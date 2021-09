Pfizer gibt zu, dass Israel das große COVID-19-Impfstoff-Experiment ist

mercola.com

Pfizer gibt zu, dass es Israel als einzigartiges „Labor“ zur Bewertung der Auswirkungen von COVID behandelt. Was auch immer in Israel passiert, so kann man zuverlässig erwarten, dass genau dasselbe Monate später auch anderswo passiert.

Pfizer hat eine Exklusivitätsvereinbarung mit dem israelischen Gesundheitsministerium geschlossen, so dass nur die COVID-Spritze von Pfizer erhältlich ist. Die Pfizer-Spritze birgt ein höheres Risiko für Herzentzündungen bei jungen Männern als einige der anderen COVID-Spritzen, aber die israelischen Jugendlichen haben keine andere Wahl, als sich die gefährlichste Spritze zu geben

Die Wirksamkeit der Impfung von Pfizer sank von 95 % im Dezember 2020 auf 39 % Ende Juli, als der Delta-Stamm in Israel die Oberhand gewann. Als Reaktion auf das offensichtliche Versagen des Impfstoffs begann Israel Ende Juli 2021 mit der Ausgabe von dritten Auffrischungsimpfungen.

Das Versagen des Impfstoffs zeigt sich auch in israelischen Daten, die belegen, dass vollständig Geimpfte ein höheres Risiko für schwere Erkrankungen haben, wenn sie sich mit SARS-CoV-2 oder einer seiner Varianten infizieren, als Ungeimpfte, und dass sie inzwischen den Großteil der COVID-bedingten Krankenhauseinweisungen und Todesfälle ausmachen

Die natürliche Immunität ist dem Schutz durch die COVID-Impfung weit überlegen, denn wenn Sie sich von der Infektion erholen, bildet Ihr Körper Antikörper gegen alle fünf Proteine des Virus sowie T-Gedächtniszellen, die auch dann noch vorhanden sind, wenn die Antikörperspiegel abnehmen.

Laut einem aktuellen israelischen Nachrichtenbericht, den ich am 13. September 2021 auf Twitter1 gepostet habe, gibt Pfizer zu, dass es Israel als einzigartiges „Labor“ behandelt, um die Auswirkungen der COVID-Impfung zu bewerten. Was auch immer in Israel passiert, so kann man zuverlässig erwarten werden, dass genau dasselbe einige Monate später auch überall sonst passiert.

Mit anderen Worten, die israelische Bevölkerung ist eine einzige riesige Testgruppe – leider ohne Kontrollgruppe – und wie die Nachrichtensprecher anmerkten, hätten die Menschen eigentlich darüber informiert werden müssen, dass sie Teil eines der größten medizinischen Experimente in der Geschichte der Menschheit sind.

Pfizer hat mit dem israelischen Gesundheitsministerium eine Exklusivitätsvereinbarung geschlossen, so dass nur die COVID-Spritze von Pfizer erhältlich ist. Wie die Nachrichtensprecherin anmerkte, wissen wir jetzt, dass die Pfizer-Spritze bei jungen Männern ein höheres Risiko für Herzentzündungen birgt als einige der anderen COVID-Spritzen, aber die israelischen Jugendlichen haben keine andere Wahl, als sich die gefährlichste Spritze geben zu lassen.

Israel führt Booster-Impfungen ein

Israel war eines der ersten Länder, das drakonische Impfvorschriften einführte, obwohl die Impfung von Pfizer völlig experimentell war. Israelis durften bestimmte Orte wie Restaurants, Fitnessstudios, Schwimmbäder und Hotels ohne Impfausweis nicht betreten.

