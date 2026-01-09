Pepe Escobar: Wie Trumps schmierige Träume in einer dunklen Grube Venezuelas zusammenbrechen könnten

Von Pepe Escobar

Die Lage der Ölindustrie in Venezuela ist also weitaus komplexer, als die Trump 2.0-Clique vermutet.

Beginnen wir mit den neuen Edikten des Neo-Caligula über die kaiserliche Satrapie, die er nun angeblich besitzt; es handelt sich dabei nicht wirklich um Edikte, sondern um direkte Drohungen gegenüber der Interimspräsidentin Delcy Rodriguez:

Hartes Vorgehen gegen „Drogenhandelsströme“. Nun, dies sollte eigentlich gegen kolumbianische und mexikanische Schmuggler gerichtet sein, die mit großen amerikanischen Käufern unter einer Decke stecken. Ausweisung iranischer, kubanischer und anderer „Washington feindlich gesinnter Agenten“ – bevor Caracas die Ölproduktion steigern darf. Das wird nicht passieren. Stopp der Ölverkäufe an „Gegner der USA“. Das wird nicht passieren.

Daher ist es fast sicher, dass Neo-Caligula Venezuela erneut bombardieren wird.

Neo-Caligula stellte in einer separaten Offensive klar, dass er das Ölgeschäft in Venezuela durch Subventionen etwas umgestalten möchte. Das „könnte weniger als 18 Monate dauern”; dann wurde daraus „wir können es in weniger Zeit schaffen, aber es wird viel Geld kosten”; und schließlich wurde daraus „es muss eine enorme Summe Geld ausgegeben werden, und die Ölkonzerne werden sie ausgeben”.

Nein, das werden sie nicht, wie mehrere sprichwörtliche „Brancheninsider” behauptet haben. Die großen US-Energiekonzerne sträuben sich dagegen, Vermögen in ein Land zu investieren, das möglicherweise in völliges Chaos versinkt, wenn Neo-Caligula einer Bevölkerung von über 28 Millionen Menschen eine verräterische Regierung aufzwingt.

Laut Rystad Energy Analysis würde es nicht weniger als 16 Jahre und mindestens 183 Milliarden Dollar kosten, bis Venezuela nur 3 Millionen Barrel Öl pro Tag produzieren könnte.

Neo-Caligulas ultimativer Traum ist es, die weltweiten Ölpreise auf maximal 50 Dollar pro Barrel zu senken. Zu diesem Zweck wird Trump 2.0 theoretisch die vollständige Kontrolle über PDVSA übernehmen, einschließlich des Erwerbs und Verkaufs praktisch seiner gesamten Ölproduktion.

US-Energieminister Chris Wright hat auf einer Energiekonferenz von Goldman Sachs die Katze aus dem Sack gelassen:

„Wir werden das aus Venezuela stammende Rohöl vermarkten, zunächst dieses gelagerte Öl [bis zu 50 Millionen Barrel], und dann werden wir in Zukunft unbegrenzt die Produktion aus Venezuela auf dem Markt verkaufen.“

Im Wesentlichen wird also der Neo-Caligula-Deal den Verkauf von Rohöl von PDVSA übernehmen, eigentlich stehlen, wobei das Geld theoretisch auf von den USA kontrollierten Offshore-Konten hinterlegt wird, um „dem venezolanischen Volk zu nutzen“.

Es ist unmöglich, dass die Übergangsregierung von Delcy Rodriguez etwas akzeptiert, was einem De-facto-Diebstahl gleichkommt. Selbst wenn der Berater für innere Sicherheit, Stephen Miller, damit prahlt, dass die USA „militärische Drohungen“ einsetzen, um die Kontrolle über Venezuela aufrechtzuerhalten. Wenn man wirklich die Kontrolle hat, muss man keine Drohungen aussprechen.

Wie sieht es mit China aus?

China importierte täglich etwa 746.000 Barrel Öl aus Venezuela. Das ist nicht viel. Peking arbeitet bereits daran, diese Importe durch Importe aus dem Iran zu ersetzen. China ist im Wesentlichen nicht von venezolanischem Öl abhängig. Neben dem Iran kann es auch aus Russland und Saudi-Arabien beziehen.

Peking sieht ganz klar, dass es bei der imperialistischen Übermacht in der westlichen Hemisphäre und in Westasien nicht nur um Öl geht, sondern auch darum, China zu zwingen, Energie mit Petrodollars zu kaufen. Unsinn: Mit Russland, dem Persischen Golf und darüber hinaus lautet das Motto bereits „Petroyuan”.

