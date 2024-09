Pepe Escobar: Wird in Kasan ein BRICS-Bretton Woods stattfinden?

Von Pepe Escobar

Weniger als einen Monat vor dem entscheidenden jährlichen BRICS-Gipfel in Kasan unter russischer Präsidentschaft wird in Moskau und anderen eurasischen Hauptstädten ernsthaft und sachkundig darüber diskutiert, was in Bezug auf die Entdollarisierung und alternative Zahlungssysteme auf den Tisch kommen sollte.

Anfang dieses Monats legte Andrey Mikhailishin, Leiter der Task Force für Finanzdienstleistungen des BRICS-Wirtschaftsrats, eine Liste der wichtigsten in Betracht gezogenen Projekte vor. Dazu gehören:

Eine gemeinsame Rechnungseinheit – wie in „The Unit“, deren Konturen erstmals exklusiv von Sputnik enthüllt wurden.

Eine Plattform für multilaterale Abrechnungen und Zahlungen in digitalen BRICS-Währungen, die die Finanzmärkte der BRICS-Mitglieder verbindet: Das ist BRICS Bridge, das Ähnlichkeiten mit der bereits in Kraft getretenen, mit der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich verbundenen MBridge aufweist. Dies wird die bereits in Betrieb befindlichen bankinternen Systeme ergänzen, wie z. B. die russischen SPFS und die iranischen CPAM, die Finanztransaktionen – und 60 % ihres Handels – in ihren eigenen Währungen abwickeln.

Ein Blockchain-basiertes Zahlungssystem, das den US-Dollar vollständig umgeht: BRICS Pay. Vermutlich sind 159 Teilnehmer bereit, diesen Sanktionen ausweichenden, SWIFT-ähnlichen Mechanismus sofort zu übernehmen.

Ein Abwicklungsdepot (Clear).

Ein Versicherungssystem.

Und vor allem eine BRICS-Ratingagentur, die von den westlichen Giganten unabhängig ist.

Es geht um die äußerst komplexe Gestaltung eines brandneuen Finanzsystems – dezentralisiert und unter Verwendung digitaler Technologie. BRICS Clear wird beispielsweise die Blockchain-Technologie nutzen, um Wertpapiere zu erfassen und zu tauschen.

Was The Unit betrifft, so ist der Wert der gemeinsamen Rechnungseinheit zu 40 % an Gold und zu 60 % an einen Korb der nationalen Währungen der BRICS-Mitgliedsländer gekoppelt. Der BRICS-Wirtschaftsrat betrachtet die Einheit als „praktisches und universelles“ Instrument, da eine Einheit in jede beliebige Landeswährung umgerechnet werden kann.

Dies würde definitiv das quälende Problem der Wechselkursvolatilität lösen, wenn sich Barguthaben aus Abrechnungen in Landeswährungen ansammeln, beispielsweise ein Berg indischer Rupien, die zur Bezahlung russischer Energie verwendet werden.

Wen muss ich anrufen, um mit BRICS zu sprechen?

Ich habe zwei russischen Analysten eine sehr direkte Frage gestellt. Einer von ihnen ist ein Finanztechnologie-Manager mit umfangreicher Erfahrung in ganz Europa und der andere ist der Leiter eines Investmentfonds mit globaler Reichweite. Angesichts der Sensibilität ihrer Positionen möchten sie lieber anonym bleiben.

Die Frage: Ist BRICS bereit, nächsten Monat in Kasan aktiv zu werden, und was sollte in Bezug auf die Strategie zur Einrichtung eines alternativen Zahlungssystems auf dem Tisch liegen?

