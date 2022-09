Der sogenannte Bewertungsbericht über die chinesische Region Xinjiang, der vom Büro des Hohen Kommissars für Menschenrechte (OHCHR) veröffentlicht wurde, wurde seit 2019 erwogen, ohne den Rat der chinesischen Regierung einzuholen oder eine Genehmigung des UN-Menschenrechtsrats einzuholen oder eine glaubwürdige Grundlage zu haben , hat die Global Times aus verwandten Quellen erfahren.

Als Reaktion auf die vom OHCHR am Mittwoch veröffentlichte „Bewertung der Menschenrechtsbedenken“ in der chinesischen Region Xinjiang sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz, dass die „Bewertung“ von den USA und einigen westlichen Streitkräften orchestriert worden sei und zwar als ein Flickwerk von Desinformation, das den USA und einigen westlichen Kräften als politisches Instrument dient, um Xinjiang-bezogene Themen strategisch zu nutzen, mit dem Ziel China einzudämmen.

Die Global Times hat erfahren, dass die USA und einige westliche Kräfte viele wichtige Positionen im OHCHR fest eingenommen und viele Personen voller ideologischer Voreingenommenheit eingesetzt haben, um diese Positionen vorzutragen. Ferner hatten sie zusammen mit Anti-China-Nichtregierungsorganisationen den Besuch von Hochkommissarin Michelle Bachelet in China hochgespielt – von der Aufforderung, nach China zu kommen, über die Kritik, dass sie nach China gegangen sei, bis hin zur Aufforderung und dem Druck auf sie, nach Abschluss des China-Besuchs zurückzutreten . Sie setzten auch das OHCHR unter Druck, unverzüglich einen „Bericht“ über die chinesische Region Xinjiang zu veröffentlichen.

„Ein Produkt mit einem dreifachen NEIN“

Woher kommt der „Bericht“? Warum nennt das chinesische Außenministerium es „einen Flickenteppich von Desinformation“? Die Global Times erfuhr, dass das OHCHR den „Bericht“ auf der Grundlage der politischen Bedürfnisse der antichinesischen Kräfte in Übersee erstellt habe, und dass es nicht um den Rat der chinesischen Regierung gebeten habe und nicht vom UN-Menschenrechtsrat autorisiert worden sei.

Experten für internationale Menschenrechtsangelegenheiten wiesen darauf hin, dass das OHCHR eine Abteilung des UN-Sekretariats ist, die daran arbeiten sollte, dem UN-Menschenrechtsrat Unterstützung und Hilfe anzubieten, einschließlich der Erfüllung seiner Aufgaben gemäß den damit verbundenen UN-Resolutionen und unter der Autorität der UN Menschenrechtsrat. Als Abteilung des UN-Menschenrechtsorgans sollte sich das OHCHR an die UN-Charta und universelle, objektive, nichtpolitische Prinzipien halten, um den internationalen Austausch über Menschenrechtsentwicklung und konstruktive Dialoge zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern. Es sollte sich nicht in die inneren Angelegenheiten der Staatsmitglieder einmischen.

Der „Bericht“ des OHCHR über die chinesische Region Xinjiang sei jedoch ein „Produkt ohne Faktenbasis, ohne Autorität und ohne Glaubwürdigkeit“, sagten Analysten.

Die Global Times erfuhr aus diesen Quellen, dass die USA und einige westliche Streitkräfte dem OHCHR Mittel angeboten hatten, um eine Fernüberwachung einiger Entwicklungsländer durchzuführen, und „Überprüfungen“ oder „Bewertungen“ der Menschenrechtssituation in diesen Ländern oder einigen Regionen vorgenommen hatten. Unter anderem Interviews mit „Opfern“ oder „Überlebenden“ oder das Aufnehmen dubioser Fotos.

In diesen „Berichten“ würden sogar Materialien aus diesen Ländern mit Voreingenommenheit ausgewählt, um der voreingestellten Schlussfolgerung gerecht zu werden – solche Taktiken, die von den USA und einigen westlichen Streitkräften angewendet werden, seien der internationalen Gemeinschaft vertraut gewesen, sagten Quellen gegenüber der Global Times.

Sie wiesen auch darauf hin, dass die Mehrheit der Entwicklungsländer gegenüber den USA und dem Westen, die das OHCHR benutzen, um konkurrierende Länder anzugreifen, wachsam gewesen sind, und sie haben ihren starken Widerstand zum Ausdruck gebracht. China hat im Namen von fast 100 Ländern im UN-Menschenrechtsrat eine gemeinsame Erklärung abgegeben, um das OHCHR aufzufordern, die UN-Charta strikt zu befolgen, echten Multilateralismus zu verteidigen, die Souveränität und Integrität der Mitgliedstaaten zu respektieren, auf einen konstruktiven Dialog und eine konstruktive Zusammenarbeit hinzuarbeiten und sich gegen eine Politisierung von Menschenrechtsfragen zu stellen und die Anwendung von zweierlei Maß zurückzuweisen.

