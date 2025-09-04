Xi, Putin, Kim: Weltpolitiker streben nach Unsterblichkeit als Transhumane

In einem „Hot Mic“-Moment verrieten Xi, Putin und Kim, dass sie viel mit Thiel, Musk und Gates gemeinsam haben: Sie streben nämlich alle nach Unsterblichkeit. Allesamt gute Kumpel. Wie ich in meinem Buch Die bösen Zwillinge der Technokratie und des Transhumanismus erklärt habe, sind Technokratie und Transhumanismus wie untrennbare siamesische Zwillinge. So strebt diese Achse der Macht dasselbe Ergebnis an wie die größenwahnsinnigen Technokraten in der westlichen Welt, nämlich die wissenschaftliche Diktatur der Technokratie. ⁃ Patrick Wood, Herausgeber.

Der chinesische Präsident Xi Jinping äußerte sich während eines kurzen Gesprächs mit seinen russischen und nordkoreanischen Amtskollegen über die Möglichkeit, dass Menschen 150 Jahre alt werden können – ein seltener Einblick in ein ungeschriebenes Gespräch zwischen drei der prominentesten Staatsmänner der Welt.

Das Gespräch zwischen Xi, Wladimir Putin und Kim Jong Un wurde live aufgezeichnet, als die Staatsoberhäupter das Tiananmen-Tor in Peking betraten, wo sie am Mittwoch an einer Zeremonie zum 80. Jahrestag der Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg teilnahmen. Die Aufnahme wurde zuerst von Nutzern sozialer Medien gemacht, die die Feierlichkeiten rund um Chinas Militärparade verfolgten.

Die Tonaufzeichnung des Gesprächs über Langlebigkeit dauerte weniger als eine Minute, fiel zeitweise aus und enthielt nur Bruchstücke der Interaktion. Das Gespräch wurde aufgenommen, als Xi in Mandarin „in diesen Tagen“ und „70 Jahre alt“ sagte.

Ein Übersetzer, der offenbar Xis Äußerungen wiedergab, war dann auf Russisch zu hören: „Früher wurden die Menschen selten 70 Jahre alt, aber heutzutage ist man mit 70 Jahren immer noch ein Kind.“

In a hot-mic conversation between Chinese President Xi Jinping and Russia’s Vladimir Putin captured by the Chinese-state media broadcaster CCTV prior to yesterday’s celebration and military parade in Beijing, the two leaders can be heard discussing human organ transplants and the… pic.twitter.com/vs7Q2xj0pj — OSINTdefender (@sentdefender) September 3, 2025

Putin antwortete daraufhin, indem er mit den Fingern gestikulierte, während er sprach, in einem Kommentar, der in der Übertragung nicht deutlich zu hören war.

Unsterblichkeit erlangen

Ein Übersetzer übertrug die Worte des russischen Staatschefs auf Mandarin: „Mit der Entwicklung der Biotechnologie können menschliche Organe kontinuierlich transplantiert werden, und die Menschen können immer jünger werden und sogar Unsterblichkeit erlangen.“

Ein separater Übersetzer wiederholte dann auf Koreanisch einen Hinweis auf Organtransplantationen.

Xi sprach dann wieder auf Mandarin, als die Kamera wegschnitt: „Prognosen zufolge besteht in diesem Jahrhundert die Chance, auch 150 Jahre alt zu werden.“

Das Gespräch fand nur wenige Minuten vor Xis Rede zum Gedenken an Chinas Sieg über die japanische Aggression statt, gefolgt von einer aufwendigen Parade neuer Waffen, die die wachsende Macht des Landes demonstrieren sollte. Übersetzer liefen hinter den drei Staatsoberhäuptern, wobei Xi von Putin zu seiner Rechten und Kim zu seiner Linken flankiert wurde.

Alter und Gesundheit waren bei allen drei Staatsoberhäuptern ein Thema, und keiner von ihnen hat einen klaren Nachfolger ernannt. Xi, 72, hat die Amtszeitbeschränkung des Präsidenten aufgehoben und ist für eine mögliche vierte Amtszeit an der Spitze Chinas im Jahr 2027 vorgesehen, während Putin, ebenfalls 72, die Gesetze seines Landes geändert hat, damit er Russland länger regieren kann. Kim, 41, hat seine Tochter mit nach Peking genommen, was zu Spekulationen führte, dass er sie als Nachfolgerin ausbildet.

Dieser Moment stach aus einer hochgradig choreografierten Veranstaltung im Zentrum der Macht in einem Land hervor, das Informationen und die Botschaften, die es nach außen vermitteln will, streng kontrolliert.

Ungeschriebene Interaktionen sind in China selten. Im Jahr 2022 wurde der frühere Parteichef Hu Jintao während der letzten Sitzung der zweimal im Jahrzehnt stattfindenden Umbildung der Führungsriege der Kommunistischen Partei nach der Hälfte der Veranstaltung auf mysteriöse Weise von der Bühne geführt, was damals die Schlagzeilen dominierte. Die offizielle Nachrichtenagentur Xinhua erklärte später, Hu fühle sich unwohl und müsse sich ausruhen.