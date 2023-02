Pfizer räumt ein, die Entwicklung des COVID-19-Virus „gesteuert“ zu haben

Das ist das vernichtendste Eingeständnis, das eine Führungskraft machen kann. Dennoch haben sie die wahre Macht der fünften Generation der Kriegsführung demonstriert, indem sie die Google-Suche abgeschaltet und eine Armee von Bots eingesetzt haben, um Verwirrung zu stiften.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Am 25. Januar 2023 veröffentlichte Project Veritas ein Undercover-Video, in dem Dr. Jordon Trishton Walker, Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung für strategische Operationen und wissenschaftliche mRNA-Planung bei Pfizer, einen internen Plan zur „Steuerung der Evolution“ des COVID-19-Virus erörtert, um mehr Geld mit COVID-Boostern zu verdienen

Laut Walker forscht Pfizer daran, das Virus „potenter“ zu machen, und diese Forschung ist „im Gange“.

Walker erklärt, wie die Pharmaindustrie die amerikanischen Aufsichtsbehörden in ihren Bann gezogen hat, und erklärt, dass dies zwar gut für die Industrie, aber schlecht für alle anderen Amerikaner ist.

Am 27. Januar 2023, um 20 Uhr, zwei Tage nach der Veröffentlichung des Videos durch Project Veritas, veröffentlichte Pfizer schließlich eine Antwort, die Walkers Behauptungen seltsamerweise eher zu untermauern als zu widerlegen scheint

Pfizer bestreitet grundsätzlich die Verwendung von „gerichteter Evolution“ in seiner Impfstoffentwicklung, deutet aber an, dass sie in der laufenden Paxlovid-Forschung verwendet werden könnte

Inzwischen werden viele von Ihnen das Undercover-Video von Project Veritas gesehen haben, in dem Dr. Jordon Trishton Walker, Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung für strategische Operationen und wissenschaftliche mRNA-Planung bei Pfizer, einen internen Plan zur „Lenkung der Evolution“ des COVID-19-Virus erörtert, um mehr Geld mit COVID-Boostern zu verdienen. Das Video wurde am 25. Januar 2023 veröffentlicht.

Angeblich hat der Undercover-Journalist von Project Veritas auch bei Pfizer gearbeitet. Dies würde die überraschende Offenheit von Walker erklären. Bei einer späteren Konfrontation durch Project Veritas bestand Walker jedoch darauf, dass er „gelogen“ habe, um ein Date zu beeindrucken.

„Ich bin buchstäblich ein Lügner“, sagte Walker, als er von dem Project Veritas-Journalisten James O’Keefe in einem Café in New York City zur Rede gestellt wurde. „Ich habe versucht, eine Person bei einem Date zu beeindrucken – durch Lügen.“

Pfizer erwägt Mutation von COVID zur Gewinnsteigerung

In dem verdeckten Video kann man Walker sagen hören:

„Sie wissen doch, dass das Virus ständig mutiert? Nun, eines der Dinge, die wir erforschen, ist, warum wir es nicht einfach selbst mutieren, damit wir uns darauf konzentrieren können – damit wir präventiv neue Impfstoffe entwickeln können, richtig? Das müssen wir also tun. Wenn wir das tun, besteht allerdings das Risiko, dass, wie Sie sich vorstellen können, niemand will, dass ein Pharmaunternehmen die verdammten Viren mutiert. Wir fragen uns also, ob wir das tun wollen. Das ist also eines der Dinge, die wir für die Zukunft in Betracht ziehen, vielleicht können wir neue Versionen der Impfstoffe und dergleichen entwickeln.“

„OK. Also denkt Pfizer letztendlich darüber nach, COVID zu mutieren?“, fragt der Journalist von Project Veritas, worauf Walker antwortet: „Nun, das ist nicht das, was wir in der Öffentlichkeit sagen. Nein. Deshalb war es ein Gedanke, der bei einem Treffen aufkam.“

Später sagt Walker:

„Ein Teil dessen, was sie [Pfizer-Wissenschaftler] tun wollen, ist, in gewissem Maße herauszufinden, wie all diese neuen Stämme und Varianten entstehen. Es geht also darum, sie abzufangen, bevor sie auftauchen, und wir können prophylaktisch einen Impfstoff für neue Varianten entwickeln. Deshalb wird es im Labor kontrolliert, und man sagt, das ist ein neues Epitop, und wenn es später in der Öffentlichkeit auftaucht, haben wir bereits einen funktionierenden Impfstoff.“

