Pepe Escobar: Zurück in die Zukunft: Talibanistan, Jahr 2000

von Pepe Escobar für The Saker Blog und Freunde

Liebe Leserinnen und Leser, dies ist eine ganz besondere Reise in die Vergangenheit: zurück in prähistorische Zeiten – die Welt vor 9/11, vor YouTube und vor den sozialen Netzwerken.

Willkommen im Afghanistan der Taliban – Talibanistan – im Jahr 2000. Damals durchquerten der Fotograf Jason Florio und ich das Land langsam auf dem Landweg von Ost nach West, von der pakistanischen Grenze bei Torkham bis zur iranischen Grenze bei Islam Qillah. Wie afghanische ONG-Mitarbeiter bestätigten, waren wir die ersten Westler seit Jahren, denen dies gelang.

Fatima, Maliha und Nouria, zu Hause in Kabul

Das waren noch Zeiten. Bill Clinton genoss seine letzte Amtszeit im Weißen Haus. Osama bin Laden war ein diskreter Gast von Mullah Omar und kam nur gelegentlich in die Schlagzeilen. Von 9/11, der Invasion im Irak, dem „Krieg gegen den Terror“, der andauernden Finanzkrise und der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China war nichts zu spüren. Die Globalisierung regierte, und die USA waren der unbestrittene globale Platzhirsch. Die Clinton-Administration und die Taliban befanden sich tief im Pipeline-Territorium – sie stritten sich über die gewundene, vorgeschlagene transafghanische Gaspipeline.

Wir haben alles versucht, aber wir konnten nicht einmal einen Blick auf Mullah Omar erhaschen. Auch Osama bin Laden war nirgends zu sehen. Aber wir haben Talibanistan in Aktion erlebt, in allen Einzelheiten.

Heute ist ein besonderer Tag, um es wieder zu besuchen. Der ewige Krieg in Afghanistan ist vorbei; von nun an wird es ein hybrider Mischling sein, der sich gegen die Integration Afghanistans in die Neuen Seidenstraßen und Groß-Eurasien richtet.

Im Jahr 2000 schrieb ich für ein japanisches Politikmagazin, das inzwischen eingestellt ist, eine Reportage über Talibanistan und zehn Jahre später für Asia Times eine dreiteilige Miniserie über das Land.

Teil 2 dieser Serie finden Sie hier, und Teil 3 hier.

Dieser spezielle Aufsatz – Teil 1 – war jedoch völlig aus dem Internet verschwunden (das ist eine lange Geschichte): Ich habe ihn vor kurzem zufällig auf einer Festplatte gefunden. Die Bilder stammen aus dem Filmmaterial, das ich damals mit einer Sony Mini-DV aufgenommen habe: Ich habe die Datei erst heute aus Paris erhalten.

Dies ist ein Blick in eine längst vergessene Welt; nennen Sie es ein historisches Register aus einer Zeit, in der niemand auch nur im Traum daran denken würde, dass ein „Saigon-Moment“ neu gemischt wird – als ein neu benannter Schirm von Kriegern, die praktischerweise als „Taliban“ bezeichnet werden, nachdem sie zwei Jahrzehnte lang nach paschtunischer Art gewartet haben, Allah dafür preisen, dass er ihnen schließlich den Sieg über einen weiteren ausländischen Eindringling beschert hat.

Jetzt geht’s auf die Straße.

KABUL, GHAZNI – Fatima, Maliha und Nouria, die ich früher die drei Grazien nannte, müssen jetzt 40, 39 bzw. 35 Jahre alt sein. Im Jahr 2000 lebten sie in einem leeren, zerbombten Haus neben einer von Kugeln zerfetzten Moschee in einem halb zerstörten, apokalyptischen Themenpark in Kabul – damals die Welthauptstadt des ausrangierten Containers (oder durch eine Rakete wiederhergestellt und in ein Geschäft umgewandelt); eine Stadt, in der 70 % der Bevölkerung Flüchtlinge waren, Legionen obdachloser Kinder Taschen mit Bargeld auf dem Rücken trugen (1 Dollar war mehr als 60.000 Afghanis wert) und Schafe in der Überzahl waren gegenüber klappernden Mercedes-Bussen aus den 1960er Jahren.

