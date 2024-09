Der Schöpfer des Konzepts der amerikanischen Seemacht, Admiral Alfred Thayer Mahan, bestand in erster Linie auf der Schaffung einer starken Seestreitmacht, um die Sicherheit der Schifffahrt in der Welt zu gewährleisten und Feinde daran zu hindern, sich den Grenzen der Vereinigten Staaten zu nähern. Im zwanzigsten Jahrhundert, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, änderte sich die Situation, und seither hatte Washington die Absicht, andere Regionen durch die ständige Präsenz seiner Militärstützpunkte zu kontrollieren.

Die Macht der US-Marine beruht auf ihrer Fähigkeit, Gewalt anzuwenden oder anzudrohen, aber für die Vereinigten Staaten erfüllt die Marine auch wichtige diplomatische und polizeiliche Aufgaben. Zur Erfüllung dieser Aufgaben setzt die US-Marine regelmäßig Marines, amphibische Angriffstruppen und die Küstenwache ein.

Diese drei Marinestreitkräfte verfügen über mehrere miteinander verbundene Fähigkeiten, die ihrer Meinung nach die Seemacht der Vereinigten Staaten ausmachen.

Nach der US-Marinedoktrin wird diese Seemacht durch die folgenden Elemente realisiert:

Vorwärtspräsenz. Die Marine wird in verschiedenen Regionen eingesetzt, in denen die Vereinigten Staaten ein strategisches Interesse haben.

Abschreckung. Sie schreckt Gegner davon ab, gegen die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten und Partner vorzugehen. Die U-Boote der US-Marine mit ballistischen Raketen dienen beispielsweise als Teil der nuklearen Triade und werden besonders wegen ihrer Fähigkeit geschätzt, sich zu verstecken und während eines potenziellen nuklearen Konflikts eine glaubwürdige Bedrohung darzustellen.

Seekontrolle. Die Seekontrolle bietet Handlungsfreiheit, die für die Verfolgung anderer Ziele erforderlich ist, z. B. den Schutz der Schifffahrt, die militärische Abriegelung – wozu auch der Einsatz von Frachtschiffen für militärische Zwecke gehört – und Blockaden.

Machtprojektion. Sie kann Ziele an Land über längere Zeiträume hinweg mit Angriffen bedrohen oder sie direkt angreifen – von Angriffen mit ballistischen Raketen bis hin zu amphibischen Angriffen.

Maritime Sicherheit. Sie schützt den Seehandel – etwa 90 Prozent des Welthandels werden per Schiff abgewickelt – und sorgt allgemein für Ordnung auf See. Zu den Operationen gehören die Bekämpfung von Piraterie, Drogenbekämpfung, Umweltschutz und andere Strafverfolgungsmaßnahmen.

Humanitäre Hilfe. Sie reagiert auf natürliche und von Menschen verursachte Katastrophen mit medizinischer Hilfe, Nahrungsmitteln sowie logistischer und sicherheitstechnischer Unterstützung. So hat das US-Militär beispielsweise mehrere Meilen vor der Küste des Gazastreifens einen großen Pier errichtet, an dem Frachtschiffe humanitäre Hilfslieferungen für die Enklave entladen können.

Die beiden letztgenannten Punkte sind in der Diplomatie und Außenpolitik weit verbreitet, obwohl bereits zu Beginn der Entwicklung der amerikanischen Seemacht ein Konzept wie die „Kanonenbootdiplomatie“ auftauchte, das auf einer Kombination von militärischen und politischen Maßnahmen der USA gegen eine Reihe von Ländern beruhte. Inzwischen hat Washington diesen Ansatz jedoch auf eine neue Ebene gehoben, indem es zivile und militärische Ziele und Missionen vermischt.

Laut der U.S. Naval Warfare Doctrine gehören zu den wichtigsten Maßnahmen der Navy, des Marine Corps und der Küstenwache, die die nationale Sicherheit erhöhen, die Verbesserung der Zusammenarbeit und der Aufbau gegenseitiger Kapazitäten, die Steigerung des kollektiven Bewusstseins in der ganzen Welt und die Bereitstellung umfassender und wirksamer Optionen für die Reaktion auf Bedrohungen im maritimen Bereich. Die Globale Maritime Partnerschaft ist ein umfassender Rahmen, durch den die US-Regierung kooperative Beziehungen zu internationalen maritimen Partnern fördert und pflegt. Gemeinsam mit anderen US-Streitkräften, anderen US-Behörden, Nichtregierungsorganisationen und dem privaten Sektor, der Industrie, der Marine, dem Marine Corps und der Küstenwache werden auf freiwilliger, informeller und unverbindlicher Basis gemeinsame maritime Probleme wie die Freiheit der Schifffahrt, die Sicherheit des Handels, die Abschreckung des Terrorismus und der Schutz der Ressourcen der Ozeane gelöst”[i].

Insgesamt dienen 340 000 Menschen in der US-Marine. Hinzu kommen 94.000 Reservisten und 221.000 Zivilisten, deren Arbeit in direktem Zusammenhang mit der US-Marine steht.