„Oh mein Gott. Das ist perfekt. Ist das nicht auch das beste Geschäftsmodell? Einfach die Natur kontrollieren, bevor sie selbst passiert, richtig?“, sagt der Journalist von Project Veritas. „Ja, wenn es funktioniert“, antwortet Walker. Auf die Frage nach einer Erklärung, antwortet Walker:

„Denn manchmal tauchen Mutationen auf, auf die wir nicht vorbereitet sind, wie Delta und Omicron und ähnliche Dinge. Also, wer weiß? Ich meine, so oder so, es wird ein Goldesel sein. COVID wird wahrscheinlich noch eine Weile ein Goldesel für uns sein [lacht].“

Betreibt Pfizer illegale Gain-of-Function-Forschung?

Während Walker an einer Stelle erklärt, dass dies nur eine Idee ist, die sie für die Zukunft in Betracht ziehen, behauptet er später, dass die Bemühungen, das Virus zu mutieren, „im Gange sind“. Also, was ist es? Hier ist eine Transkription dieses Gesprächs:

Project Veritas-Journalist: „Also, ich meine, wann wird Pfizer die Mutation all dieser Viren durchführen?„ Walker: „Ich weiß es nicht. Das hängt davon ab, wie die Experimente ausfallen, denn das ist nur etwas, das wir ausprobieren, richtig?„ Projekt Veritas Journalist: „Das hört sich für mich nach Funktionsgewinn an.“ Walker: „Ich weiß nicht, es ist ein bisschen anders. Ich denke, es ist anders. Es ist, wie dieses [Ding] – es ist definitiv kein Funktionsgewinn.“ Project Veritas-Journalist: „Es klingt, als wäre es das. Ich meine, es ist in Ordnung [lacht].“ Walker: „Nein, nein, nein. Aber gerichtete Evolution ist etwas ganz anderes.„ Project Veritas-Journalist: „Gezielte Evolution, OK. Also, ich meine, ist es das, was es ist?„ Walker: „Vielleicht. Ich weiß es nicht [lacht] … Nun, es ist nicht vorgesehen, dass man mit den Viren Funktionsgewinne erforscht. Sie wollen das lieber nicht. Aber wir machen diese ausgewählten Strukturmutationen, um zu sehen, ob wir sie wirksamer machen können. Daran wird also geforscht.„

Wie Carlson feststellte, klingt es sehr danach, dass Pfizer illegale Gain-of-Function-Forschung betreibt. Die bloße Erfindung eines anderen Begriffs (gerichtete Evolution) ändert nichts am Endergebnis. Walker erklärte eindeutig, dass Pfizer Forschung betreibt, um das Virus „potenter“ zu machen, worum es bei der Funktionsverstärkung geht. Diese Forschung, so räumte Walker ein, sei „im Gange“, was bedeutet, dass sie gegenwärtig stattfindet und nicht nur als zukünftige Möglichkeit in Erwägung gezogen wird.

Wie mutiert Pfizer das COVID-Virus?

Angenommen, Walker hat seiner „Verabredung“ die Wahrheit gesagt, wie will Pfizer COVID in etwas „Stärkeres“ verwandeln? Laut Walker:

„… sie experimentieren immer noch damit, aber soweit ich gehört habe, scheinen sie es zu optimieren. Aber sie gehen langsam vor, [weil] alle sehr vorsichtig sind. Natürlich wollen sie es nicht zu sehr beschleunigen. Aber ich glaube, sie versuchen auch, es nur als Sondierung zu tun, denn man will natürlich nicht damit werben, dass man zukünftige Mutationen herausfindet … Aber man muss sehr kontrolliert vorgehen, um sicherzustellen, dass das Virus, das man mutiert, nicht zu etwas wird, das sich einfach überall ausbreitet – was, um ehrlich zu sein, die Art und Weise ist, wie das Virus in Wuhan entstanden ist. Es macht keinen Sinn, dass dieser Virus aus dem Nichts auftaucht. Das ist Blödsinn … Sagen Sie es niemandem. Versprich mir, dass du es niemandem erzählst. Die Art und Weise, wie es [das Experiment] funktionieren würde, ist, dass wir das Virus in Affen einschleusen und sie dazu bringen, sich gegenseitig anzustecken, und wir sammeln Serienproben von ihnen.“

Wie Carlson feststellte, sollten Sie, wenn Sie vermuten, dass die COVID-Pandemie das Ergebnis eines im Labor erzeugten Virus war, der sich verbreitet hat, warum sollten Sie dann die gleiche Art von Experimenten durchführen und eine weitere, möglicherweise schlimmere Pandemie riskieren?