Dies hat dazu geführt, dass Israel heute eine der höchsten Impfraten der Welt hat. Bis Mitte September 2021 waren fast 14,6 Millionen Dosen verabreicht worden.2 Bei zwei Dosen würde das eine Impfrate von 80,5 % ergeben. Wahrscheinlich liegt sie etwas darunter, denn Israel hat Ende Juli 2021 mit der Ausgabe von dritten Auffrischungsimpfungen begonnen.3

Die erste Gruppe, die sich für eine dritte Impfung qualifizierte, waren Senioren über 60 Jahre. Weniger als drei Wochen später wurde die Anspruchsberechtigung auf Personen über 40 Jahre sowie auf Schwangere, Lehrer und Beschäftigte im Gesundheitswesen ausgeweitet, auch wenn sie jünger als 40 Jahre sind. Bis Ende August 2021 wurden Auffrischungsimpfungen für alle zuvor geimpften Personen bis hinunter zum Alter von 12 Jahren angeboten.4

In der zweiten Septemberwoche 2021, als schätzungsweise 2,8 Millionen Israelis eine dritte Dosis erhalten hatten, wurde bereits eine mögliche vierte Dosis vorbereitet.5

Der Generaldirektor des Gesundheitsministeriums, Nachman Ash, sagte gegenüber „Radio 103FM“, dass man noch nicht wisse, wann eine vierte Dosis erforderlich sein könnte6, aber es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Auffrischungen nicht fortgesetzt werden. Und jedes Mal, wenn das passiert, werden die Menschen ihre Freiheiten wieder einbüßen, bis sie die nächste Spritze bekommen.

Israelische Daten gelten als die besten überhaupt

Wenn es einen Silberstreif am Horizont gibt, dann den, dass Israel zumindest bei der Datenerhebung weitaus sorgfältiger und transparenter zu sein scheint als die USA. Die Daten aus Israel werden von vielen als die besten der Welt angesehen, weil sie sich für Transparenz einsetzen. Wie die Zeitschrift „Science“ erklärt7:

Das Land mit 9,3 Millionen Einwohnern … verfügt über eine solide Infrastruktur im Bereich der öffentlichen Gesundheit und eine Bevölkerung, die vollständig in HMOs eingeschrieben ist, die sie genau verfolgen, was es ermöglicht, qualitativ hochwertige, reale Daten darüber zu produzieren, wie gut die Impfstoffe wirken …

Israels HMOs … erfassen demografische Daten, Komorbiditäten und eine Fülle von Coronavirus-Metriken zu Infektionen, Krankheiten und Todesfällen. Wir haben reichhaltige Daten auf individueller Ebene, die es uns ermöglichen, reale Beweise in nahezu Echtzeit zu liefern“, sagt [Clalit Health Services Chief Innovation Officer, Ran] Balicer …

Eine im letzten Monat veröffentlichte Vorabveröffentlichung zeigt, dass der Schutz vor einer COVID-19-Infektion im Juni und Juli proportional zur Dauer der Impfung abnimmt. Personen, die im Januar geimpft wurden, hatten ein 2,26-mal höheres Risiko für eine Durchbruchsinfektion als diejenigen, die im April geimpft wurden.

Leider können wir uns nicht auf US-Daten verlassen, um eine klare Vorstellung davon zu bekommen, wie die COVID-Impfungen wirken, da die US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention beschlossen haben, nicht alle Durchbruchsfälle zu erfassen. Wie von „ProPublica“9 berichtet, hat die CDC am 1. Mai 2021 die Erfassung und Meldung aller Durchbruchsfälle eingestellt und sich dafür entschieden, nur diejenigen zu erfassen, die zu einem Krankenhausaufenthalt und/oder zum Tod führen.

Wie in dem Artikel erwähnt, hat diese irrationale Entscheidung „die Nation mit einem verworrenen Verständnis der Auswirkungen von COVID-19 auf die Geimpften zurückgelassen“. Sie verhindert auch, dass wir verstehen, wie sich die Varianten ausbreiten und ob die Geimpften immer noch das so genannte „Langstreckensyndrom“ entwickeln können. Außerdem legen die einzelnen Staaten ihre eigenen Kriterien für die Erfassung von Daten über Durchbruchsfälle fest, was die Sache noch unübersichtlicher macht.

SHOCK VIDEO: Senior doctors and a marketing director at in North Carolina discussed inflating COVID-19 numbers by counting recovered patients as active COVID patients.



