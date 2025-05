Pepe Escobar: Trumps brisanter Schachzug gegen Putin inmitten Russlands und Chinas entschlossenem Handeln

Am 27. Mai 2025 begrüßt Nema den renommierten Journalisten und Geopolitik-Experten Pepe Escobar zu einem spannenden Interview. In dieser Diskussion analysiert Escobar die jüngsten Entwicklungen in der internationalen Politik, darunter das Telefonat zwischen Donald Trump und Wladimir Putin, die eskalierenden Spannungen in der Ukraine und die strategischen Bewegungen auf dem eurasischen Kontinent. Mit seinem tiefen Einblick in globale Machtkonstellationen beleuchtet er die komplexen Zusammenhänge zwischen Russland, den USA, Europa und aufstrebenden Bündnissen wie den BRICS, ASEAN und dem GCC. Dieses Gespräch verspricht, die treibenden Kräfte hinter den aktuellen geopolitischen Dynamiken zu entschlüsseln.

Nema: Hallo zusammen, heute ist Dienstag, der 27. Mai 2025, und unser Freund Pepe Escobar ist wieder bei uns. Willkommen zurück, Pepe!

Pepe Escobar: Es ist mir eine Freude, bei dir und allen Zuhörern zu sein, Nema. Übrigens, sehr wichtig: Das Gipfeltreffen, das gerade bei meinen Nachbarn im Süden stattfindet – China, GCC und ASEAN – ist heute ein sehr bedeutender Tag.

Nema: Bevor wir darauf eingehen, Pepe, was ist deine Meinung zu dem Telefonat zwischen Donald Trump und Wladimir Putin? Trump sagte nach dem Gespräch, dass die Ukraine und Russland miteinander sprechen und eine Lösung finden werden. Doch gestern erklärte er, dass Russland nicht nur Soldaten, sondern auch Zivilisten tötet und dass Putin ganz die Ukraine wolle, nicht nur den Osten, und dass dies der Untergang Russlands sei. Was geht im Kopf der Trump-Administration und von Trump selbst vor, deiner Meinung nach?

Pepe Escobar: Nema, das ist ein wiederkehrendes Thema in all unseren Diskussionen seit Monaten: Wie unzuverlässig, sprunghaft und manchmal geradezu wahnsinnig die Anhäufung von Trumps Erzählungen sein kann. Da er ein Meister darin ist, Narrative zu kontrollieren, zu ändern und zu verdrehen, wissen wir nie, was als Nächstes kommt, was in diesem Fall besonders besorgniserregend ist. Wie wir vor Beginn unseres Gesprächs heute diskutiert haben, gibt es drei Möglichkeiten, und alle sind, gelinde gesagt, erschreckend:

Erstens, er hat das aus seinem eigenen narzisstischen Kopf heraus erfunden, was an sich schon ein riesiges Problem ist, da es typisch für ihn ist, zwei oder drei Beobachtungen zu machen, die völlig losgelöst von der Realität sind und Anschuldigungen aus heiterem Himmel zu erheben.

Zweitens, er wurde von seinem engsten Kreis manipuliert, den wenigen Personen, auf die er tatsächlich hört, wenn auch nur für 10 Sekunden. Die meisten davon sind, wie wir wissen, extreme Russophobe, wie etwa diese Relikte aus dem Kalten Krieg, wie Kellogg. Vielleicht glaubt er tatsächlich, was sie ihm gesagt haben, weil er sich nicht einmal die Mühe gemacht hat, es in einen Kontext zu setzen. Was Russland in den letzten zwei oder drei Tagen getan hat, ist eine Reaktion auf Schwärme von Drohnenangriffen gegen verschiedene Teile der Russischen Föderation, einschließlich Moskau selbst und Putins Hubschrauber, als er nach Kursk flog. Die Antwort musste also absolut vernichtend sein, und sie ist noch nicht vorbei.