Unter der gnadenlosen Taliban-Theokratie wurden die drei Grazien dreifach diskriminiert – als Frauen, Hazaras und Schiiten. Sie lebten in Kardechar, einem Viertel, das in den 1990er Jahren durch den Krieg zwischen Kommandant Masoud, dem Löwen des Panjshir, und den Hazaras (den Nachkommen von Mischehen zwischen Dschingis Khans mongolischen Kriegern und türkischen und tadschikischen Völkern) völlig zerstört wurde, bevor die Taliban 1996 die Macht übernahmen. Die Hazara waren stets das schwächste Glied in der tadschikisch-usbekisch-hazarischen Allianz, die sich mit Unterstützung des Iran, Russlands und Chinas den Taliban entgegenstellte.

Jeder niedergeschlagene kabulische Intellektuelle, mit dem ich zusammentraf, bezeichnete die Taliban ausnahmslos als „eine Besatzungsmacht religiöser Fanatiker“, deren ländliches Mittelalter für die städtischen Tadschiken, die an eine tolerante Form des Islam gewöhnt sind, völlig absurd ist. Einem Universitätsprofessor zufolge „richtet sich ihr Dschihad nicht gegen Kafiren, sondern gegen andere Muslime, die dem Islam folgen“.

Ich verbrachte viel Zeit damit, mit den Dari sprechenden Drei Grazien in ihrem zerbombten Haus zu sprechen – mit der Übersetzung ihres Bruders Aloyuz, der einige Jahre im Iran verbracht hatte, um die Familie aus der Ferne zu unterstützen. Diese einfache Tatsache allein würde schon dafür sorgen, dass wir alle von der Taliban V & V – der berüchtigten Abteilung für die Förderung der Tugend und die Verhinderung des Lasters, der Religionspolizei der Taliban – erschossen würden, wenn wir erwischt würden.

So sah das zerbombte Kabul im Jahr 2000 aus

Der Traum der drei Grazien war es, „frei zu leben, nicht unter Druck“. Sie waren noch nie in einem Restaurant, einer Bar oder einem Kino gewesen. Fatima mochte „Rockmusik“, was in ihrem Fall die afghanische Sängerin Natasha bedeutete. Sie sagte, sie „mochte“ die Taliban, aber vor allem wollte sie wieder zur Schule gehen. Von einer Diskriminierung zwischen Sunniten und Schiiten war nie die Rede; eigentlich wollten sie nach Pakistan ausreisen.

Ihre Definition von „Menschenrechten“ umfasste den Vorrang für Bildung, das Recht auf Arbeit und auf einen Arbeitsplatz im staatlichen Sektor; Fatima und Maliha wollten Ärzte werden. Vielleicht sind sie das heute im Land der Hazara; vor 21 Jahren verbrachten sie ihre Tage damit, wunderschöne Seidenschals zu weben.

Bildung war für Mädchen über 12 Jahren strengstens untersagt. Die Alphabetisierungsrate unter Frauen lag bei nur 4 %. Außerhalb des Hauses der drei Grazien war fast jede Frau eine „Kriegswitwe“, die in staubige hellblaue Burkas gehüllt war und um den Unterhalt ihrer Kinder bettelte. Dies war nicht nur eine unerträgliche Demütigung im Kontext einer ultra-rigiden islamischen Gesellschaft, sondern widersprach auch der Besessenheit der Taliban, die „Ehre und Reinheit“ ihrer Frauen zu bewahren.

