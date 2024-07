Worldcoin: Sam Altmans Krypto-Werkzeug für die Technokratie?

Das Worldcoin-Projekt von OpenAI-CEO Sam Altman und seinen Freunden ist mehr als nur ein skizzenhaftes Geld für biometrische Daten. Es positioniert sich als zentrale Anlaufsstelle für Identitäts- und Finanzinfrastrukturen, die die traditionellen Finanz- und Verwaltungsstrukturen, wie wir sie kennen, auf den Kopf stellen könnten.

„Niemand hat mir gesagt, was sie mit meinem Auge machen werden … Ich habe das aus der Not heraus getan.“

Olga de León, wohnhaft in Buenos Aires, gegenüber „Rest of World„

Sie wollen Kryptowährung im Wert von 50 Dollar? Scannen Sie Ihre Iris mit einer der Worldcoin-Kugeln, und Sie bekommen sie. So lautet die (etwas merkwürdige) Einführungspräsentation von „Worldcoin“, das seine Iris-Scan-Kugeln inzwischen in 38 Ländern weltweit eingeführt hat.

Worldcoin Orbs (Quelle)

„Worldcoin“ wurde Mitte 2023 ins Leben gerufen und von seinem Gründer Sam Altman beim Start als „globales Finanz- und Identitätsnetzwerk auf der Grundlage des Nachweises der Persönlichkeit“ beschrieben.

Einige sind von dem Projekt begeistert, viele fürchten es. Abgesehen von der fragwürdigen Optik der Verwendung einer Kugel (die in der „Worldcoin“-Kommunikation oft als „The Orb“ bezeichnet wird) als Herzstück des Projekts, wurden die auf der Kugel basierenden Iris-Scans von „Worldcoin „in mehreren Ländern, darunter Spanien, Kenia und Portugal, wegen zunehmender Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der fragwürdigen Geschäftspraktiken der Organisation ausgesetzt. Doch wie „Rest of World“ berichtet, sind die Scans in Argentinien kürzlich populär geworden, wo die allgegenwärtige Wirtschaftskrise und die Rekord-Inflationsraten viele Menschen hungrig nach sofort verfügbarem Geld gemacht haben: Im Januar 2024 prahlte „Worldcoin“ damit, dass es die Iris von etwa einem Prozent der Argentinier gescannt habe.

Als eines der ehrgeizigsten Projekte der Tech-Welt positioniert sich „Worldcoin“ als zentrale Anlaufstelle für Identitäts-, Finanz- und Grundeinkommens-Infrastrukturen, die die traditionellen Finanzsysteme und Governance-Strukturen auf internationaler Ebene untergraben, wenn nicht gar umstürzen sollen – all dies als Antwort auf Probleme, die auf das Wachstum der KI-Industrie zurückzuführen sind, die wohl von Altmans eigener Firma „OpenAI“ angeführt wird.

Altmans Lösung für Altmans Problem

„Worldcoin“ wurde 2019 von Sam Altman von „OpenAI“ gegründet und arbeitete als „Stealth“-Projekt, bis „Bloomberg“ im Jahr 2021 über das Projekt berichtete. Auf der Website von „Worldcoin“ werden die Aktivitäten des Unternehmens als tiefgreifend für die Gesellschaft und gleichzeitig als inklusionsfördernd beschrieben:

Worldcoin soll das weltweit größte, die Privatsphäre schützende Identitäts- und Finanznetzwerk werden, das jedem Menschen Eigentum gibt. Worldcoin zielt darauf ab, einen universellen Zugang zur globalen Wirtschaft zu ermöglichen, unabhängig von Ihrem Land oder Ihrer Herkunft, und einen Ort zu schaffen, an dem wir alle im Zeitalter der KI profitieren können.

Wenn die Formulierung im obigen Absatz flapsig oder weichgespült wirkt, liegt das daran, dass sie die bizarrere Prämisse von „Worldcoin“ verschleiert, die darin besteht, im Alleingang eine Reihe weitreichender Probleme anzugehen, von denen Altman und Co. annehmen, dass sie die Welt im Lichte des Fortschritts der KI prägen werden. Dazu gehören:

Künstliche Intelligenz wird unweigerlich schlauer werden als die Menschheit als Ganzes. Sam Altman zufolge wird die Entwicklung der KI letztlich viele Menschen aus dem Erwerbsleben verdrängen und gleichzeitig die Produktivität (einige Ökonomen sind skeptisch gegenüber dieser Behauptung) und damit den Wohlstand in nie gekannter Weise steigern.

Da es immer schwieriger wird, KI von menschlicher Aktivität zu unterscheiden, könnte die biometrische Infrastruktur von „Worldcoin“ den Menschen dabei helfen, ihre Menschlichkeit online durch das zu beweisen, was „Worldcoin“ als „Nachweis der Persönlichkeit“ beschreibt, und Zugang zu unzähligen Dienstleistungen zu erhalten.

Der durch KI/AGI generierte Reichtum könnte schließlich über ein KI-finanziertes Universelles Grundeinkommen (UBI) an alle Menschen auf der Erde gleichermaßen verteilt werden. Laut Altman ist die Welt der KI eine „Welt mit mehr materiellem Reichtum“, aber „wir werden eine Art Puffer [UBI] während des Übergangs dazu brauchen“.

Die „Worldcoin“-Infrastruktur kann die besagte UBI-Verteilung erleichtern, bei der jeder als individueller Mensch durch „Worldcoins“ Orb identifiziert werden muss (um sicherzustellen, dass jeder einen „gleichen“ Anteil am UBI hat), und jeder sein UBI in Form von „Worldcoin“ erhält.

