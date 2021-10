PFIZER LEAKS: Interne E-Mails, aus denen hervorgeht, dass Führungskräfte des Unternehmens ihre Mitarbeiter anweisen, die Verwendung von menschlichem fötalem Gewebe bei Labortests des COVID-Impfstoffs geheim zu halten.

Das komplette Interview ist auf der Webseite von projectveritas.com zu finden.

[NEW YORK – 6. Oktober 2021] Project Veritas veröffentlichte heute das fünfte Video seiner COVID-Impfstoff-Untersuchungsreihe mit einem Interview mit Melissa Strickler, einer Insiderin von Pfizer. Sie ließ interne E-Mails durchsickern, aus denen hervorgeht, dass Führungskräfte des Unternehmens ihre Mitarbeiter anweisen, die Verwendung von menschlichem fötalem Gewebe bei Labortests des COVID-Impfstoffs geheim zu halten.

Der Chief Scientific Officer von Pfizer, Philip Dormitzer, gibt zu, dass abgetriebenes Fötusgewebe im Impfstoffprogramm des Unternehmens verwendet wird, aber dass die Mitarbeiter sich einfach an die ausgefeilte Darstellung von Pfizer halten sollten, die jede Erwähnung von abgetriebenem Fötusgewebe ausschließt, um Probleme mit der Öffentlichkeit zu vermeiden.

„HEK293T-Zellen, die für den IVE-Test verwendet werden, stammen letztlich von einem abgetriebenen Fötus“, so Dormitzer. „Andererseits hat die vatikanische Lehrkommission bestätigt, dass sie es für akzeptabel hält, wenn Gläubige, die für das Leben eintreten, geimpft werden. Die offizielle Erklärung von Pfizer fasst die Antwort gut zusammen und ist das, was als Antwort auf eine externe Anfrage gegeben werden sollte.“

Vanessa Gelman, die bei Pfizer als Senior Director of Worldwide Research tätig ist, forderte die Mitarbeiter auf, vorsichtig zu sein, wenn sie über menschliche fötale Zellen im Impfstoffprogramm des Unternehmens sprechen.

„Aus der Perspektive der Corporate Affairs wollen wir vermeiden, dass Informationen über fötale Zellen in Umlauf kommen“, sagte Gelman.

„Das Risiko, dies jetzt zu kommunizieren, überwiegt jeden potenziellen Nutzen, den wir sehen könnten, vor allem für die Öffentlichkeit, die diese Informationen möglicherweise in einer Weise verwendet, die wir nicht wünschen. Wir haben in den letzten Wochen keine Fragen von politischen Entscheidungsträgern oder den Medien zu diesem Thema erhalten, daher möchten wir es nach Möglichkeit vermeiden, dieses Thema anzusprechen“, sagte sie.

In einem anderen E-Mail-Thread verdoppelte Gelman seine Geheimniskrämerei um diese Informationen.

Wir haben so viel wie möglich versucht, die fötalen Zelllinien nicht zu erwähnen… Eine oder mehrere Zelllinien, deren Ursprung auf menschliches fötales Gewebe zurückgeführt werden kann, wurden in Labortests im Zusammenhang mit dem Impfstoffprogramm verwendet, sagte sie.

Die Whistleblowerin, die diese E-Mails an Project Veritas weitergegeben hat, Melissa Strickler, Qualitätsprüferin bei Pfizer, sagte, sie sei sich nicht sicher, ob abgetriebenes fötales Gewebe in das endgültige COVID-Impfstoffprodukt gelangt sei.

„Sie sind in ihren E-Mails so irreführend, dass es fast so aussieht, als sei es im endgültigen Impfstoff enthalten. Ich habe einfach kein Vertrauen mehr in sie“, sagte sie.

Strickler sagte, dass Project Veritas der einzige Ort war, an den sie sich wenden konnte, um ihre Geschichte zu erzählen.

„Ich habe sonst niemanden, an den ich mich wenden kann, wenn mein eigenes Unternehmen nicht ehrlich zu mir ist. Mir wurde von Gesetzgebern und Anwälten geraten, Project Veritas zu vertrauen und zu euch zu gehen“, sagte sie.

Die Whistleblowerin hat eine GiveSendGo-Crowdfunding-Kampagne für sich eingerichtet, nachdem sie an die Öffentlichkeit gegangen ist. Die Menschen können sie direkt unterstützen, indem sie unter der folgenden Webadresse spenden: www.GiveSendGo.com/PfizerWhistleblower