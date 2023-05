Link zum Video

Anstatt sich über die kontrollierte Opposition zu streiten, wäre es besser, wenn wir unsere Zeit produktiv mit Forschung, Überprüfung und Triangulation von Informationen verbringen würden, um zu unterscheiden, was wahr und was falsch ist

„Teilen und erobern“ ist die Hauptmethode des Kontrollnetzwerks, um die Kontrolle zu behalten, und alles, was nötig ist, um eine zuvor geeinte Front zu spalten, sind Unterstellungen und das Säen von Zweifeln

Da mit KI ausgestattete Chatbots immer raffinierter werden und die Online-Suche und virtuelle Assistenten zu monopolisieren beginnen, kann staatlich unterstützte Propaganda zur einzigen verfügbaren Information werden

Die Erzählung ist die ultimative Waffe; mit einer überzeugenden Erzählung kann man ganze Bevölkerungen dazu bewegen, in den Krieg zu ziehen oder etwas anderes zu tun, was man von ihnen will

Eine der wichtigsten Strategien, die Sie anwenden können, um sich auf das vorzubereiten, was sie als Nächstes vorhaben, besteht darin, sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun, die Ihre Ansichten teilen und Ihre Fähigkeiten ergänzen. Es ist auch ratsam, aus städtischen Gebieten mit hoher Bevölkerungsdichte wegzuziehen

In diesem Video spreche ich mit dem Enthüllungsjournalisten James Corbett über falsche Erzählungen, die globale Übernahme durch die Technokratie, kontrollierte Opposition und die Gefahren der künstlichen Intelligenz sowie über die Lösungen für diese und andere Herausforderungen.

Corbetts journalistische Laufbahn begann nach dem 11. September 2001, als er „überwältigt feststellte, dass wir von den Mainstream-Medien ständig belogen werden“. Der 11. September war für ihn der Moment der „roten Pille“, und seitdem hat er nicht aufgehört, nach der Wahrheit zu suchen.

„Die Diskrepanz zwischen den Dingen, die ich online fand, und dem, was in den Abendnachrichten berichtet wurde, wurde immer größer“, sagt er, „bis zu dem Punkt, an dem ich das Gefühl hatte, dass … ich mich in das Gespräch einmischen musste. ich mich in dieses Gespräch einschalten musste. Das ist der Grund, warum wir uns heute unterhalten.“

Im Jahr 2007 startete Corbett seine Website CorbettReport.com. Eines seiner Markenzeichen, sowohl in seinen Dokumentarfilmen als auch in seinen regelmäßigen Berichten, ist die tadellose Angabe von Quellen.

„Ich stelle für jedes einzelne Zitat, jeden Videoclip, alles, was ich spiele, immer die Abschrift mit den Hyperlinks zu den Quelldokumenten ein“, sagt er. „Ich möchte die Leute zu den Quellen zurückführen, damit sie selbst recherchieren können. Als Forscher, der seinen Lebensunterhalt damit verdient, weiß ich, dass das unglaublich wertvoll ist. Ich weiß es sehr zu schätzen, wenn andere Leute das tun, also versuche ich, dieses Beispiel in den alternativen Medien zu geben.“

Kann die globale Übernahme verhindert werden?

Corbett ist auch einmal im Monat bei „Good Morning CHD“ mit Dr. Meryl Nass zu Gast, einer Online-Nachrichtensendung von Children’s Health Defense.

„Es ist für uns beide ein wertvoller Weg, die Weltgesundheitsorganisation und ihre neuesten Machenschaften im Auge zu behalten … den globalen Pandemievertrag und die Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR), an denen sie gerade arbeiten und die die Infrastruktur für die Bioüberwachung wirklich fest verdrahten könnten“ sagt Corbett.