Insgesamt positioniert sich „Worldcoin“ als Infrastruktur, die angesichts der prognostizierten Auswirkungen von KI auf die internationale Wirtschaft (irgendwann) einen gesellschaftsweiten Übergang zu einem KI-gestützten Grundeinkommen erleichtern und gleichzeitig die Bereiche digitale Finanzen und Identität miteinander verbinden kann.

Ein Universelles Grundeinkommen (UBI) würde der Allgemeinheit ein regelmäßiges Gehalt geben, um die Grundbedürfnisse wie Miete und Nebenkosten zu decken. Einerseits könnte das Grundeinkommen den Lebensstandard erhöhen und die Armut verringern, wenn es wirklich bedingungslos gewährt würde. In der Tat haben elitäre Gruppen wie das Weltwirtschaftsforum das UBI als mögliche Lösung für Beschäftigungs- und Ungleichheitsprobleme angepriesen, die durch die laufende vierte industrielle Revolution verschärft werden – eine laufende, von der Elite unterstützte technologische Revolution, die die physische, digitale und biologische Sphäre verwischt. Kritiker befürchten jedoch, dass missbräuchliche Regierungen oder ausgebende Stellen das UBI von den Verhaltensentscheidungen des Einzelnen abhängig machen oder die UBI-empfangende Bevölkerung anderweitig in eine übermäßige Abhängigkeit von der ausgebenden Quelle bringen könnten. In diesem Fall könnte „Worldcoin“, die ein UBI ausgibt, immense Macht erlangen, da ein gewisser Prozentsatz der internationalen Bevölkerung für ihr Überleben von einem solchen UBI abhängig werden könnte.

Vor allem die Sprache von „Worldcoin“ in Bezug auf UBI scheint inkonsistent zu sein. In konventionelleren Kontexten und Materialien scheint die Organisation die Bedeutung von UBI als Endziel von „Worldcoin“ herunterzuspielen und sich stattdessen als „Identitäts- und Finanznetzwerk“ zu beschreiben. Dennoch wird das UBI derzeit als mögliches Ziel im „Worldcoin“-Whitepaper beschrieben; „Worldcoin“ erhielt nach seinem Start im Sommer 2023 auch viel Presse über seine KI-gestützten UBI-Ambitionen. Darüber hinaus hat das Ribbon-Protokoll, das „ein innovatives Modell entwickelt, das ein universelles Grundeinkommen mit einer universellen Gesundheitsversorgung verbindet und die gesundheitlichen und sozioökonomischen Daten der World ID-Nutzer nutzt, um das globale Wohlergehen zu verbessern“, einen Zuschuss von „Worldcoin“ erhalten, was darauf hindeutet, dass das UBI für die Organisation immer noch eine Priorität ist.

Sollte „Worldcoin“ erfolgreich sein, wäre die Wirkung des Projekts kaum zu unterschätzen. „Worldcoin“ könnte nämlich moderne Governance-Strukturen ersetzen, indem es eine digitale Identitätsinfrastruktur, seine Kryptowährung und die Politik des UBI in der Welt einführt und durchsetzt und so die Bereiche Digitales, Finanzen und Identität unter einem Dach vereint – seinem Dach. Die Neigung zu einer solchen Governance wird im Whitepaper von „Worldcoin“ erwähnt, in dem es heißt, dass die „Worldcoin“-Infrastruktur „die Grundlage für eine gemeinsame Governance (sic) für ein universelles Grundeinkommen bilden könnte.“

Wie „Forbes“ im August 2023 berichtete, beschrieb Altman seinen Mitarbeitern „Worldcoin“ sogar als eine Art Ersatz für die jetzt strauchelnden Regierungen:

Unsere zentralen Institutionen – die mächtigsten Regierungen – würden entweder immer weniger Macht haben oder immer schlechter werden. Ich dachte, es wäre interessant zu sehen, wie ein Experiment aussehen würde, inwieweit eine Technologie einige der Ziele erreichen könnte, die früher von Nationalstaaten erledigt wurden.

Offensichtlich ist die Übernahme wichtiger gesellschaftlicher Aufgaben, die traditionell den Nationalstaaten obliegen, für Altman lediglich ein „interessantes“ Unterfangen und nicht etwa ein Machtstreben. Im Gegensatz dazu besteht „Worldcoin“ darauf, dass seine Infrastruktur und sein Wohlstand von allen „geteilt“ werden. Auf seiner FAQ-Seite heißt es, dass Worldcoin „ein öffentliches Netzwerk werden soll, dessen Eigentümer jeder ist“.

Um diese Behauptungen zu untermauern, sagt „Worldcoin“, dass seine Arbeit bald vollständig „quelloffen“ sein wird, was bedeutet, dass die Quellcodes von „Worldcoin“ öffentlich zugänglich sein werden, und dass die Infrastruktur der Organisation im Laufe der Zeit „dezentralisiert“ werden wird, was bedeutet, dass Wartung, Verwaltung und Entscheidungsfindung über die Richtung des Protokolls gerecht unter den Benutzern verteilt werden.

Aber „dezentralisiert“ ist eine schwer zu belegende Behauptung für ein Kryptowährungsprotokoll, insbesondere für eines, das noch immer von der Führung von „Worldcoin“ und der Mutterorganisation „Tools for Humanity“ verwaltet wird. Eine häufige Beschwerde über Kryptowährungen ist, dass sie „nur dem Namen nach dezentralisiert“ sind, wobei eine genauere Untersuchung eines „dezentralisierten“ Kryptowährungsprotokolls zeigen kann, dass es auf zentralere Weise verwaltet wird, was die Fähigkeit des Protokolls, politisch neutral zu bleiben, potenziell gefährdet.