"We need to be… more scary to the public… If you don't get vaccinated, you know you're going to die." pic.twitter.com/66CcIsVR4B — National File (@NationalFile) September 10, 2021

Am 10. September 2021 veröffentlichte „National File“ auf Twitter ein schockierendes Video10, in dem leitende Ärzte und ein Marketingdirektor aus North Carolina darüber diskutieren, wie sie genesene COVID-Patienten als aktive COVID-Krankenhauseinweisungen zählen, um die Krankenhauseinweisungsraten zu erhöhen. Und warum? Aus keinem anderen Grund, als den Menschen Angst zu machen, damit sie sich impfen lassen. Das ist ein Marketing-Trick.

Außerdem hat eine Studie gezeigt, dass fast die Hälfte der mit COVID-19 ins Krankenhaus eingelieferten Personen nur leichte Symptome haben oder asymptomatisch sind. Sie wurden aus einem anderen Grund ins Krankenhaus eingeliefert und nur zufällig positiv getestet. 11 Diese und andere Datenmanipulationen, die in „CDC Caught Cooking the Books on COVID Vaccines“ erörtert werden, machen die US-Daten zu Infektionen, Krankenhausaufenthalten und Sterblichkeitsraten nahezu unbrauchbar.

Eindeutige Beweise für das Versagen des Impfstoffs

Die Auffrischungsimpfungen in Israel wurden als Reaktion auf das offensichtliche Versagen des Impfstoffs eingeführt. Die Impfung von Pfizer fiel von einer 95%igen Wirksamkeit im Dezember 2020 auf 64% Anfang Juli 2021 und 39% Ende Juli, als der Delta-Stamm vorherrschend wurde.12,13 Während das Land eine der höchsten Durchimpfungsraten der Welt aufweist, hat es nun auch eine der höchsten täglichen Infektionsraten.14 So viel zum heiligen Konzept der durch Impfung hervorgerufenen Herdenimmunität.

Am 1. August 2021 gab die Direktorin der israelischen Gesundheitsbehörde, Dr. Sharon Alroy-Preis, bekannt, dass die Hälfte aller COVID-19-Infektionen unter den vollständig Geimpften auftrat.15

Die Geimpften sind jedoch nicht nur anfällig für einen positiven Test: Die Wahrscheinlichkeit, dass sie nach einer Infektion schwer erkranken, steigt ebenfalls. Seit Juli 2021 machen doppelt geimpfte Israelis den Großteil der schweren COVID-19-Infektionen aus, und bis Mitte August waren 59 % der schweren Fälle unter denjenigen, die zwei COVID-Injektionen erhalten hatten.16

Andere haben sogar noch höhere Zahlen genannt. Am 5. August 2021 berichtete Dr. Kobi Haviv, Direktor des Herzog-Krankenhauses in Jerusalem, in den „Channel 13 News“, dass 95 % der schwer erkrankten COVID-19-Patienten vollständig geimpft waren und dass sie 85 % bis 90 % der COVID-bedingten Krankenhausaufenthalte insgesamt ausmachten.17

Am 20. August 2021 gab die Direktorin der U.S. Centers for Disease Control and Prevention, Dr. Rochelle Walensky, zu, dass die israelischen Daten „auf ein erhöhtes Risiko für schwere Erkrankungen bei den früh Geimpften hindeuten“.18 Und genau wie das israelische Gesundheitsministerium lautet die Antwort der CDC auf dieses Dilemma einfach mehr Impfungen, als ob das irgendetwas lösen würde.

Massenimpfungen treiben Mutationen an

Die natürliche Immunität ist dem Schutz, den die COVID-Spritze bietet, weit überlegen. Warum? Vor allem, weil sie auf mehreren Ebenen wirkt und eine viel umfassendere und robustere Immunreaktion hervorruft. Wenn Sie sich von der Infektion erholen, bildet Ihr Körper Antikörper gegen alle fünf Proteine des Virus sowie T-Gedächtniszellen, die auch dann noch vorhanden sind, wenn die Antikörperspiegel sinken.

