 21. Jahrhunderts, genauso wichtig wie die Arktische Seidenstraße. Einer der Teilnehmer heute auf dem Panel in St. Petersburg sagte, dass der Bau der nördlichen Route in der Arktis für Russland gleichbedeutend mit der Eroberung des Weltraums in den 50er- und 60er-Jahren ist. Es ist so ernst für Russland. Aus Sicht der USA müssen sie diese Integration verhindern. Und der Iran liegt genau im Zentrum, geografisch gesehen. Geografische Lage ist Schicksal. Schauen Sie auf die Karte: Der Iran liegt im Zentrum von allem. Und die Chinesen zählen jetzt darauf: Okay, wir können jetzt alles, was wir wollen, über Land von China in den Iran liefern und umgekehrt alles bekommen, was wir wollen. Gestern hat der russische stellvertretende Außenminister Rjabkow die Vereinigten Staaten davor gewarnt, den Iran anzugreifen. Ich nehme an, dass dies die offizielle Position der russischen Regierung ist, wenn es von Herrn Rjabkow kommt.

Richter Andrew Napolitano: Es ist so, Richter, und Rjabkow wird morgen auf einem der Panels sein. Ich werde die Chance haben, ihn wiederzusehen, und wenn ich etwas Zeit habe, vielleicht ein oder zwei wichtige Fragen stellen. Und Maria Zakarova, die Sprecherin des Außenministeriums, die im Globalen Süden ein Superstar ist, hat das heute ebenfalls gesagt. Ich werde am Freitagmorgen mit Maria Zakarova auf einem Panel sein. Bitte richten Sie ihr meine Grüße aus. Als Larry Johnson und ich ihren Chef in seiner Residenz interviewten, hätte sie nicht netter zu uns sein können.

Pepe Escobar: Die Mainstream-Medien schlossen sich am Freitag der israelischen Euphorie über den Überraschungsangriff an. Trump leugnete es, dann gab er es zu. Offensichtlich hat er Rubio nicht gesagt, dass er es zugeben würde. Außenminister Rubio, der de-facto-Außenminister, sagte, wir wüssten nichts davon, bla bla bla. Wie lange hielt diese Euphorie an?

Richter Andrew Napolitano: Etwa 48 Stunden, um es mehr oder weniger genau zu sagen, denn es dauerte zehn Stunden, bis die Iraner mit Hilfe russischer Techniker ihr Stromnetz wiederhergestellt hatten. Und dann änderten sie ihren Ansatz komplett – von strategischer Geduld zu: Okay, lasst uns vorangehen, keine Zugeständnisse mehr, wir nehmen es nicht mehr hin. Es dauerte 48 Stunden, bis sie das umsetzten. Nach ihrer ersten Antwort begannen die Amerikaner und Israelis zu sehen, dass sich die Dinge geändert hatten. Es ist jetzt eine tödliche Mischung aus berechneten Angriffen, psychologischer Kriegsführung. Es ist die ganze Zeit ein Katz-und-Maus-Spiel. „Oh, wir werden vielleicht 200 Raketen abfeuern“, und dann starten sie fünf. Und dann sagen die Israelis: „Okay, was machen sie als nächstes? Werden sie 50 starten?“ Nein, sie starten 20, und dann, wenn niemand es erwartet, starten sie 50. Die andere Seite ist völlig verwirrt, wie unsere tibetischen Freunde sagen würden. Dazu kommt, dass jeder weiß, dass Israel vielleicht noch für die nächsten zwei Wochen Abfangraketen hat, vielleicht sogar weniger. Und sehr, sehr wichtig: Sie haben derzeit keinen funktionsfähigen Hafen, und ihr Flughafen, Ben Gurion, hat praktisch keine Starts. Das ist es, was die Iraner tun. Sie zielen auf die Knotenpunkte, die wirklich wehtun. Nicht zu erwähnen, was sie zerstört haben. Sie haben Rafael, den größten Waffenhersteller und Konzeptualisierer in Israel, zerstört, sowie das Wiseman, das so etwas wie ein MIT in Israel war. Es wird ziemlich schlimm, die Situation, und das spielt in die Berechnungen von Donald Trump ein, denn in zwei Wochen könnte Israel völlig erschöpft sein.