Die Abhängigkeit von „Worldcoin“ von „Ethereum“ wirft zum Beispiel Fragen auf, da in den letzten Jahren Bedenken über die Zentralisierung von „Ethereum“ aufgekommen sind. Zum Kontext, wie ich in früheren „Unlimited Hangout“-Berichten hervorgehoben hatte:

Die Umstellung des „Ethereum“-Blockchain-Verifikationssystems von „Proof of Work“ auf „Proof of Stake“, oder „Merge“ im Jahr 2022 zentralisierte die Technologie des Protokolls. Während die dezentralisierte Rechen-„Arbeit“ das Kryptowährungsnetzwerk beim „Proof of Work“ validiert, verlagert der „Proof of Stake“ diese Validierungsverantwortung auf die Interessengruppen, was ihnen einen greifbaren Einfluss auf das Netzwerk gewährt … Tatsächlich scheint eine kleine Anzahl von Interessengruppen erhebliche Anteile an „Ethereum“ zu verschlingen: Schon vor der Fusion hatten die Kryptobörsen „Coinbase“, „Kraken“ und „Binance“ zusammen über 20% der gesamten eingesetzten ETH auf sich vereint. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hält Lido Finance etwa ⅓ des gesamten Einsatzes. Der jüngste Antrag des multinationalen Investmentgiganten „Blackrock“, einen „Ethereum“-gestützten „Exchange Traded Fund“ (ETF) aufzulegen, zeigt, dass die mächtigsten Akteure der Welt das Protokoll für ihre Zwecke nutzen wollen.

Trotz der zunehmenden Zentralisierungsprobleme von „Ethereum“ und der offensichtlichen Vereinnahmung durch die Elite stellt „Worldcoin“ das „Ethereum“-Protokoll unkritisch als eines dar, das der Aufgabe gewachsen sei, die kritische „Worldcoin“-Infrastruktur zu ermöglichen.

In der Zwischenzeit haben andere Krypto-Entwickler Fragen zu Worldcoins unausgewogener, investorenfreundlicher Tokenomik, wobei der Entwickler Hudson Jameson auf X fragt: „Worldcoins Tokenomik ist auch verdächtig, da nur 80% der Münzen an die Öffentlichkeit gehen, während 10% an Investoren und 10% an das Team gehen. Wie soll das eine faire weltweite Währung schaffen?“

2/ Last I checked, I've seen 0 indications they have publicly accessible plans to deal with the huge socio-economic issues that are going to vary region to region. There also isn't a working group where they are inviting experts on this. If there is, there is 0 advertising of it. — Hudson Jameson (@hudsonjameson) May 15, 2023

Im besten Fall bietet das „Worldcoin“-Projekt unbeholfene, seltsame Lösungen für Probleme, die durch Altmans andere Arbeiten noch verstärkt werden. Im schlimmsten Fall handelt es sich bei dem Projekt, das eigentlich ein Versuch ist, sowohl die Wirtschaftspolitik zu verändern als auch kritische gesellschaftliche Infrastrukturen auf internationaler Ebene zu erleichtern, um einen eklatanten Machtzugriff, der von einigen der einflussreichsten Personen der Tech-Branche unterstützt wird. Wie „Forbes“ es unverblümt ausdrückt, hat Altman von Worldcoin „eine zentrale Rolle bei der Auslösung des aktuellen KI-Goldrausches [durch OpenAI] gespielt, der genau das Problem, das Worldcoin zu lösen vorschlägt, erheblich verschlimmert hat“.

Ein kryptobasiertes Kontrollnetz?

Das „Worldcoin-Konzept“ ist seltsam; seine Operationen haben gefährliche Auswirkungen.

Worldcoin beschreibt sich auf seiner Website als „Identitäts- und Finanznetzwerk“ und positioniert sich in den Google-Suchergebnissen sogar als „größtes öffentliches Identitäts- und Finanzunternehmen“ (Hervorhebung durch die Autorin des Artikels). In dieser Hinsicht ist ein wichtiger Teil der Worldcoin-Infrastruktur sein digitales Identitätsnetzwerk, genannt „World ID.“ Laut dem Worldcoin-Whitepaper könnte „World ID im Erfolgsfall ein globaler Standard für den Nachweis der Persönlichkeit werden“, und die „Worldcoin“-Gemeinschaft hat vorgeschlagen, dass „World ID“ zur Validierung der eigenen Identität für Aktivitäten wie Wahlen verwendet werden könnte.

Doch bei der Einführung von digitalen ID-Systemen wie „World ID“ stellen sich wichtige gesellschaftliche Fragen in Bezug auf Privatsphäre und Freiheit. Wie ich in einem früheren Unlimited Hangout-Bericht feststellte, „räumt ein WEF-Bericht von 2018 über die digitale ID sogar die Tendenz zur Ausgrenzung ein, indem er behauptet, dass „für Einzelpersonen [überprüfbare IDs] die digitale Welt mit ihren Arbeitsplätzen, politischen Aktivitäten, Bildung, Finanzdienstleistungen, Gesundheitsversorgung und mehr öffnen (oder verschließen)“ [Hervorhebungen durch die Autorin des Artikels]. Andere Bedenken betreffen den möglichen Einsatz von Digitalen IDs als Waffe, um eine „Papiere bitte“-Kontrollpunkt-Gesellschaft zu erleichtern oder auf andere Weise bereits marginalisierte Bevölkerungsgruppen zu diskriminieren. Im Fall von „Worldcoin“ scheint die Infrastruktur der Organisation vollständig online zu laufen, so dass Menschen ohne Mobiltelefon oder unregelmäßigen Internetzugang aufgeschmissen sind.