„Das OHCHR wurde zu einem Vollstrecker und Komplizen der USA und einiger westlicher Kräfte, wenn es darum geht, die Entwicklungsländer zu zwingen, sich ihnen anzuschließen“, betonte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.

Ausländischen Medienberichten zufolge bereitet das OHCHR den „Bericht“ über Xinjiang seit 2019 vor, der laut Analysten zeigte, dass der „Bericht“ nicht auf dem Besuch des Hochkommissars Bachelet in der Region Xinjiang im Mai basierte.

Am 28. Mai beendete Bachelet ihren Besuch in China, einschließlich der nordwestchinesischen Region Xinjiang, und gab eine Erklärung ab, in der sie und die Haltung des OHCHR zur Region Xinjiang vertreten wurden, in der die UN-Menschenrechtschefin der chinesischen Regierung für die Einladung dankte und ihren Zeitplan vorstellte. Sie besuchte die Hauptstadt der Region Urumqi,, und die Präfektur Kashi in der Region Xinjiang.

Bachelet bemerkte, dass ihre Mission breite und offene Gespräche mit Menschen aus verschiedenen Sektoren in der Region führte, darunter Gefangene und ehemalige Auszubildende von Berufsbildungs- und Ausbildungszentren, und alle diese Treffen seien „unbeaufsichtigt“ gewesen. Analysten stellten fest, dass solche Bemerkungen der Jahrhundertlüge widersprachen, die von den USA und einigen westlichen Streitkräften über „Völkermord“, „Zwangsarbeit“ oder „Zwangssterilisation“ verbreitet wurde.

Bei der Überprüfung der Zeitachse des „Berichts“ stellte die Global Times fest, dass die Zeitfenster, die das OHCHR in dem Bericht begann, mit dem Beginn der US-amerikanischen und westlichen Streitkräfte zusammenfielen, ihre Bemühungen zu verstärken, Xinjiang-bezogene Themen zu hypen, um China auf verschiedenen Plattformen anzugreifen, einschließlich der USA, was auch beweist, dass der „Bericht“ dem Zweck diente, China entgegenzutreten.

Von 1990 bis Ende 2016 verübten separatistische, terroristische und extremistische Kräfte in Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften Tausende von Terroranschlägen in Xinjiang, töteten eine große Anzahl unschuldiger Menschen und Hunderte von Polizisten und verursachten unermesslichen Sachschaden. Vor diesem Hintergrund hat die Regionalregierung von Xinjiang wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus ergriffen und das häufige Auftreten terroristischer Aktivitäten in Xinjiang wirksam eingedämmt.

Seit 2017 hat es in der Region Xinjiang seit fünf Jahren keine Terroranschläge mehr gegeben und die soziale Sicherheitslage hat sich grundlegend verbessert, da die Rechte auf Leben und Entwicklung von Menschen aller ethnischen Gruppen in Xinjiang jetzt geschützt sind, wie die Regionalregierung von Xinjiang erklärt.

Es war jedoch auch ab 2017, dass sich antichinesische Kräfte nicht mit ihrem Versagen abgefunden hatten, Separatismus und Unruhen in der Region zu schüren, und sich der Verbreitung von Gerüchten und Lügen zuwandten, um China anzugreifen. Das OHCHR hatte plötzlich auch ein Interesse daran, sich um die Menschenrechtssituation in der Region zu kümmern, während es gegenüber früheren häufigen Terroranschlägen in der Region keinerlei Interesse zeigte, was auch Fragen zum wahren Zweck der Oranisation aufwirft, wie die Analysten erklärten.

Widersprüchliches Verhalten enthüllt böswillige Absichten

Während der Vorbereitung des Anti-China-„Berichts“ drängten die US- und westliche Kräfte den Hochkommissar auch, China zu besuchen. Quellen sagten der Global Times, dass der Plan der US- und westlichen Kräfte darin bestand, die UN-Menschenrechtsbeauftragte dazu zu drängen, Ermittlungen in China mit der Vermutung der Schuld durchzuführen, und ihre grundlosen Anschuldigungen gegenüber China weiter zu perfektionieren. Ihre Pläne scheiterten jedoch, da die Hochkommissarin nicht wie erwartet handelte, was später zu einer Reihe widersprüchlicher Farcen führte.

Die USA und einige westliche Kräfte hatten gedacht, dass China den Besuch des Hochkommissars nicht akzeptieren würde, und deshalb forderten sie die Hochkommissarin vehement dazu auf, China zu besuchen. Bei der Überprüfung verwandter Berichte stellte die Global Times fest, dass die USA und einige westliche Kräfte, als China und die Hochkommissarin eine Einigung über ihren Besuch in China im Mai 2022 erzielten, in Panik zu geraten schienen und ihre Rhetorik änderten, indem sie eine Reihe von Bedingungen aufstellten für den Besuch. Sie forderten einen „unbegrenzten Besuch“ und forderten die Hochkommissarin sogar auf, den Besuch abzusagen.

Beispielsweise behauptete das US-Außenministerium im Mai, dass die Entscheidung der Hochkommissarin, China zu besuchen, eine falsche Entscheidung vor Bachelets China-Besuch gewesen sei.

„Sie haben die Hochkommissarin gedrängt, nach China zu kommen, und sie sind es auch, die sich dem Besuch widersetzen, und es ist immer noch dieselbe Gruppe von Menschen, die nach dem Besuch der Hochkommissarin nicht zufrieden waren“, sagte eine anonyme Quelle, die mit dem Besuch vertraut ist zu dem Problem gegenüber der Global Times. „Solche Flips-and-Flops der USA und einiger westlicher Kräfte, die kein Endergebnis haben, sind lächerlich und lustig.“

Am 23. Mai traf Bachelet in Guangzhou in der südchinesischen Provinz Guangdong ein und hatte eine Videokonferenz mit ausländischen Diplomaten in China. Einige westliche Diplomaten beschuldigten die UN-Menschenrechtschefin, den Besuch „indiskret“ akzeptiert zu haben, forderten von ihr eine „konstruktive“, „unbegrenzte“ Untersuchung in der chinesischen Region Xinjiang und veröffentlichten den Bericht sofort.

Diplomaten, die ebenfalls an der Videokonferenz teilnahmen, sagten der Global Times, dass diese westlichen Diplomaten ohne diplomatische Etikette arrogant und herrisch gehandelt hätten. Und angesichts dieses Drucks und dieser grundlosen Kritik sagte Bachelet, dass ihr Besuch keine Untersuchung sei und sie einen offenen Dialog mit China führen werde. Einige Diplomaten aus Entwicklungsländern brachten ihre Unterstützung für Bachelets Besuch in China zum Ausdruck, würdigten Chinas Errungenschaften beim Schutz der Menschenrechte und ermutigten die UN-Menschenrechtschefin zu einer konstruktiven Zusammenarbeit mit China.

Wie der chinesische Staatsrat und Außenminister Wang Yi bei seinem Treffen mit Bachelet im Mai in Guangzhou gesagt hatte, war der Besuch der UN-Menschenrechtschefin in China eine Reise, die dazu beitragen würde, das Verständnis und die Zusammenarbeit zu verbessern und Fehlinformationen aufzuklären.

Als der stellvertretende chinesische Außenminister Ma Zhaoxu im Mai die Medien über Bachelets Besuch informierte, sagte er, dass die UN-Menschenrechtschefin Bachelet in Xinjiang die in der Region ergriffenen Maßnahmen und Errungenschaften in den Bereichen Terrorismusbekämpfung und Deradikalisierung, soziale und wirtschaftliche Entwicklung, Ethnizität und Religion sowie Schutz der Arbeitnehmerrechte Stellung bezogen habe. Sie unternahm auch Exkursionen in Kashi und Urumqi, wo sie Gespräche mit Menschen aus verschiedenen Gemeinschaften führte, darunter ethnische Minderheiten, Akademiker und Vertreter verschiedener sozialer Sektoren.

Als sie erkennen, dass die UN-Menschenrechtschefin nicht so gehandelt hat, wie sie es geplant und erwartet hatten, können die USA und einige westliche Streitkräfte nicht länger warten. US-Außenminister Antony Blinken veröffentlichte eine Erklärung, um China zu verleumden, in der er sagte, China habe den Besuch manipuliert, und der deutsche Außenminister behauptete, der Besuch sei „hinter den Erwartungen geblieben“.