Drittens, es könnte Druck vom Deep State und den Silos innerhalb des Deep State geben, kontrolliert von den üblichen Verdächtigen – ihr, unser Publikum, wisst, von wem wir sprechen. Sie zwingen Trump, solche Aussagen zu machen, als eine Art Good Cop/Bad Cop-Spiel, das er allein spielt, um etwas aus Russland herauszupressen. Jeder, der die SMO (Spezielle Militäroperation) in den letzten drei Jahren verfolgt hat, weiß, dass nichts die Russen von ihrer ursprünglichen Mission abbringen wird. Die Nicht-Antwort von Medwedew auf Twitter/X war ziemlich lustig, aber auch sehr realistisch: Wenn es so weitergeht, wird die sogenannte Pufferzone in der Ukraine 98 % der Ukraine umfassen, was durchaus realistisch ist und innerhalb des nächsten Jahres oder anderthalb Jahren passieren könnte. Nicht zu erwähnen, dass alle Nachbarn – Ungarn, Polen, Rumänien – nach einem Stück des post-neonazistischen Ukraine greifen werden.

Das Hauptproblem mit Trumps Ausbruch, wieder einmal ein Wutanfall eines kindischen Anführers, ist das völlige Fehlen von Kontextualisierung. Es gibt bereits ein neues Meme, das jetzt von den üblichen Verdächtigen rund um die Uhr verbreitet wird: „Putin ist verrückt.“ Von nun an wird die gesamte Erzählung lauten: „Putin ist verrückt“, und alles, was Kiew, die EU und sogar die Trump-Administration tun, wird mit diesem Narrativ gerechtfertigt. Trump könnte das Ende der SMO für die absehbare Zukunft ausgelöst haben. Wir wissen nicht, was morgen kommt – vielleicht sagt er: „Ich rufe Putin wieder an.“ Alles ist möglich, und das ist ein enormes Risiko, dass der gesamte Prozess jetzt völlig entgleist.

Es gibt Gerüchte aus unbestätigten, fragwürdigen Quellen – also mit Vorsicht zu genießen –, dass es neue Sanktionen gegen Russland geben könnte, möglicherweise ohne russische Banken. Das ist reine Spekulation. Vielleicht wird es ein weiteres Telefonat geben, oder er sagt wieder: „Ich hab genug, ich bin raus.“ Alle diese Möglichkeiten sind denkbar. Es bleibt die Frage: Wie kann man einen diplomatischen Prozess mit einer so narzisstischen, unzuverlässigen Persönlichkeit führen, die Wutanfälle wie ein Vierjähriger wirft? Das ist unmöglich.

Die immense Geduld von Präsident Putin und Peskow kommt ins Spiel. Peskow sagte gestern und heute Morgen, der Prozess sei sehr kompliziert, es gehe hin und her, man müsse geduldig sein. Aber irgendwann wird auch Putin die Geduld verlieren, besonders unter dem Druck der Kritik. Ich bin in zwei Tagen wieder in Moskau und werde in den nächsten Wochen mit gut positionierten Leuten sprechen, um herauszufinden, wie groß die Unzufriedenheit in den russischen Führungskreisen mit diesem unsinnigen Waffenstillstandsprozess ist. Alle wissen, dass es keinen Waffenstillstand geben wird, den Russland akzeptieren würde, angesichts der bekannten russischen Forderungen und der Tatsache, dass Kiew täglich mit Drohnenschwärmen – manchmal Dutzende, manchmal über hundert – gegen Russland vorgeht. Die russische Antwort wird also noch verheerender sein.

Die Möglichkeit eines Waffenstillstands ist gleich null. Die Möglichkeit, dass Witkow und eine russische Delegation zu einem Konsens kommen, ist genauso gering. Ein weiteres Treffen in Istanbul? Die Russen sagen, sie hätten die Richtlinien für ein Abkommen fast fertig, aber die Ukrainer arbeiten, soweit wir wissen, nicht einmal daran, weil ihre einzige Strategie darin besteht, den Krieg endlos zu verlängern, in der Annahme, dass die Europäer die Lücke füllen, die die Amerikaner hinterlassen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Im Vergleich zur letzten Woche ist der Prozess jetzt noch komplizierter und steuert auf eine Sackgasse zu.