Die Antworten. Analyst 1:

„Es ist an der Zeit, dass die BRICS-Staaten zu einem echten Akteur werden. Die Welt verlangt es. Die Staats- und Regierungschefs der BRICS-Staaten verstehen das ganz genau. Sie haben die moralische Macht und den politischen Willen, eine Organisation zu gründen, die den BRICS-Staaten eine Nummer gibt, unter der sie angerufen werden können – das ist die beste Frage für den bevorstehenden Gipfel.“

Der Analyst bezieht sich auf das, was man als „den Kissinger-Moment“ bezeichnen könnte, als Dr. Kissinger in der Zeit des Kalten Krieges den berühmten Witz machte: „Wen muss ich anrufen, wenn ich mit Europa sprechen möchte?“

Nun zu Analyst 2:

„Damit ein BRICS-Abkommen zwischen Ländern etwas bedeutet, müssen sich die Länder auf einen Handlungsrahmen einigen, und das bedeutet, dass sie im Austausch für bestimmte Rechte auch gewisse Verantwortlichkeiten übernehmen müssen. Und es scheint, als gäbe es keinen besseren Weg, dies zu erreichen, als sich auf gegenseitig vereinbarte Verpflichtungen zur Abwicklung von Finanztransaktionen zu einigen.“

Einer der Analysten fügte einen sehr wichtigen, spezifischen Punkt hinzu: „Mittlerweile ist die Situation ziemlich klar, um das Problem der grenzüberschreitenden Zahlungen richtig anzugehen. Der beste Mechanismus sollte auf der Neuen Entwicklungsbank (NDB) basieren, da Russland das Mandat hat, den neuen Präsidenten dieser Organisation vorzuschlagen. Wer auch immer der Kandidat sein wird, grenzüberschreitende Zahlungen sollten ganz oben auf seiner Tagesordnung stehen.“

Die NDB ist die Bank der BRICS-Staaten mit Sitz in Shanghai. Der Analyst hofft, dass diese Entscheidung über die Zukunft der NDB vor dem BRICS-Gipfel getroffen wird: „Angesichts der diplomatischen und politischen Erwägungen sollte der Kandidat den Mitgliedsländern formell oder informell bekannt gegeben werden.“

Wie es aussieht, ist in Moskau informierten Kreisen die Rede davon, dass Alexey Mohzin, der Exekutivdirektor des IWF für Russland, eine 60-prozentige Chance hat, in den NDB berufen zu werden. Parallel dazu könnte Ksenia Yudaeva, eine ehemalige G20-Sherpa und ehemalige Stellvertreterin von Elvira Nabiullina von der russischen Zentralbank, die neue Vertreterin beim IWF werden.

Es könnte also sein, dass es an der russischen Front zu einer Umbesetzung bei NDB und IWF kommt. Der Fokus sollte auf dem Potenzial für zukünftige produktive Veränderungen liegen – und nicht auf verpassten Gelegenheiten; die Politik der NDB war bisher nicht gerade revolutionär, wenn man bedenkt, dass die Statuten der Bank an den US-Dollar gekoppelt sind.

Der neue Deal könnte die NDB als Hebel für eine Reform des IWF und nicht als Alternative dazu positionieren.

Der „Kissinger-Moment“ spielt in dieser Gleichung eine Schlüsselrolle. Er wird verdeutlichen, dass die NDB bis zu dem Zeitpunkt, an dem er Realität wird, der einzige Akteur für effektive Veränderungen in entscheidenden Angelegenheiten wie der Stabilität der finanziellen Infrastruktur sein sollte.

Und aus dieser Perspektive, wie einer der Analysten anmerkt, „könnten die UNIT und alle anderen ähnlichen Projekte als ergänzende Risikomanagement-Instrumente zur Absicherung gegen rücksichtslose Geldpolitik und Risiken der globalen Finanzkrise 2 präsentiert werden.“

Die Zeit wird jedoch knapp – sehr knapp. Präsident Putin traf sich kürzlich mit der Russischen Union der Industriellen. Diese schickte einen Brief an die Regierung und die russische Zentralbank, in dem sie die ihrer Meinung nach vielversprechendsten Ideen darlegte.

Die Einheit ist eine davon. Die Regierung von Premierminister Mischustin befindet sich nun in der Endphase der Entscheidung, welche Projekte unterstützt werden sollen: für den BRICS-Gipfel in Kasan und eine Woche zuvor für den jährlichen Gipfel des BRICS-Wirtschaftsrats in Moskau.