Kabul hatte damals 2 Millionen Einwohner, von denen weniger als 10 %, die sich in der Peripherie konzentrierten, die Taliban unterstützten. Echte Kabuler betrachteten sie als Barbaren. Für die Taliban war Kabul weiter entfernt als der Mars. Jeden Tag bei Sonnenuntergang wurde das Intercontinental Hotel, das inzwischen eine archäologische Ruine war, von einer unvermeidlichen Taliban-Besichtigungsgruppe besucht. Sie kamen, um mit dem Lift (dem einzigen in der Stadt) zu fahren und um den leeren Swimmingpool und den Tennisplatz zu umrunden. Sie machten eine Pause von der Fahrt durch die Stadt in ihren aus Dubai importierten Toyota Hi-Lux, die mit islamischen Predigten in den Fenstern, ausgestellten Kalaschnikows und kleinen Peitschen ausgestattet waren, um den Ungläubigen das angemessene, islamisch korrekte Verhalten vorzuschreiben. Aber wenigstens waren die drei Grazien in Sicherheit; sie haben ihren zerbombten Bunker nie verlassen.

Zweifeln ist Sünde, Debatten sind Ketzerei

Wenige Dinge waren vor 21 Jahren in Talibanistan aufregender, als an einem Freitagnachmittag nach dem Jumma-Gebet an der Pul-e-Khisshti – der sagenumwobenen Blauen Moschee, der größten Moschee Afghanistans – auszusteigen und den Darstellern aus Tausendundeiner Nacht zu begegnen. Jedes Bild dieser Apotheose von Tausenden von Kriegern mit schwarzen oder weißen Turbanen, mit Kajal in den Augen und dem obligatorischen machohaften Blick, wäre der Renner auf dem Cover der Uomo Vogue. Selbst der Gedanke, ein Foto zu machen, war ein Gräuel; am Eingang der Moschee wimmelte es immer von V & V-Informanten.

An einem dieser ereignisreichen Freitagnachmittage gelang es mir schließlich, in den heiligen Gral eingeführt zu werden – das abgelegene Quartier des Maulvi (Priester) Noor Muhamad Qureishi, damals der Prophet der Taliban in Kabul. Er hatte sich noch nie mit einem Menschen aus dem Westen unterhalten. Es war sicherlich eines der surrealistischsten Interviews meines Lebens.

Qureishi wurde, wie alle religiösen Führer der Taliban, in einer pakistanischen Madrassa ausgebildet. Zunächst war er ein typischer Hardcore-Deobandi; die Deobandis waren, wie der Westen später herausfand, eine ursprünglich progressive Bewegung, die Mitte des 19. Jahrhunderts in Indien entstand, um islamische Werte gegenüber dem sich ausbreitenden britischen Empire wiederzubeleben. Doch schon bald entgleisten sie in Größenwahn, Frauendiskriminierung und Schiitenhass.

Vor allem aber war Quereishi der Inbegriff eines Booms – der Verbindung zwischen dem ISI und der Partei Jamaat-e-Islami (JI) während des antisowjetischen Dschihads in den 1980er Jahren, als Tausende von Madrassas im paschtunischen Gürtel Pakistans errichtet wurden. Die afghanischen Flüchtlinge hatten das Recht auf kostenlose Bildung, ein Dach über dem Kopf, drei Mahlzeiten pro Tag und eine militärische Ausbildung. Ihre „Erzieher“ waren halbgebildete Maulvis, die die reformistische Agenda der ursprünglichen Deobandi-Bewegung nie kennen gelernt hatten.

An der afghanisch-iranischen Grenze in Islam Qilla

Auf einem zerschlissenen Kissen über einem der zerlumpten Teppiche der Moschee liegend, legte Qureishi stundenlang das Deobandi-Gesetz in Paschtu dar. Unter anderem sagte er, die Bewegung sei „die populärste“, weil ihre Ideologen davon träumten, dass der Prophet Muhammad ihnen befohlen habe, eine Madrassa in Deoband, Indien, zu bauen. Dies sei also die reinste Form des Islam, „weil sie direkt von Mohammed stammt“. Trotz des beeindruckenden Katalogs der Gräueltaten der Taliban beharrte er auf ihrer „Reinheit“.