Nema: Das Problem ist, Pepe, wir wissen, dass die USA der Ukraine Geheimdienstinformationen über die Ziele liefern, die du erwähnt hast – die Drohnenangriffe. Ein Aufklärungsflugzeug der US-Marine operiert in der Region, bereitet alles vor, sammelt Daten. Es ist wieder am Schwarzen Meer. Hast du das gesehen?

Pepe Escobar: Ja, genau. Putin könnte logisch darauf reagieren, ohne etwas erfinden zu müssen. Er hat Beweise, die er Trump vorlegen kann: „Was macht ihr da? Ihr helft den Ukrainern, uns anzugreifen, während ihr vorgebt, mit uns verhandeln zu wollen.“ Das russische Verteidigungsministerium oder das Außenministerium könnte leicht Fakten, Zahlen, Angriffe liefern. Die Amerikaner schicken weiterhin Waffen in die Ukraine – nicht neue, aber die bisherigen Lieferungen laufen weiter. Es gibt Einschüchterungen im Schwarzen Meer und in der Ostsee, konzertierte NATO-Provokationen. Die Russen haben bereits gesagt: „Ihr wollt uns aus der Ostsee drängen? Viel Glück dabei.“ Russische Frachtschiffe und Tanker werden jetzt von russischem Militär, Geheimdiensten, See- und Luftdrohnen geschützt. Es wird also keine estnische „Chihuahua-Marine“ geben, die Russland in der Ostsee provoziert. Wenn sie es versuchen, wird die Antwort sein: „Köpfe ab, wie in Alice im Wunderland.“

Die Fakten sind alle da, aber wir haben es mit einer Administration zu tun, die Fakten nicht respektiert. Es geht nur um Narrative, die im Kopf des Zirkusdirektors konstruiert werden. Es war vorhersehbar, dass es in eine Sackgasse gerät. Es lief ein paar Wochen zu glatt mit all dem Gerede über einen Waffenstillstand. Medwedew sagte in Istanbul zur ukrainischen Delegation: „Seid ihr bereit, fünf Jahre weiterzukämpfen? Wir sind es. Wir können fünf, acht, zehn Jahre kämpfen, es ist uns egal. Es hat 21 Jahre gedauert, die Schweden zu besiegen, kein Problem.“

Nema: Erinnerst du dich, Pepe, an den Artikel in der Financial Times, wenn ich mich nicht irre? Großbritannien, Frankreich und Deutschland haben geschworen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um eine ukrainische Einigung zu verhindern und Gespräche zwischen den USA und Russland zu blockieren. Gestern kündigte der deutsche Kanzler Merz an, dass Großbritannien, Frankreich, Deutschland und die USA die Beschränkungen für die Reichweite der militärischen Lieferungen an die Ukraine aufgehoben haben. Sie bekommen alles, was sie wollten. Es scheint, als würden sie Trump in Bezug auf die Ukraine ausspielen. Weiß Trump überhaupt, was los ist?

Pepe Escobar: Nein, er weiß es nicht. Und wenn er es herausfindet – falls er es herausfindet –, wie er von den europäischen „Chihuahuas“ ausgetrickst wird, erwarten wir eine weitere Serie verrückter Narrative. Im Moment denkt er, dass er das Spiel beherrscht und die Europäer sich vor ihm verbeugen. Aber die Europäer haben ihre eigene Strategie – wenn man es so nennen kann –, einen Plan für einen ewigen Krieg gegen Russland. Das war das Thema meiner letzten Kolumne: die europäische Kakistokratie, die Herrschaft der Schlimmsten, ist völlig in die Logik eines ewigen Krieges gegen Russland vertieft, egal was passiert – selbst wenn die NATO implodiert oder Trump die Verhandlungen abbricht. Es gibt keinen Ausweg, keine Rampe, nichts.

