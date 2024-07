Pepe Escobar: Warum der SCO-Gipfel in Kasachstan das Spiel verändert hat

Die Bedeutung des Gipfels 2024 der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ), der diese Woche in Astana (Kasachstan) stattfindet, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Er kann durchaus als Vorzimmer zum entscheidenden BRICS-Jahresgipfel unter russischer Präsidentschaft im Oktober nächsten Jahres in Kazan verstanden werden.

Zunächst zur Abschlusserklärung. Die SOZ-Mitglieder konstatieren “tektonische Verschiebungen” in der Geopolitik und Geowirtschaft, da “der Einsatz von Machtmethoden zunimmt und die Normen des Völkerrechts systematisch verletzt werden”, und sie verpflichten sich, “die Rolle der SOZ bei der Schaffung einer neuen demokratischen, gerechten, politischen und wirtschaftlichen internationalen Ordnung zu stärken”.

Der Kontrast zur einseitig verordneten “regelbasierten internationalen Ordnung” könnte kaum größer sein.

Die SCO 10 – mit dem neuen Mitglied Belarus – sprechen sich ausdrücklich für “eine gerechte Lösung der Palästinafrage” aus. Sie “lehnen unilaterale Sanktionen ab”. Sie wollen einen SCO-Investitionsfonds einrichten (Iran, vertreten durch den amtierenden Präsidenten Mohammad Mokhber, unterstützt die Gründung einer gemeinsamen SCO-Bank, ähnlich der NDB der BRICS).

Darüber hinaus verpflichten sich die Mitglieder, die “Vertragsparteien des Atomwaffensperrvertrags sind, dessen Bestimmungen einzuhalten”. Und vor allem sind sie sich einig, dass “das Zusammenwirken in der SOZ die Grundlage für den Aufbau einer neuen Sicherheitsarchitektur in Eurasien werden kann”.

Der letzte Punkt ist eigentlich der Kern der Sache. Er ist der Beweis dafür, dass Putins Vorschlag im vergangenen Monat in Astana vor wichtigen russischen Diplomaten ausführlich diskutiert wurde – nach dem strategischen Abkommen Russlands mit der DVRK, das de facto die Sicherheit in Asien untrennbar mit der Sicherheit in Europa verbindet. Das ist etwas, was für den Westen als Ganzes unverständlich bleibt und bleiben wird.

Eine neue eurasische Sicherheitsarchitektur ist eine Erweiterung des russischen Konzepts der “Größeren Eurasischen Partnerschaft”, die eine Reihe von bi- und multilateralen Garantien umfasst und nach Putins Worten “allen eurasischen Ländern, die sich beteiligen wollen”, einschließlich der NATO-Mitglieder, offensteht.

Die SOZ soll neben der OVKS, der GUS und der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) zu einem der wichtigsten Motoren dieses neuen Sicherheitsarrangements werden – ganz im Gegensatz zur “regelbasierten Ordnung”.

Die sozioökonomische Integration und die Entwicklung internationaler Transportkorridore – vom INSTC (Russland-Iran-Indien) bis zum von China unterstützten “Middle Corridor” – gehören selbstverständlich zum Fahrplan für die Zukunft.

Die beiden entscheidenden Punkte sind jedoch militärischer und finanzieller Natur: Die “militärische Präsenz externer Mächte” in Eurasien soll schrittweise abgebaut werden; und es sollen Alternativen zu “westlich kontrollierten Wirtschaftsmechanismen, die Ausweitung der Verwendung nationaler Währungen im Zahlungsverkehr und der Aufbau unabhängiger Zahlungssysteme” geschaffen werden.

Übersetzt heißt das: Der akribische Prozess, den Russland betreibt, um der Pax Americana den Todesstoß zu versetzen, wird im Wesentlichen von allen SCO-Mitgliedern geteilt.

Willkommen bei SCO+

Präsident Putin gab die Richtung vor, als er “das Engagement aller Mitgliedsstaaten für die Schaffung einer gerechten Weltordnung auf der Grundlage der zentralen Rolle der Vereinten Nationen und der Verpflichtung souveräner Staaten zu einer gegenseitig vorteilhaften Partnerschaft” bekräftigte.

Er fügte hinzu: “Die langfristigen Ziele für die weitere Entwicklung der Zusammenarbeit in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Energie, Landwirtschaft, Hochtechnologie und Innovation sind im Entwurf der Entwicklungsstrategie der SCO bis 2035 festgelegt”.

Dies ist ein sehr chinesischer Ansatz langfristiger strategischer Planung: Chinas Fünfjahrespläne reichen bereits bis ins Jahr 2035.

Präsident Xi bekräftigte die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China: Beide sollten “die umfassende strategische Koordination verstärken, sich der Einmischung von außen widersetzen und gemeinsam Frieden und Stabilität” in Eurasien aufrechterhalten.

