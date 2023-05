Pepe Escobar: US-Schuldenimperium steuert auf den Zusammenbruch zu

Das neue Buch von Prof. Michael Hudson, „Der Zusammenbruch der Antike: Greece and Rome as Civilization’s Oligarchic Turning Point“ (Griechenland und Rom als oligarchischer Wendepunkt der Zivilisation) ist ein bahnbrechendes Ereignis in diesem Jahr des gefährlichen Lebens, in dem, um Gramsci zu paraphrasieren, die alte geopolitische und geoökonomische Ordnung im Sterben liegt und die neue in rasender Geschwindigkeit entsteht.

Prof. Hudsons Hauptthese ist äußerst beunruhigend: Er argumentiert, dass die Wirtschafts- und Finanzpraktiken des antiken Griechenlands und Roms – den Grundpfeilern der westlichen Zivilisation – die Grundlage für das gelegt haben, was sich heute vor unseren Augen abspielt: ein Imperium, das auf eine Rentenökonomie reduziert wurde und von innen heraus zusammenbricht.

Und damit sind wir bei dem gemeinsamen Nenner aller westlichen Finanzsysteme: Es geht um Schulden, die durch Zinseszinsen unweigerlich wachsen.

Und genau da liegt der Haken: Vor Griechenland und Rom gab es fast 3.000 Jahre lang Zivilisationen in Westasien, die genau das Gegenteil taten.

Diese Königreiche wussten alle, wie wichtig es ist, Schulden zu erlassen. Andernfalls würden ihre Untertanen in die Sklaverei fallen, ihr Land an eine Gruppe von Gläubigern verlieren, die sie ausschließen wollten, und diese würden in der Regel versuchen, die herrschende Macht zu stürzen.

Aristoteles hat es kurz und bündig formuliert: „In der Demokratie beginnen die Gläubiger, Kredite zu vergeben, und die Schuldner können nicht zahlen, und die Gläubiger bekommen immer mehr Geld, und am Ende verwandeln sie die Demokratie in eine Oligarchie, und dann macht sich die Oligarchie erblich, und man hat eine Aristokratie.“

Prof. Hudson erklärt eindringlich, was passiert, wenn die Gläubiger die Macht übernehmen und „den Rest der Wirtschaft in die Knechtschaft treiben“: Das nennt man heute „Austerität“ oder „Schuldendeflation“.

„Die heutige Bankenkrise besteht also darin, dass die Schulden schneller wachsen, als die Wirtschaft sie bezahlen kann. Als die Federal Reserve schließlich die Zinssätze anhob, löste dies eine Krise für die Banken aus.

Prof. Hudson schlägt auch eine erweiterte Formulierung vor: „Die Entstehung von Finanz- und Grundbesitzoligarchien hat die Schuldknechtschaft und die Leibeigenschaft dauerhaft gemacht, gestützt durch eine gläubigerfreundliche Rechts- und Sozialphilosophie, die die westliche Zivilisation von allen vorherigen unterscheidet. Heute würde man das als Neoliberalismus bezeichnen“.

Dann erklärt er in quälender Ausführlichkeit, wie sich dieser Zustand in der Antike im Laufe von mehr als 5 Jahrhunderten verfestigt hat. Man kann die zeitgenössischen Anklänge an die „gewaltsame Unterdrückung von Volksaufständen“ und die „gezielte Ermordung von Führern“ hören, die versuchen, Schulden zu erlassen und „Land an Kleinbauern umzuverteilen, die es an Großgrundbesitzer verloren haben“.

Das Urteil ist erbarmungslos: „Was die Bevölkerung des Römischen Reiches verarmte“, hinterließ der modernen Welt einen „auf Gläubigern basierenden Bestand an Rechtsgrundsätzen“.