Richter Andrew Napolitano: Präsident Trump hatte gerade eine Fragerunde im Oval Office, in der er sagte, dass er gleich in den Kriegsraum geht. Hier ist es, etwa eine Minute lang:

[Wortlaut von Trump]: Hat das zu dieser Veränderung beigetragen, wie Sie zu Ihrer Entscheidung gekommen sind? Nun, ich denke, es begann in der ersten Nacht. Diese erste Nacht war verheerend, und es hat die eine Seite, wie Sie wissen, wirklich getroffen. Es war eine verheerende Nacht, ein Tag, und es ging so weiter. Ich habe gleich ein Treffen im War Room, manche nennen es Situation Room. Wir werden uns treffen, es ist schrecklich. Ich hasse es, all diesen Tod zu sehen, so viel Tod und Zerstörung, aber vor allem den Tod. Das hasse ich. Bedeutet das, dass Sie noch keine Entscheidung getroffen haben, was zu tun ist? Ich habe Ideen, was zu tun ist, aber ich habe keine endgültige. Ich mag es, die endgültige Entscheidung eine Sekunde vor Fälligkeit zu treffen, weil sich Dinge ändern, besonders im Krieg. Es kann von einem Extrem zum anderen gehen. Krieg ist sehr schlecht. Es gab keinen Grund, dass dies ein Krieg sein musste. Es gab keinen Grund für Russland und Ukraine, viele Kriege gab es ohne Grund. Ich schaue da oben und sehe die Unabhängigkeitserklärung und sage: „Ich frage mich, ob der Bürgerkrieg vielleicht ohne den Verlust von über 600.000 Menschen hätte gelöst werden können.“ Ich weiß nicht, was die Unabhängigkeitserklärung mit dem Bürgerkrieg zu tun hat. Und es gibt es keinen Grund für Russland und Ukraine, natürlich. Es kam einfach aus heiterem Himmel.

Richter Andrew Napolitano: Ich glaube nicht, dass er versteht, was in den 90ern geschah. Ich glaube nicht, dass er versteht, was 2004 geschah. Ich glaube nicht, dass er versteht, was 2014 geschah. Ich glaube nicht, dass er sich an die 20 CIA-Einrichtungen erinnert, die während seiner Administration in der Ukraine gebaut wurden. Ich glaube nicht, nicht er sich an die Hunderten von Milliarden an militärischem Gerät erinnert, die während seiner ersten Amtszeit in die Ukraine geschickt wurden. Es hat keinen Sinn, in seinen Kopf zu steigen. Es ist frustrierend. Entweder ist da nicht viel drin, oder er ist ein fantastischer Schauspieler. Es ist eines von beiden. Und in Russland ist es knifflig, weil einige Sektoren, die Machtkorridore in Moskau, glauben, dass diese Vorverhandlungen mit den USA irgendwohin führen. Aber immer mehr, besonders unter den Geheimdiensten, sagen: Natürlich nicht. Und es gibt, würde ich sagen, einen heftigen Dialog darüber: Schau, was er dem Iran angetan hat, das wird er uns auch antun, Russland. Und das wird jetzt offen in Moskau diskutiert und hier auch. Ich habe heute einige Echos hier in St. Petersburg von Think Tanks gehört. Wie sieht der Kreml Trump als Mensch? Ist er vertrauenswürdig? Glauben sie irgendetwas, was er sagt? Sind diese Telefonate zwischen ihm und Präsidenten nur eine Farce oder sind sie aus der Sicht des Kremlins bedeutungsvolle Gespräche?

Pepe Escobar: Richter, wir wissen nicht, was Putin persönlich von Trump denkt oder ob er tatsächlich glaubt, dass diese Telefonate, einige davon, tatsächlich nicht stattgefunden haben. Übrigens, das letzte, der Kreml sagte, es war „bildlich“, was eine sehr elegante Weise war zu sagen, es ist nur in Trumps Kopf passiert. Aber ein Telefonat an Trumps Geburtstag, der letzte Samstag war, sagt der Kreml, hat nie stattgefunden. Genau, das kommt von Peskow. Wir können Peskow am Freitag wieder dieselbe Frage stellen, aber das hat er gesagt, und es steht in den russischen Medien, nicht in den amerikanischen Medien. Was werden Sie Präsidenten Putin fragen, wenn er den Dialog für Fragen öffnet und auf Sie zeigt, und ich bin sicher, er kennt Sie, ich bin sicher, er wird auf Sie zeigen?

Richter Andrew Napolitano: Es ist ein Lotterie, Richter. Es ist sehr schwer. Und Peskow wählt die Leute aus, die, und Peskow, Maria, wenn sie ein Wort hat, wird sie Sie auswählen. Wir wissen beide, dass. Aber wenn Sie ausgewählt werden, wenn Sie Wladimir Putin alles fragen könnten, was Sie vor diesen 10.000 Menschen wollten, was würden Sie ihn fragen?

