Pfizer BNT162b2 Impftod: Von der Planung einer Hochzeit bis zur Beerdigung eines 26-jährigen gesunden Klempners

Ende letzten Jahres wurde aus Neuseeland ein weiterer Todesfall eines 26-jährigen Mannes, eines Klempners, gemeldet. Nur wenige Wochen nach der Verabreichung von BNT162b2, dem von Pfizer und BioNTech entwickelten Impfstoff auf mRNA-Basis, starb Rory Nairn an Myokarditis, die als seltene Nebenwirkung im Zusammenhang mit mRNA-Impfstoffen COVID-19 gilt. TrialSite hat darauf hingewiesen, dass „selten“ ein relativer Begriff ist. In einem Land wie den USA, in dem über 200 Millionen Menschen geimpft wurden, kann dies immer noch zu einer beunruhigenden Zahl von Impfschäden und Todesfällen führen. Wurde Nairn jedoch wie üblich über mögliche Nebenwirkungen aufgeklärt? Offenbar war es in der Apotheke, in der der Verstorbene den Impfstoff COVID-19 von Pfizer erhielt, nicht üblich, die Patienten bei der ersten Verabreichung über etwaige Risiken, einschließlich Herzmuskelentzündung, zu informieren, auch wenn die Aufsichtsbehörden solche Warnungen in die Produktetiketten/Faktenblätter aufnehmen und das neuseeländische Gesundheitsministerium erst Ende August eine solche Warnung an die Anbieter herausgegeben hat. Dies geschah nach dem Tod einer Frau, die die Impfung erhalten hatte – auch sie starb an Myokarditis.

Über diesen Todesfall berichtete kürzlich Radio New Zealand (RNZ), ein öffentlich-rechtlicher Radiosender, der auf der Grundlage des Radio New Zealand Act 1995 gegründet wurde.

Die Besitzerin der Apotheke, die die Impfung verabreicht hatte, wurde zwar nicht namentlich genannt, gab aber in einem Interview mit RNZ zu, dass sie von der Warnmeldung des neuseeländischen Gesundheitsministeriums nichts gewusst hatte. Die Apothekenbesitzerin erklärte bei einer Befragung, dass sie, hätte sie von den Warnungen vor Myokarditis und Perikarditis gewusst, ihre Kommunikationsprotokolle für die Patienten geändert hätte. TrialSite hat jedoch berichtet, dass in vielen Industrieländern ein großer Ansturm auf die Impfung herrscht, bei dem häufig jegliche Aufklärung über mögliche Risiken unterbleibt.

Die Besitzerin dieser Apotheke in Kiwi teilte dem Gericht unter Tränen mit, dass die Apotheke ihre Aufklärungspraxis unmittelbar nach dem Tod von Nairn geändert habe.

Gericht erkundigt sich

Ashleigh Wilson, die Lebensgefährtin des Verstorbenen, beauftragte Beatrix Woodhouse, ihren Fall vor Gericht zu vertreten. Bei der Anhörung erklärte die Kiwi-Anwältin der Impfärztin (und Apothekenbesitzerin), dass es nicht ihre Schuld war. Während Wilson ein Bild von Nairn zusammen mit seinem Ehering und einem Kunstwerk im Gerichtssaal ausstellte, berichtete die RNZ von einem Abdruck ihrer gemeinsamen Hände, den die Gerichtsteilnehmer sehen konnten.

Die beiden lernten sich im Alter von 14 Jahren kennen – es war Liebe auf den ersten Blick, und sie verbrachten Jahre miteinander, bevor sie sich trennten. Aber sie kamen wieder zusammen, als Frau Wilson, 21 Jahre alt wurde.

Kurz vor Nairns Tod erklärte Ashleigh Wilson vor dem Gericht in Kiwi:

„Rory und ich erlebten die glücklichste Zeit unseres Lebens. Wir hatten gerade unser Haus gekauft und wollten im März 2022 heiraten und hofften, nach der Hochzeit ein Baby zu bekommen.“ Sie fuhr fort: „Ich ging von der Planung einer Hochzeit zu einer Beerdigung über.“

Während der gerichtlichen Untersuchung teilte Brett Nairn, der Vater von Nairn, mit, dass er sich an die Krankheit seines Sohnes nach der Impfung erinnert. Es stellte sich heraus, dass der Vater seinen Sohn Rory über die mit den mRNA-Impfungen verbundenen Risiken aufgeklärt hatte.

Im Rahmen der gerichtlichen Untersuchung werden auch andere Zeugen des Gesundheitsministeriums und anderer Gruppen vernommen, darunter die Pathologin Dr. Noelyn Hung.

Mandate als Ursache?

Wie sich herausstellte, hatte der gesunde junge Mann wenig Interesse daran, sich impfen zu lassen. Aber er war sich der Folgen bewusst, die es in Neuseeland haben würde, wenn er sich nicht impfen ließe. Wie die RNZ berichtet, würden die Freiheiten und Möglichkeiten des jungen Paares aufgrund des repressiven, von oben verordneten Vorgehens der neuseeländischen Regierung gegen die Pandemie eingeschränkt. Die fehlende Impfung würde sich sogar auf seine Hochzeit auswirken. Daher entschloss er sich zu diesem Schritt und ließ sich am 5. November 2021 in einer begehbaren Impfklinik erstmals mit BNT162b2 impfen. Seine Freundin, Frau Wilson, sagte dem Gericht jedoch, dies sei „das Schlimmste in unserem Leben“.

Der Vorfall

Nach der Impfung berichtete Nairn seiner Freundin von „Herzflattern“ am Abend, dachte aber, dass dies nur mit Stress aufgrund der bevorstehenden Hochzeit zusammenhängt. Doch am 17. November wachte er mit starken Beschwerden in der Brust auf und willigte schließlich auf Drängen von Frau Wilson ein, einen Arzt aufzusuchen. Später ging es ihm noch schlechter, und Ashleigh flehte ihn an, ins Krankenhaus zu gehen.

Als er im Badezimmer zusammenbrach, kam der Rettungsdienst, aber tragischerweise konnten sie ihn nicht wiederbeleben. Wilson fand auf dem Screenshot von Nairns Telefon detaillierte Angaben zu den Risiken einer Myokarditis nach der COVID-19-Impfung.

Nach einer Analyse des neuseeländischen COVID-19 Vaccine Independent Safety Monitoring Board wurde festgestellt, dass die Ursache wahrscheinlich der mRNA-Impfstoff war.

Kommentar

Myokarditis und Perikarditis sind zwar selten, treten aber dennoch auf, und angesichts der großen Zahl von Impfungen sind einige Todesfälle wahrscheinlich auf die Impfstoffe zurückzuführen. Derzeit berichtet das United States Vaccine Serious Adverse Event Reporting System (VAERS), dass 608 Millionen Dosen des COVID-19-Impfstoffs verabreicht wurden, und in VAERS wurden 16.144 vorläufige Berichte über Todesfälle (.0027%) im Kontext der Personen, die den COVID-19-Impfstoff erhalten haben, gemeldet. Die Behörden weisen jedoch darauf hin, dass es für die meisten dieser Fälle keinen eindeutigen Beweis für einen Zusammenhang mit den Impfstoffen gibt. TrialSite berichtet stellenweise über Todesfälle durch die Impfstoffe: Für die Angehörigen ist es schwierig, eine angemessene Entschädigung zu erhalten.

TrialSite berichtet weiterhin über die Bemühungen von Impfstoff-Patientengruppen wie React19, die sich für COVID-19-Impfgeschädigte einsetzen. Diese Gruppen benötigen Unterstützung – siehe den Link.