Walker räumt ein, dass regulatorische Vereinnahmung real ist

Walker erklärt seiner „Verabredung“ auch, wie die Pharmaindustrie die amerikanischen Regulierungsbehörden in ihre Gewalt gebracht hat:

„Sie [Pfizer] ist eine Drehtür für alle Regierungsbeamten. Ja, für jede Branche. In der Pharmabranche arbeiten alle Regierungsbeamten, die unsere Medikamente prüfen, schließlich für Pharmaunternehmen. Und beim Militär arbeiten alle Regierungsbeamten der Armee und des Verteidigungsministeriums später für die Rüstungsunternehmen.“

Auf die Frage, was er von dieser Drehtür hält, antwortet Walker:

„Um ehrlich zu sein, ist das ziemlich gut für die Industrie. Aber es ist schlecht für alle anderen in Amerika.“

Auf die Frage „Warum ist es schlecht für alle anderen?“ erklärt Walker:

„Denn wenn die Aufsichtsbehörden, die unsere Medikamente prüfen, wissen, dass sie, sobald sie nicht mehr als Aufsichtsbehörde tätig sind, für das Unternehmen arbeiten wollen, werden sie nicht so streng mit dem Unternehmen sein, bei dem sie ihren Job bekommen.“

Wie Carlson feststellte, ist dies eine sehr klare und prägnante Beschreibung der regulatorischen Vereinnahmung, die wir schon lange vermutet haben. Wir haben nur noch nie gehört, dass eine Führungskraft aus der Branche dies zugegeben hätte.

Ist Walker wirklich ein Pfizer-Führungskraft?

Falls Sie sich fragen, ob Walker über seine Arbeit für Pfizer gelogen haben könnte: Project Veritas hat seine Hausaufgaben gemacht, bevor das Video veröffentlicht wurde. Screenshots aus dem HR-System „Workday“ von Pfizer bestätigen, dass Walker unter Global Pipeline Planning arbeitet, nur zwei Ebenen unter CEO Albert Bourla. Sein unmittelbarer Vorgesetzter ist Dr. Mikael Dolsten, der wiederum direkt an Bourla berichtet.

Walker’s LinkedIn bestätigte ebenfalls seine Position. Weitere Bestätigungen seiner Position sind auf Brian O’Sheas Substack zu finden.

„Eines der seltsamsten Merkmale des Spiegelkabinetts, in dem wir heute leben, ist, dass die öffentliche Fassade mächtiger Institutionen und Unternehmen mit Menschen besetzt ist, die erstaunlich inkompetent und unseriös erscheinen.“ John Leake

Dies geht aus den Substack Pharma Files hervor:

„Er arbeitet unter Global Pipeline Planning. Das sind die Leute, die neue Medikamente planen (d. h. sie analysieren Krankheitstrends und ungedeckte Bedürfnisse und bewerten die demografischen Daten, um zu sehen, ob diese Medikamente rentabel wären). Eine ihrer Hauptaufgaben ist es, dafür zu sorgen, dass FuE-Gelder in die richtigen Therapiebereiche fließen. So sollten beispielsweise weniger Forschungs- und Entwicklungsgelder für die Behandlung von Krankheiten in einigen armen Ländern ausgegeben werden, während mehr Forschungs- und Entwicklungsgelder in die Behandlung von Krankheiten in Industrieländern fließen sollten, da diese Regierungen reich genug sind, um teure Medikamente zu subventionieren. Wenn man in der Pharmabranche arbeitet, gibt es normalerweise Begriffe, die man „öffentlich“ verwendet, und solche, die man „privat“ verwendet. So lautet seine Stellenbeschreibung zum Beispiel „Bewertung potenzieller künftiger Krankheiten und ungedeckter Behandlungsbedürfnisse“. Aber privat sind sie nur auf der Suche nach zukünftigen Medikamenten, die sich zu Cash Cows entwickeln könnten. Deshalb hört man ihn ganz beiläufig von ‚Cash Cows‘ sprechen. Das ist unter Führungskräften in der Pharmaindustrie weit verbreitet. Terminologien sind in der Pharmabranche von entscheidender Bedeutung, weil sie nicht erwischt werden wollen. Ein weiteres Beispiel ist, dass er darauf besteht, dass es sich nicht um einen ‚Funktionsgewinn‘, sondern um eine ‚gerichtete Evolution‘ handelt. So werden z. B. Leute, die in der Pharmaindustrie im kaufmännischen Bereich arbeiten, ständig geschult, von einer „Steigerung der Patientenbehandlung“ statt von einer „Steigerung des Umsatzes“ zu sprechen, wenn sie Marketingtaktiken diskutieren. Sie wollen nicht erwischt werden, zumal einige Nachwuchskräfte dies in Sitzungsprotokollen festhalten, die dann an die Öffentlichkeit gelangen könnten.“