Darüber hinaus ist die digitale Verknüpfung von Finanzen und Identität bei „Worldcoin“ vor dem Hintergrund der digitalen IDs, die als Voraussetzung für digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) fungieren, die eine von der Zentralbank ausgegebene digitale und programmierbare Version der Fiat-Währung sind, äußerst fragwürdig.

Wie in anderen „Unlimited Hangout“-Berichten diskutiert:

Während die Befürworter von CBDCs diese als schnell, bequem und ideal für billigere internationale Transaktionen anpreisen, hat Unlimited Hangout zuvor die Neigung von CBDCs herausgearbeitet, die Anonymität zu untergraben, die Überwachung zu fördern und sogar, im Hinblick auf die Programmierbarkeit, zur Durchsetzung von Richtlinien oder anderweitig als Waffe zur Manipulation oder Kontrolle der finanziellen Aktivitäten und des Verhaltens der Menschen eingesetzt zu werden. Wenn sie in größerem Umfang und in Verbindung mit anderen Instrumenten wie digitalen IDs eingeführt werden, könnten CBDCs nach Ansicht des UH-Mitarbeiters Iain Davis und der UH-Redakteurin Whitney Webb (neben anderen) „dazu verwendet werden, unseren Aufenthaltsort zu überwachen, unsere Bewegungsfreiheit einzuschränken und unseren Zugang zu Geld, Waren und Dienstleistungen zu kontrollieren.

Viele gehen davon aus, dass CBDCs (und vom privaten Sektor geförderte „synthetische CBDCs“ wie Stablecoins) an Digital ID gebunden sein werden, da ein System, das Personen ordnungsgemäß und konsistent identifiziert, als entscheidende „Grundlage“ für digitale Währungen dient. Wie der Zahlungsexperte Michael Salmony in der Frühjahrsausgabe 2023 des „Journal of Payment Systems and Strategy“ schrieb, „muss das Problem der effizienten und zuverlässigen Identifizierung von Personen gelöst werden, bevor ein CBDC realistisch in Betracht gezogen werden kann.“

Wenn CBDCs eingeführt werden, stellen sie eine existenzielle Bedrohung für die bürgerlichen Freiheiten und die Privatsphäre dar – sogar Sam Altman hat gesagt, dass er „super dagegen“ ist, indem er im Joe Rogan Podcast Ende 2023 sagte, dass „diese Idee, dass wir eine globale Währung haben, die außerhalb der Kontrolle jeder Regierung ist, ein super logischer und wichtiger Schritt auf dem Tech-Baum ist“.

Abhängig von den Fähigkeiten und der Einführung könnte die breite Nutzung von „Worldcoin“ jedoch ähnliche Gefahren für die Öffentlichkeit in Bezug auf die Überwachung und Programmierbarkeit mit sich bringen. „Worldcoin“ verwendet nämlich intelligente Verträge – eine digitale Infrastruktur, die der Schlüssel zur Programmierbarkeit der Währung ist. Intelligente Verträge führen automatisch eine Aufgabe oder Funktion aus, sobald eine bestimmte Reihe von Kriterien – der „Vertrag“ – erfüllt ist. Ein einfaches Beispiel, das oft zur Erklärung von intelligenten Verträgen angeführt wird, ist das eines Verkaufsautomaten, der ein Getränk ausgibt, sobald Geld in den Automaten geworfen wird.

Genauso wie die digitale ID funktionell eine CBDC-Voraussetzung und der Schlüssel zur digitalen Finanzinfrastruktur ist, scheint die digitale ID von „Worldcoin“, WorldID genannt, der Eckpfeiler der „Worldcoin“-Infrastruktur zu sein und als eine Art „Voraussetzung“ für den Zugang zu den unzähligen Diensten zu fungieren, die „Worldcoin“ bietet. Die „WorldID“, für die im Laufe des Jahres 2024 ein Update mit der Bezeichnung WorldID 2.0 auf den Markt kommt, kann für die WorldApp von „Worldcoin“ verwendet werden, die es den Menschen ermöglicht, Worldcoin-Zuschüsse anzunehmen, Geld (in Form von WLD) zu senden oder zu empfangen oder ihre „Menschlichkeit“ zu verifizieren, um Zugang zu einer Vielzahl von Apps zu erhalten, die bereits häufig von der Öffentlichkeit genutzt werden.

„Worldcoin“ behauptet, dass wenn Worldcoins „Layer 2“, ein Blockchain-basiertes Netzwerk mit dem Namen „World Chain“, im Sommer an den Start geht, WorldID den Nutzern helfen wird, sich von zunehmend lebensechten Bots zu unterscheiden. Auf diese Weise, so wird behauptet, kann sich eine Person als Mensch verifizieren, um Dienste und Apps zu nutzen, und sie wird für „Worldcoin“ immer noch anonym sein – was „World Chain“ die Möglichkeit gibt, den Zugang und die Nutzung von Apps durch diejenigen zu priorisieren, die sich über „WorldID“ als Menschen verifiziert haben. Wie bereits erwähnt, könnte „WorldID“ im Erfolgsfall auch für den Zugang zu anderen Diensten oder die Teilnahme am täglichen Leben genutzt werden.

„Worldcoin“ kündigte außerdem vor kurzem an, dass ein sicheres Mehrparteienberechnungssystem (SMPC) sein altes Iriserkennungssystem ersetzen wird, was bedeutet, dass die gescannten Iriscodes nun „individuell in mehrere verschiedene geheime Anteile verschlüsselt werden, die von mehreren Parteien gehalten werden“, wobei die Ergebnisse in Bezug auf die „geheimen“ Informationen berechnet werden können, ohne die geheimen Informationen selbst zu erfahren. „Worldcoin“ ist stolz auf seine datenschutzrechtlichen Errungenschaften und hat das SMPC-System übernommen sowie die alten Iris-Codes gelöscht.