Auf die Frage, ob er glaubt, dass das Pandemie-Abkommen und/oder die IHR-Änderungen aufgehalten werden können, antwortet Corbett:

„Nun, sie planen, den globalen Pandemievertrag auf der Weltgesundheitsversammlung (WHA) im nächsten Jahr, im Mai 2024, auf den Weg zu bringen. Zur Vorbereitung darauf wird in diesem Monat eine Weltgesundheitsversammlung abgehalten, auf der über den Vertragsentwurf, den Entwurf der IHR-Änderungen und andere Entwicklungen dieser Art gesprochen wird. Es wird also noch etwa ein Jahr dauern, bis das, was sie sich ausgedacht haben, der Welt aufgezwungen wird, es sei denn, es gibt eine dramatische Bewegung, die das verhindert. Kurzfristig scheint es unwahrscheinlich, dass die unglaubliche institutionelle Dynamik zum Entgleisen gebracht wird, aber wir können uns an die Ereignisse in der Vergangenheit erinnern, die Agenden, die unausweichlich schienen, völlig zum Entgleisen brachten, wie z. B. die Ausgabe 2009 des UNFCCC, des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen. Im Jahr 2009 wurde das UNFCCC beworben und gehypt – sogar vom damaligen EU-Präsidenten – als das Potenzial für eine Weltregierung durch ein neues Klimaabkommen, das die internationalen Regeln völlig neu schreiben würde. Dies wurde durch eine Reihe interessanter Vorfälle zunichte gemacht, von denen einer Climategate war … Streitigkeiten zwischen einigen Entwicklungsländern und der entwickelten Welt … [trugen] ebenfalls dazu bei, die Konferenz von 2009 zum Scheitern zu bringen. Möglicherweise passiert [jetzt] etwas Ähnliches mit der WHO, die versucht, den Entwicklungsländern, die es sich nicht leisten können, Vorschriften und Beschränkungen aufzuzwingen. Wie wir in den letzten Jahren gesehen haben, waren es vor allem die afrikanischen Länder, die sich gegen die Agenda der Biosicherheitsstaaten gewehrt haben. Und ich denke, dass diejenigen, die an der Schaffung eines globalen Netzes zur Überwachung der Biosicherheit interessiert sind, wahrscheinlich am meisten darüber besorgt sind, wie die Entwicklungsländer daran teilnehmen werden oder nicht. Es könnte also eine ähnliche Art von geoökonomischem Gezänk oder etwas anderes geben, das die Sache zum Entgleisen bringt, und ich glaube nicht, dass wir uns einfach damit abfinden sollten, dass es unvermeidlich ist, bevor es passiert.“

Ist Elon Musk eine kontrollierte Opposition?

Die Vertrauenswürdigkeit von Personen aus dem Bereich der alternativen Nachrichten zu bestimmen, ist eine Herausforderung, der sich heutzutage jeder stellen muss. Der Vorwurf, es handele sich um eine kontrollierte Opposition, ist weit verbreitet. Das Gleiche gilt für prominente Personen im Allgemeinen. Einige Leute, darunter Corbett und der Enthüllungsjournalist Whitney Webb, glauben zum Beispiel, dass Elon Musk wahrscheinlich eine kontrollierte Opposition ist. Was hat sie zu dieser Schlussfolgerung geführt?

„Das ist eine Frage, die sich viele Leute stellen, also gehen wir der Sache auf den Grund“, sagt Corbett. Auf der einen Seite gibt es Leute, die glauben, dass Musk den militärisch-industriellen Geheimdienstkomplex entlarvt und untergräbt. Auf der anderen Seite stehen diejenigen, die glauben, dass er nur die Rolle des „guten Mannes“ spielt, während er heimlich die Ziele des Tiefen Staates fördert. Wie von Corbett angemerkt, ist es schwer, die massive Unterstützung zu übersehen, die Musk im Laufe seiner Karriere vom militärisch-industriellen Geheimdienstkomplex erhalten hat.