Qureishi machte sich über die Minderwertigkeit der Hindus wegen ihrer heiligen Kühe lustig („warum nicht Hunde, die sind wenigstens ihren Besitzern treu“). Was den Buddhismus betrifft, so war er geradezu verdorben („Buddha ist ein Götze“). Bei den buddhistischen Go-Go-Girls in Thailand, die nachts oben ohne tanzen und am nächsten Morgen im Tempel Weihrauch opfern, hätte er einen mehrfachen Herzinfarkt bekommen.

Zweifeln ist Sünde. Diskutieren ist Ketzerei. „Das einzig wahre Wissen ist der Koran“. Er bestand darauf, dass alle „Formen der modernen wissenschaftlichen Erkenntnis aus dem Koran stammen“. Als Beispiel zitierte er – wie sollte es auch anders sein – einen Koranvers (der Koran in seiner neo-deobandistischen, talibanisierten Fassung verbot übrigens Frauen das Schreiben und erlaubte Bildung nur bis zum Alter von 10 Jahren). Ich konnte nicht umhin, mich an jenen französischen Anonymus aus dem 18. Jahrhundert – ein typisches Produkt der Aufklärung – zu erinnern, der den Vertrag der drei Betrüger – Moses, Jesus und Mohammed – geschrieben hatte; aber wenn ich versuchen würde, die europäische Aufklärung in (seinen) Monolog einzufügen, würde ich wahrscheinlich erschossen werden. Im Grunde gelang es Qureishi schließlich, mich davon zu überzeugen, dass es bei diesem ganzen religiösen Schattenspiel darum ging, zu beweisen, dass „meine Sekte reiner ist als eure“.

Dorfälteste in Herat

Spiel es noch einmal, Ungläubiger

In Talibanistan herrschte eine strenge Kalaschnikow-Kultur. Aber die tödlichste Waffe gegen die Taliban war keine Pistole, nicht einmal ein Mörser oder eine Panzerfaust. Es war eine Kamera. Ich wusste, dass dieser Tag unweigerlich kommen würde, und er kam im Kabul-Stadion, das von der ehemaligen UdSSR gebaut worden war, um den proletarischen Internationalismus zu preisen; ein weiterer Freitag, um 17 Uhr, die wöchentliche Fußballstunde – die einzige Form der Unterhaltung, die im Index Prohibitorum der Taliban fehlt, abgesehen von öffentlichen Hinrichtungen und Mango-Eis.

Jason und ich waren auf der VIP-Tribüne untergebracht – weniger als 10 US-Cent für die Eintrittskarte. Das Stadion war voll, aber still wie eine Moschee. Zwei Mannschaften, die rote und die blaue, spielten auf islamisch korrekte Weise – mit Extra-Röcken unter ihren Trikots. In der Halbzeitpause rannte das ganze Stadion unter den Klängen von „Allah Akbar“ zum Gebet an den Spielfeldrand; wer nicht betete, wurde versohlt oder ins Gefängnis geworfen.

Jason hatte seine Kameras um den Hals hängen, aber er benutzte sie nicht. Doch das war mehr als genug für einen hysterischen V & V-Jugendinformanten. Wir werden von einer kleinen Armee lächelnder, homoerotischer Brüder aus der Tribüne eskortiert, die dann als „Soldaten Allahs“ bezeichnet werden. Schließlich werden wir einem Talib mit weißem Turban und Mörderaugen vorgestellt; es handelt sich um niemand anderen als Mullah Salimi, den Vizeminister der Religionspolizei in Kabul – die Reinkarnation des Großinquisitors. Schließlich werden wir aus dem Stadion eskortiert und in einen Hi-Lux verfrachtet, Ziel unbekannt. Plötzlich sind wir bei den Zuschauern beliebter als das Fußballspiel selbst.