Pepe Escobar: Sind Sie sich bewusst, dass das doppelte Spiel, das Trump gegenüber dem Iran angewendet hat, von Anfang an gegen Russland wiederholt wird? Es wäre natürlich viel höflicher als das. Dies ist die unverblümte Version, weil ich diese Frage heute einigen meiner Freunde auf den Panels und am Rande gestellt habe, als wir über den Iran sprachen, und einige sagten: „Du hast keine Ahnung, jeder stellt diese Frage jetzt im FSB, SVR, im Sicherheitsrat.“ Es gibt also keine Illusionen mehr. Es ist so, als ob einige aus esoterischen Gründen glauben wollen, dass es möglich ist, einen substanziellen Dialog mit Trump zu führen. Wir wissen, dass das unmöglich ist. Und dazu kommt, wenn ein Schlüsselverbündeter beider, Russland und China, vom Präsidenten der Vereinigten Staaten einen Schlag erhält mit „Mein Deal oder ich bombardiere dich“, wissen sie, dass dies in der Zukunft auch ihnen beiden passieren könnte.

Richter Andrew Napolitano: Wow. Die Antwort von Ayatollah Khomeini war „Wow“. Kam ist ein sehr, sehr subtiler Akteur, er spricht normalerweise in Metaphern. Er sagte: „Wir werden nicht kapitulieren“, Punkt. Und diese 90 Millionen Iraner, von denen Ted Cruz übrigens keine Ahnung hat, dass es im Iran 90 Millionen Menschen gibt, unterstützen ihn. Wo sehen Sie den Rest des Interviews mit meinem Freund und ehemaligen Kollegen Tucker Carlson? Cruz wird demoliert und in den sozialen Medien geschlachtet. Zwei Dinge: Erstens führen wir häufig Umfragen unter denen durch, die zuschauen, und die Umfrage, die wir während dieser Sendung stellen, lautet: Wird Russland sich zugunsten des Iran engagieren, wenn Trump die US-Beteiligung fortsetzt? Aber ich möchte die Richtung wechseln, bevor wir gehen, weil wir die ganze Woche nicht darüber gesprochen haben. Wie ist der Status der Dinge in der Ukraine? Der Krieg geht weiter. Steht die Ukraine endlich am Ende? Wie wird der Krieg in der Ukraine von all Ihren Freunden in St. Petersburg gesehen?

Pepe Escobar: Ich bin froh, dass Sie diese Frage gestellt haben, Richter, denn einer meiner Kommandantenfreunde aus dem Donbass war heute auf dem Forum, und morgen früh werden wir eine Bombe platzen lassen. Okay, ich kann die Bombe für Sie exklusiv ankündigen. Die DVR, die Volksrepublik Donezk, wird morgen früh hier in St. Petersburg zehn Abkommen mit China unterzeichnen. Die Chinesen werden jetzt direkt in den Donbass investieren. Das ist enorm, enorm! Und natürlich sagten diese Kommandanten und einige ehemalige Kommandanten, die jetzt Teil der Verwaltung des Donbass sind, insbesondere der Donezk-Verwaltung: „Schau, es entwickelt sich so, wie wir es gedacht haben, bis Ende des Winters. Wir sind jetzt in Nepropetrowsk, wie wir dachten, dass wir im Sommer sein würden, und es geht sehr, sehr schnell voran, und die Front bricht stetig zusammen.“

Richter Andrew Napolitano: Was bricht stetig zusammen?

Pepe Escobar: Die Frontlinien, Richter. Die über 1.000 Kilometer langen Frontlinien. Das bedeutet nicht, dass die russische Armee in den nächsten Wochen Nepropetrowsk übernehmen wird. Nein. Der Zermürbungskrieg nach russischer Art ist tadellos. Es ist genau das, was sie wollen. Und jetzt noch mehr, weil sie wissen, dass der Krieg auf dem Schlachtfeld entschieden wird, und all dieses Kabuki-Theater mit Waffenstillstandsverhandlungen mit den Amerikanern ist nur eine Show. Der Iran hat ihnen bewiesen, dass es nur eine Show ist.

Richter Andrew Napolitano: Wir haben eine Antwort auf die Umfrage. Etwa 8.000 Menschen schauen Ihnen jetzt zu, und ein guter Teil hat geantwortet: Wird Russland sich zugunsten des Iran engagieren, wenn Trump die US-Beteiligung fortsetzt? Ja: 64 %, Nein: 18 %, Unentschieden: 17 %. Das ist ein bedeutendes Gefühl unter den Pro-Friedens- und Anti-Kriegs-Leuten. Genau das sind Ihre Fans und die, die diese Show sehen. Was denken Sie, wird Russland sich engagieren? Werden sie mehr tun, als nur Luftabwehr zu leisten? Werden sie offensive Waffen liefern? Wird Russland Netanjahu als Vergeltung für die Teilnahme der Mossad am Angriff auf die vier russischen Luftstützpunkte angreifen?