Räuberische Oligarchien und „orientalischer Despotismus“

Prof. Hudson entwickelt eine vernichtende Kritik an der „sozialdarwinistischen Philosophie des Wirtschaftsdeterminismus“: Eine „selbstgefällige Perspektive“ habe dazu geführt, „dass die heutigen Institutionen des Individualismus und der Kreditsicherheit sowie die Eigentumsverträge (die Gläubigerforderungen gegenüber Schuldnern und Vermieterrechte gegenüber denen von Mietern begünstigen) als „positive evolutionäre Entwicklungen, die die Zivilisation vom ‚orientalischen Despotismus‘ wegführen“, auf die klassische Antike zurückgeführt werden.

All das ist ein Mythos. Die Realität sah ganz anders aus: Roms extrem räuberische Oligarchien führten „fünf Jahrhunderte lang Krieg, um die Bevölkerung ihrer Freiheit zu berauben und den Widerstand des Volkes gegen harte, geldgierige Gesetze und die Monopolisierung des Bodens in Form von Latifundien zu blockieren“.

Rom verhielt sich also in der Tat wie ein „gescheiterter Staat“, mit „Generälen, Statthaltern, Steuereintreibern, Geldverleihern und Bettelteppichen“, die Silber und Gold „in Form von militärischer Beute, Tribut und Wucher aus Kleinasien, Griechenland und Ägypten“ herauspressten. Und doch wurde dieses römische Vorgehen in der Einöde im modernen Westen großzügig als eine Mission civilisatrice nach französischem Vorbild für die Barbaren dargestellt – während sie die sprichwörtliche Last des weißen Mannes trugen.

Prof. Hudson zeigt, wie die griechischen und römischen Volkswirtschaften tatsächlich „in der Austerität endeten und zusammenbrachen, nachdem sie Kredite und Land in den Händen von Rentier-Oligarchien privatisiert hatten“. Erinnert das an die heutige Zeit?

Der zentrale Punkt seiner Argumentation liegt wohl hier:

Das römische Vertragsrecht begründete das Grundprinzip der westlichen Rechtsphilosophie, das den Forderungen der Gläubiger Vorrang vor dem Eigentum der Schuldner einräumte – heute euphemistisch als „Sicherheit der Eigentumsrechte“ bezeichnet. Die öffentlichen Ausgaben für die Sozialfürsorge wurden auf ein Minimum reduziert – was die heutige politische Ideologie als Überlassen der Dinge dem „Markt“ bezeichnet. Es war ein Markt, der die Bürger Roms und seines Reiches für die Grundbedürfnisse von wohlhabenden Mäzenen und Geldverleihern abhängig machte – und für Brot und Spiele von der öffentlichen Hand und von politischen Kandidaten, die sich oft selbst von reichen Oligarchen Geld liehen, um ihre Kampagnen zu finanzieren.“

Jede Ähnlichkeit mit dem gegenwärtigen System, das vom Hegemon geführt wird, ist kein bloßer Zufall. Hudson: „Diese rentierfreundlichen Ideen, Politiken und Prinzipien sind diejenigen, denen die heutige westliche Welt folgt. Das macht die römische Geschichte so relevant für die heutigen Volkswirtschaften, die unter ähnlichen wirtschaftlichen und politischen Spannungen leiden.“

Prof. Hudson erinnert uns daran, dass Roms eigene Historiker – Livius, Sallust, Appian, Plutarch, Dionysius von Halicarnassus und andere – „die Unterwerfung der Bürger unter die Schuldknechtschaft betonten“. Selbst das Delphische Orakel in Griechenland sowie Dichter und Philosophen warnten vor der Gier der Gläubiger. Sokrates und die Stoiker warnten, dass „die Reichtumssucht und ihre Geldliebe die größte Bedrohung für die soziale Harmonie und damit für die Gesellschaft“ sei.

Und das bringt uns zu der Frage, wie diese Kritik aus der westlichen Geschichtsschreibung völlig verschwunden ist. „Nur sehr wenige Klassizisten“, stellt Hudson fest, folgen Roms eigenen Historikern, die beschreiben, wie diese Schuldenkämpfe und Landnahmen „hauptsächlich für den Niedergang und den Fall der Republik verantwortlich waren“.