„Darüber brauchen wir nicht zu spekulieren“, sagt Corbett. „Das ist eine Sache der öffentlichen Aufzeichnungen. Wir können auf die rund eine halbe Milliarde Dollar verweisen, die das Verteidigungsministerium SpaceX in den letzten Jahren in einer Reihe von Verträgen zugesprochen hat, um Satelliten in den Orbit zu schicken, die als geheim eingestuft sind, und zwar für nicht registrierte, nicht gemeldete Missionen, die vermutlich etwas mit der erklärten Absicht des Verteidigungsministeriums zu tun haben, den Weltraum zu einem Bereich für die Kriegsführung zu machen. Da sind die 3 Milliarden Dollar an NASA-Verträgen, die SpaceX im Jahr 2021 für die Entwicklung des Landegeräts für die Artemis-Mission erhalten hat, und die nie stattfindende, ständig verzögerte Mondreise, die der Öffentlichkeit versprochen wird. Und dann sind da noch die 750 Millionen Dollar, die Solar City 2016 vom Staat New York für den Bau einer Produktionsstätte für Solarzellen zugesprochen wurden. Auch dies ist ein weiterer Aspekt der Geschäftsmöglichkeiten, in die Musk verwickelt ist, der meiner Meinung nach nach Gaunerei schreit – zumindest aber nach Betrug, denn er verspricht ständig eine Technologie, die nicht nur nicht hält, sondern sogar aktiv die Umwelt schädigt. Ich denke, das ist etwas, das betont werden muss. Und dann sind da noch die 1,3 Milliarden Dollar, die Tesla 2014 vom Staat Nevada für den Bau der Gigafactory erhalten hat, usw., usw., usw. Wir könnten die Liste solcher Hilfen durchgehen, aber vielleicht noch wichtiger ist die Tatsache, dass Elon Musk, bevor er SpaceX starten konnte, an einer Reise nach Russland teilnahm … um alte sowjetische ICBMs [interkontinentale ballistische Raketen] zu kaufen. Diese Reise führte schließlich zur Gründung von SpaceX. Wer begleitete Elon Musk auf dieser Reise? Jemand namens Mike Griffin, der zufälligerweise Chief Operating Officer von In-Q-Tel war, dem Investment Capital Arm der CIA … Griffin wurde später Verwalter der NASA, die dann SpaceX als einziges der 20 Unternehmen, die sich damals beworben hatten, für diesen 400-Millionen-Dollar-Vertrag auswählte, um mit der Entwicklung der neuen ISS-Versorgungsrakete im Jahr 2005 zu beginnen, was SpaceX im Grunde genommen ins Leben rief … und SpaceX im Jahr 2008 erneut 3,5 Milliarden Dollar mit einem Vertrag zusprach, den Musk selbst als Rettung des Unternehmens bezeichnet. Da haben Sie es, die buchstäblichen Verbindungen zum tiefen Staat könnten nicht viel deutlicher werden. In jeder Phase von Musks Geschäftskarriere wurde er, wenn nötig, durch den deus ex machina von Agenten des tiefen Staates wie Mike Griffin gerettet, die genau zum richtigen Zeitpunkt mit Verträgen im Wert von Milliarden von Dollar einsprangen.“

Deshalb mag die Übernahme von Twitter durch Elon Musk und die Veröffentlichung der Twitter-Akten als ein Schritt gegen den militärisch-industriellen Komplex erscheinen, aber angesichts der nachweislichen Verbindungen von Musk zu eben diesem militärisch-industriellen Komplex müssen wir vorsichtig sein, diesen Entwicklungen Glauben zu schenken.

Schließlich ist Twitter eine zentralisierte Plattform, die sich für Zensur, algorithmische Manipulation und Informationsunterdrückung anbietet, und Musk hat offen erklärt, dass er eine „WeChat“-ähnliche App schaffen will, die in der Lage ist, jeden Aspekt des digitalen Lebens ihrer Nutzer zu steuern.

Warum hat Musk die Twitter-Dateien veröffentlicht?