Das Kremlin und das russische Verteidigungsministerium wissen das sehr gut und planen entsprechend. Es gibt Gerüchte über eine große Offensive im Sommer, die vielleicht stattfindet oder auch nicht. Es könnten auch kleinere Offensiven sein, nicht unbedingt entlang der gesamten Front, aber sie werden weiter vorrücken, Territorium erobern und die Frontlinie erweitern. Putin hat offiziell von einer Pufferzone gesprochen, aber es geht darum, das neonazistische Regime in Kiew so weit wie möglich von den Grenzen Noworossijas fernzuhalten, das sich weiter ausdehnt. Was Medwedew in Istanbul sagte, war immens wichtig: „Ihr wollt die vier Regionen, die jetzt zur Russischen Föderation gehören, nicht akzeptieren? Beim nächsten Mal werden es nicht vier, sondern acht Regionen sein.“ Dnipropetrowsk, Odessa – alles. Die Russen haben das den Ukrainern klargemacht, und die Europäer haben die Botschaft offenbar verstanden, denn sie verdoppeln jetzt ihre kriegerische Rhetorik.

Nema: Pepe, wenn wir über Entnazifizierung sprechen, hängt dieser Prozess meiner Meinung nach stark davon ab, was nach einer ukrainischen Einigung in der Ukraine passiert – wer an die Macht kommt, wer die Ukraine, insbesondere den Westen des Landes, regiert. Glaubst du, dass die Russen die Entnazifizierung rein als militärische Operation sehen oder berücksichtigen sie auch politische Parteien und Bewegungen im Westen der Ukraine nach einer Einigung?

Pepe Escobar: Es gibt ein paar Prioritäten. Erstens: Was auch immer politisch in Kiew nach einer Art Einigung passiert, es darf niemals so sein wie jetzt – ein System der Plünderung, extrem korrupt bis ins Mark und von Neonazis kontrolliert, die hinter einer Marionette stehen. Das ist Priorität Nummer eins. Priorität Nummer zwei ist eine vollständige Demilitarisierung, sodass keine militärische Bedrohung für die Russische Föderation ausgeht. Wenn sie in die EU wollen, ist das nicht Russlands Problem, solange es nicht nach NATO-Art militarisiert ist und die Waffen nicht gegen Russland gerichtet sind. Das sind die Prioritäten.

Das kann Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern. Das Kremlin sieht das große, langfristige Bild. Sie blicken auf das, was viele von uns als das neue „Great Game“ beschreiben – eines der zentralen Kapitel. Sie schauen auf 2030, 2035, 2040. Das ist der tiefere Sinn von Putins Aussage, die Wurzeln des Konflikts anzugehen: NATO-Erweiterung, die Unterwerfung Kiews, der Putsch von 2014, die Neonazis, die alles kontrollieren, und die, die sie finanzieren. All das muss verschwinden, damit Russland sagen kann: „Okay, das war’s, wir haben eine Einigung.“ Solange diese Elemente bestehen, gibt es keine Einigung.

Nema: Was ist das Ziel Europas in der Ukraine? Ich sehe keinen objektiven Plan außer der Fortsetzung des Konflikts. Selbst wenn sie Trump in diesen Konflikt hineinziehen könnten, was würde das für die Europäer bringen?

Pepe Escobar: Zunächst einmal werden sie Trump nicht hineinziehen. Er will aussteigen, weil es für ihn als Geschäftsmann nicht kosteneffizient ist. Trump wird diesen Zustand nur fortsetzen, wenn die Europäer weiterhin amerikanische Waffen kaufen und 5 % ihres BIP dafür ausgeben. Dann könnte er sagen: „Okay, das ist euer Krieg, macht weiter, wir sind raus – aber ihr müsst alles von uns kaufen.“ Es ist ein Geschäft, ein reiner Geschäftsvorgang.