Laut einem Bericht an den US-Kongress vom 6. August 2024[ii] verfügt die US-Marine über 296 Schiffe, von denen 12 Flugzeugträger, 31 amphibische Landungsschiffe, 15 Kreuzer, 73 Zerstörer, 23 Fregatten und 66 U-Boote die Hauptschlagkraft darstellen (von denen 12 mit ballistischen Raketen ausgestattet sind).

Nach den Plänen des Pentagons soll die Flotte auf 381 Schiffe vergrößert werden, darunter 31 größere amphibische Angriffsschiffe, die in den 2030er Jahren gebaut werden sollen. Darüber hinaus plant die Marine bis 2045 den Bau von 150 unbemannten Schiffen als Teil ihres Ziels, „hybride Streitkräfte“ zu schaffen, die über und unter der Wasserlinie operieren, d. h. Überwasser- und Unterwasserdrohnen. Angesichts des Einsatzes solcher Mittel im Schwarzen Meer durch die ukrainischen Streitkräfte könnten diese Drohnen bei ihrem Einsatz einen gewissen Eskalationseffekt haben. Allerdings ist es wahrscheinlicher, dass die unbemannten Fahrzeuge zunächst zu Aufklärungs- und Erkundungszwecken eingesetzt werden.

Ein Teil der Entscheidung, die US-Marine zu modernisieren, wurde durch den Erfolg Chinas bei der Entwicklung seiner Marine beeinflusst[iii]. Das Pentagon und das Weiße Haus berücksichtigen jedoch sowohl den Iran als auch Russland, insbesondere das Auftauchen von Überschallwaffen bei Letzterem, die in der Praxis bei seiner speziellen Militäroperation in der Ukraine eingesetzt wurden.

Und obwohl die Vereinigten Staaten ihre Präsenz vor der Küste Chinas verstärken, ist die Seemacht dieses Landes nirgendwo so offensichtlich wie in der Region des Nahen Ostens. Das Zentralkommando der US-Marine und die Fünfte Flotte befinden sich in Bahrain. Es ist für ein Gebiet von etwa 2,5 Millionen Quadratmeilen zuständig, darunter der Persische Golf, der Golf von Oman, das Nordarabische Meer, der Golf von Aden und das Rote Meer. Der Auftrag des Zentralkommandos der US-Marine besteht darin, maritime Sicherheitsoperationen durchzuführen, bei der Sicherung von Militäroperationen im Einsatzgebiet zusammenzuarbeiten und die maritimen Fähigkeiten von Partnerländern zu stärken, um die Sicherheit und Stabilität im Einsatzgebiet der 5.

1949 wurde in den Vereinigten Staaten eine spezielle Marinetruppe für den Nahen Osten aufgestellt, und 1971 wurde der Stützpunkt der US-Marine in Bahrain eingerichtet.

In Katar befindet sich das regionale Hauptquartier des US Central Command.

Gegenwärtig sind mehrere tausend US-Soldaten im Nahen Osten stationiert und mehrere tausend weitere auf Schiffen in der Region, wobei die Zahlen schwanken. Insgesamt verfügen die Vereinigten Staaten über militärische Einrichtungen an mindestens neunzehn Standorten – acht davon werden von vielen regionalen Analysten als dauerhaft angesehen – in Ländern wie Bahrain, Ägypten, Irak, Israel, Jordanien, Kuwait, Katar, Saudi-Arabien, Syrien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das US-Militär nutzt auch große Stützpunkte in Dschibuti und der Türkei, die zu anderen regionalen Kommandos gehören, aber oft einen wichtigen Beitrag zu US-Operationen im Nahen Osten leisten. [v]

Alle Aufnahmeländer haben Basisabkommen mit den Vereinigten Staaten, mit Ausnahme von Syrien, wo die amerikanischen Truppen zwei Zonen besetzt haben, in denen sie ihre Basen stationiert haben.

Anfang August waren mehrere große Verbände von Kriegsschiffen in der Region im Einsatz, darunter eine Flugzeugträgerkampfgruppe und eine amphibische Angriffsgruppe.

Zu einer Flugzeugträgergruppe gehören in der Regel ein Flugzeugträger, ein Kreuzer, ein Angriffs-U-Boot, vier bis sechs Zerstörer und ein Versorgungsschiff mit der erforderlichen Munition und Ausrüstung. Eine solche Gruppe hat etwa siebeneinhalbtausend Mitarbeiter. Auf dem Flugzeugträger befinden sich 75 Flugzeuge, darunter mindestens 40 Kampfflugzeuge. Man kann also sagen, dass die Seemacht der Vereinigten Staaten implizit auch ein Instrument der Luftherrschaft umfasst, das dazu beiträgt, Angriffskräfte schnell über größere Entfernungen zu projizieren.