In einem Taliban-„Büro“ – ein Handtuch auf dem Rasen vor einem zerbombten Gebäude, dekoriert mit einem stummen Satellitentelefon – werden wir der Spionage angeklagt. Unsere Rucksäcke werden gründlich durchsucht. Salimi prüft zwei Filmrollen aus Jasons Kameras; kein belastendes Foto. Jetzt ist meine Sony Mini-DV-Kamera an der Reihe. Wir drücken auf „Play“; Salimi zuckt entsetzt zurück. Wir erklären ihm, dass auf dem blauen Bildschirm nichts aufgezeichnet ist. Was wirklich aufgezeichnet wurde – er brauchte nur auf „zurückspulen“ zu drücken – würde ausreichen, um uns an den Galgen zu bringen, einschließlich einer Menge Zeug mit den drei Grazien. Wieder einmal stellen wir fest, dass die Taliban nicht nur Art-Direktoren und PR-Agenten, sondern auch Info-Tech-Fachleute dringend brauchen.

Teppichweberei auf dem Basar von Herat

In der Antiikonographie der Taliban könnte Video theoretisch erlaubt sein, denn der Bildschirm ist ein Spiegel. Später erfuhren wir jedoch aus dem Mund des Löwen, d. h. des Ministeriums für Information und Kultur in Kandahar, dass Fernsehen und Video für immer verboten bleiben würden.

Damals überlebten ein paar Fotostudios in der Nähe eines der Basare von Kabul, die nur 3X4-Fotos für Dokumente herstellten. Die Besitzer bezahlten ihre Rechnungen mit der Vermietung ihrer Xerox-Maschinen. Im Zahir Photo Studio hing noch immer eine Sammlung von Schwarzweiß- und Sepia-Fotos von Kabul, Herat, Minaretten, Nomaden und Karawanen an den Wänden. Zwischen Leicas, hervorragenden Speed Graphic 8 x 10 und verstaubten russischen Panoramakameras beklagte Herr Zahir: „Die Fotografie ist in Afghanistan tot“. Zumindest würde das nicht lange so bleiben.

Das Minarett von Ghazni aus dem 11. Jahrhundert mit einem Militärstützpunkt der Taliban im Vordergrund

Nach einer endlosen Debatte in Paschtu, in die auch etwas Urdu und Englisch eingestreut wurde, sind wir also „befreit“. Einige Taliban – aber sicher nicht Salimi, der uns immer noch mit seinen Mörderaugen durchbohrt – versuchen eine förmliche Entschuldigung und sagen, dies sei mit dem paschtunischen Kodex der Gastfreundschaft unvereinbar. Alle Stammes-Paschtunen – wie auch die Taliban – folgen dem paschtunwali, dem strengen Kodex, der unter anderem Gastfreundschaft, Rache und ein frommes islamisches Leben betont. Dem Kodex zufolge ist es ein Ältestenrat, der in bestimmten Streitfällen entscheidet und dabei ein Kompendium von Gesetzen und Strafen anwendet. In den meisten Fällen geht es um Morde, Landstreitigkeiten und Probleme mit Frauen. Für die Paschtunen war die Grenze zwischen Paschtunwali und Scharia immer fließend.

Eine Kuchi-Nomadenkarawane auf dem Weg nach Süden in Richtung Kandahar.

Die V & V war offensichtlich keine Schöpfung von Mullah Omar, dem „Führer der Gläubigen“; sie basierte auf einem saudi-arabischen Original. In ihrer Blütezeit, in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre, war die V & V ein gewaltiger Nachrichtendienst – mit Informanten, die in der Armee, in Ministerien, Krankenhäusern, UN-Organisationen und NRO eingeschleust waren – und erinnerte auf bizarre Weise an die KHAD, den riesigen Nachrichtendienst des kommunistischen Regimes der 1980er Jahre, während des Dschihad gegen die UdSSR. Der Unterschied besteht darin, dass die V & V nur Befehle von Mullah Omar selbst befolgte, die auf kleinen Zetteln ausgestellt waren.

Die Basis erschüttern

Das Urteil hallte nach wie ein Dolch, der die drückende Luft der Wüste bei Ghazni durchbohrte. Eine 360-Grad-Panoramaaufnahme zeigte einen Hintergrund aus Bergen, in denen das Mineral die gesamte Vegetation verdrängt hatte, die Silhouette zweier Minarette aus dem 11. Jahrhundert und einen Vordergrund aus Panzern, Hubschraubern und Raketenwerfern. Das Urteil, das in Paschtu ausgesprochen und von unserem verängstigten, von Kabul auferlegten offiziellen Übersetzer gemurmelt wurde, war unerbittlich: „Sie werden vor einem Militärgericht angeklagt werden. Die Untersuchung wird lange dauern, sechs Monate; in der Zwischenzeit werden Sie im Gefängnis auf das Urteil warten“.

Wieder einmal wurden wir der Spionage angeklagt, aber jetzt ging es richtig zur Sache. Wir könnten mit einem Genickschuss hingerichtet werden – nach Art der Roten Khmer. Oder gesteinigt. Oder in ein flaches Grab geworfen und lebendig von einer Ziegelmauer begraben werden, die von einem Traktor gerammt wurde. Die genialen Taliban-Methoden für die Endlösung waren vielfältig. Und wenn man bedenkt, dass dies alles nur wegen zweier Minarette geschah.

Über ein angeblich vermintes Feld zu laufen, um zwei Minarette zu erreichen, war von vornherein keine brillante Idee. Experten der Roten Armee haben in den 1980er Jahren in Afghanistan 12 Millionen Minen vergraben. Sie variierten wie verrückt: mehr als 50 Modelle, von den RAP-2 aus Simbabwe bis zu den NR-127 aus Belgien. UN-Beamte hatten uns versichert, dass mehr als die Hälfte des Landes vermint sei. Afghanische Beamte im Minenräumzentrum in Herat mit ihren 50 gut ausgebildeten deutschen Schäferhunden würden uns später sagen, dass es 22.000 Jahre dauern würde, das ganze Land zu entminen.

Meine Objekte der Begierde in Ghazni waren zwei „Siegestürme“, zwei kreisförmige Aufbauten, die isoliert mitten in der Wüste stehen und von den Sassaniden als Minarette gebaut wurden – zu Gedenkzwecken, nicht religiös; in der Umgebung gab es nie eine Moschee. Mitte des 19. Jahrhunderts schrieben Gelehrte das große Minarett Mahmud zu, dem Beschützer von Avicenna und dem großen persischen Dichter Ferdowsi. Heute weiß man, dass das kleine Minarett aus dem Jahr 1030 und das große Minarett aus dem Jahr 1099 stammt. Sie sind wie zwei gemauerte Raketen, die in den schützenden Himmel zeigen und um die Aufmerksamkeit der Reisenden auf der damals schrecklichen Autobahn Kabul-Kandahar buhlen, einer Via Dolorosa der multinationalen platten Reifen – russisch, chinesisch, iranisch.

Das Problem ist, dass sich vor 21 Jahren direkt neben den Minaretten eine unsichtbare Militärbasis der Taliban befand. Zunächst konnten wir nur ein riesiges Waffendepot sehen. Wir baten einen Wachposten, ein paar Fotos zu machen; er stimmte zu. Als wir um das Depot herumgingen – zwischen Kadavern russischer Panzer und gepanzerten Fahrzeugen – fanden wir einige funktionierende Artilleriegeschütze. Und eine einsame, weiße Taliban-Flagge. Und keine einzige lebende Seele. Das sah wirklich wie ein verlassenes Depot aus. Doch dann stießen wir auf einen zerstörten russischen Hubschrauber – ein Wunderwerk der Konzeptkunst. Zu spät: Bald werden wir von einem Taliban aus dem Nichts abgefangen.

Der Kommandant des Stützpunkts wollte wissen, „nach welchem Gesetz“ wir glaubten, das Recht zu haben, Fotos zu machen. Er wollte wissen, welche Strafe „in unserem Land“ für eine solche Handlung vorgesehen sei. Als es wirklich hart auf hart kam, wurde alles zu Monty Python. Einer der Taliban war zur Straße zurückgelaufen, um unseren Fahrer Fateh zu holen. Zwei Stunden später kamen sie zurück. Der Kommandant sprach mit Fateh auf Paschtu. Und dann wurden wir „befreit“, aus „Respekt vor Fatehs weißem Bart“. Aber wir sollten unser Verbrechen „gestehen“ – was wir auch sofort taten, immer und immer wieder.

Tatsache ist, dass wir freigelassen wurden, weil ich einen wertvollen Brief bei mir trug, der vom allmächtigen Samiul Haq, dem Leiter von Haqqania, der Fabrik und Akademie, Harvard und M.I.T. der Taliban in Akhora Khatak, an der Grand Trunk Road zwischen Islamabad und Peshawar in Pakistan, handschriftlich unterzeichnet war. Legionen von Taliban-Ministern, Provinzgouverneuren, Militärkommandeuren, Richtern und Bürokraten hatten in Haqqania studiert.

Haqqania wurde 1947 von dem Deobandi-Religionsgelehrten Abdul Haq gegründet, dem Vater des Maulvi und ehemaligen Senators Samiul Haq, einem gerissenen alten Hasen mit Vorliebe für Bordelle und als Teppichhändler auf den Basaren von Peshawar. Er war ein wichtiger Erzieher der ersten entstammten, urbanisierten und gebildeten afghanischen Generation; „gebildet“ natürlich im Sinne des von Haqqania geprägten Deobandi-Islam. In Haqqania – wo ich Hunderte von Studenten aus Tadschikistan, Usbekistan und Kasachstan sah, die indoktriniert wurden, um später die Talibanisierung nach Zentralasien zu exportieren – war Debattieren Ketzerei, der Meister war unfehlbar und Samiul Haq war fast so perfekt wie Allah.

Er hatte mir gesagt – und das war keine Metapher -, dass „Allah Mullah Omar zum Führer der Taliban auserkoren hatte“. Und er war sich sicher, dass, wenn die islamische Revolution Pakistan erreicht, „sie von einem Unbekannten angeführt werden wird, der aus den Massen aufsteigt“ – wie Mullah Omar. Zu dieser Zeit war Haq Omars Berater für internationale Beziehungen und schariabasierte Entscheidungen. Er beschuldigte sowohl Russland als auch die USA als „Feinde unserer Zeit“, gab den USA die Schuld an der afghanischen Tragödie, bot aber ansonsten an, Osama bin Laden an die USA auszuliefern, wenn Bill Clinton garantiere, sich nicht in afghanische Angelegenheiten einzumischen.

Biegen Sie links ab zum Ministerium für Auswärtige Beziehungen, das damals nur von Pakistan, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten anerkannt wurde.

In Ghazni lud uns der Taliban-Befehlshaber sogar auf einen grünen Tee ein. Danke, aber nein danke. Wir dankten Allahs Gnade mit dem Besuch des Grabes von Sultan Mahmud in Razah, weniger als einen Kilometer von den Türmen entfernt. Das Grabmal ist ein Kunstwerk – durchsichtiger Marmor, in den kufische Schriftzeichen eingraviert sind. Betrachtet man die islamische Kufi-Schrift als reines Design, so entpuppt sie sich als eine Übertragung des Verbs vom Hörbaren zum Sichtbaren. Die Taliban hatten es geschafft, die Geschichte ihres eigenen Landes völlig zu ignorieren, indem sie eine Militärbasis über zwei architektonischen Relikten errichteten und unfähig waren, selbst das Design ihrer eigenen islamischen Schrift als Kunstform zu erkennen.

Alle Bilder stammen aus dem Videoarchiv von The Roving Eye. Pepe Escobar, 2000