Dies bietet lebenslangen Schutz, es sei denn, Sie haben eine eingeschränkte Immunfunktion. Die Immunität, die Sie durch die COVID-Impfung erhalten, besteht aus nur einer Art von Antikörpern – den Antikörpern gegen das ursprüngliche SARS-CoV-2-Spike-Protein. Wenn dieses Spike-Protein ausreichend mutiert, werden diese Antikörper unbrauchbar.

Wie Dr. Geert Vanden Bossche19 warnte, sind diese spezifischen Antikörper auch robuster als die unspezifischen Antikörper, die man bei einer natürlichen Infektion bekommt, so dass sie die natürlichen Antikörper, die man möglicherweise hat, übertreffen.

Abgesehen davon erzeugt die Massenimpfung auch einen evolutionären Druck, der die Entstehung von Mutationen fördert. Während die meisten Mutationen zu milderen Versionen mit höherer Infektiosität führen, können sie auch zu tödlicheren Varianten führen.

Dies gilt insbesondere dann, wenn ein Impfstoff „undicht“ ist, d. h. er verhindert die Infektion nicht vollständig (was bei keiner der COVID-Impfungen der Fall ist). Wie bei der übermäßigen Anwendung eines Antibiotikums, das die Bakterien nicht ausrottet, so dass antibiotikaresistente Bakterien gedeihen können, kann die übermäßige Anwendung eines undichten Impfstoffs dazu führen, dass ein Virus noch tödlicher wird.20,21

In einem offenen Brief22 an die Weltgesundheitsorganisation vom 6. März 2021 warnte Bossche, dass die Durchführung einer weltweiten Massenimpfkampagne auf dem Höhepunkt der Pandemie ein „unkontrollierbares Monster“ schaffen könnte, bei dem der Evolutionsdruck das Auftreten neuer und potenziell gefährlicherer Mutationen erzwingen wird.

„Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass fortgesetzte Massenimpfkampagnen dazu führen werden, dass neue, infektiösere Virusvarianten immer dominanter werden und schließlich zu einem dramatischen Anstieg der Neuerkrankungen führen werden, obwohl die Durchimpfungsraten erhöht wurden. Es kann auch kein Zweifel daran bestehen, dass diese Situation bald zu einer vollständigen Resistenz der zirkulierenden Varianten gegen die derzeitigen Impfstoffe führen wird“, schrieb Bossche.23

Israelische Daten bestätigen, dass COVID-Impfungen das Infektionsrisiko erhöhen

Reale Daten aus Israel scheinen Bossches Befürchtungen zu bestätigen. Sie zeigen, dass Personen, die die COVID-Impfung erhalten haben, ein 6,72-mal höheres Risiko haben, sich zu infizieren, als Personen mit natürlicher Immunität.24,25,26

Nach dem, was wir bereits über die Risiken dieser Spritzen und ihre Tendenz, Mutationen zu fördern, wissen, liegt der Verdacht nahe, dass wir uns damit nur ein immer tieferes und breiteres Loch graben, aus dem herauszukommen immer schwieriger wird.

Beunruhigenderweise warnt eine Studie27, die am 23. August 2021 auf dem Preprint-Server „bioRxiv“ veröffentlicht wurde, dass die Delta-Variante „in der Lage ist, eine vollständige Resistenz gegen Wildtyp-Spike-Impfstoffe zu entwickeln“.

Die Forscher fanden heraus, dass bei gleichzeitigem Auftreten von vier häufigen Mutationen in der rezeptorbindenden Domäne der Delta-Variante das resultierende Virus nicht nur immun gegen die neutralisierenden Antikörper wäre, die als Reaktion auf die Injektion von Pfizer gebildet werden, sondern auch die Infektiosität des Virus erhöhen würde.

Dies könnte zu einem Worst-Case-Szenario führen, bei dem diejenigen, die die Pfizer-Impfung erhalten haben, bei Kontakt mit dem Virus schwerer erkranken, als wenn sie nicht geimpft worden wären.

Werden Booster scheitern?