Ein Bretton Woods der BRICS?

Ich habe die gleiche BRICS-Frage an die russischen Analysten und auch an den unentbehrlichen Prof. Michael Hudson gestellt, der tatsächlich eine prägnante und tiefgehende Kritik dessen lieferte, was auf dem Tisch liegen könnte, und gleichzeitig eine andere Lösung vorschlug.

Für Prof. Hudson muss „eine neue Institution geschaffen werden – eine Zentralbank, die befugt ist, Kredite zur Finanzierung der Handels- und Zahlungsbilanzdefizite einiger Länder zu vergeben, mit einem künstlichen Bancor-ähnlichen SDR [Sonderziehungsrecht]“.

Prof. Hudson argumentiert, dass dies „anders (seine Kursivschrift) als ein Clearinghaus-System für bestehende Banken wäre. Es wäre ein BRICS-IWF. Sein Bancor-Kredit oder seine Bilanz wäre nur für Abrechnungen zwischen Regierungen, nicht für eine allgemein gehandelte Währung. In der Tat würde die Einführung des Bancor als spekulatives Instrument (wie es die UNIT ist) zu großer Instabilität führen und hätte nichts mit der erforderlichen Banküberweisungsbilanz zu tun.“

Eine reformierte NDB, möglicherweise im nächsten Jahr unter einer neuen russischen Präsidentschaft, sollte alle Voraussetzungen erfüllen, um ein „BRICS-IWF“ zu werden.

Prof. Hudson fügt hinzu, dass „die Konferenz in Kasan ein vollwertiges Bretton Woods der BRICS werden sollte, um erfolgreich zu sein. Vielleicht ist es noch zu früh, um tatsächlich vollendete Tatsachen zu schaffen. Vielleicht wäre es ein Ort, um eine Reihe von Alternativen zu präsentieren – einschließlich der Frage, was passieren würde, wenn man ‚nichts tut‘ und das derzeitige IWF-System beibehält. Die Tatsache, dass der IWF gerade seine Reise zur Analyse der russischen Wirtschaft abgesagt hat, könnte ein Katalysator sein.“

Prof. Hudson bezieht sich dabei direkt auf den Exekutivdirektor für Russland, Alexey Mohzin, der bestätigte, dass der IWF im Rahmen seiner jährlichen Überprüfung der russischen Wirtschaft zu Konsultationen nach Russland hätte kommen sollen, dies aber wegen „technischer Unvorbereitetheit“ absagte.

All das bringt uns wieder einmal zum „Kissinger-Moment“; es ist unklar, ob Kasan eine „BRICS-Nummer“ hervorbringen wird, die jeder nennen könnte.

Prof. Hudson bringt einen wesentlichen letzten Punkt zu den Dollardarlehen des globalen Südens vor: Er betont, dass „der Umgang mit dem bestehenden Überhang an Dollardarlehen der BRICS-Mitglieder“ ein großes Problem darstellt.

Klar ist, dass „die BRICS-Bank [die NDB] keine Defizite von Mitgliedsländern für solche Zahlungen finanzieren sollte. In der Praxis müsste es ein Moratorium für solche Zahlungen geben – angesichts der gegenwärtigen Instrumentalisierung der westlichen Finanzwelt.“

Prof. Hudson erinnert an das Kapitel in seinem Buch „Super Imperialism“, in dem es darum geht, wie die USA 1944 gegen Großbritannien vorgingen, um eine Vereinbarung zu erzielen, die sie dann Europa als vollendete Tatsache präsentierten. Das Buch „geht auf alle Argumente ein, die dort vorgebracht wurden“.

Prof. Hudson würde sich wünschen, Teil des neuen, laufenden Prozesses zu sein. Stellen Sie sich vor, BRICS+ würde es schaffen: ein von der globalen Mehrheit gebilligtes Abkommen über ein neues, gerechtes und faires Finanzsystem zu erzielen und es dann der mit 35 Billionen US-Dollar verschuldeten Supermacht als vollendete Tatsache zu präsentieren.