Hudson erinnert uns auch daran, dass die Barbaren immer vor den Toren des Reiches standen: Rom wurde in der Tat „von innen geschwächt“, durch „Jahrhundert um Jahrhundert oligarchischer Exzesse“.

Dies ist also die Lehre, die wir alle aus Griechenland und Rom ziehen sollten: Gläubigeroligarchien „versuchen, Einkommen und Land auf räuberische Weise zu monopolisieren und Wohlstand und Wachstum zum Stillstand zu bringen“. Schon Plutarch war davon überzeugt: „Die Gier der Gläubiger bringt ihnen weder Genuss noch Gewinn und ruiniert diejenigen, denen sie Unrecht tun. Sie bestellen weder die Felder, die sie ihren Schuldnern wegnehmen, noch wohnen sie in deren Häusern, nachdem sie sie vertrieben haben.“

Vorsicht vor Pleonexie

Es wäre unmöglich, so viele kostbare Jadegaben, die die Haupterzählung ständig bereichern, vollständig zu untersuchen. Hier sind nur einige wenige Nuggets (und es wird noch mehr geben: Prof. Hudson sagte mir: „Ich arbeite gerade an der Fortsetzung, die mit den Kreuzzügen fortgesetzt wird.“)

Prof. Hudson erinnert uns daran, wie Geldangelegenheiten, Schulden und Zinsen um das 8. Jahrhundert v. Chr. durch Händler aus Syrien und der Levante aus Westasien in die Ägäis und den Mittelmeerraum kamen. Aber „da es keine Tradition des Schuldenerlasses und der Landumverteilung gab, um das Streben nach persönlichem Reichtum einzuschränken, setzten griechische und italienische Häuptlinge, Kriegsherren und das, was einige Klassizisten als Mafiosi bezeichnet haben (übrigens nordeuropäische Gelehrte, nicht Italiener), abwesenden Landbesitz über abhängige Arbeit durch“.

Diese wirtschaftliche Polarisierung verschärfte sich immer mehr. Solon erließ Athen im späten 6. Jahrhundert zwar die Schulden – eine Umverteilung von Land fand jedoch nicht statt. Die Geldreserven Athens stammten hauptsächlich aus den Silberminen, mit denen die Flotte gebaut wurde, die die Perser bei Salamis besiegte. Perikles mag die Demokratie gefördert haben, aber die ereignisreiche Niederlage gegen Sparta im Peloponnesischen Krieg (431-404 v. Chr.) öffnete die Tore zu einer hoch verschuldeten Oligarchie.

Wir alle, die wir Platon und Aristoteles studiert haben, erinnern uns vielleicht daran, wie sie das ganze Problem im Zusammenhang mit der Pleonexie („Reichtumssucht“) formulierten, die unweigerlich zu räuberischen und „sozialschädlichen“ Praktiken führt. In Platons Republik schlägt Sokrates vor, dass nur nicht reiche Manager die Gesellschaft leiten sollten, damit sie nicht zu Geiseln von Hybris und Gier werden.

Das Problem mit Rom ist, dass keine schriftlichen Überlieferungen erhalten geblieben sind. Die Standardgeschichten wurden erst nach dem Zusammenbruch der Republik geschrieben. Der Zweite Punische Krieg gegen Karthago (218-201 v. Chr.) ist besonders faszinierend, wenn man bedenkt, dass er zeitgenössische Pentagon-Töne enthält: Prof. Hudson erinnert uns daran, wie militärische Auftragnehmer in großem Stil Betrug begingen und den Senat vehement daran hinderten, sie zu verfolgen.