Aber selbst wenn „Worldcoin“ echte Fortschritte bei der Wahrung der Privatsphäre der Nutzer macht, könnten Datenschutzlösungen wie „World Chain“, wenn sie auf breiter Basis eingeführt werden, die Menschen letztlich dazu zwingen, sich in die „Worldcoin“-Infrastruktur „einzukaufen“, um weiterhin Dienste nutzen zu können, für die sie früher keine solchen Überprüfungen benötigten.

Außerdem ist die Erfolgsbilanz von „Worldcoin“ im Bereich des Datenschutzes eher dürftig. In einem Bericht der „MIT Technology Review“ aus dem Jahr 2022 heißt es: „[Es gibt] Lücken zwischen Worldcoins öffentlicher Kommunikation, die sich auf den Schutz der Privatsphäre konzentrierte, und den Erfahrungen der Nutzer. [Sie] fanden heraus, dass die Vertreter des Unternehmens irreführende Marketingpraktiken anwandten, mehr persönliche Daten sammelten, als sie zugaben, und es versäumten, eine sinnvolle informierte Zustimmung einzuholen.“ In diesem Zusammenhang wurden auch Bedenken laut, ob Hintertüren in der Orb-Hardware einen unrechtmäßigen Zugriff auf private Daten ermöglichen könnten. Ein Bericht von „Decrypt“ aus dem Jahr 2023 enthüllte, dass Menschen aufgrund eines Fehlers im System erfolgreich „Worldcoin“-Protokolle umgangen haben, um Orb-Betreiber zu werden, was die Frage aufwirft, was sonst noch umgangen werden könnte. (Wenn der Orb jedoch vollständig „quelloffen“ wird, wie Worldcoin vorschlägt, könnten zumindest mögliche Hintertüren von der Öffentlichkeit untersucht werden).

Auf praktischer Ebene bittet „Worldcoin“ die internationale Gemeinschaft, seine Kryptowährung „Worldcoin (WLD)“ als wichtige Finanzinfrastruktur zu übernehmen, obwohl die langfristige Lebensfähigkeit nicht ausreichend nachgewiesen ist. Laut der firmeneigenen Website ist das „Worldcoin“-Protokoll „experimentell“, und wenn es scheitert und das Projekt eingestellt wird, „ist es möglich, dass die Besitzer von WLD nicht mehr in der Lage sind, ihre Token zu nutzen oder irgendeinen Wert von WLD zu realisieren, den sie gekauft haben oder halten“.

Obwohl „Worldcoin“ keine CBDC ist, scheint es, dass seine Kryptowährung, „Worldcoin (WLD)“, wie eine solche funktionieren könnte, wenn sie auf breiter Basis eingeführt wird, außer dass die Währung von „Worldcoin“, einem unvorhersehbaren und nicht ausreichend getesteten Kryptoprotokoll, anstelle einer Zentralbank ausgegeben würde. Im besten Fall verlangt „Worldcoin“ von der Öffentlichkeit ein nahezu einseitiges Vertrauen in und die Annahme von Dienstleistungen, die in den falschen Händen zu einer Waffe werden könnten.

Die Frage, ob „Worldcoin“ und die Menschen, die dahinter stehen, mit solch kritischer gesellschaftlicher Infrastruktur betraut werden sollten, bedarf einer öffentlichen Debatte. Doch wie wir sehen werden, scheint „Worldcoin“ stattdessen daran interessiert zu sein, seine Infrastruktur so schnell wie möglich zu verbreiten, oft ohne sicherzustellen, dass diejenigen, die ihre Iris scannen oder „Worldcoin“-Dienste anderweitig nutzen, angemessen über die Organisation und ihre Ziele informiert sind.

Ausbeutung und dubiose Geschäfte in der Vergangenheit

Die Erfolgsbilanz von „Worldcoin“ könnte man als eine Reihe von Datenschutzverletzungen im globalen Süden und darüber hinaus zusammenfassen. In der Tat leidet der Ruf von „Worldcoin“ weiterhin unter dem bereits erwähnten Bericht der MIT Technology Reviewaus dem Jahr 2022, in dem festgestellt wurde, dass viele Teilnehmer an den Testläufen des Projekts in Chile, Kenia, Indonesien, dem Sudan und Frankreich das Gefühl hatten, dass sie nicht in der Lage waren, eine sinnvolle Einwilligung für ihre biometrischen Daten zu erteilen, oder dass sie anderweitig kaum Informationen über das Projekt erhielten Nur wenige wurden darüber aufgeklärt, dass sie überhaupt an Testläufen teilnahmen oder dass die WLD-Token, die viele von ihnen erhielten, zu diesem Zeitpunkt keinen wirklichen Wert hatten, da einige Testläufe vor dem Start von „Worldcoin“ durchgeführt wurden.

Wie „Markets Insider“ berichtete, schrieb ein anonymer Nutzer an einen Orb-Betreiber: „Es ist jetzt mehr als 3 Monate her, was habt ihr mit unseren Augen gemacht? … Das war alles eine Lüge, dieser Worldcoin ist der gleiche wie andere Betrügereien. Beweisen Sie, dass ich falsch liege, wenn ich Lügen erzähle.“

Die Betreiber von „Worldcoin“ oder „Orb“ waren außerdem mit Schikanen, schlechter oder unklarer Kommunikation von „Worldcoin“ und sogar mit einer „sich ändernden Lohnstruktur konfrontiert, die die Arbeit ihrer Meinung nach finanziell unmöglich macht“, so „Buzzfeed News“. „Worldcoin“ hat anscheinend Vorschriften in Ländern wie Simbabwe umgangen, was sogar zur Verhaftung von „Orb“-Betreibern führte, weil sie gegen die Krypto-Gesetze Simbabwes verstießen, wo simbabwische Banken keine Krypto-Transaktionen abwickeln dürfen. Ein Testbetreiber in Kenia sagte sogar , er habe nicht einmal grundlegende Informationen über „Worldcoin“ erhalten, sondern nur, dass er „mehr Leute anwerben solle, um mehr Geld zu bekommen“.