Noch einmal: Russland und China stehen an der Spitze der eurasischen Integration und des Strebens nach einer multinodalen Welt.

Der Gipfel von Astana hat gezeigt, dass die SCO mit der Aufnahme Indiens, Pakistans und des Irans – und nun auch Weißrusslands – als neue Mitglieder sowie der Etablierung von Schlüsselakteuren wie der Türkei, Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate, Katars und Aserbaidschans als Dialogpartner und des strategisch wichtigen Afghanistan und der Mongolei als Beobachter wirklich an Dynamik gewonnen hat.

Es war ein langer Weg von den ursprünglichen Shanghai Five – Russland, China und drei zentralasiatischen “Stans” – bis zur Gründung der Organisation im Jahr 2001, die im Wesentlichen als Anti-Terrorismus-/Anti-Separatismus-Gremium gedacht war. Die SOZ hat sich zu einer ernsthaften geoökonomischen Kooperation entwickelt, in der z.B. Fragen der Sicherheit der Lieferkette eingehend erörtert werden.

Die SCO ist heute weit mehr als ein auf das Kernland konzentriertes Wirtschafts- und Sicherheitsbündnis: Sie umfasst 80 % der eurasischen Landmasse, beherbergt mehr als 40 % der Weltbevölkerung, hat einen Anteil von 25 % am Welt-BIP – Tendenz steigend – und wird nach Angaben der chinesischen Regierung im Jahr 2022 einen Welthandelswert von über 8 Billionen US-Dollar generieren. Darüber hinaus verfügen die SCO-Mitglieder über 20 % der weltweiten Erdöl- und 44 % der Erdgasreserven.

So ist es nicht verwunderlich, dass eines der wichtigsten Ereignisse des Jahres im Palast der Unabhängigkeit in Astana das erste Treffen der SCO+ war, das unter dem Motto “Stärkung des multilateralen Dialogs” stand.

Ein wahres Who is Who der SCO-Partner war anwesend, vom Präsidenten Aserbaidschans, Ilham Alijew, dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, und dem Präsidenten der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, bis zum Mitglied des Obersten Rates der Emirate, Scheich Saud bin Saqr Al Qasimi, dem Vorsitzenden des Volksrates von Turkmenistan, Gurbanguly Berdimuhamedov, UN-Generalsekretär Antonio Guterres und SCO-Generalsekretär Zhang Ming.

Die bilateralen Beziehungen Russlands zu vielen dieser SCO+-Akteure sind recht umfangreich.

Der indische Premierminister Modi war nicht nach Astana gereist und hatte stattdessen den indischen Außenminister Jaishankar geschickt, der ausgezeichnete Beziehungen zu Außenminister Lawrow unterhält. Modi, der letzten Monat für eine dritte Amtszeit wiedergewählt wurde, ist innenpolitisch am Ende seiner Kräfte, da seine BJP im Parlament nur noch über eine sehr knappe Mehrheit verfügt. Am kommenden Montag wird er in Moskau sein – und Putin treffen.

Die sprichwörtlichen “Teile und Herrsche”-Schreiberlinge haben Modis Nichterscheinen in Astana als Beweis für einen tiefen Graben zwischen Indien und China interpretiert. Das ist Unsinn. Jaishankar sagte nach einem bilateralen Treffen mit Wang Yi in einer sehr chinesischen Metapher, dass “die drei Reziprozitäten – gegenseitiger Respekt, gegenseitige Sensibilität und gegenseitiges Interesse – unsere bilateralen Beziehungen leiten werden”.

Das gilt für den nach wie vor ungelösten Grenzkonflikt, für die heikle Balance, die Neu-Delhi finden muss, um die Amerikaner in ihrer indo-pazifischen Obsession zu besänftigen (in ganz Asien verwendet niemand den Begriff “indo-pazifisch”, es heißt “asiatisch-pazifisch”), und es gilt auch für die indischen Bestrebungen, gegenüber China eine Führungsrolle im globalen Süden zu übernehmen.

China sieht sich selbst als Teil des Südens. Wang Yiwei von der Renmin-Universität, Autor des wohl besten Buchs über die BRI, argumentiert, dass Peking ein “Identitätsgefühl” begrüße, das aus der Tatsache erwächst, dass es den globalen Süden repräsentiert, und dass es gezwungen war, sich der Hegemonie Washingtons und der “Deglobalisierungs”-Rhetorik zu widersetzen.

Die neue multinodale Matrix

In Astana wurde erneut deutlich, dass die wichtigsten Triebkräfte der SCO in allen Bereichen – von der Energiekooperation bis hin zu grenzüberschreitenden Verkehrskorridoren – rasch voranschreiten. Putin und Xi erörterten die Fortschritte beim Bau der gigantischen Gaspipeline Power of Siberia 2″ sowie den Bedarf Zentralasiens an China als Geldgeber und Technologielieferant für die Entwicklung seiner Wirtschaft.

China ist heute der größte Handelspartner Kasachstans (der Handel in beide Richtungen beläuft sich auf 41 Milliarden US-Dollar, Tendenz steigend). Bei seinem Treffen mit dem kasachischen Präsidenten Kassym-Jomart Tokajew unterstützte Xi die Kandidatur Astanas für den Beitritt zu BRICS+.

Die Vertiefung der freundschaftlichen und strategischen Zusammenarbeit mit China ist eine unveränderliche strategische Priorität für Kasachstan”, strahlte Tokajew. Und das bedeutet mehr Projekte im Rahmen der BRI.

Kasachstan – mit einer mehr als 1.700 km langen Grenze zu Xinjiang – ist an all diesen Fronten absolut zentral: BRI, SCO, EAEU, bald BRICS und nicht zuletzt die transkaspische internationale Transportroute.

Das ist der berühmte Mittlere Korridor, der China über Kasachstan, das Kaspische Meer, Georgien, die Türkei und das Schwarze Meer mit Europa verbindet.

Ja, dieser Korridor umgeht Russland: Der Hauptgrund dafür ist, dass chinesische und europäische Händler Angst vor amerikanischen Sekundärsanktionen haben. Aus pragmatischen Gründen unterstützt Peking den Bau dieses Korridors als BRI-Projekt ab 2022. Xi und Tokajew eröffneten den so genannten China-Europa-Transkaspischen Express per Videoschaltung; sie sahen die ersten chinesischen Lastwagen auf der Straße zu einem kasachischen Hafen am Kaspischen Meer ankommen.

Xi und Putin sprachen natürlich auch über den Korridor. Russland versteht die chinesischen Zwänge. Schließlich nutzt der russisch-chinesische Handel eigene – sanktionsfreie – Korridore.

Wieder einmal greifen die “Teile-und-herrsche”-Schreiberlinge, die weder das Offensichtliche noch die Feinheiten der eurasischen Integration erkennen, auf ihr altes, verstaubtes Narrativ zurück: Der globale Süden sei zersplittert, China und Russland seien sich über die Rolle von SCO, BRI und EAEU nicht einig. Auch das ist Unsinn.

An allen Fronten werden parallel Fortschritte erzielt. Die SOZ-Entwicklungsbank wurde ursprünglich von China vorgeschlagen. Das russische Finanzministerium – eine Mammutorganisation mit 10 Vizeministern – war nicht so begeistert, weil es befürchtete, dass chinesisches Kapital Zentralasien überschwemmen würde. Das hat sich nun geändert, denn der Iran – der sowohl mit Russland als auch mit China strategische Partnerschaften unterhält – ist ziemlich begeistert.

Die strategisch wichtige China-Kirgisistan-Usbekistan-Eisenbahnverbindung – ein BRI-Projekt – hat sich langsam entwickelt, wird aber nun nach einer gemeinsamen Entscheidung von Putin und Xi mit Volldampf vorangetrieben. Moskau weiß, dass Peking aus Angst vor dem Sanktions-Tsunami die Transsibirische Eisenbahn nicht als Haupthandelsroute auf dem Landweg nach Europa nutzen kann.

Die neue kirgisisch-usbekische Eisenbahn ist daher die Lösung, die den Weg nach Europa um 900 km verkürzt. Putin hat dem kirgisischen Präsidenten Sadyr Japarow persönlich mitgeteilt, dass es keine russische Opposition gibt, im Gegenteil, Moskau unterstützt voll und ganz die von den BRICS-Staaten initiierten und/oder von der EAEU finanzierten Verbundprojekte.

Es ist faszinierend zu beobachten, wie sich die Dynamik zwischen Russland und China im Herzen multilateraler Organisationen wie der SCO entwickelt. Moskau sieht sich als Anführer der kommenden multipolaren Ordnung, auch wenn es sich technisch gesehen nicht als Mitglied des globalen Südens betrachtet (Lawrow besteht auf der “globalen Mehrheit”).

Russlands “Wende nach Osten” begann bereits in den 2010er Jahren, noch vor dem Maidan in Kiew, als Moskau begann, seine Beziehungen zum globalen Süden ernsthaft zu konsolidieren.

Es überrascht nicht, dass Moskau die neue, sich entwickelnde multinodale Realität – SCO und SCO+, BRICS 10 und BRICS+, EAEU, ASEAN, INSTC, neue Plattformen für die Beilegung von Handelsstreitigkeiten, die neue eurasische Sicherheitsarchitektur – nun eindeutig als das schlagende Herz einer komplexen, langfristigen Strategie betrachtet, die darauf abzielt, die Vorherrschaft der Pax Americana gründlich zu erschüttern.