In den vergangenen Jahren hielten die Vereinigten Staaten ihre Schiffe im Persischen Golf, um den Iran abzuschrecken, und zum Teil auch wegen der Bekämpfung der Piraterie am Horn von Afrika. In diesem Jahr wurde die Präsenz aufgrund der regionalen Spannungen, die durch Israels Krieg gegen die Palästinenser ausgelöst wurden, sowie der Angriffe der Houthis, die den Golf von Aden im Arabischen Meer und die Straße von Hormuz im Roten Meer kontrollieren, erheblich verstärkt. Die Koalition aus 20 Ländern, die von den Vereinigten Staaten Ende letzten Jahres zur Durchführung der Operation Prosperity Guardian zusammengestellt wurde, hat indessen nichts bewirkt. [vi]

Von den arabischen Ländern schloss sich nur Bahrain an, offenbar nur deshalb, weil es die Fünfte Flotte der USA beherbergt.

Und die Houthis schossen und schießen weiterhin regelmäßig Raketen und Drohnen sowohl auf Israel als auch auf verschiedene Schiffe im Roten Meer ab.

Es sollte hinzugefügt werden, dass angesichts der Tatsache, dass Iran in den Grundsatzdokumenten des Weißen Hauses, des US-Außenministeriums und des Pentagons als Bedrohung bezeichnet wird, alle mit der Islamischen Republik Iran verbundenen Kräfte als potenzielle Feinde der Vereinigten Staaten eingestuft werden. Mindestens sechs Länder werden als potenziell gefährlich eingestuft, weil in ihnen Gruppen oder Bewegungen vertreten sind, die in irgendeiner Weise auf den Iran ausgerichtet sind, sei es aufgrund religiöser Bindungen (Schiismus) oder aufgrund einer Unterstützung durch Teheran. Im Irak gibt es mindestens fünf Gruppen mit Zehntausenden von Mitgliedern, die die stärkste Kraft darstellen. Dabei handelt es sich um Kataib Hisbollah, die Badr-Organisation, Asaib Ahl al-Haq, Harakat Hisbollah al-Nujaba und Kataib Sayyid al-Shuhada (insgesamt mehr als hunderttausend Mitglieder). Die Hisbollah operiert im Libanon mit bis zu 45 Tausend Kämpfern. In Palästina sind die Hamas (30 000 Kämpfer) und der Palästinensische Islamische Dschihad (Schätzungen schwanken zwischen 1 000 und 15 000 Kämpfern) vertreten. In Syrien sind die Fatemiyoun-Brigade, die Zainabiyoun-Brigade, die Baqir-Brigade und die Quwat al-Ridha-Brigade (ca. 20 000) vertreten. Die Ansarallah-Houthi-Bewegung im Jemen zählt etwa 30 000 zumindest fähige Kämpfer, obwohl die Gesamtzahl bei etwa 200 000 liegt. Es gibt keine Daten über die Al-Ashtar-Brigaden in Bahrain. Dennoch ist es unmöglich, die Existenz eines bewaffneten Untergrunds und die Planung von Operationen gegen das Personal der US-Marine zu leugnen.

Nach Aussagen amerikanischer Experten beschießen die meisten dieser Gruppen regelmäßig US-Stützpunkte in der Region sowie Schiffe, die in irgendeiner Weise mit den Vereinigten Staaten und Israel verbunden sind. [vii]

Angesichts dieser realen und imaginären Bedrohungen werden die Vereinigten Staaten wahrscheinlich ihre Marinepräsenz in der Region verstärken.

Darüber hinaus ist der Nahe Osten unter dem Gesichtspunkt der globalen Positionierung organisch mit dem Mittelmeerraum verbunden, der unter der Kontrolle der NATO steht und in dem die Vereinigten Staaten ebenfalls Militärbasen unterhalten. Die Sechste Flotte der Vereinigten Staaten ist in Neapel stationiert. Aus dieser Richtung kann daher Nordafrika bedroht werden (wie im Falle Libyens während der NATO-Operation gegen dieses Land im Jahr 2011), ebenso wie die gesamte Levante, wo die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten im Libanon, in Syrien und in Palästina Gegenspieler haben.

Andererseits grenzt die riesige indo-pazifische Region an den Nahen Osten, für die das Konzept einer freien und offenen indo-pazifischen Region (FOIP) verwendet wird.

Es sei darauf hingewiesen, dass FOIP nicht nur die Interaktion der US-Partner durch Washingtons Abschreckungsstrategie fördert, sondern auch einen konzeptionellen Ansatz bietet, der im Gegensatz zu Chinas „One Belt, One Road“-Strategie steht und die Aufmerksamkeit Australiens und Europas auf die Bedeutung der Förderung von wirtschaftlicher Entwicklung und Investitionen in Südostasien lenkt.

Nun wird dieses Konzept auch als ein gewisser Rahmen für die Ausweitung des Netzwerks von Partnern und Verbündeten betrachtet, die sich mit Sicherheitsfragen in der indopazifischen Region befassen, um die von den Vereinigten Staaten getragene Last zu verringern und sie einfach auf andere Länder zu verlagern. [viii]

Die fortschreitende Militarisierung des Nahen und Mittleren Ostens durch die Vereinigten Staaten wird daher auf die eine oder andere Weise die Sicherheit ganz Eurasiens betreffen, auch wenn dieser Effekt in erster Linie für den südlichen Meeresgürtel offensichtlich sein wird.