Europa hat von Anfang an weder Taktik noch Gesamtstrategie. Ihr Plan A war, alles gegen Russland zu werfen, die Wirtschaft zu zerstören, wie europäische Funktionäre 2022 sagten, und dann auf einen Regimewechsel, Putins Sturz und die Zersplitterung Russlands zu hoffen, um alles an sich zu reißen. Es gab nie einen Plan B. Selbst als der Rückschlag kam, gab es keine europäischen Thinktanks, die eine Strategie entwickelt hätten. Ihre einzige Strategie war, Russland von innen und außen zu unterminieren – mit Sanktionen, SWIFT-Ausschluss usw. Sie können mit dem Rückschlag nicht umgehen, weil sie ihn nicht verstehen und nicht die Ursachen studieren, da ihre Arroganz und Dummheit das verhindern.

Die 50-Milliarden-Dollar-Darlehen an Kiew, aufgeteilt zwischen EU und G7, sind ein gutes Beispiel. Die EU soll es zurückzahlen, hat aber kein Geld. Der Plan ist, es mit eingefrorenen – eigentlich gestohlenen – russischen Geldern in Europa, hauptsächlich über Euroclear in Brüssel, zu finanzieren. Das würde den Euro zerstören, da kein Land im globalen Süden oder Norden mehr Vertrauen in die Währung hätte. Dennoch ist das der Plan, und er ist für 45 Jahre festgelegt – praktisch eine Kriegserklärung der EU gegen Russland für die nächsten 45 Jahre. Das erklärt, warum sie nicht zurückkönnen: Folge dem Geld.

Nema: Angenommen, Trump will Russland zu einer Einigung zwingen, wie viel Druck kann er auf Länder wie China und Indien ausüben, die russische Energie kaufen?

Pepe Escobar: China ist schwer zu drängen, aber Indien ist ein großes Problem. Nach ihrer desaströsen militärischen Aktion gegen Pakistan ist Indien noch verwirrter. Die Verbindung zwischen Hindutva und Zionismus entfremdet die islamische Welt und muslimische Bevölkerungen weltweit. Innerhalb der BRICS wird Indien zunehmend als Belastung gesehen. Die indischen Eliten haben sich nicht entschieden, ob sie eine eurasische Macht oder eine westliche Kolonie sein wollen. Sie sind anfällig für Druck, keine Frage. Aber Trump beginnt vielleicht zu sehen, dass sein Deal nicht zustande kommt, es sei denn, er geht auf Russlands Forderungen ein, die Wurzeln des Konflikts anzugehen. Das würde eine Neubewertung der Rolle der USA gegenüber Russland bedeuten – etwas, wozu Trump nicht bereit ist, auch weil der Deep State es nicht zulassen würde. Sein Spielraum ist praktisch null, was seinen Ausbruch erklären könnte: „Putin ist verrückt.“ Es ist Frustration, typisch für seine narzisstische Persönlichkeit.

Nema: Wir hatten einen neuen Zug von China nach Iran. Das ist irgendwie erstaunlich!

Pepe Escobar: Das ist bahnbrechend! Der Zug startete in Xinjiang, ging über Kasachstan (Khorgos, ein riesiger Knotenpunkt), Usbekistan, Kirgisistan, Turkmenistan und schließlich nach Teheran. Es ist eine neue Variante des sogenannten Mittelkorridors der Chinesen. Es dauerte etwa 20 Tage – nichts im Vergleich zur historischen Seidenstraße. Bald werden wir Schwärme von Zügen sehen, die diesen Korridor zwischen China und Persien nutzen. Das ist die Zukunft Eurasiens: Konnektivität in atemberaubendem Tempo.

Nema: Du hast ASEAN erwähnt. Wie wird die Kommunikation innerhalb dieser Gruppen – ASEAN, GCC, China – den Konflikt im Nahen Osten und mit Russland beeinflussen?

