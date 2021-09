Peter Thiels luxuriöse Weltuntergangsvilla in Neuseeland?

Neuseeland entwickelt sich zum idealen Ort für vermögende Menschen, um einen gesellschaftlichen Zusammenbruch zu überstehen.

Der milliardenschwere Google-Mitbegründer Larry Page hat sich auf Privatinseln auf den Fidschi-Inseln versteckt, um der COVID-19 zu entgehen, und hat vor kurzem im Rahmen einer Kategorie für wohlhabende Investoren eine Aufenthaltsgenehmigung für Neuseeland erhalten.

Lange vor Page behielt Peter Thiel, der Tech-Milliardär und Mitbegründer von PayPal und Palantir, seinen Wohnsitz auf dem Inselstaat im südwestlichen Pazifik und kaufte 2015 ein Anwesen im Wert von 13,5 Millionen Dollar.

Laut CNBC hat Thiel Pläne für den Bau eines in den Hang eingegrabenen Anwesens am Ufer des Lake Wanaka eingereicht.

Architekturzeichnungen der Villa am Hang, die vom Architekten des Olympiastadions in Tokio, Kengo Kuma and Associates, entworfen wurde, zeigen etwas, das fast wie ein stilvoller Weltuntergangsbunker aussieht, mit genügend Wohnfläche für 24 Personen.

Kengo Kuma and Associates sagte, die Villa sei als organische Architektur entworfen worden, die mit der Landschaft verschmilzt“.

„Die sorgfältige Gestaltung und Platzierung der Gebäude in der Landschaft ist durchdacht und erkennt die landschaftliche Umgebung an. Das sympathische Design wird ein begrüntes Dach verwenden, das die gleiche natürliche, rustikale Bepflanzungspalette der Hügel verwendet, in denen sie sich befinden werden“, sagte Jo Fyfe, leitender Planer bei John Edmonds and Associates, der die Umweltauswirkungen des zukünftigen Bauwerks bewertet hat.

Die Idee, dass das südwestliche Inselland im Pazifischen Ozean voller luxuriöser Überlebensbunker ist, florierte in den ersten Tagen der Pandemie, als wir feststellten: „Neuseeland ist zum ‚Weltuntergangsort‘ und zum Pandemie-Fluchtort Nr. 1 für Amerikas Reiche geworden.“

Es ist schwer zu sagen, was Thiel und Page dazu bewogen hat, die größten Bevölkerungszentren der Welt zu meiden und die Staatsbürgerschaft in einem Land mit nur 5 Millionen Einwohnern zu erwerben, aber es scheint der ideale Ort zu sein, um einen zukünftigen gesellschaftlichen Zusammenbruch zu überstehen.

Milliardäre wetten seit langem darauf, dass Neuseeland der sicherste Ort der Welt sein wird, um sich während einer globalen Krise zu verstecken, wie z. B. der aktuellen COVID-Krise, die die Zentralbanken und Regierungen zu einer Kreditaufnahme gezwungen hat, wie sie die Welt noch nie zuvor gesehen hat, und die das geschaffen hat, was manche als Wohlfahrtsstaat bezeichnen. Wenn dieser zusammenbricht, wird das neue Hamptons Neuseeland sein.

… und es sind nicht nur Milliardäre, die außerhalb der USA Schutz suchen. Vermögende Amerikaner mit einem Vermögen von mehr als 2 Millionen Dollar, die ihre Staatsbürgerschaft aufgegeben haben, sind inmitten sozioökonomischer Verzweiflung, politischer Feuerstürme und einer unerbittlichen Viruspandemie, die immer mehr freiheitszerstörende Mandate auslöst, auf dem Vormarsch.

Die Vermögenden beginnen zu verstehen: Sie wollen nicht die letzten sein, die noch da sind, wenn die Party in den USA zu Ende geht.