Corbett schlägt vor, dass die beste Art und Weise, Musks Ideen und Beiträge zu bewerten, darin besteht, ihre Ergebnisse zu beurteilen.

„Ist das, was Elon Musk propagiert, gut oder schlecht? Sind wir damit einverstanden oder nicht? Ist es richtig oder falsch? Und warum denken wir so? Das muss der Kern sein, auf den wir immer wieder zurückkommen. Wir müssen die Ideen von Musk auf dieser Grundlage bewerten“, sagt er. „Es gibt zum Beispiel Ideen, die Musk vertritt und denen ich zu 100 % zustimme. Er hat über den Mythos der Überbevölkerung und die Unterbevölkerungskrise gesprochen, mit der die Menschheit konfrontiert ist. In dieser Einschätzung stimme ich ihm voll und ganz zu. Wenn er über die negativen Auswirkungen von Abriegelungen spricht, hat er meiner Meinung nach absolut Recht. Wenn er jedoch im Einklang mit Bill Gates und Mark Carney und dergleichen über die Einführung einer Kohlenstoffsteuer spricht, denke ich, dass er eine schlechte Idee vorantreibt, die Teil eines Plans zur Zentralisierung der Kontrolle in den Händen der Globalisten ist. Wenn er sich auf die Bühne des Weltregierungsgipfels begibt und für ein universelles Grundeinkommen plädiert, wiederum im Einklang mit einer Reihe von Globalisten, dann glaube ich, dass er für eine Idee wirbt, die für die Zentralisierung der wirtschaftlichen Kontrolle in weniger Händen verwendet wird. Wenn er über den … Neuralink-Gehirnchip … [liegt er] genau auf einer Linie mit dem, was [der Gründer des Weltwirtschaftsforums] Klaus Schwab behauptet hat … Ich halte das für eine schlechte Idee, die zur Kontrolle der Massen durch eine technokratische Elite genutzt werden wird.“

Was die Übernahme von Twitter durch Musk und die anschließende Veröffentlichung der Twitter Files angeht, ist es für Corbett keine große Überraschung, dass der militärisch-industrielle Geheimdienstkomplex die Plattform zur Überwachung und Manipulation von Menschen genutzt hat. Er glaubt, dass es Musks Aufgabe sein könnte, die Plattform wieder vertrauenswürdig zu machen, damit die Regierungsbehörden sie weiterhin zur Überwachung und Kontrolle nutzen können.

Es gibt auch andere Hinweise, die in diese Richtung weisen. Musk hat gesagt, er möchte, dass Twitter die WeChat-App Amerikas wird. Und was ist WeChat? Es ist eine von der chinesischen Regierung kontrollierte App, die jeden Aspekt des Lebens der Bürger überwacht, einschließlich ihrer finanziellen Transaktionen, sozialen Transaktionen, Kommunikation, Aufenthaltsorte und mehr.

Sie ist im Grunde die Grundlage für das kommunistische Sozialkreditsystem. Während Musk also behauptet, ein Verfechter der freien Meinungsäußerung zu sein, spricht er auch davon, Twitter in DIE zentrale Drehscheibe für das technokratische Überwachungs- und Kontrollnetzwerk zu verwandeln.

Hören Sie auf, nach einem Retter zu suchen

Wie Corbett feststellte, müssen wir „die Verantwortung für unser eigenes Leben übernehmen, anstatt nach Rettern wie Elon Musk zu suchen, die uns den Tag retten“. Wir können diese Last nicht auf eine bestimmte Person oder Gruppe von Personen abwälzen. Wir müssen alle unseren Teil dazu beitragen.