Pepe Escobar: Das ist eine immens komplexe und sehr sensible Diskussion, die man in Moskau als auch in Leningrad führen muss. Ich werde versuchen, morgen und Freitag ein wenig mehr darauf zu drängen, aber meine Gesprächspartner sagen: „Sie können diese Fragen nicht stellen, Sie werden keine öffentliche Antwort bekommen.“ Verstanden, verstanden. Aber sehr wichtig, Richter, und für unser Publikum ist sehr wichtig: Es gab aktive russische Hilfe in der elektronischen Kriegsführung, um das iranische Stromnetz in den ersten zehn Stunden wiederherzustellen. Aber ich kann das nicht schreiben, ich muss sehr, sehr vorsichtig sein. Also kann ich Ihnen das live sagen. Das ist, wie Tucker Carlson zu Senator Cruz sagte, als er sagte, wir haben den Iran bombardiert: „Das sind aktuelle Nachrichten.“ Sie machen Nachrichten. Es gab aktive russische Hilfe vor Ort, um die Netze, die am ersten Tag des Angriffs von den Israelis angegriffen wurden, wiederherzustellen. Aber die Russen ziehen es vor, dies nicht zu erwähnen. Sehr diskret. Genau wie die Chinesen. Es gibt auch pakistanische Lastwagen mit chinesischer Hardware-Hilfe, die Belutschistan aus Pakistan durchqueren. Werden die Pakistaner dem Iran helfen, Israel anzugreifen? Sie haben bereits Hilfe angeboten. Aber ein sehr wichtiges Element, Richter: Die Perser sind extrem stolz. Im Wesentlichen sagen sie: „Wir können das selbst tun. Wenn wir euch brauchen, werden wir euch anrufen.“ Das haben sie im Wesentlichen Peking und Moskau gesagt. Und wir hatten Bestätigungen von der iranischen Seite und von der russischen Seite, im Wesentlichen durch Schweigen, das sagt: „Ja, das stimmt.“

Richter Andrew Napolitano: Ich werde raten, dass Sie das nicht beantworten wollen: Sind wir nah am Dritten Weltkrieg?

Pepe Escobar: Nein, Nein, Nein, Nein, Nein. Das ist verrückt. Es ist wie die schlimmste mögliche moderne Version einer griechischen Tragödie. Aber das Problem ist wieder einmal, dass wir auf der einen Seite ein völlig irrationales System haben und auf der anderen Seite sehr rationale Akteure. Die andere Seite ist hier, Eurasien, und wir haben drei top rationale Akteure: die Iraner, die Russen und die Chinesen. Ich hatte heute ein wunderbares Gespräch mit einem Chinesen von einem führenden Think Tank in Peking nach einer der Sitzungen in St. Petersburg, und ich fragte ihn direkt: „Versteht China, dass sie in naher Zukunft die Nächsten sein könnten?“ Er sagte: „Natürlich, in Peking ist sich jeder dessen bewusst, besonders weil der Iran ein Verbündeter ist, und wir haben einen Deal mit ihnen über 20 Jahre im Wert von 400 Milliarden für Energie und Infrastruktur gemacht haben. Wenn sie angegriffen werden, kollabiert unser Deal. Für uns ist das eine Frage der nationalen Sicherheit, wenn das zusammenbricht.“ Es ist immens ernst. Aber offensichtlich können wir nicht erwarten, dass Peking und Moskau sagen: „Nein“, „Nein, wir werden den Iran gegen alles verteidigen.“ Nein.“ Es funktioniert nicht so. Es ist chinesischer Stil, im Schatten gemacht.

Richter Andrew Napolitano: Verstanden, verstanden, verstanden. Es ist spät in der Nacht, wo Sie sind. Wir haben Sie aufgehalten. Sie sind hergeeilt, um da zu sein. Wir sind tief, tief, zgründlich dankbar, mein lieber Freund.

Pepe Escobar: Mein Vergnügen. Vielen Dank.

Richter Andrew Napolitano: Wir hoffen, dass Sie wieder aus St. Petersburg zu uns kommen können, je nach Ihrer Verfügbarkeit und den Ereignissen, die es rechtfertigen. Aber mindestens freuen wir uns darauf, Sie nächste Woche zu sehen. Danke, Pepe.

Pepe Escobar: Richter, wenn Putin am Freitag etwas absolut Skandalöses sagt, rufe ich Chris an. Ich werde Sie definitiv anrufen, und wir werden Sie ins Programm bringen.

Richter Andrew Napolitano: Danke, Pepe. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Großartiger Mann und ein Charakter.