In Kenia hatten sich über 350.000 Menschen für „Worldcoin“ angemeldet. Für viele ging es vor allem um das Geld: Ein Kenianer sagte: „Heute wird meine Familie eine anständige Mahlzeit bekommen und ich kann einen Teil meiner Mietschulden bezahlen“ – dank der Krypto-Zahlung per Iris-Scan.

Die kenianische Regierung zeigte sich wenig erfreut über den laufenden Schwindel – die kenianische Datenschutzbeauftragte Immaculate Kassait behauptete, dass die „Worldcoin“-Muttergesellschaft Tools for Humanity „ihre wahren Absichten bei der Registrierung nicht offengelegt hat.“ Die kenianische Kommunikationsbehörde äußerte Bedenken hinsichtlich der Datenerfassung, des Datenschutzes und der Idee, biometrische Daten gegen Geld zu tauschen, und setzte „Worldcoin“ im August 2023 aus. Erst letzte Woche hat Kenia jedoch seine Ermittlungen gegen „Worldcoin“ abrupt eingestellt, was zu Spekulationen führte, dass „Worldcoin“ einen Neustart im Land versuchen könnte.

In mehreren anderen Ländern wird jedoch gegen „Worldcoin“ ermittelt, und einige, darunter Spanien und Portugal, haben den Betrieb von „Worldcoin“ vorübergehend oder vollständig eingestellt. Darüber hinaus wurden die „Orb“-Prüfungen in Indien, Frankreich und Brasilien unterbrochen, obwohl sie erst vor einigen Monaten begonnen hatten. Laut einer öffentlichen Erklärung handelte es sich bei den Überprüfungen in diesen Ländern um ein zeitlich begrenztes Angebot; der Schritt erscheint im Zusammenhang mit den Hoffnungen der Organisation auf ein schnelles Wachstum seltsam und kann offenbar auf anhaltende regulatorische Auseinandersetzungen zwischen „Worldcoin“ und den Regierungen zurückgeführt werden.

Vielleicht in Erwartung der chronisch schlechten Presse der Organisation erklärte Sam Altman im Jahr 2021, dass er nur wenig Aufsicht über den täglichen Betrieb von „Worldcoin“ hat und lediglich als Berater fungiert. Aber die Berichterstattung in „CoinTelegraph“ legt nahe, dass er hinter den Kulissen gearbeitet hat, um sicherzustellen, dass der handverlesene CEO von „WorldCoin“, Alex Blania, die Werkzeuge hat, um trotz geringer Berufserfahrung erfolgreich zu sein:

Blania ist ein großer, athletischer 29-Jähriger mit Babygesicht, der Jeans und ein T-Shirt trägt. Er ist ein unwahrscheinlicher CEO. Er leitet eines der ehrgeizigsten Projekte der Welt, aber dies ist sein allererster Job. Altman wählte ihn nach seiner Zeit am CalTech, wo er an neuronalen Netzen und theoretischer Physik forschte, zum CEO und Mitbegründer. Blania gibt zu, „dass ich anfangs, abgesehen von der technischen Tiefe, ein schlechter CEO war“.

Also gab Altman ihm Hilfe. „Sam gab mir im Grunde ein paar Leute, mit denen ich mich jede Woche traf“, sagt er. „Sie haben mir im Grunde jede Woche gesagt, was ich falsch gemacht habe. Einer dieser CEO-Coaches war Matt Mochary, der zuvor sowohl Altman als auch Brian Armstrong gecoacht hatte. Sie unterrichteten ihn in den Grundlagen des Managements, z. B. wie man Einzelgespräche führt, wie man Mitarbeiterbesprechungen leitet und wie man in der Öffentlichkeit spricht.

Trotz des ständigen CEO-Coachings sind Blanias Interviews wenig überzeugend: Ein sanftmütiger Blania gab kürzlich in einem CNBC-Interview kleinlaut zu, dass er von den Reaktionen auf „Worldcoin“ „nicht überrascht“ war und dass er die Iris-Scans anfangs sogar „beängstigend“ fand. Er sagte, die Iris-Scans seien Altmans Idee in dem Interview gewesen, das, wie ein YouYube-Kommentator betonte, eher wie eine „Worldcoin“-Werbung wirkte.

Alex Blania von Worldcoin gibt zu, dass er nicht überrascht ist, dass Aspekte des „Worldcoin“-Projekts, denen er anfangs skeptisch gegenüberstand, auf Ablehnung gestoßen sind.

Wer ist Sam Altman?