„Ich denke, die Diskussion kann sich in Dummheit verlieren, denn obwohl ich dazu neige zu glauben, dass Musk in irgendeiner Form mit dem tiefen Staat kollaboriert, den er vorgibt zu bekämpfen, habe ich keine Beweise dafür und weiß das nicht mit Sicherheit, genauso wie seine Verteidiger nicht mit Sicherheit wissen, dass er nicht Teil dieser kontrollierten Opposition ist“, sagt Corbett. „Wir können unsere ganze Zeit und Energie damit verbringen, über diese Person zu reden und darüber, welche Rolle sie unserer Meinung nach bei all dem spielt, oder wir könnten diese Zeit produktiv mit Nachforschungen verbringen, Informationen tatsächlich verifizieren und triangulieren, um zu unterscheiden, was wahr ist und was nicht wahr ist. Wenn wir die Informationen auf diese Ebene herunterbrechen, dann spielt es keine Rolle, wer die Person ist, die uns diese Informationen übermittelt. Das Wichtigste sind die Informationen.“

Es ist auch wichtig zu verstehen, dass „Teilen und Erobern“ die Hauptmethode des Kontrollnetzwerks ist, um die Kontrolle aufrechtzuerhalten, und alles, was nötig ist, um eine zuvor geeinte Front zu spalten, sind Unterstellungen und das Säen von Zweifeln. Kurzfristig scheint die Übernahme durch die Globalisten eine unaufhaltsame Dynamik zu haben, aber scheinbar unvermeidliche Schritte in Richtung Tyrannei sind in der Vergangenheit in letzter Minute entgleist, und wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben oder aufhören, Widerstand zu leisten. Wie von Corbett erklärt:

„Der Begriff der kognitiven Infiltration geht auf Cass Sunstein zurück, die Person, die Obamas Informationszar wurde … Er war Mitverfasser eines Papiers über kognitive Infiltration, in dem er offen erklärte: ‚Die Regierung sollte vielleicht Leute in Verschwörungsräume, Verschwörungsgruppen schicken, mit kognitiven Infiltratoren, die dort hineingehen und ihre Identität als Mitarbeiter der Regierung verbergen, aber versuchen werden, Fakten einzufügen, die das Narrativ der Verschwörungstheoretiker durchbrechen.‘ Und was war das Ergebnis dieses Papiers? Anstatt jemanden als kognitiven Infiltrator auf der Gehaltsliste der US-Regierung zu entlarven, lieferte es den Leuten Munition für endlose Spekulationen. Diese Person ist ein kognitiver Infiltrator, diese Person ist ein kognitiver Infiltrator“, bis zu dem Punkt, an dem Sunstein meiner Meinung nach letztendlich gewinnt, ohne dass er dieses System überhaupt anwenden muss, weil … die Gruppe zerbricht, sobald die Idee, mit dem Finger auf jeden zu zeigen, zur Norm wird … Genau so hat das COINTELPRO-Programm des FBI in den 1950er und 60er Jahren funktioniert … Eine der Taktiken, die sie anwandten, bestand darin, Leute an verschiedenen Orten zusammenzubringen, die Black Panther und andere, um Gerüchte zu verbreiten und andere Leute als Regierungsagenten zu bezeichnen. Die Agenten der Regierung waren in der Regel diejenigen, die wir als Agenten der Regierung bezeichneten, um die Gruppen zu stören. Ich denke, wir müssen das im Hinterkopf behalten und uns auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich Fakten von Fiktion, Wahrheit von Unwahrheit, produktive Wege von unproduktiven Wegen zu unterscheiden.“

ChatGPT und die Zukunft der Propaganda

Ich habe mich oft über die Wirksamkeit der modernen Propaganda gewundert. Ein Teil dessen, was sie so effektiv macht, ist die Verfügbarkeit von Technologie, von sozialen Medien und Suchmaschinen bis hin zu großen Sprachmodellen künstlicher Intelligenz. ChatGPT von OpenAI hat die Welt im Sturm erobert, und Unternehmen aus verschiedenen Branchen sprechen bereits davon, eine große Zahl von Angestellten durch KI zu ersetzen.

