Vertrauen Sie der Regierung nicht. Nicht, wenn es um Ihre Privatsphäre, Ihr Eigentum oder Ihre Freiheiten geht

Von John & Nisha Whitehead

„In Fragen der Macht darf man also nicht mehr an das Vertrauen in den Menschen glauben, sondern muss ihn durch die Ketten der Verfassung von Unheil fernhalten.“

Thomas Jefferson

Das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Regierung, „das Richtige zu tun“, ist verständlicherweise auf einem historischen Tiefstand.

Wie kann man einer Regierung vertrauen, die sich ständig über die Verfassung hinwegsetzt und unsere Rechte untergräbt? Man kann es nicht.

Wenn man bedenkt, auf welche Weise „wir, das Volk“ von der Regierung schikaniert, geschlagen, hinters Licht geführt, ins Visier genommen, verfolgt, unterdrückt, ausgeraubt, verarmt, eingesperrt und getötet werden, kann man nur zu dem Schluss kommen, dass man der Regierung seine Privatsphäre, sein Eigentum, sein Leben oder seine Freiheiten nicht anvertrauen sollte.

Überlegen Sie selbst.

Vertrauen Sie der Regierung nicht Ihre Privatsphäre an, weder digital noch anderweitig. In den mehr als zwei Jahrzehnten seit dem 11. September 2001 befindet sich der militärisch-industrielle Sicherheitskomplex in einem permanenten Ausnahmezustand, der wiederum zu einem digitalen Gefängnis geführt hat, das von Tag zu Tag beengender und auswegloser wird. Eine lückenlose Überwachung, die von KI-Software überwacht und an ein wachsendes Netzwerk von Fusionszentren weitergeleitet wird, macht die beiden Konzepte von Privatsphäre und Anonymität nahezu bedeutungslos. Durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen hat das Heimatschutzministerium „einen massiven Geldzufluss in die Überwachung und Polizeiarbeit in unseren Städten angeheizt, unter dem Banner der Notfallhilfe und Terrorismusbekämpfung“.

Vertrauen Sie der Regierung nicht Ihr Eigentum an. Wenn Regierungsbeamte in Ihr Haus eindringen, Ihre Türen aufbrechen, Ihren Hund töten, Ihre Möbel beschädigen und Ihre Familie terrorisieren können, ist Ihr Eigentum nicht mehr privat und sicher – es gehört der Regierung. Fleißige Amerikaner werden von der Polizei unter der Annahme, dass sie angeblich mit einem kriminellen Plan in Verbindung stehen, ihrer Bankkonten, Häuser, Autos, Elektronik und ihres Bargeldes beraubt.

Vertrauen Sie der Regierung nicht Ihre Finanzen an. Die US-Regierung – und dazu gehört auch die derzeitige Regierung – gibt Geld aus, das sie nicht hat, für Programme, die sie sich nicht leisten kann, und „wir, die Steuerzahler“, werden gezwungen, die Rechnung für den finanzpolitischen Wahnsinn der Regierung zu bezahlen. Die Staatsverschuldung beträgt 35 Billionen US-Dollar und wächst weiter, doch ein Ende des finanzpolitischen Wahnsinns der Regierung ist nicht in Sicht. Laut Forbes hat der Kongress seit 1960 78 Mal die Definition der Schuldenobergrenze angehoben, verlängert oder überarbeitet, um es der Regierung zu ermöglichen, ihre Existenz im Wesentlichen mit einer Kreditkarte zu finanzieren.