Letztlich verdienen Sam Altmans skizzenhafte Praktiken als Tech-Führungskraft sowie seine langfristigen Interessen an KI und UBI eine genaue Untersuchung

Da ist der Fall von Altmans Entlassung bei „OpenAI“, wo Altman von einem Vorstand ausmanövriert wurde, der ihn für trügerisch, unehrlich und sogar missbräuchlich hielt. Die Entlassung wurde bekanntlich rückgängig gemacht, nachdem sich etwa 95 Prozent der „OpenAI“-Mitarbeiter zusammengetan hatten, um einen Brief zu schreiben, in dem sie erklärten, sie würden kündigen, wenn Altman nicht wieder eingestellt würde. Das ehemalige „OpenAI“-Vorstandsmitglied Helen Toner sagte sogar, dass „ChatGPT“ veröffentlicht wurde, ohne dass der „OpenAI“-Vorstand darüber informiert wurde: „Wir haben von ChatGPT über Twitter erfahren.“

Während die „Washington Post“ im November 2023 berichtete, dass Altman auch von „Y Combinator“-Gründer Paul Graham im Jahr 2019 gefeuert wurde, weil er seine eigenen Interessen über die des Unternehmens gestellt habe, sagte Graham kürzlich auf X, dass eine solche Entlassung nicht stattgefunden habe, und behauptete stattdessen, Altman sei gebeten worden, sich zwischen „Y Combinator“ oder „OpenAI“ zu entscheiden.

Auch Elizabeth Dwoskin und Nitasha Tiku von der „Washington Post“ hoben Altmans Tendenz hervor, in Start-ups zu investieren, die er durch die Leitung des renommierten Start-up-Beschleunigers „Y Combinator“ gefunden hat – „eine Art Double-Dipping zur persönlichen Bereicherung, die von anderen Gründern praktiziert und später von der Organisation eingeschränkt wurde.“ In der Tat hat Altman mehr als 100 Start-ups unterstützt, was ihm wahrscheinlich sowohl eine beispiellose Loyalität als auch Einfluss auf solche Gruppen verschafft hat. Wie kürzlich im „Wall Street Journal“ berichtet wurde, machen viele dieser von Altman unterstützten Unternehmen umfangreiche Geschäfte mit „OpenAI“, was weiter zu seinem Reichtum beiträgt, da er auf „beiden Seiten der Geschäfte“ steht.

Es überrascht nicht, dass Sam Altman Freunde in hohen Positionen hat. So nahm er kürzlich zusammen mit Blania und anderen „Worldcoin“-Mitarbeitern an einem Treffen mit dem argentinischen Präsidenten Javier Milei teil , um „den Fortschritt der künstlichen Intelligenz, die Vorbereitung der Menschheit auf KI und mögliche Investitionen in Argentinien“ zu diskutieren. Altman und Blania trafen sich auch virtuell mit dem malaysischen Premierminister Anwar Ibrahim und Mitarbeitern, um über das „Worldcoin“-Projekt zu sprechen.

Als Mitglied des Global AI Council des Weltwirtschaftsforums, das sich mit dem wachsenden Bereich der KI-Governance befasst, hat Altman auch an dem geheimen, inoffiziellen Bilderberg-Treffen im Jahr 2023 teilgenommen, um über KI zu sprechen. Altman war schon früher zu Bilderberg eingeladen worden und nahm 2016 während seiner Zeit bei „Y Combinator“ teil, was auf eine langfristige Beziehung zu der elitären Gruppe hindeutet („OpenAI“ steckte damals noch in den Kinderschuhen).

For the record, we bumped into Sam Altman (then President of Y Combinator) on the sidelines of the 2016 #Bilderberg Meeting, when he was walking around with Peter Thiel, President of Thiel Capital and a member of the Bilderberg Steering Committee since 2008. https://t.co/s5iZvAmQNv pic.twitter.com/BFpCzwDGkY — Giorgio Bombassei (@GFBombassei) April 10, 2024

Altman hat auch eine enge Beziehung zu dem umstrittenen Risikokapitalgeber, Bilderberg-Lenkungsausschuss-Mitglied und „PayPal“-Gründer Peter Thiel, der, wie ich in früheren Unlimited Hangout-Berichten beschrieben habe, hinter dem Aufstieg vieler prominenter Tech-Unternehmen und benachbarter Organisationen steht, „deren Arbeit, die oft von Regierungen und der Geheimdienstgemeinschaft mitentwickelt oder anderweitig gefördert wird, trotz seiner erklärten libertären politischen Überzeugungen die Massenüberwachung und die Datensammlungs- und -synthesekapazitäten des Staates stärkt“.

Peter Thiel ist ein langjähriger Partner von „Y Combinator“ (obwohl „Y Combinator“ die Beziehungen zu Thiel im Jahr 2017 stillschweigend beendete, nachdem Altman die Beziehung über einen längeren Zeitraum verteidigt hatte) und wird häufig als einer von Altmans Mentoren und Mitarbeitern genannt. Eine Quelle sagte der „Washington Post“, dass „es nicht nur eine Freundschaft ist, wie z.B. Golf spielen … es ist etwas viel Tieferes als das. Sam muss eine der zwei oder drei Personen sein, die Peter am nächsten stehen“. Bemerkenswert ist, dass Thiel auch einer der ersten Geldgeber von Vitalik Buterins „Ethereum“-Protokoll war, auf dem „Worldcoin“ basiert, und zwar über ein Thiel-Stipendium im Jahr 2014.

Altman interessiert sich seit langem für das Konzept des UBI. Er initiierte seine eigenen Studien über „Y Combinator“ und schrieb 2021, er schätze, dass KI bis 2031 jedem erwachsenen Amerikaner 13.500 Dollar pro Jahr einbringen könnte. Altman mag wirklich daran interessiert sein, dass das UBI andere aus der Armut befreit, doch er vergisst zu erwähnen, dass ein durch KI generiertes UBI über „Worldcoin“ die Menschen auf gefährliche Weise von der Infrastruktur abhängig machen könnte, die er mit geschaffen hat.