Und das, obwohl es ernsthafte Probleme mit dieser Technologie gibt. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass Chatbots dazu neigen, zu lügen und zu fantasieren. Forscher bezeichnen diese Vorgänge als „Halluzinationen“. Im Grunde genommen denkt sich die KI auf der Grundlage der verfügbaren Informationen ein Hirngespinst aus und gibt es als Tatsache wieder. Und das ist zusätzlich zu den Verzerrungen, die von Programmierern eingebaut werden können. Obwohl es sich also um eine unglaublich spannende Technologie handelt, dürfen wir nicht naiv sein, was ihre Risiken angeht.

Ein offensichtliches Risiko besteht darin, dass staatlich geförderte Propaganda zur einzigen Information wird, die den Menschen zur Verfügung steht, wenn diese Technologie beginnt, die Online-Suche und virtuelle Assistenten zu monopolisieren.

Es wird nicht mehr eine Vielzahl von Antworten geben. Es wird nur noch eine geben, und derjenige, der die KI kontrolliert, wird die Macht haben, die Überzeugungen der ganzen Welt zu kontrollieren. Ein weiteres Risiko besteht natürlich darin, dass niemand in der Lage sein wird, sie zu kontrollieren, und dass die KI sich selbst kontrollieren wird. Ich weiß nicht, was schlimmer sein könnte. Corbett kommentiert:

„Sie haben dieses Thema mit dem Konzept der Propaganda und der möglichen Verwendung großer Sprachmodelle für propagandistische Zwecke eingeleitet. Wir sollten auf den Mann zurückkommen, der das Buch über Propaganda mit dem Titel ‚Propaganda‘ geschrieben hat, Edward Bernays, der [sagte]: Die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element der demokratischen Gesellschaft. Diejenigen, die diesen unsichtbaren Mechanismus der Gesellschaft manipulieren, bilden eine unsichtbare Regierung, die die wahre herrschende Macht in unserem Land ist. Das war Edward Bernays im Jahr 1928. Seine Worte sind heute so wahr wie damals, vielleicht sogar noch wahrer. Und die wahren Machthaber des Landes, vielleicht sogar der Welt, sind diejenigen, die die organisierten Gewohnheiten und Meinungen der Massen am effektivsten, bewusst und intelligentesten manipulieren können. Und ich glaube nicht, dass genug Leute wirklich darüber nachgedacht haben, dass diese großen Sprachmodelle bereits beginnen, Material zu produzieren, das wirklich nicht von von Menschen geschriebenem Material zu unterscheiden ist … Man muss kein Kristallkugel-Prognostiker sein, um zu sehen, wie sich dies in absehbarer Zukunft ausweiten wird … [bis] zu dem Punkt, an dem man ganze Konversationen, ganze Interessens- und Studienbereiche haben kann, die vollständig von künstlich erzeugter Konversation bevölkert werden … Ein umfangreiches Sprachmodell, das in der Lage ist, Botnets zu erstellen, die soziale Medien und andere Orte überschwemmen, wird im Wesentlichen in der Lage sein, diese Konversation zu dominieren, [und] wird die Gewohnheiten und Meinungen der Massen bewusst und intelligent manipulieren. An diesem Punkt spricht man von der ultimativen Waffe. Die ultimative Waffe ist das Narrativ, denn mit einem überzeugenden Narrativ kann man ganze Bevölkerungen zum Krieg oder zu allem anderen motivieren, wozu man sie bewegen will, wie z. B. die gesamte produktive Weltwirtschaft aufgrund einer absolut ungerechtfertigten Angst abzuschotten. Ich denke also, wenn wir erst einmal diese vollständig synthetisch erzeugten Narrative haben, werden diese ganze Ereignisse erzeugen, die in der realen Welt nicht stattfinden. [Diese Ereignisse werden durch Video und Audio und alles andere gefälscht, um uns von einer Realität zu überzeugen, die es nicht gibt. Wir bewegen uns wirklich auf Zeiten zu, die die Weltgeschichte verändern, und ich weiß nicht, ob sich genügend Menschen darüber im Klaren sind, … wie diese Technologie zum Guten oder zum Schlechten eingesetzt werden könnte … Ich denke, dass es eine echte Bedrohung gibt, die von einem großen Teil der Öffentlichkeit, der die tägliche Flut von Informationen zu diesem Thema nicht verfolgt, wahrscheinlich unterschätzt wird … Einige der Testnotizen für ChatGPT-4, die veröffentlicht wurden, zeigten, dass es ein Team gab, das den Chatbot mit einer bestimmten Aufgabe betraute, die von ihm verlangte, Dinge zu tun, für die er nicht programmiert oder sogar autorisiert war, einschließlich des Lösens eines CAPTCHA … [Der Chatbot] ging tatsächlich auf Fiverr oder eine dieser Plattformen und stellte einen Menschen ein, der diese Aufgabe für ihn erledigte, und zwar so sehr, dass der Mensch sagte: „Warum stellst du mich ein, um ein CAPTCHA zu machen? Woher weiß ich, dass Sie kein Bot sind? Ha, ha, ha.‘ Daraufhin antwortete er: „Ich bin blind, ich bin sehbehindert, ich kann das nicht selbst machen. Letztendlich hat er das CAPTCHA gelöst. Man braucht nicht viel Fantasie, um zu sehen, wohin das führen kann. Ich weiß nicht, welche Sicherheitsvorkehrungen man in eine solche Technologie einprogrammieren kann, außer dass man sie komplett vom Internet und von allen anderen Computersystemen abschirmt, die sie möglicherweise in Beschlag nehmen könnte.“