Vertrauen Sie der Regierung nicht Ihre Gesundheit an. Im Grunde genommen sind „wir, das Volk“ zu Laborratten in den geheimen Experimenten der Regierung geworden, zu denen MKULTRA und die geheimen rassenbasierten Senfgas-Tests des US-Militärs an mehr als 60.000 Wehrpflichtigen gehören. Tatsächlich muss man nicht sehr tief graben oder weit in die Geschichte der Nation zurückgehen, um zahlreiche Fälle aufzudecken, in denen die Regierung absichtlich geheime Experimente an einer ahnungslosen Bevölkerung – Bürgern und Nichtbürgern gleichermaßen – durchführte, indem sie gesunde Menschen krank machte, indem sie sie mit Chemikalien besprühte, ihnen Infektionskrankheiten injizierte und sie luftgetragenen Giftstoffen aussetzte. Leider lässt sich die Öffentlichkeit so leicht vom politischen Spektakel aus Washington, D.C., ablenken, dass sie die grausamen Experimente, das barbarische Verhalten und die unmenschlichen Bedingungen, die zum Synonym für die US-Regierung geworden sind, die unzählige Schrecken gegen Menschen und Tiere gleichermaßen verübt hat, völlig vergessen.

Vertrauen Sie der Regierung nicht Ihr Leben an: In einer Zeit, in der immer mehr unbewaffnete Menschen erschossen und getötet werden, weil sie auf eine bestimmte Weise stehen, sich auf eine bestimmte Weise bewegen oder etwas – irgendetwas – in der Hand halten, das die Polizei fälschlicherweise für eine Waffe halten könnte, oder weil sie bei einem Polizeibeamten eine triggermäßige Angst auslösen, die nichts mit einer tatsächlichen Bedrohung ihrer Sicherheit zu tun hat, können selbst die harmlosesten Begegnungen mit der Polizei tödliche Folgen haben. Die Zahl der von der Polizei getöteten Amerikaner steigt weiter an, wobei die Mehrheit der Getöteten bei Polizeikontakten wegen eines nicht gewalttätigen Vergehens oder gar keines Verbrechens oder wegen eines Verkehrsverstoßes verdächtigt wurde. Laut einem Bericht von „Mapping Police Violence“ hat die Polizei im Jahr 2022 mehr Menschen getötet als in jedem anderen Jahr des letzten Jahrzehnts. In 98 % dieser Tötungsdelikte wurde die Polizei nicht wegen eines Verbrechens angeklagt.

Vertrauen Sie Ihre Freiheiten nicht der Regierung an. Seit Jahren spielt die Regierung mit dem amerikanischen Volk Katz und Maus und lässt uns gerade genug Freiheit genießen, um zu glauben, dass wir frei sind, aber nicht genug, um uns tatsächlich zu erlauben, als freies Volk zu leben. Freiheit bedeutet nicht mehr das, was sie einmal bedeutete. Dies gilt unabhängig davon, ob es um das Recht geht, die Regierung in Wort und Tat zu kritisieren, das Recht, frei von staatlicher Überwachung zu sein, das Recht, dass Ihre Person oder Ihr Eigentum nicht ohne Durchsuchungsbefehl von Regierungsbeamten durchsucht wird, das Recht auf ein ordnungsgemäßes Verfahren , das Recht, vor dem Eindringen militarisierter Polizeikräfte in Ihr Zuhause geschützt zu sein, das Recht, unschuldig zu sein, bis die Schuld bewiesen ist, und jedes andere Recht, das einst den Glauben der Gründer an eine „Regierung des Volkes, durch das Volk und für das Volk“ bekräftigte. Auf dem Papier mögen wir technisch gesehen frei sein, aber in Wirklichkeit sind wir nur so frei, wie es ein Regierungsbeamter zulässt.

Was auch immer es sein mag – eine Gefahr, eine Bedrohung, eine Gefahr – die US-Regierung kümmert sich sicherlich nicht um unsere Interessen und ist auch in keiner Weise ein Freund der Freiheit.

Denken Sie daran, dass der Zweck einer guten Regierung darin besteht, das Leben und die Freiheiten ihres Volkes zu schützen.

Leider ist das, was uns aufgebürdet wurde, in fast jeder Hinsicht das genaue Gegenteil einer Institution, die sich dem Schutz des Lebens und der Freiheiten ihres Volkes verschrieben hat.

