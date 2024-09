Covid-geimpfte Kinder haben ein geschädigtes Immunsystem, warnt eine Studie.

Frank Bergman

Eine beunruhigende, von Experten begutachtete Studie hat ergeben, dass Kinder, die Covid mRNA-“Impfstoffe” erhalten haben, ein geschädigtes Immunsystem haben.

Eine Gruppe führender Forscher in Deutschland analysierte eine Gruppe von Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren, nachdem sie eine zweite Dosis der mRNA-Injektion von Pfizer erhalten hatten.

Sie stellten fest, dass die Kinder erhöhte Werte einer Art von Antikörpern aufwiesen, die auf eine “veränderte” Reaktion des Immunsystems hinwiesen.

Dies bedeutete für die Kinder ein stark erhöhtes Risiko, an Krebs und anderen tödlichen Krankheiten zu erkranken.

Die Forscher hofften, dass das veränderte Immunsystem eine vorübergehende Reaktion auf die zweite Dosis der Spritze war.

Die Forscher untersuchten dieselbe Gruppe von Kindern ein Jahr nach der zweiten Impfung erneut, in der Hoffnung, dass sich ihr Immunsystem erholt hatte.

Die Forscher stellten jedoch fest, dass die Kinder immer noch erhöhte Antikörperspiegel aufwiesen, was darauf hindeutet, dass ihr Immunsystem langfristig geschädigt oder sogar dauerhaft verändert sein könnte.

Die neue, von Experten begutachtete Studie wurde von einem deutschen Forscherteam unter der Leitung von Dr. Robin Kobbe vom Institut für Infektionsforschung und Impfstoffentwicklung am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf in Deutschland durchgeführt.

Ein Jahr nach der zweiten Dosis fanden sie im Blut der Kinder erhöhte Werte von IgG4-Antikörpern.

Die Entdeckung deutet darauf hin, dass ihr Immunsystem seine Art der Reaktion “umgestellt” hat.

In früheren Studien wurde bei Erwachsenen nach wiederholter mRNA-COVID-19-Impfung ein erhöhter IgG4-Spiegel festgestellt.

Kobbe und sein Team erklärten jedoch, dass ihre Untersuchung die erste ist, die zeigt, dass dies auch bei Kindern vorkommt.

In der Veröffentlichung der Studie schreiben die Forscher:

“IgG4-Antworten sollten bei Gesundheit und Krankheit mehr Beachtung finden, insbesondere im Zusammenhang mit der mRNA-Impfung”.

“Das Verständnis des ungewöhnlichen Mechanismus, der die IgG4-Produktion auslöst, ist von entscheidender Bedeutung, da sich weitere mRNA-Impfstoffe in der Entwicklung befinden und bald auf den Weltmarkt kommen könnten.”

Die Forscher warnen, dass das “veränderte” Immunsystem Kinder anfälliger für Krebs macht.

Wenn das Immunsystem von IgG4-Antikörpern dominiert wird, ist der Körper möglicherweise weniger in der Lage, Krebs zu bekämpfen, was bedeutet, dass Kinder eher an der Krankheit erkranken und schneller daran sterben.

Andere Studien haben bereits vor den Krebsrisiken bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem gewarnt.

Die Autoren eines am 24. April in Nature Reviews Immunology veröffentlichten Übersichtsartikels erklären dies:

“IgG4 konkurriert mit anderen Antikörper(unter)klassen um die Bindung an Tumorantigene und blockiert aufgrund seiner entzündungshemmenden Eigenschaften die Induktion von Antitumor-Immunantworten …

“Fehlt eine Immunantwort, können sich Tumorzellen stärker vermehren und metastasieren, was zu einem Fortschreiten der Krankheit und einer geringeren Überlebensrate führt. Bei Patienten mit Melanomen, Cholangiokarzinomen, Dickdarmkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs und Glioblastomen wurde eine Umgehung des Immunsystems durch einen Klassenwechsel zu IgG4 beobachtet.”

In einer Studie aus dem Jahr 2022 wurde festgestellt, dass Personen mit einer IgG4-bedingten Erkrankung im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung ein höheres Krebsrisiko zu haben scheinen.

Vor allem das Risiko für tödlichen Bauchspeicheldrüsenkrebs und Lymphome war stark erhöht.

Unterdessen hat eine andere aktuelle Studie ergeben, dass die Zahl der Todesfälle unter den Covid-geimpften Personen weit höher ist als bisher angenommen.

Wie Slay News berichtet, hat die brisante Studie Schockwellen durch die medizinische und wissenschaftliche Gemeinschaft geschickt, nachdem sie festgestellt hat, dass Covid mRNA-Spritzen “direkt” mit 74 % aller erfassten Todesfälle in Verbindung stehen.

Die vernichtende Studie deckte Beweise in Autopsiedaten auf, die zeigten, dass die Covid-Injektion zu unglaublichen 73,9 % aller Todesfälle weltweit beitrug.

Die Studie ergab, dass 73,9 % aller Todesfälle “direkt auf die Injektion von Covid mRNA zurückzuführen waren oder wesentlich dazu beitrugen”.

Die Autopsiedaten zeigen einen direkten Zusammenhang zwischen der COVID-19-Impfung und dem Tod”, schreiben die Forscher in ihrer Studie.

Im Abschnitt “Hintergrund” des Studienpapiers erklären die Forscher:

“Die rasche Entwicklung von COVID-19-Impfstoffen in Verbindung mit einer hohen Zahl von Berichten über unerwünschte Ereignisse hat zu Bedenken hinsichtlich möglicher Schädigungsmechanismen geführt, darunter die systemische Verteilung von Lipid-Nanopartikeln (LNP) und mRNA, Spike-Protein-assoziierte Gewebeschäden, Thrombogenität, Störungen des Immunsystems und Karzinogenität.

Bei den Personen, die direkt mit Covid-Spritzen in Verbindung gebracht werden, sind die wichtigsten Todesursachen:

Plötzlicher Herztod (35%)

Lungenembolie (12,5%)

Myokardinfarkt (12%)

VITT (7,9%)

Myokarditis (7,1%)

Multisystemisches Entzündungssyndrom (4,6%)

Hirnblutung (3,8%)

Im Abschnitt “Schlussfolgerungen” des Papiers schreiben die Autoren:

“Die Übereinstimmung der Fälle in dieser Untersuchung mit den bekannten Verletzungs- und Todesursachen durch den COVID-19-Impfstoff in Verbindung mit der Bestätigung der Autopsie durch einen Arzt deutet darauf hin, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit ein kausaler Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfstoffen und Todesfällen besteht”.