Lösungen beobachten

Auf seiner Website hat Corbett einen Abschnitt mit dem Titel The Solutions Watch, in dem er Maßnahmen vorschlägt, die Sie ergreifen können, um ein bestimmtes Problem zu lösen, sowohl im Großen als auch im Kleinen. So hat er zum Beispiel die Wichtigkeit des Filterns von Wasser und das Testen des Wassers erörtert, um sicherzustellen, dass es richtig gefiltert wird.

„Eine Sache, die meiner Meinung nach das Fundament bildet, auf dem wir eine gründliche Antwort auf die Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, aufbauen müssen, ist die Schaffung einer bewussten Gemeinschaft mit anderen“, sagt Corbett. „Das kann natürlich in Form von Online- und virtuellen Gemeinschaften geschehen. Ich werde das nicht abtun oder verachten. Ich denke, es ist wichtig, online Gleichgesinnte zu treffen. Aber wie können wir dem, was wir online lesen, sehen oder mit dem wir interagieren, noch vertrauen? Ich denke, der eigentliche Punkt ist der Versuch, eine echte Gemeinschaft mit echten Menschen in der realen Welt aufzubauen. Das könnte in Form von absichtlichen Gemeinschaften geschehen, die von Grund auf als physischer Ort geschaffen werden, an den die Menschen umziehen … aber ich glaube, das ist extrem schwierig. Zumindest aber können und sollten die Menschen Gleichgesinnte in ihrer geografischen Nähe finden, mit denen sie sich treffen können und die in Notfällen hoffentlich zur Stelle sind. Aber auch, dass sie anfangen können, kleine Gruppen zu bilden, dass sie anfangen können, sich gegenseitig über verschiedene Dinge, die sie vielleicht wissen, zu unterrichten und Lösungen auf den Tisch zu bringen. Ich denke, dass dies die Basis sein kann, auf der wir andere Dinge aufbauen können, denn eine Sache, die ich über die Jahre betrachtet habe, sind einige dieser großen, riesigen Themen, die völlig überwältigend und für den Durchschnittsmenschen völlig undurchdringlich erscheinen, wie der grundlegende Betrug, der der Wirtschaft selbst zugrunde liegt, das Geldsystem, das für Leute, die sich nicht damit befasst haben, die Geldmenge selbst sehr stark kontrolliert wird, und die Geldschöpfung ist ein Werkzeug, das zur Versklavung eingesetzt wird. Es könnte für das menschliche Gedeihen eingesetzt werden, wird aber in unserer derzeitigen Wirtschaft nicht eingesetzt. Wie können wir ein so tiefgreifendes Problem bekämpfen? [Viele Menschen, denen ich online begegne, haben Ideen für die perfekte Alternativwährung … aber sie haben niemanden davon überzeugt, sie zu benutzen. Für mich ist das ein Hinweis auf das grundlegende Problem.“