„Wir, das Volk“ hätten schon früh lernen müssen, dass man einer Regierung, die wiederholt lügt, betrügt, stiehlt, spioniert, tötet, verstümmelt, versklavt, Gesetze bricht, ihre Befugnisse überschreitet und ihre Macht missbraucht, nicht trauen kann.

Wie lautet also die Antwort?

Zunächst einmal sollten wir uns auf das Wesentliche besinnen. Lernen Sie Ihre Nachbarn, Ihre Gemeinde und Ihre örtlichen Amtsträger kennen. Dies ist die erste Verteidigungslinie, wenn es darum geht, Ihre Basis zu sichern: die Stärkung Ihrer unmittelbaren Linien.

Zweitens: Machen Sie sich mit Ihren Rechten vertraut. Informieren Sie sich über die Struktur Ihrer lokalen Regierung. Wer ist Mitglied Ihres Stadtrats und Ihrer Schulbehörden? Wer leitet Ihr örtliches Gefängnis: Wurde es von privaten Auftragnehmern übernommen? Welche Möglichkeiten hat die Gemeinde, um Bedenken über lokale Probleme zu äußern oder mit Entscheidungen von Regierungsbeamten nicht einverstanden zu sein?

Drittens: Machen Sie sich mit den Personen vertraut, denen Sie Ihre lokale Regierung anvertrauen. Werden Ihre Polizeichefs aus Ihrer Gemeinde befördert? Sind Ihre lokal gewählten Amtsträger zugänglich und, was ebenso wichtig ist, sind sie offen für das, was Sie zu sagen haben? Wer leitet Ihre lokalen Medien? Berichtet Ihre Zeitung über lokale Ereignisse? Wer sind Ihre Richter? Sind ihre Urteile fair und unparteiisch? Wie werden Gefangene in Ihren örtlichen Gefängnissen behandelt?

Und schließlich: Werden Sie nicht so vertrauensselig und bequem, dass Sie aufhören, Ihre Regierung zur Rechenschaft zu ziehen. Wir haben uns weit von den lokalen Regierungsstrukturen entfernt, die die Grundlage für die Freiheit bildeten, die Alexis de Tocqueville in „Demokratie in Amerika“ beschrieb, aber wir sind noch nicht so weit entfernt, dass wir nicht einige ihrer wesentlichen Bestandteile zurückgewinnen können.

Wie ein Artikel in The Federalist betont,

Die Kommunalverwaltung ist nicht so sehr deshalb von grundlegender Bedeutung, weil sie ein „Labor“ der Demokratie ist, sondern weil sie eine Schule der Demokratie ist. Durch eine solche rechenschaftspflichtige und demokratische Regierung lernen die Amerikaner, demokratische Bürger zu sein. Sie lernen, sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Sie lernen, als Gemeinschaft die Verantwortung für ihre eigenen Angelegenheiten zu übernehmen. Tocqueville schreibt, dass es der lokalen Demokratie zu verdanken ist, dass die Amerikaner die Demokratie auf Bundesstaats- und Bundesebene zum Funktionieren bringen können – indem sie von Grund auf lernen, Rechenschaft von öffentlichen Amtsträgern zu erwarten und einzufordern und sich in öffentliche Angelegenheiten einzubringen.

Anders ausgedrückt: Denken Sie national, aber handeln Sie lokal.

Wie ich in meinem Buch „Battlefield America: The War on the American People“ und in seinem fiktiven Gegenstück „The Erik Blair Diaries“ deutlich mache, können die Amerikaner noch viel tun, um die Tyrannen des Polizeistaats zu stürzen, aber jede Revolution, die Aussicht auf Erfolg haben soll, muss bereit sein, das System von Grund auf zu reformieren. Und das bedeutet, Schritt für Schritt schmerzhaft neu zu lernen, was es eigentlich bedeutet, eine Regierung des Volkes, durch das Volk und für das Volk zu sein.