In der Zwischenzeit sind Altmans Ideen darüber, wie KI die Gesellschaft verändern könnte, nur noch kühner geworden. So schlug er vor kurzem vor, dass „Universal Basic Compute“ (d. h. der Besitz eines Teils der eigenen AGI-Produktivität von Open AI: Jeder bekommt einen Anteil an der Rechenleistung von GPT-7„) das UBI und damit vielleicht sogar das Konzept des Geldes selbst ersetzen könnte. Solche Behauptungen deuten darauf hin, dass Altman glaubt, dass seine Technologie im Zentrum der Wirtschaft stehen wird oder stehen sollte, wenn nicht sogar im Zentrum von allem: Wie der Journalist Derek Robertson für „Politico“ schreibt, ist Altmans „rhetorische Ausschmückung über UBI ein geschickter Taschenspielertrick eines meisterhaften Vermarkters – einer, der sein neuestes Produkt nicht nur in den Mittelpunkt des wirtschaftlichen Universums, sondern der gesamten menschlichen Erfahrung stellt.“

Universal Basic Compute: UBI Reimagined in the Age of AI, according to @sama



On last week's podcast, Sam Altman proposed a spin on traditional UBI:



"Now that we see some of the ways that AI is developing … I wonder if the future looks something more like universal basic… pic.twitter.com/fOz8yOxQk4 — The All-In Podcast (@theallinpod) May 15, 2024

In ähnlicher Weise schrieb Altman in einem Blogbeitrag aus dem Jahr 2021: „Zu den drei großen technologischen Revolutionen – der landwirtschaftlichen, der industriellen und der computergestützten – werden wir eine vierte hinzufügen: die KI-Revolution.“

Übereifriger Memecoin oder Machtergreifung?

Insgesamt hat sich „Worldcoin“ als facettenreiche digitale Infrastruktur für Finanzen, UBI und den Nachweis der Persönlichkeit positioniert, die letztendlich die gesamte Menschheit umfassen soll. Während „Worldcoin“ in seinen öffentlichen Unterlagen seine Inklusivität, den Datenschutz und die dezentrale Natur seines Protokolls betont, legen die Erfolgsbilanz der Organisation in Bezug auf Datenschutzverletzungen und mangelhafte Kommunikation in Verbindung mit Sam Altmans größenwahnsinnigen Überzeugungen darüber, wie seine KI-gestützten Technologien die Gesellschaft verändern werden, stattdessen nahe, dass eine Machtübernahme für kritische gesellschaftliche Infrastruktur im Gange ist

Das ehrgeizige Projekt „Worldcoin“ könnte durchaus scheitern, insbesondere vor dem Hintergrund, dass es in einer Reihe von Ländern ausgesetzt wurde. Kürzlich hat die Sonderverwaltungsregion Hongkong „Worldcoin“ den Laufpass gegeben und das Unternehmen aufgefordert, die Iris-Scans einzustellen, weil „die vom Worldcoin-Projekt gesammelten Gesichts- und Irisbilder unnötig und übertrieben waren“. WLD fiel daraufhin um 5 Prozent.

„Worldcoin“ behauptet zwar, zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels etwa 5.500.000 Iris-Scans durchgeführt zu haben (die Zahl liegt deutlich unter der von Blania erhofften Zahl von über einer Milliarde Anmeldungen ), aber es scheint, dass viele Menschen ihre Iris nur gescannt haben, um ihr Sofortgeld zu erhalten und dann zu verschwinden und nur selten oder nie wieder mit der Infrastruktur des Projekts zu interagieren. Das Fazit von „Worldcoin“ lässt sich vielleicht am besten mit den Worten von David Morris bei „Coindesk“ zusammenfassen: „Es ist äußerst schwierig, sich vorzustellen, wie etwas, das auf einen Ethereum-basierten Meme-Coin ohne offensichtliches Tokenomic-Modell hinausläuft, langfristig gegen lebenswichtige Dinge wie Nahrung und Unterkunft getauscht werden kann.“

Doch auch andere Entwicklungen sprechen für den „Worldcoin“. Stephen Graves berichtete bereits im Februar für „Emerge“, dass Worldcoin um 40% gestiegen ist, seit „OpenAI“ Sora (ein OpenAI-Programm, das Videos aus Text erstellen kann) gestartet hat. Graves bemerkte, dass „obwohl Worldcoin nichts mit OpenAI zu tun hat, Krypto-Investoren anscheinend an Sam Altmans Erfolg durch WLD teilhaben wollen.“ Das „Worldcoin-Mutterprojekt“ „Tools for Humanity“ bemüht sich unterdessen um Partnerschaften mit Altmans „OpenAI“ und anderen Tech-Giganten wie „PayPal“. „Worldcoin“ selbst hat vor kurzem eine Partnerschaft mit der großen Web3-Entwicklerplattform „Alchemy“ geschlossen, um die Infrastruktur für die neue „World Chain“ bereitzustellen, wobei „Alchemy“ auch „WorldID“ in sein Tool-Set integrieren und „sein Wachstum als Internet-Infrastruktur fördern“ wird. Nachdem „Worldcoin“ über mehrere hochkarätige Finanzierungsrunden mehr als 240 Millionen Dollar von unzähligen Investoren erhalten hat, kam es aufgrund der schnellen weltweiten Verbreitung sogar zu einem Orb-Engpass.

Zumindest hat „Worldcoin“ noch Benzin im Tank. Ob Flop oder Erfolg, der Start von „Worldcoin“ und sein schierer Ehrgeiz legen nahe, dass „Worldcoin“ oder ein benachbartes, von der Privatwirtschaft geführtes digitales Finanzprojekt an seine Stelle treten könnte, wenn elitäre, vergoldete Initiativen des öffentlichen Sektors wie CBDCs nicht weitergeführt werden. Das mögliche Endergebnis – die Bildung wirtschaftlicher und sozialer Governance-Strukturen, über die die Bevölkerung wenig Kontrolle hat – ist das gleiche.