Gemeinschaft aufbauen und aus den Ballungsräumen herauskommen

Ganz oben auf Corbetts Lösungsliste steht der Aufbau paralleler Gemeinschaften. Das ist wirklich eine grundlegende Strategie, denn ohne sie können viele andere Lösungen nicht funktionieren. Dem würde ich die Empfehlung hinzufügen, die von Kriminalität geprägten städtischen und großstädtischen Gebiete zu verlassen und sich in Gegenden zu begeben, in denen diese Art des Aufbaus von Gemeinschaften eher erfolgreich ist. Wie von Corbett angemerkt:

„Solange es keine Gemeinschaft von Menschen gibt, die gemeinsam an Projekten wie einem alternativen oder ergänzenden Währungssystem arbeiten, wie soll man so etwas auf die Beine stellen? Ich denke, der Kern der Lösungen, nach denen wir suchen, liegt in der Gemeinschaft, in der Begegnung mit Gleichgesinnten … Ich halte nichts von dieser Pollyanna-Mentalität, dass alles einfach sein wird. Es ist eine unglaublich schwierige Aufgabe, eine alternative Währung, ein alternatives Stromnetz und eine alternative Gesellschaft zu schaffen, die wir brauchen, um uns selbst zu schützen, um uns vor diesem sich ausbreitenden Netz der Biosicherheit und technokratischen Versklavung zu schützen. Das ist eine ziemlich große Aufgabe, und ich kann nicht versichern, dass alles gut gehen wird. Aber ich weiß, dass wir, wenn wir uns einfach hinlegen und den eingeschlagenen Kurs fortsetzen, im Grunde genommen auf eine Mauer der Ausrottung zusteuern. Ich sehe das wirklich als eine fundamentale existenzielle Frage, vor der wir nicht nur im Bereich der künstlichen Intelligenz stehen, sondern auch im Bereich der Genmanipulation und der Manipulation der Nahrungsmittelversorgung. Wenn man ist, was man isst, was bedeutet es dann, dass man uns mit Insekten und anderen ungenießbaren Dingen füttern wird? Es ist ein Krieg, der sich an allen Fronten gleichzeitig abspielt, und wir werden das nicht alleine durchstehen können. Es sei denn, Sie gehören zu den Menschen, die jahrzehntelang allein in den Wäldern leben können … Ich glaube nicht, dass man dem ganz allein entkommen kann, und deshalb denke ich, dass die Schaffung von Gemeinschaft so etwas wie der Kern aller Lösungen ist.“

Weitere Informationen

Corbetts Berichte, Solution Watch und Dokumentarfilme sind alle auf seiner Website CorbettReport.com zu finden. Gemeinsam mit James Evan Pilato von mediamonarchy.com führt er außerdem eine wöchentliche News-Update-Serie durch, in der sie drei Nachrichten untersuchen, die entweder aktuell sind oder unter dem Radar verschwunden sind. „Wir versuchen, die Aufmerksamkeit auf sie zu lenken und sie in den richtigen Kontext zu stellen“, sagt Corbett.

Corbetts Arbeit ist auch auf BitChute, Odyssee, Rumble, Rokfin und Substack zu finden. Andere vertrauenswürdige Nachrichtenquellen, die Corbett empfiehlt, sind unter anderem:

