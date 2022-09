Es entwickelt sich ein neues System internationaler Beziehungen, das zu begrüßen ist

Eine der interessantesten Entwicklungen der letzten Jahre ist der Rückgang der politischen und wirtschaftlichen Bedeutung Europas. Dieser Trend lässt sich bis in die 1960er-Jahre zurückverfolgen, als die europäischen Mächte gezwungen waren, ihre Kolonialbesitzungen in Afrika, Asien und Lateinamerika aufzugeben. Am deutlichsten war dies bei Großbritannien und Frankreich, die zusammen eine Vielzahl von Nationen kontrollierten, die nach und nach ihre Unabhängigkeit erlangten. Dieser Übergang verlief nicht immer reibungslos, da die ehemaligen Kolonialmächte darum kämpften, ihren Einfluss zu bewahren.

Dem relativen Niedergang Frankreichs und des Vereinigten Königreichs stand ein weltweiter Aufstieg der Vereinigten Staaten gegenüber. Der Aufstieg der Vereinigten Staaten markierte eine Reihe erbitterter Kriege, da die ehemaligen Kolonialstaaten um ihre Unabhängigkeit kämpften, während die Vereinigten Staaten gleichzeitig versuchten, ihren Einfluss in der Welt auszuweiten. Besonders ausgeprägt war dies in der Karibik, in Südamerika und in Asien, wobei letzteres durch einen besonders grausamen Krieg in den Indochina-Staaten Kambodscha, Laos und Vietnam gekennzeichnet war.

Weit über eine Million ihrer Bürger starben durch die Hand der Amerikaner, die im Wesentlichen versuchten, den früheren französischen und britischen Einfluss in ihren Ländern zu ersetzen. Dasselbe gilt für die Karibik und Südamerika, die die Amerikaner als ihren legitimen Einflussbereich anstrebten, ganz im Sinne ihres ehemaligen Präsidenten Munroe. Er gab der berüchtigten Monroe-Doktrin seinen Namen, die im Wesentlichen eine Lizenz war, die die Amerikaner sich selbst erteilten, um über alle Nationen in der Region des ehemaligen Lateinamerikas zu herrschen.

Dies wurde nie deutlicher als im Falle Kubas. Nach dem Sturz des Diktators Batista durch die Castro-Regierung führten die Vereinigten Staaten einen regelrechten Krieg gegen diese kleine Nation. Trotz ihrer langjährigen Abneigung gegen die kubanische Regierung haben sich die Amerikaner geweigert, ihren Stützpunkt in Guantanamo Bay aufzugeben. Die fortgesetzte Besetzung dieses Stützpunktes gegen den eindeutigen Willen der verschiedenen kubanischen Regierungen ist eines der eklatantesten kolonialen Unternehmen der Welt.

Die Gleichgültigkeit der Vereinigten Staaten gegenüber den Wünschen der lokalen Bevölkerung ist nicht auf Kuba beschränkt. Zu Beginn dieses Jahrhunderts marschierten die Vereinigten Staaten in den Irak ein, mit der offenkundig falschen Behauptung, der Irak besitze Massenvernichtungswaffen, die gegen seine Nachbarn eingesetzt werden sollten. Die Behauptung wurde schnell als Lüge entlarvt, aber jetzt, 20 Jahre später, halten die amerikanischen Streitkräfte das Land immer noch besetzt und weigern sich, es zu verlassen.

Ähnlich verhält es sich mit Iraks Nachbarland Syrien, das 2015 ebenfalls Opfer einer amerikanischen Invasion wurde. Auch dort weigerten sich die Amerikaner, das Land zu verlassen. Die eklatante Rechtswidrigkeit der Besetzung wird im Falle Syriens durch den offenen Diebstahl syrischen Öls noch verstärkt. Ohne die russische Intervention in Syrien im Jahr 2015 hätten die Amerikaner die rechtmäßige Regierung des Landes einfach gestürzt und durch eine Regierung ersetzt, die ihren Ambitionen, die Region zu kontrollieren, sehr viel näher gekommen wäre.

Die Unabhängigkeit Syriens wird außerdem durch zahlreiche Luftangriffe des israelischen Regimes bedroht, ein Akt eklatanter Rechtswidrigkeit, der von den Amerikanern mit keinem Wort kritisiert wurde. Wäre die russische Präsenz in Syrien nicht, würden die israelischen Angriffe zweifellos umfangreicher ausfallen und eindeutig auf einen Regierungswechsel in diesem Land abzielen.

