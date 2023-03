Peter A. McCullough: Warum der Körper sich nach der COVID-19-Impfung selbst angreift – 92 % der US-Bevölkerung durch Autoimmunität bedroht oder betroffen

Peter A. McCullough, MD, MPH

Autoimmunität ist eine direkte Folge von schlecht konzipierten genetischen Impfstoffen

Das menschliche Immunsystem ist darauf ausgelegt, fremde Eindringlinge (Mikroben, andere Substanzen) zu erkennen, anzugreifen, abzutöten und dann die Trümmer wegzuräumen. Aus diesem Grund müssen wir sicher sein, dass unser Körper unsere eigenen Zellen als „geschützt“ und die fremden Zellen als Ziele erkennt. Die COVID-19-Impfstoffe auf der Basis von mRNA (Pfizer, Moderna) und adenoviraler DNA (Janssen) enthalten erstmals den genetischen Code, der unseren Körper veranlasst, ein tödliches Fremdprotein herzustellen, und zwar in der Hoffnung, dass unser Immunsystem nicht nur reagiert und uns schützt, sondern auch eine lebensrettende Immunität gegen SARS-CoV-2 bildet. Heute wissen wir, dass dies die größte Fehleinschätzung der Arzneimittelentwicklung aller Zeiten war. Die Produktion eines fremden Proteins im menschlichen Körper hat sich als Katastrophe erwiesen, wie Polykretis et al. in einem kürzlich erschienenen Artikel zeigen. Hier sind einige der Gründe dafür: 1) jede Zelle, die den Impfstoff aufnimmt, exprimiert das Protein auf der Zelloberfläche, was einen Autoimmunangriff auslöst, 2) die Verteilung im Gewebe scheint weitreichend zu sein und Organe einzubeziehen, bei denen dieser Angriff tödlich sein könnte (Herz, Gehirn, Knochenmark usw.), 3) sowohl das genetische Material als auch das Spike-Protein sind langlebig (Monate bis Jahre), was lange genug ist, um ein Autoimmun-Syndrom zu verursachen, das dauerhaft sein kann.

Polykretis, P.; Donzelli, A.; Lindsay, J.C.; Wiseman, D.; Kyriakopoulos, A.M.; Mörz, M.; Bellavite, P.; Fukushima, M.; Seneff, S.; McCullough, P.A. Autoimmune Entzündungsreaktionen, ausgelöst durch die genetischen Impfstoffe COVID-19 in terminal differenzierten Geweben. Preprints 2023, 2023030140. https://doi.org/10.20944/preprints202303.0140.v1.

Polykretis führt aus: „Eindeutige histologische Beweise aus Biopsien und Autopsien haben gezeigt, dass das aus dem Impfstoff stammende Spike-Protein in endständig differenzierten Geweben synthetisiert wurde (Baumeier et al., 2022; Schwab et al., 2022; Mörz, 2022). Baumeier et al. wiesen das aus dem Impfstoff stammende Spike-Protein in den Kardiomyozyten von 9 von 15 Patienten mit klinischem Verdacht auf Myokarditis nach (die negativ auf SARS-CoV-2 getestet wurden), was beweist, dass das virale Protein im Herzgewebe synthetisiert wurde und auf eine Autoimmunreaktion infolge der Impfung hindeutet (Baumeier et al., 2022). Schwab et al. beschreiben die histopathologischen Befunde aus standardisierten Autopsien, die an 25 Personen durchgeführt wurden, die unerwartet und innerhalb von 20 Tagen nach der Impfung verstorben waren (keine der verstorbenen Personen hatte vor der Impfung eine SARS-CoV-2-Infektion) (Schwab et al., 2022). Beide vorgenannten Studien stützen die Idee, dass die durch die Impfung ausgelöste Herzmuskelentzündung eine Folge der übermäßigen Infiltration von T-Lymphozyten, vorwiegend CD4+ T-Zellen, war, die die Hauptursache für autoimmunologische Herzmuskelschäden sind. Mörz beschrieb die Expression des aus dem Impfstoff stammenden Spike-Proteins im Gehirn und im Herzen eines Patienten, der nach der Impfung mit BNT162b2 eine multifokale nekrotisierende Enzephalitis entwickelte (Mörz, 2022). Die Immunhistochemie zeigte auch die Expression des impfstoffkodierten Spike-Proteins in den vesikulären Keratinozyten und den Endothelzellen in der Dermis (Yamamoto et al., 2022).“

Trotz eines langen Entwicklungswegs, der vom US-Militär DARPA im Rahmen des 2012 angekündigten ADEPT P3-Programms vorangetrieben wurde, wurden genetische Impfstoffe von den Auftragnehmern ohne sorgfältige Berücksichtigung der biologischen Auswirkungen der Autoimmunität schlecht konzipiert. Erschwerend kommt hinzu, dass sie im Rahmen der Operation Warp Speed die klinische Entwicklung am Menschen überstürzt durchlaufen haben und zu weitverbreitet waren: 92 % der US-Bevölkerung wurden laut CDC mindestens einmal geimpft. Infolgedessen ist fast die gesamte US-Bevölkerung von einer subklinischen Manifestation der Autoimmunität bedroht oder betroffen.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.darpa.mil/attachments/ADEPTVignetteFINAL.pdf

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es am besten, die COVID-19-Impfstoffe aus dem Verkehr zu ziehen, wie ich am 7. Dezember 2022 vor dem US-Senat erklärt habe. Die medizinische Gemeinschaft muss die Scherben mit einer riesigen Forschungsanstrengung auf dem Gebiet der Pathophysiologie von Impfstoffverletzungen auflesen, wobei der Schwerpunkt auf der Autoimmunität liegt.

Quellen:

Polykretis, P.; Donzelli, A.; Lindsay, J.C.; Wiseman, D.; Kyriakopoulos, A.M.; Mörz, M.; Bellavite, P.; Fukushima, M.; Seneff, S.; McCullough, P.A. Autoimmune Inflammatory Reactions Triggered by the COVID-19 Genetic Vaccines in Terminally Differentiated Tissues. Preprints 2023, 2023030140. https://doi.org/10.20944/preprints202303.0140.v1.