Pepe Escobar: Immens wichtig! Ich warte auf die Abschlusserklärung morgen. Auf diesem Gipfel sitzen Westasien, Südostasien und China am selben Tisch – 60-70 % des relevanten Eurasiens. Russland und Zentralasien fehlen, aber die GCC (vor allem Saudi-Arabien, Emirate, Katar), ASEAN und China sind enorm einflussreich. Die Entscheidungen in Kuala Lumpur werden die BRICS in Rio Anfang Juli beeinflussen. Viele dieser Länder werden dort vertreten sein. Malaysia spielt eine Schlüsselrolle, besonders durch Mahathir, der eine klare Vision für ASEAN-Einheit und die Integration mit China und dem GCC hat. China ist der wichtigste Handelspartner der ASEAN-Staaten, und die Arabs investieren massiv in Südostasien. Indonesien und China handeln jetzt nur noch in ihren eigenen Währungen – ein riesiger Schritt. Das wird die BRICS beeinflussen und ist ein Vorgeschmack auf die Zukunft.

Nema: Gibt es etwas Besonderes an ASEAN, das die BRICS inspirieren könnte, um Lösungen für ihre Probleme zu finden?

Pepe Escobar: ASEAN privilegiert Konsens. Es ist eine sehr höfliche Organisation, wo alle respektvoll miteinander umgehen und nichts aufzwingen. Probleme wie die im Südchinesischen Meer werden offen diskutiert, auch mit China. Das könnte die BRICS lernen, besonders bei internen Spannungen wie zwischen Iran, Saudi-Arabien und den Emiraten oder der Rolle Indiens. China und Russland wissen, dass dies der Weg ist, den China mit ASEAN und GCC geht. Die heutigen und morgigen Entscheidungen in Malaysia werden auf andere multilaterale Organisationen, insbesondere die BRICS, überschwappen. Es ist ein sehr vielversprechendes Zeichen.

Nema: Wie wichtig sind die BRICS für Konflikte in der Ukraine, im Nahen Osten und in Taiwan? Werden sie eine neue politische Rolle übernehmen?

Pepe Escobar: Nicht dieses Jahr, Nema. Die brasilianische Präsidentschaft ist der Aufgabe nicht gewachsen, um es vorsichtig auszudrücken. Ich warte auf das BRICS-Treffen in Rio, um die Brasilianer mit den Russen vom letzten Jahr zu vergleichen. Der Konflikt mit der Trump-Administration, besonders die Zollkriege, ist ein hybrider Krieg gegen die BRICS. Die höchsten Zölle richten sich gegen südostasiatische Nationen. Es wird keinen Durchbruch in Rio geben, aber das Großartige an den BRICS ist das „BRICS-Labor“, wo Modelle wie der Handel in eigenen Währungen getestet werden. Das schreitet ständig voran.

Die größte Herausforderung ist die Schuldenfrage. Michael Hudson betont, dass die BRICS sich nicht entwickeln können, solange das Schuldenproblem nicht gelöst ist. Das sollte das Hauptthema im BRICS-Geschäftsrat sein. Es könnte in zwei bis drei Jahren zu einem geopolitischen und geoökonomischen Erdbeben kommen, wenn die BRICS diese Schulden als unbezahlbar erklären. Die Sanktionen gegen Russland, China und Iran sowie die Zölle müssen ebenfalls diskutiert werden. Brasilien ist ein Problem wegen seiner internen Klassenkonflikte und einer Regierung, die nicht immer die hellsten Köpfe hat. Lula könnte etwas Bahnbrechendes liefern, wenn er seine alten Reflexe nutzt, aber wenn nicht, ist Brasilien führungslos. Die Spannungen vor dem BRICS-Gipfel sind enorm wichtig und alle miteinander verbunden.

Nema: Genau, wir werden darüber sprechen!

Pepe Escobar: [Lachen] Cheers!

Nema: Danke, Pepe! Bis bald!