Es gibt jedoch deutliche Anzeichen dafür, dass die uneingeschränkte Herrschaft der Amerikaner sich dem Ende zuneigt. Am deutlichsten zeigt sich dies an der Entstehung mehrerer internationaler Organisationen, in denen die Nationen China und Russland eine zentrale Rolle spielen. Eine davon ist die Fünf-Nationen-Gruppe Brasilien, China, Indien, Russland und Südafrika, die in den letzten Monaten Beitrittsanträge von einer Vielzahl von Nationen erhalten hat, darunter interessanterweise auch von Saudi-Arabien und der Türkei.

Die Position der Türken ist vielleicht die interessanteste. Die Türkei ist Mitglied der NATO, und wenn etwas in dieser Welt sicher ist, dann ist es die Antipathie der NATO-Staaten gegenüber jeglichem Streben Russlands und Chinas nach größerer Unabhängigkeit vom westlichen Einfluss. Beide Nationen stehen im Mittelpunkt mehrerer internationaler Organisationen, die, wenn sie etwas gemeinsam haben, eine stärkere Zusammenarbeit untereinander anstreben und sich damit von den Fesseln befreien, die ihnen durch die westliche Vorherrschaft über ältere Systeme der nationalen Kontrolle und des Einflusses angelegt wurden.

Der europäische und amerikanische Einfluss, der die internationalen Beziehungen so lange beherrscht hat, zeigt endlich deutliche Anzeichen für einen Rückgang. Im Falle Europas wurde dieser Niedergang durch eine Reihe von Maßnahmen beschleunigt, die eindeutig gegen die nationalen Interessen gerichtet sind. Dazu gehören vorwiegend die unverhohlene Antipathie gegenüber Russland und verschiedene Drohungen, die Abhängigkeit von russischen Energiequellen zu verringern.

Dies ist ein klassisches Beispiel für politische Blindheit, die politische Schritte diktiert, die eindeutig gegen die eigenen nationalen Interessen gerichtet sind. Die von Ursula von der Leyen an den Tag gelegte Antipathie gegenüber Russland ist ein klassisches Beispiel dafür, dass blinde Vorurteile einen Prozess beeinflussen, der eigentlich ein rationaler Entscheidungsprozess sein sollte. Zum Glück für ihre Bürger zeigen einige Länder ein gewisses Maß an Widerstand gegen diese offenkundig selbstmörderische Politik, wofür Ungarn das beste Beispiel ist.

Die Frustration der Europäer über das Scheitern ihrer Politik wird noch dadurch verstärkt, dass die Russen äußerst gleichgültig zu sein scheinen. So haben sie unter anderem ihre Energielieferungen an Europa problemlos durch verstärkte Verkäufe u. a. an China und Indien ersetzt. Die Ironie dieser Situation besteht zum Teil darin, dass die Chinesen ihrerseits einen Teil des russischen Öls an die Europäer zurückverkaufen.

Obwohl die Vereinigten Staaten jahrelang versucht haben, Indien zu umwerben, um die seit Langem bestehenden engen Beziehungen zu Russland zu brechen, scheinen die Beziehungen zwischen Indien und Russland im Laufe der Zeit immer enger zu werden. Dasselbe gilt für die Beziehungen zwischen Russland und China, die ebenfalls den eklatanten Bemühungen der Vereinigten Staaten widerstanden haben, einen Riss zwischen den beiden Nationen zu verursachen.

Stattdessen werden die Beziehungen von Tag zu Tag stärker, was sich insbesondere darin zeigt, dass beide Nationen zusammenarbeiten, um die Beziehungen zu den Entwicklungsländern der Welt enger zu gestalten. Letztere, die bei weitem größte Gruppe von Nationen, hat eindeutig genug von der jahrzehntelangen Tyrannei der Vereinigten Staaten und ist dabei, neue Beziehungen zu knüpfen. Trotz der immer verzweifelteren Versuche der Amerikaner, Chinas Beziehungen zu den Entwicklungsländern als ausbeuterisch darzustellen, ist es in Wahrheit so, dass diese Beziehungen auf einer anderen Ebene stattfinden als die ausbeuterische Kolonialzeit.

Was wir heute erleben, ist das Entstehen eines völlig anderen Regierungssystems. Es hat nichts mit den alten Ausbeutungsmethoden der Kolonialzeit zu tun. Als solches ist es zu begrüßen, und es sollte alles getan werden, um es weiter zu fördern.

Von James O’Neill: Er ist ein in Australien lebender ehemaliger Rechtsanwalt, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.