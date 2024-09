Pfizer lanciert erschreckend neuen Plan – Medikamente direkt an die Haustür

Willkommen bei PfizerForAll™, einer Plattform für den Direktvertrieb an Verbraucher, die es Pfizer ermöglicht, Erkältungsmedikamente zu vermarkten, jedoch mit höheren Gewinnspannen, da die Arzt-Patienten-Beziehung entfällt.

Pfizer kämpft darum, nach den “glorreichen Tagen” der Covid-19-Ära wieder in die Gewinnzone zurückzukehren, aber das legalisierte Pharmakartell hat einen neuen Plan, um seinen besorgniserregenden finanziellen Trend umzukehren.

Diese Woche kündigte Pfizer den Start von PfizerForAll an, einer Plattform für den Direktvertrieb an Verbraucher, die es dem Pharmariesen ermöglichen wird, weiterhin Erkältungsmedikamente zu vermarkten, allerdings mit höheren Gewinnspannen, da der Zwischenhändler, die Arzt-Patienten-Beziehung, wegfällt.

“Untersuchungen zeigen, dass viele Menschen in den USA von der Fülle an Online-Gesundheitsinformationen überfordert sind, besonders wenn sie bereits krank sind, Fragen haben und die besten Entscheidungen für sich und ihre Angehörigen treffen müssen”, schrieb Pfizer-Chef und Betrüger Albert Bourla auf X, als er das neue Online-Produkt ankündigte. Bourla weigerte sich, auf seinen Beitrag zu antworten.

Der Gesamtwert der Pfizer-Aktien ist seit dem Höhepunkt der Covid-Hysterie um 50 Prozent gefallen, als der Pharmariese hunderte Milliarden Dollar an Regierungsaufträgen für seine mRNA-Spritzen einst als “Wundermittel” gepriesen – kassierte. Die Regierungen subventionieren seine Spritzen und Pillen nicht mehr in großem Umfang, was Pfizer dazu veranlasst, sich anderen Unternehmen zuzuwenden, in der Hoffnung, das nächste große Ereignis im Gesundheitswesen zu Geld zu machen.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf The Dossier und wurde mit Genehmigung veröffentlicht.

Gastbeitrag von Jordan Schachtel

Pfizer kämpft darum, nach den “glorreichen Tagen” der Covid-19-Ära wieder Gewinne zu erzielen, aber das legalisierte Arzneimittelkartell hat einen neuen Plan, um seine besorgniserregende finanzielle Entwicklung umzukehren.

Diese Woche kündigte Pfizer die Einführung von PfizerForAll an, einer Plattform für den Direktvertrieb an Verbraucher, die dem Pharmariesen hilft, den Schnupfen weiter zu vermarkten, allerdings mit besseren Gewinnspannen, da der Zwischenhändler, also die Arzt-Patienten-Beziehung, wegfällt.

“Untersuchungen zeigen, dass viele Menschen in den USA von der Fülle an Online-Gesundheitsinformationen überwältigt sind, vor allem, wenn sie bereits krank sind, Fragen haben und die besten Entscheidungen für sich und ihre Angehörigen treffen müssen”, schrieb Pfizer-CEO und Betrüger Albert Bourla auf X, als er das neue Online-Produkt ankündigte. Bourla lehnte Antworten auf seinen Beitrag ab.

Der Gesamtwert der Pfizer-Aktien ist seit dem Höhepunkt der Covid-Hysterie, als der Pharmariese für seine einst als “Wundermittel” gepriesenen mRNA-Spritzen Hunderte Milliarden Dollar an Regierungsaufträgen einstrich, um 50 % gesunken. Die Regierungen subventionieren seine Spritzen und Pillen nicht mehr in großem Umfang, was Pfizer dazu veranlasst, sich anderen Unternehmungen zuzuwenden, in der Hoffnung, das nächste aktuelle Ereignis im Gesundheitswesen zu Geld zu machen.

Testen wir das Ding also mal.

Ich habe den Impfstoff-Zulassungstest des Pfizer-Direktvertreibers für Pillen, Injektionen und Medikamente gestartet, um zu sehen, ob es irgendwelche grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen gibt.

Ich gab an, eine 18-59 Jahre alte Diabetikerin zu sein, die in der 32-36 Woche schwanger war und mehrere gesundheitliche Probleme hat. Ich wies darauf hin, dass ich bisher noch keinen der Pfizer-Impfstoffe genommen hatte. Pfizer prüfte meine Anfrage und behauptete, ich käme für alle vier beworbenen Impfstoffe in Frage. Schockierend!

Vier Schüsse auf einmal. Was kann da schon schiefgehen?!

Aber halt, das ist noch nicht alles!

Anstatt zum Arzt zu gehen und sich persönlich untersuchen zu lassen, besteht der Arzneimittelhersteller darauf, dass Sie für 35 Dollar einen Termin mit einem von Pfizer zugelassenen Berater für Telemedizin vereinbaren (der kein Arzt ist, sondern lediglich ein “zugelassener Gesundheitsdienstleister”).

Die Website schlägt auch vor, “eine Pfizer Covid-19-Behandlungsoption zu erkunden”, was Sie zu einer Infografik über Paxlovid (das nicht funktioniert), ihre Covid-19-Pille, führt.

Es ist bemerkenswert, dass Antibiotika auf einer Website, die sich auf Lösungen für Atemwegserkrankungen konzentriert, nicht erwähnt werden. Das mag für ein “Gesundheits”-Unternehmen etwas seltsam erscheinen, bis Sie erkennen, dass Pfizer keine Patente für Antibiotika mehr hat, was bedeutet, dass sie auf diesem Weg kein Geld verdienen. Allerdings kann Pfizer Ihrer Versicherung Tausende von Dollar für Paxlovid in Rechnung stellen, dass auf PfizerForAll prominent vorgestellt wird.

Dies ist nur das jüngste Beispiel dafür, wie Pfizer seinen Einfluss ausnutzt, um die Integrität des amerikanischen Gesundheitssystems zu beschädigen. Mit diesem jüngsten Schritt hat das Unternehmen die Beziehung zwischen Arzt und Patient weiter unterwandert, indem es seine Medikamente direkt an die Haustür seiner neurotischen Klientel liefert.