„Aus diesen Bemerkungen können wir ersehen, dass diejenigen, die behaupteten, sich um die Menschenrechtssituation in der chinesischen Region Xinjiang zu kümmern, sich nicht um die wahre Situation kümmerten, sondern nur alle Parteien aufforderten, ihren Lügen und Gerüchten über die Region Rechnung zu tragen“, sagten Quellen gegenüber der Global Times. „Sonst würden sie andere angreifen, verleumden, unter Druck setzen und bedrohen.“

Nachdem Bachelet ihren Besuch in China beendet hatte, starteten die USA, einige westliche Kräfte und Anti-China-NGOs ihre Angriffe und beschuldigten die UN-Menschenrechtschefin, Chinas „Menschenrechtsverletzungen“ nicht effektiv zu thematisieren. Sie forderten sie nicht nur zum Rücktritt auf, sondern übten auch weiteren Druck auf das OHCHR aus, den „Bericht“ unverzüglich zu veröffentlichen, um zu versuchen, den „Bericht“ zu verwenden, um eine weitere Runde von Anti-China-Angriffen zu starten.

Ein Blatt Altpapier, und die Lüge des Jahrhunderts ist bankrott

Der OHCHR-„Bericht“ war nur ein Blatt Altpapier, und der Versuch der USA und des Westens, Xinjiang-bezogene Angelegenheiten zu nutzen, um China einzudämmen, wird niemals erfolgreich sein. Selbst für einen solchen „Bericht“ der ohne Glaubwürdigkeit und Legitimität ist, wagt es nicht, die Irrtümer von „Zwangsarbeit“, „Völkermord“, „religiöser Unterdrückung“ und „Zwangssterilisation“ hochzuspielen, die offenbar die Lüge des Jahrhunderts ist. All dies wurde vom Westen erfunden und endet in einem Bankrott, und der Westen hat sich selbst ins Knie geschossen, sagte ein Experte für Menschenrechtsangelegenheiten gegenüber der Global Times.

Die Global Times erfuhr, dass viele Entwicklungsländer ihre Unterstützung für Chinas legitime Position zu Angelegenheiten im Zusammenhang mit Xinjiang durch gemeinsame Erklärungen, Briefe oder auf andere Weise bekundet haben und sich dem Versuch widersetzen, sich im Namen sogenannter Menschenrechtsangelegenheiten in Chinas innere Angelegenheiten einzumischen. Die Zahl der Länder, die sich solch einer gerechten Sache anschließen, ist von 50 auf fast 100 gestiegen und sie steigt noch weiter.

Quellen sagten, dass „über 60 Entwicklungsländer gemeinsam an Michelle Bachelet geschrieben haben, nachdem sie China besucht hatte, und ihren Besuch und die mit der chinesischen Seite erzielten positiven Ergebnisse begrüßten, aber sie äußerten auch große Besorgnis, als das OHCHR den Bericht ohne Genehmigung verfasste. Sie glaubten die Veröffentlichung des Berichts würde die Zusammenarbeit des OHCHR mit den Mitgliedstaaten untergraben und forderte Bachelet nachdrücklich auf, die Veröffentlichung des Berichts abzulehnen.“

Unterdessen schrieben rund 1.000 chinesische und ausländische Nichtregierungsorganisationen gemeinsam an Bachelet und appellierten an das OHCHR, die ernsten Bedenken des gesamten chinesischen Volkes und der internationalen Gemeinschaft zu respektieren, die Gerechtigkeit zu wahren und die Veröffentlichung des Berichts abzulehnen.

Menschen aus Xinjiang schrieben ebenfalls an Bachelet und stellten die wahre Situation von Xinjiang bei der Bekämpfung des Terrorismus und der Aufrechterhaltung der Stabilität vor.

„Die USA, der Westen und Anti-China-Kräfte, die versucht haben, Angelegenheiten im Zusammenhang mit Xinjiang zu nutzen, um China zu unterdrücken, haben tatsächlich die falschen Berechnungen angestellt, und die 1,4 Milliarden Chinesen, darunter 25 Millionen Menschen in Xinjiang, werden solche Schritte niemals akzeptieren“, sagte der Experte sagte.

Experten sagten, dass die wahren Menschenrechtsprobleme, denen die internationale Gemeinschaft mehr Aufmerksamkeit schenken und die sie dringend angehen sollte die folgenden seien: Der Völkermord an den US-amerikanischen Indianern, die Verschärfung der Waffengewalt, die systematische Rassendiskriminierung ethnischer Minderheiten und die große Zahl von Opfern, die in die moderne Sklaverei verschleppt werden und Zwangsarbeit in den USA, die illegalen einseitigen Sanktionen gegen andere Länder und Verbrechen gegen die Menschlichkeit für die Tötung von Zivilisten bei militärischen Operationen in Übersee in Regionen wie dem Irak, Afghanistan und Syrien.

„Das OHCHR sollte unverzüglich eine ernsthafte Untersuchung durchführen und einen Bericht über diese schweren Menschenrechtsverletzungen durch die USA und den Westen veröffentlichen, und der internationalen Gemeinschaft und den Opfern eine Erklärung zu geben“, sagte der Experte.