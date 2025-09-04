Peter Schiff: Gold auf 6.000 Dollar im nächsten Jahr, Dollar-Index auf 70

von Tyler Durden

Ich habe mich an diesem Wochenende mit meinem Freund Peter Schiff zusammengesetzt, um seine Ziele für Goldminen, Gold, den Dollar und die Märkte auf dem Weg zum Ende des Jahres 2025 und Anfang 2026 zu erfahren.

Schiff, der mit seinen Ansichten nie zurückhaltend ist, hat Jahrzehnte damit verbracht, vor Blasen, der Entwertung von Währungen und der Unvermeidbarkeit des Wiederaufstiegs von Gold zu warnen. In diesem Jahr beweist der Markt, dass er außerordentlich Recht hat, denn der börsengehandelte Goldminenfonds hat im bisherigen Jahresverlauf um mehr als 80 % zugelegt. Aber, laut Schiff, steht die Bewegung noch ganz am Anfang.

„Ich glaube, ich war noch nie so optimistisch wie jetzt“, sagte er mir.

„Nicht nur die Fundamentaldaten, die zu meinen Lebzeiten noch nie so gut waren wie bei Gold. Sondern auch die technischen Daten. Schauen Sie sich den Schlusskurs an, den wir gerade im Monats-, Wochen- und Tageschart für Gold und Silber erreicht haben. Schauen Sie sich an, wie die Minenaktien jetzt endlich die Rallye anführen. Die Goldaktien steigen jetzt sogar, wenn der Goldpreis sinkt.

Dieser Refrain – Bergbauunternehmen führen das Metall an – ist immer wieder zu hören. Schiff betont seit Monaten, dass Anleger, die an der sich entwickelnden Hausse teilhaben wollen, sich mit Unternehmen eindecken sollten, die das Metall aus dem Boden holen. „Ich behaupte, dass Gold in der Erde im Vergleich zu Gold über der Erde so billig ist wie nie zuvor“, sagte er. „Vor ein paar Tagen, als ich diesen Bericht veröffentlichte, waren die Goldminenaktien um mehr als 20 % gestiegen, während Gold um etwa 1 % oder 2 % gefallen war. Aber jetzt, am Freitag, hat Gold ein neues Rekordhoch erreicht, und die Goldaktien sind jetzt auf neuen Höchstständen.“

Auf Jahressicht, so Schiff, seien die Zahlen atemberaubend gewesen. „Der GDX ist um 86 % gestiegen. GDXJ ist um 87 % gestiegen. Newmont Mining hat sich in diesem Jahr fast verdoppelt. Er ist ziemlich genau 100 % gestiegen“, sagte er. „Und ich denke, es ist die zweitbeste Aktie im S&P 500 im bisherigen Jahresverlauf. Aber ich denke, dass sie bis zum Jahresende die Nummer eins sein wird. Ich denke, Newmont wird Palantir überholen und das Jahr als die Nummer eins im S&P 500 beenden.“

Schiff macht sich schon lange über die Kurzsichtigkeit der Wall Street lustig, und dies war keine Ausnahme. „Sie stuften Newmont und Barrick bei einem Aktienkurs von 32 $ herab und nannten sie Verkäufe, weil Gold bei 2.000 $ lag. Ich habe meinen Kunden gesagt, dass 2.000 Dollar die Untergrenze sind“, erinnert er sich. „Genauso wie ich sagte, dass 30 $ die Untergrenze für Silber sei. Jetzt sind wir bei 40 Dollar, und 40 Dollar sind meiner Meinung nach immer noch billig, vor allem, wenn Gold bei fast 3.500 Dollar liegt. Vierzig-Dollar-Silber ist billig.“

Die Überzeugung war noch nicht zu Ende. Er vertrat die Ansicht, dass die Minenaktien noch viel mehr Aufwärtspotenzial haben. „Ich denke, dass wir noch einen weiten Weg in diesen Bergbaumärkten vor uns haben – vielleicht mindestens weitere 50 %, vielleicht 100 %,“ sagte Schiff. „Wenn man einen Marktmultiplikator auf Newmont anwendet, sollte sich der Wert von hier an verdoppeln. Aber wenn sich die Goldaktien von hier aus verdoppeln, wird Gold nicht mehr bei 3.500 $ liegen. Es wird viel höher sein als das.“

Wie viel höher? Schiff hat nicht gezuckt. „Vor Jahren, als der Goldpreis bei 1.500 oder 1.900 lag, habe ich gesagt, dass der Goldpreis auf 5.000 steigen wird, und dann hat er seinen Höhepunkt erreicht. Aber 5.000 ist jetzt nicht mein Ziel für Gold. Es ist viel, viel höher als das. Ich weiß nicht, wo – 10.000, 20.000. Gold wird viel höher steigen, weil so viel Zeit verstrichen ist und wir so viele Schulden angehäuft haben.

Auf kürzere Sicht gab er eine klare Prognose ab: „Ich denke, der Goldpreis könnte bis Ende dieses Jahres leicht auf 4.000 steigen. Und vielleicht 6.000 im nächsten Jahr. Wer weiß? Vielleicht auch höher. Aber es liegt noch ein langer Weg vor uns.“

Auch Silber steht im Mittelpunkt seiner optimistischen These. „Ich habe gesagt, dass dreißig die Talsohle für Silber ist, wie zweitausend für Gold. Und jetzt sind wir bei vierzig. Aber vierzig Dollar sind immer noch billig“, betonte er. Zu einem anderen Zeitpunkt prognostizierte er: „Es würde mich nicht überraschen, wenn Silber deutlich über vierzig Dollar pro Unze klettern würde.“

Natürlich wäre kein Gespräch mit Schiff vollständig ohne seine Verachtung für Bitcoin. „Bitcoin ist kein digitales Gold, es ist das Gegenteil von Gold“, sagte er rundheraus. „Wenn Gold weiter steigt, wird Bitcoin sinken. Sehen Sie, Gold hat am Freitag auf einem Rekordhoch geschlossen. Bitcoin liegt 13 % unter seinem Rekordhoch. Bitcoin befindet sich in einer ausgewachsenen Korrektur, vielleicht auf dem Weg zu einem Bärenmarkt, während Gold auf neuen Rekordhöhen steht. Wie qualifiziert das Bitcoin als eine digitale Version von Gold, wenn es nicht wie Gold gehandelt wird?“

Nach Schiffs Berechnungen sind Bitcoins beste Tage im Verhältnis zu Gold bereits vorbei. „Bitcoin liegt im Moment bei 107.000 und Gold bei 3.450, also entspricht Bitcoin 31 Unzen Gold. Der Höchststand war im Jahr 2021 mit 36 Unzen. Sie sprechen also von vier Jahren, als Bitcoin seinen Höchststand in Gold erreichte. Seitdem hat er sich unterdurchschnittlich entwickelt.“ Sein Ausblick war unverblümt: „Wenn Bitcoin wieder unter 75.000 oder vielleicht unter 50.000 fällt, werden die Leute vielleicht irgendwann das Handtuch werfen. Und dann wird er einfach implodieren.“

Wenn seine Aussichten für Kryptowährungen schon düster waren, so war seine Vision für den US-Dollar noch düsterer. Schiff sieht nicht nur eine Korrektur, sondern einen Zusammenbruch. „Ich denke, dass der Dollar-Index, der im Moment bei 97 liegt, bis zum Ende dieses Jahres bei 90 liegen könnte, vielleicht sogar etwas darunter. Und Ende nächsten Jahres, wenn wir zu QE zurückkehren, könnten wir bis auf 70 zurückgehen. Nun, 70 ist ungefähr das Rekordtief von 2008. Aber ich glaube, dass wir diese Marke letztendlich knacken werden. Und ich würde erwarten, dass der Dollar-Index bei 40 oder darunter liegen wird.

Die Auswirkungen sind seiner Meinung nach gewaltig. „Wir stehen am Rande einer großen Krise des Dollars und des Anleihemarktes und der US-Wirtschaft, des Finanzmarktes. Genau wie in den Tagen und Monaten vor der Finanzkrise 2008 hatte niemand eine Ahnung davon. Aber dieses Mal ist es größer – es ist eine Staatsschuldenkrise, eine Währungskrise.

Das bedeutet, dass auch die Aktien in realer Hinsicht leiden werden. „Die US-Aktienkurse sind seit 25 Jahren real gesunken“, sagte er. „Messen Sie den S&P in Gold, und er ist heute niedriger als vor 25 Jahren. Dieser Trend wird sich noch beschleunigen. Selbst wenn der S&P ansteigt, wird er weniger als ein Jahr ansteigen. Es geht also abwärts.“ Bei dem Gedanken an Anleihen schüttelte er den Kopf: „Ich könnte nicht pessimistischer gegenüber US-Anleihen sein. Ich würde jedem davon abraten, nicht nur Staatsanleihen, sondern auch hypothekarisch gesicherte Wertpapiere und Unternehmensanleihen zu besitzen. Man wird einfach umgebracht.“

Für Schiff ist die Marschroute klar. „Gold wird stark steigen und der Dollar wird fallen. Diese Goldaktien – bis zum 31. Dezember 2025 wird die 10-Jahres-Nachlaufrendite von Goldaktien höher sein als die des S&P. Das ist meine Vorhersage. Schauen wir mal.“

Als das Gespräch zu Ende ging, fiel mir auf, wie beständig Schiffs Weltanschauung über die Jahre hinweg geblieben ist. Er hat Gold immer nicht nur als Vermögenswert betrachtet, sondern als den ultimativen Wertanker in einer Welt der Papierversprechen. Der Unterschied heute ist, dass sich die Welt ausnahmsweise in seine Richtung zu bewegen scheint.

„Sehen Sie“, sagte er schließlich, „die Welt wird zum Goldstandard zurückkehren, ob es uns gefällt oder nicht. Denn die Welt muss ihre Währung mit etwas absichern. Sie können sie nicht mit nichts absichern. Gold ist echtes Geld. Und das ist es, worauf das alles hinausläuft.“