Erste Berichte aus Israel deuten darauf hin, dass die dritte Pfizer-Dosis den Schutz in der Gruppe der über 60-Jährigen im Vergleich zu denjenigen, die nur zwei Dosen Pfizer erhielten, verbessert hat.28 Laut Reuters29:

Auf der Grundlage von Statistiken des israelischen Gertner-Instituts und des KI-Instituts erklärten Beamte des Ministeriums, dass bei Menschen über 60 Jahren der Schutz vor Infektionen zehn Tage nach einer dritten Dosis viermal höher war als nach zwei Dosen. Eine dritte Impfung für über 60-Jährige bot nach 10 Tagen einen fünf- bis sechsmal höheren Schutz vor schweren Erkrankungen und Krankenhausaufenthalten.

Wer jedoch glaubt, dass eine oder mehrere Auffrischungsimpfungen die Antwort auf SARS-CoV-2 sind, macht sich wahrscheinlich etwas vor. Die Zeit wird zeigen, ob die dritte Auffrischungsimpfung die Zahl der Krankenhausaufenthalte und Todesfälle senken wird, aber ich bin nicht optimistisch.

Nach dem, was wir bereits über die Risiken dieser Impfungen und ihre Tendenz, Mutationen zu fördern, wissen, liegt der Verdacht nahe, dass wir uns nur ein immer tieferes und breiteres Loch graben, aus dem herauszukommen immer schwieriger wird.

Dvir Aran, ein biomedizinischer Datenwissenschaftler am „Israel Institute of Technology“, scheint auch nicht sehr hoffnungsvoll zu sein. Er erklärte gegenüber „Science“, dass der Anstieg der COVID-19-Fälle bereits so stark ist, dass „selbst wenn man zwei Dritteln dieser über 60 Fälle [eine Booster-Impfung gibt] bekommt, es nur eine weitere Woche, vielleicht zwei Wochen dauern wird, bis unsere Krankenhäuser wieder überflutet sind“.30

Älter als 50: 60 % der an COVID Verstorbenen sind doppelt geimpft

Daten aus dem Vereinigten Königreich – wo COVID-Impfungen unter anderem von Pfizer, Moderna, AstraZeneca und Janssen angeboten werden – zeigen ebenfalls, dass der Impfstoff zumindest bei älteren Erwachsenen versagt.

Bis zum 15. August 2021 hatten 58 % der ins Krankenhaus eingewiesenen COVID-Patienten über 50 Jahre zwei COVID-Impfungen erhalten, 10 % hatten eine Dosis erhalten. Die teilweise oder vollständig „geimpften“ Personen machten also 68 % der Krankenhauseinweisungen aus.31

Nur in der Kategorie der 50-Jährigen und Jüngeren war die Mehrheit, nämlich 74 % der Krankenhauseinweisungen, bei den Ungeimpften zu finden. Das Gleiche gilt für Todesfälle. Ungeimpfte machen nur in der Altersgruppe der unter 50-Jährigen die Mehrheit der COVID-Todesfälle aus. In der Gruppe der über 50-Jährigen ist die deutliche Mehrheit, nämlich 70 %, entweder teilweise oder vollständig „geimpft“.

Es ist auch unklar, ob Krankenhäuser im Vereinigten Königreich noch immer jeden, der aufgenommen wird und bei dem ein PCR-Test positiv ausfällt, als „COVID-Patienten“ bezeichnen. Wenn dies der Fall ist, könnten Menschen mit gebrochenen Knochen oder einer Reihe anderer Gesundheitsprobleme, die keinerlei Symptome von COVID-19 aufweisen, ungerechtfertigterweise mit der Gesamtzahl der „ungeimpften COVID-Patienten“ in einen Topf geworfen werden.

Warum brauchen Menschen mit natürlicher Immunität die COVID-Spritze?

Wie bereits erläutert, ist die natürliche Immunität weitaus besser und dauerhafter als die durch Impfung erzeugte. Dies ist eine seit langem anerkannte medizinische Tatsache, die bei COVID-19 als zu unpraktisch verworfen wurde. Stattdessen wird allen, auch denjenigen, die sich von der Infektion erholt haben, gesagt, sie müssten sich impfen lassen.