China ist zu 80 % energieunabhängig. Venezuela machte de facto nur 2 % der 20 % der chinesischen Importe aus – und das laut den Zahlen der US-Regierung.

Chinas Energiebeziehungen zu Venezuela gehen weit über billige amerikanische Formeln hinaus. Hier wird im Wesentlichen dargelegt, wie „chinesische Ölvereinbarungen mit Venezuela de facto verbindliche Finanzverträge sind, mit Rückzahlungsmechanismen, Sicherheitenstrukturen, Strafklauseln und Derivatverbindungen, die tief in die globale Finanzwelt eingebettet sind (…) Sie sind direkt und indirekt mit westlichen Finanzinstituten, Rohstoffhändlern, Versicherern und Clearing-Systemen verbunden, darunter auch mit Unternehmen, die mit der Wall Street verbunden sind. Wenn diese Verträge gebrochen werden, hat dies nicht zur Folge, dass China „einen Verlust erleidet”. Es kommt zu einer Kettenreaktion: Zahlungsausfälle lösen ein Engagement der Gegenpartei aus, Derivate werden neu bewertet, es kommt zu Rechtsstreitigkeiten zwischen verschiedenen Gerichtsbarkeiten und es verbreitet sich ein Vertrauensschock. Ab einem bestimmten Punkt ist dies kein venezolanisches Problem mehr, sondern ein systemisches globales Problem.“

Darüber hinaus „ist China in den letzten zwanzig Jahren zum operativen Kern der venezolanischen Ölindustrie geworden. Nicht nur als Käufer, sondern auch als Erbauer. China lieferte Raffinerietechnologie, Systeme zur Aufbereitung von Schweröl, Infrastrukturdesign, Steuerungssoftware, Ersatzteillogistik (…) Entfernen Sie die chinesischen Ingenieure. Entfernen Sie die Techniker, die die Steuerungslogik verstehen. Entfernen Sie die Wartungslieferketten. Entfernen Sie den Software-Support. Was übrig bleibt, ist keine funktionierende Ölindustrie, die darauf wartet, „befreit“ zu werden, sondern eine leere Hülle.“

Fazit: „Die Umwandlung des von China aufgebauten Ölsektors Venezuelas in einen amerikanischen würde mindestens drei bis fünf Jahre dauern.“

Der Finanzanalyst Lucas Ekwame bringt es auf den Punkt. Venezuela produziert superschweres Öl, das so dick wie Teer ist. Es fließt nicht einfach, sondern muss geschmolzen werden, um an die Oberfläche zu gelangen, und nach der Förderung härtet es wieder aus, sodass ein Verdünnungsmittel erforderlich ist: Für jedes exportierte Barrel müssen mindestens 0,3 Barrel Verdünnungsmittel importiert werden.

Hinzu kommt, dass die Energieinfrastruktur Venezuelas von China geprägt ist und gleichzeitig unter jahrelangen amerikanischen Sanktionen leidet, die noch schlimmer sind als die gegen den Irak Anfang der 2000er Jahre, und so wird die fehlerhafte Öl-„Strategie“ des Neo-Caligula offensichtlich.

Das ändert natürlich nichts an dem kurzfristigen Festmahl der imperialen Hedgefonds-Geier über Venezuelas Kadaver, angefangen mit dem grauenhaften Paul Singer, dem milliardenschweren zionistischen Hedgefonds-Manager und MAGA-Super-PAC-Spender (42 Millionen Dollar im Jahr 2024), dessen Elliott Management im November die in Houston ansässige Tochtergesellschaft von CITGO für 5,9 Milliarden Dollar erworben hat, weniger als ein Drittel ihres Marktwerts von 18 Milliarden Dollar, dank des Embargos für venezolanische Ölimporte.

Die Spekulanten werden sicherlich bis zu 170 Milliarden Dollar auf dem Schuldenmarkt kassieren; allein die ausgefallenen PDVSA-Anleihen haben einen Wert von über 60 Milliarden Dollar.

Die Lage der Ölindustrie in Venezuela ist also weitaus komplexer, als die Trump-2.0-Bande vermutet. Natürlich könnte es in Zukunft zu einer Situation kommen, in der der Vizekönig von Venezuela, der Gusano Marco Rubio, den Ölfluss von Caracas nach Shanghai unterbricht. Angesichts Rubios strategischer „Kompetenz“ sollte man besser sofort damit beginnen, ganze Heerscharen von Anwälten zu rekrutieren.