Prof. Hudson zeigt, wie dies „auch zum Anlass genommen wurde, die reichsten Familien mit öffentlichem Grund und Boden auszustatten, als der römische Staat ihre angeblich patriotischen Schmuck- und Geldspenden zur Unterstützung der Kriegsanstrengungen als rückwirkende öffentliche Schulden behandelte, die zurückgezahlt werden mussten“.

Nachdem Rom Karthago besiegt hatte, wollten die vermögenden Leute ihr Geld zurückhaben. Doch der einzige Vermögenswert, der dem Staat blieb, war Land in Kampanien, südlich von Rom. Die wohlhabenden Familien setzten sich beim Senat dafür ein und kauften alles auf.

Mit Caesar war dies die letzte Chance für die arbeitenden Klassen, eine faire Lösung zu finden. In der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr. erließ er zwar ein Konkursgesetz, das die Schulden niederschrieb. Aber es gab keinen allgemeinen Schuldenerlass. Dass Caesar so gemäßigt war, hinderte die Oligarchen im Senat nicht daran, ihn zu verprügeln, da sie befürchteten, er könnte seine Popularität dazu nutzen, um „das Königtum anzustreben“ und weitaus populärere Reformen durchzuführen.

Nach Octavians Triumph und seiner Ernennung durch den Senat zum Princeps und Augustus im Jahr 27 v. Chr. wurde der Senat zu einer reinen Zeremonialelite. Prof. Hudson fasst dies in einem Satz zusammen: „Das westliche Reich zerfiel, als es kein Land mehr zu erobern und kein Geld mehr zu plündern gab.“ Auch hier sollte man sich nicht scheuen, Parallelen zur aktuellen Notlage des Hegemons zu ziehen.

Zeit, „alle Arbeit zu erheben“

In einem unserer äußerst anregenden E-Mail-Austausche bemerkte Prof. Hudson, dass ihm „sofort eine Parallele zu 1848 einfiel“. Ich schrieb in der russischen Wirtschaftszeitung Wedomosti: „Schließlich stellte sich heraus, dass es sich um eine begrenzte bürgerliche Revolution handelte. Sie richtete sich gegen die Klasse der Großgrundbesitzer und Bankiers – war aber noch weit davon entfernt, arbeiterfreundlich zu sein. Die große revolutionäre Tat des Industriekapitalismus bestand in der Tat darin, die Volkswirtschaften vom feudalen Erbe der abwesenden Grundherren und des räuberischen Bankwesens zu befreien – aber auch sie fiel zurück, als die Rentierklassen im Finanzkapitalismus ein Comeback erlebten.“

Und das bringt uns zu dem, was er als „den großen Test für die heutige Spaltung“ betrachtet: „Ob es für die Länder lediglich darum geht, sich von der US/NATO-Kontrolle über ihre natürlichen Ressourcen und ihre Infrastruktur zu befreien – was durch die Besteuerung von Rohstoffrenten geschehen kann (wodurch die Kapitalflucht ausländischer Investoren, die ihre natürlichen Ressourcen privatisiert haben, besteuert wird). Der große Test wird sein, ob die Länder der neuen globalen Mehrheit versuchen werden, die gesamte Arbeit zu fördern, wie es Chinas Sozialismus anstrebt.“

Es ist kein Wunder, dass der „Sozialismus mit chinesischen Merkmalen“ die Hegemon-Gläubiger-Oligarchie so sehr verschreckt, dass sie sogar einen heißen Krieg riskiert. Sicher ist, dass der Weg zur Souveränität im gesamten globalen Süden revolutionär sein muss: „Die Unabhängigkeit von der Kontrolle der USA ist die westfälische Reform von 1648 – die Doktrin der Nichteinmischung in die Angelegenheiten anderer Staaten. Eine Mietsteuer ist ein Schlüsselelement der Unabhängigkeit – die Steuerreformen von 1848. Wie bald wird das moderne 1917 stattfinden?“

Lassen Sie Plato und Aristoteles zu Wort kommen: so bald wie möglich.