In einem CNN-Interview wurde Dr. Anthony Fauci kürzlich gefragt, warum Menschen mit natürlicher Immunität die COVID-Impfung erhalten müssen, obwohl sie wahrscheinlich besser geschützt sind als „geimpfte“ Menschen. Seine Antwort ist aufschlussreich32:

„Das ist ein wirklich guter Punkt. Darauf habe ich keine eindeutige Antwort für Sie.“

Fauci is asked why people who had Covid already are being required to vaccinate, even though they’re likely more protected than vaccinated people



“That’s a really good point…I don’t really have a firm answer for you on that” pic.twitter.com/MXGQGinTbn — Eli Klein (@TheEliKlein) September 10, 2021

Natürliche Immunität ist die beste Antwort

Auch wenn Fauci Unwissenheit vortäuscht, ist doch klar, dass der Ausweg aus dieser Pandemie in der natürlichen Herdenimmunität liegt. Die COVID-Impfungen und jetzt auch die Auffrischungsimpfungen werden zweifellos weiterhin Mutationen hervorrufen, die den durch den Impfstoff erzeugten Antikörpern entgehen, was zu einem nicht enden wollenden Zyklus von Injektionen führt.

Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir, dass es keinen Grund gibt, COVID-19 zu fürchten. Insgesamt ist die Letalität mit der der gewöhnlichen Grippe vergleichbar.33,34,35,36,37 Sofern Sie nicht in einem Pflegeheim leben oder an mehreren Krankheiten leiden, liegt Ihre Chance, COVID-19 zu überleben, im Durchschnitt bei 99,74 %.38

Wir wissen auch, dass es mehrere sehr wirksame Frühbehandlungsprotokolle gibt, z. B. das „Frontline COVID-19 Critical Care Alliance I-MASK+39-Protokoll“, das Zelenko-Protokoll40 und vernebeltes Peroxid, das in Dr. David Brownsteins Fallbericht41 und Dr. Thomas Levys kostenlosem E-Book „Rapid Virus Recovery“ beschrieben wird. Welches Behandlungsprotokoll Sie auch immer anwenden – stellen Sie sicher, dass Sie so bald wie möglich mit der Behandlung beginnen, idealerweise beim ersten Auftreten der Symptome.

Die im nationalen „Vaccine Adverse Events Reporting System“ (VAERS) gemeldete Todesrate durch COVID-19-Impfungen übersteigt dagegen die gemeldete Todesrate von mehr als 70 Impfstoffen zusammen in den letzten 30 Jahren, und wenn Sie durch eine COVID-Impfung geschädigt werden und in den USA leben, können Sie nur eine Entschädigung nach dem „Countermeasures Injury Compensation Act“ (CICP) beantragen.42

Die Entschädigung durch den CICP ist sehr begrenzt und schwer zu bekommen. In den 15 Jahren seines Bestehens wurden gerade einmal 29 Ansprüche ausgezahlt, also weniger als einer von 10.43,44,45 Sie haben nur dann Anspruch auf Entschädigung, wenn Ihre Schädigung einen Krankenhausaufenthalt erfordert und zu einer erheblichen Behinderung und/oder zum Tod führt, und selbst wenn Sie die Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, müssen Sie Ihre private Krankenversicherung aufbrauchen, bevor sie die Differenz auszahlt.

Es gibt keine Entschädigung für Schmerzen und Leiden, nur für entgangenen Lohn und unbezahlte Arztrechnungen. Das bedeutet, dass eine Person im Ruhestand keinen Anspruch hat, selbst wenn sie stirbt oder im Rollstuhl landet. Die Entschädigung ist zeitlich begrenzt und auf 50 000 Dollar pro Jahr limitiert, und die Entscheidung des CICP kann nicht angefochten werden.

Um eine Vorstellung von den tatsächlichen Risiken zu bekommen, sollten Sie sich einige der Fälle ansehen, die auf „nomoresilence.world“ gemeldet wurden, einer Website, die sich dafür einsetzt, den durch COVID-Spritzen Geschädigten eine Stimme zu geben.

Quellen: