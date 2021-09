Chinesische Staatsmedien bezeichnen George Soros als „Terroristen

Der milliardenschwere Philanthrop und ehemalige Hedgefonds-Manager hat in jüngsten Stellungnahmen US-Fonds aufgefordert, die chinesischen Märkte zu meiden

Chinas Sprachrohr Global Times hat den in Ungarn geborenen amerikanischen Milliardär George Soros in einem Schlagabtausch, der sich in zwei Meinungsartikeln abspielt und die steigende Temperatur in den Beziehungen zwischen den USA und China unterstreicht, als „globalen Wirtschaftsterroristen“ bezeichnet.

In dem am 4. September veröffentlichten Artikel wurde der Hedgefonds-Manager und Philanthrop ohne Angabe von Beweisen beschuldigt, den inhaftierten Hongkonger Zeitungsbesitzer Jimmy Lai finanziell zu unterstützen, um die Anti-Peking-Proteste in der Stadt im Jahr 2019 zu fördern.

Kurz darauf verfasste Soros einen Gastbeitrag für das Wall Street Journal, in dem er die jüngste Investition des in New York ansässigen Investmentfonds BlackRock in Höhe von 6,7 Mrd. Yuan (1 Mrd. USD) in China als „tragischen Fehler“ bezeichnete, der den Kunden des Vermögensverwalters wahrscheinlich Verluste bescheren werde. Soros schrieb, die Investition von BlackRock „gefährde die nationalen Sicherheitsinteressen der USA“.

Dies folgte auf einen Meinungsbeitrag, den Soros am 30. August in der Financial Times veröffentlicht hatte und in dem er sagte, dass das harte Durchgreifen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping gegen private Unternehmen die chinesische Wirtschaft erheblich belaste und zu einem Crash führen könnte.

Er sagte, dass Indizes, darunter der ACWI von MSCI, der ESG Leaders Index und der ESG Aware von BlackRock, „effektiv Hunderte von Milliarden Dollar, die US-Investoren gehören, in chinesische Unternehmen gezwungen haben, deren Corporate Governance nicht dem geforderten Standard entspricht – Macht und Rechenschaftspflicht werden jetzt von einem Mann (Xi) ausgeübt, der keiner internationalen Autorität gegenüber rechenschaftspflichtig ist.“

Der Milliardär forderte den US-Kongress auf, ein Gesetz zu verabschieden, das die Investitionen von Vermögensverwaltern auf „Unternehmen beschränkt, deren tatsächliche Governance-Strukturen sowohl transparent als auch mit den Interessengruppen abgestimmt sind.“ Früheren Berichten zufolge hatte Soros‘ Hedgefonds Anfang des Jahres sein gesamtes Engagement in chinesischen Anlagen abgestoßen.

Der 91-jährige Soros, der Berichten zufolge über ein Nettovermögen von 86 Milliarden Dollar verfügt und die philanthropischen Open Society Foundations finanziert, die Nichtregierungsorganisationen weltweit finanziell unterstützen, pflegt seit langem eine Hassliebe zu China.

George Soros spricht auf einem Unterforum während des Boao Forum for Asia 2013 in Boao Town, Qionghai City, Provinz Hainan, China, am 8. April 2013. Photo: AFP via ImagineChina/ Wang Zhou

Während der asiatischen Finanzkrise 1997-98 versuchte er, die Bindung des Hongkong-Dollars an den US-Dollar aufzuheben, scheiterte aber letztlich an der Regierung von Hongkong, die massiv in die Märkte eingriff, um die Bindung zu schützen. Soros erhielt damals von den lokalen Medien den Spitznamen „Finanzkrokodil“.

Im September 2001 wurde Soros zu einem Besuch in China eingeladen und traf sich mit dem damaligen chinesischen Premierminister Zhu Rongji in Peking. Nach der globalen Finanzkrise 2008 erklärte Soros im Oktober 2009 gegenüber den Medien, dass China die Führung einer neuen globalen Wirtschaftsordnung übernehmen sollte.

In den Jahren 2009 und 2010 wurde er von mehreren chinesischen Medien interviewt und berichtete über seine Erfahrungen als globaler Investor.

Im Januar 2016 erklärte Soros bei einem Abendessen am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos, dass „eine harte Landung für die chinesische Wirtschaft praktisch unvermeidlich“ sei.

Wenige Tage später warnte die People’s Daily, das Sprachrohr der Kommunistischen Partei Chinas, dass „Soros‘ Krieg gegen den Renminbi und den Hongkong-Dollar unmöglich erfolgreich sein kann – daran kann es keinen Zweifel geben.“ Doch das Etikett „Wirtschaftsterrorist“ der Global Times scheint sich auf unbewiesene Anschuldigungen gegen den Milliardär zu stützen.

Im August 2017 erhielt eine Petition, in der gefordert wurde, Soros zum „inländischen Terroristen“ zu erklären, über 100.000 Unterschriften auf der Website des Weißen Hauses, da er angeblich liberale Proteste in den USA finanzierte. Im November 2018 wurde Soros vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan beschuldigt, „Terroristen“ bei den Gezi-Park-Protesten 2013 unterstützt und finanziert zu haben.

Im Januar 2019 bezeichnete Soros den chinesischen Präsidenten Xi Jinping als „gefährlichsten Feind“ der freien Gesellschaften, da er ein Hightech-Überwachungsregime führe. Er sagte: „China ist nicht das einzige autoritäre Regime der Welt, aber es ist das reichste, stärkste und technologisch fortschrittlichste.“

Die chinesische Nationalflagge weht hinter Sicherheitskameras. Foto AFP / Ed Jones

Er sagte, dass Chinas Telekommunikationsriesen ZTE und Huawei nicht erlaubt werden sollte, die weltweite Einführung der 5G-Infrastruktur zu dominieren.

Der Kommentar der Global Times mit dem Titel „Dieser globale Wirtschaftsterrorist starrt auf China!“ behauptete, Soros habe nur deshalb begonnen, China zu kritisieren, weil er es bereue, nachdem er Anfang des Jahres alle seine Investitionen in Tencent Music, Baidu und Vishop veräußert habe.

Sie fügte hinzu, dass seine Open Society Foundations die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch finanzierten, die angeblich „Gerüchte“ gegen China über die jüngsten Angelegenheiten in Hongkong und Xinjiang sowie über den Ursprung der Covid-19-Pandemie verbreite.

Ohne Beweise zu liefern, behauptete der Kommentar der Global Times, Soros habe sich mit dem Gründer von Apple Daily, Jimmy Lai, zusammengetan, um zu versuchen, 2019 in Hongkong eine „farbige Revolution“ zu starten. Außerdem wurde Soros als „die böseste Person der Welt“ und „der Sohn des Satans“ bezeichnet.

Der Artikel wurde in den letzten Tagen von vielen Websites auf dem Festland veröffentlicht und von Medien in Hongkong und Taiwan zitiert.

Doch während die Global Times die seit langem um Soros kursierenden Verschwörungstheorien aufgriff, darunter seine angebliche versteckte Hand bei der Auslösung „farbiger Revolutionen“ in Afrika, Osteuropa und Südostasien, war es wohl eher seine Kritik an BlackRocks massiven neuen Investitionen in China und Xis regulatorischen Maßnahmen, die einen Nerv traf.

Der Vorsitzende und CEO von BlackRock, Larry Fink, nimmt an einer Sitzung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos am 23. Januar 2020 teil. Photo: AFP / Fabrice Coffrini

Im April 2021 schrieb der Vorsitzende von BlackRock, Larry Fink, in einem Brief an die Aktionäre, dass „der chinesische Markt eine bedeutende Chance darstellt, die langfristigen Ziele von Investoren in China und international zu erreichen“ und dem Unternehmen die Möglichkeit bietet, die Herausforderung der Altersvorsorge für Millionen von Menschen in China zu bewältigen.

„Während sich Chinas Kapitalmärkte weiter für ausländische Firmen öffnen, hat BlackRock sinnvolle Maßnahmen ergriffen, um unsere Onshore-Präsenz zu erweitern und auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen“, sagte Fink.

Im vergangenen August genehmigte China ein Vermögensverwaltungs-Joint-Venture zwischen BlackRock, dem staatlichen Investor Temasek Holdings (Pte) Ltd aus Singapur und der China Construction Bank Corp. Im Mai dieses Jahres erhielt das Joint Venture, das zu 50,1 % BlackRock, zu 40 % der CCB und zu 9,9 % Temasek gehört, von den chinesischen Aufsichtsbehörden eine Lizenz.