Erstaunlich inkompetent und unseriös

Dass man anfangs daran zweifelte, dass Walker eine Führungskraft von Pfizer sein könnte, ist angesichts seines Verhaltens nicht überraschend. Wie John Leake, der zusammen mit Dr. Peter McCullough das Buch „The Courage to Face COVID-19“ verfasst hat, feststellt:

„Eines der seltsamsten Merkmale des Spiegelkabinetts, in dem wir heute leben, ist, dass die öffentliche Fassade mächtiger Institutionen und Unternehmen mit Leuten besetzt ist, die erstaunlich inkompetent und unseriös erscheinen … [Es] scheint unglaublich, dass ein großes Unternehmen, das eine Schlüsselrolle bei der Verursachung eines globalen kriminellen Fiaskos gespielt hat, mit einer Führungskraft besetzt ist, die auf einer Verbindungsparty rekrutiert worden zu sein scheint.“

Walker ist nicht das einzige Beispiel für die Inkompetenz von Pfizer. Während einer Sitzung des Beratungsausschusses für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte (VRBPAC) der FDA (siehe Video oben) wollte die FDA wissen, warum die Impfung von Pfizer nur 3 Mikrogramm mRNA enthielt, während die von Moderna 25 mcg enthielt. War die mRNA von Pfizer einfach effizienter, wenn es darum ging, die Zellen zur Produktion von Spike-Protein zu bewegen?

Die Antwort der Pfizer-Führungskraft lautete: „Wir wissen natürlich nicht genau, wie der COVID-Impfstoff bei der Erzeugung einer Immunantwort funktioniert.“

Sie haben einfach experimentiert und festgestellt, dass 3 mcgs zu wirken scheinen, aber warum diese Dosis, haben sie keine Ahnung. Mit anderen Worten, wir haben es hier mit etwas zu tun, das das komplette Gegenteil von Präzisionsmedizin ist. Dieser Pfizer-Vertreter hat auch gelogen und behauptet, der Hauptnutzen der Impfung bestehe in der „Verhinderung von Infektionen“, was nicht der Fall ist und auch nicht beabsichtigt war.

Pfizer-Pressemitteilung widerlegt die Aussagen von Walker nicht

Am 27. Januar 2023, um 20 Uhr, zwei Tage nach der Veröffentlichung des Videos durch Project Veritas, veröffentlichte Pfizer schließlich eine Antwort per Pressemitteilung. Seltsamerweise scheint die Pressemitteilung die Behauptungen von Walker eher zu bestätigen als zu widerlegen:

„New York, N.Y., 27. Januar 2023 – Kürzlich wurden Vorwürfe im Zusammenhang mit der Erforschung von Funktionsgewinnen und gerichteter Evolution bei Pfizer erhoben, und das Unternehmen möchte die Sache richtig stellen. Im Rahmen der laufenden Entwicklung des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer-BioNTech hat Pfizer weder Funktionsgewinne noch gezielte Evolutionsforschung betrieben. In Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern haben wir Forschungen durchgeführt, bei denen das ursprüngliche SARS-CoV-2-Virus verwendet wurde, um das Spike-Protein von neuen, bedenklichen Varianten zu exprimieren. Diese Arbeiten werden durchgeführt, sobald eine neue bedenkliche Variante von den Gesundheitsbehörden identifiziert wurde. Auf diese Weise können wir die Fähigkeit eines bestehenden Impfstoffs, Antikörper zu induzieren, die eine neu identifizierte bedenkliche Variante neutralisieren, rasch bewerten. Diese Daten werden dann in wissenschaftlichen Fachzeitschriften mit Peer-Review veröffentlicht und dienen als einer der Schritte, um festzustellen, ob eine Aktualisierung des Impfstoffs erforderlich ist. Um die US-amerikanischen und weltweiten behördlichen Anforderungen für unsere orale Behandlung PAXLOVID™ zu erfüllen, führt Pfizer außerdem In-vitro-Arbeiten (z. B. in einer Laborkulturschale) durch, um potenzielle Resistenzmutationen gegen Nirmatrelvir, eine der beiden Komponenten von PAXLOVID, zu identifizieren. Bei einem sich natürlich entwickelnden Virus ist es wichtig, die Aktivität eines Virostatikums routinemäßig zu bewerten. Die meisten dieser Arbeiten werden mit Hilfe von Computersimulationen oder Mutationen der Hauptprotease – eines nicht infektiösen Teils des Virus – durchgeführt. In einer begrenzten Anzahl von Fällen, in denen ein vollständiges Virus keine bekannten Funktionsgewinn-Mutationen enthält, kann ein solches Virus so manipuliert werden, dass eine Bewertung der antiviralen Aktivität in Zellen möglich ist. Darüber hinaus werden in unserem sicheren Labor der Biosicherheitsstufe 3 (BSL3) In-vitro-Resistenzselektionsversuche an Zellen durchgeführt, die mit SARS-CoV-2 und Nirmatrelvir inkubiert wurden, um zu prüfen, ob die Hauptprotease mutieren kann, um resistente Virusstämme zu erzeugen. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Studien von den US-amerikanischen und weltweiten Aufsichtsbehörden für alle antiviralen Produkte vorgeschrieben sind und von vielen Unternehmen und akademischen Einrichtungen in den USA und auf der ganzen Welt durchgeführt werden.“

In einem Substack-Kommentar, stellte Dr. Robert Malone fest, dass Pfizer „nur die gezielte Evolution als Bestandteil der Impfstoffentwicklung leugnet, aber diese Forschungstür für die laufende Forschung zur Unterstützung von Paxlovid offen lässt … Sie sagen buchstäblich, dass sie Viren entwickeln, die außerhalb von Simulationen gar nicht existieren … Es gibt auch keine direkte Antwort, die nahelegt, dass Herr Walker gelogen hat. Interessant … Es sieht nicht so aus, als würden sie irgendetwas abstreiten.“

Weltweite Mediensperre

Es überrascht nicht, dass, obwohl es sich eindeutig um eine der größten Geschichten der Pandemie handelt, die etablierten Medien kein Wort darüber verloren haben, mit Ausnahme des Fox News-Moderators Tucker Carlson (siehe Video oben).

Die britische Daily Mail veröffentlichte zwar eine Zusammenfassung des Videos, aber der Artikel wurde Minuten später wieder entfernt. Auch YouTube sperrte und entfernte das Video, weil es gegen die Gemeinschaftsrichtlinien für COVID-19-Impfstoffe verstieß, aber zu diesem Zeitpunkt hatte es bereits mehr als 20 Millionen Aufrufe verzeichnet.

Wenn Sie es noch nicht gesehen haben, können Sie sich Teil 1 auf der Website von Project Veritas ansehen. Carlson hat auch Teile davon in seinem Bericht gezeigt. Teil 2, der Walkers Reaktion zeigt, als O’Keefe ihn mit seinen Äußerungen konfrontierte, ist unten eingebettet.

Laut Project Veritas gibt es noch mehr verdecktes Filmmaterial von Walker, das noch nicht veröffentlicht wurde. Wenn Sie in New York City sind, können Sie am Hauptsitz von Pfizer in der 235 East 42nd Street vorbeischauen und sich das Video „live“ ansehen. Project Veritas hat einen Lieferwagen mit Videobildschirmen auf allen Seiten direkt vor ihrem Büro geparkt, auf dem das Video in einer Dauerschleife läuft.

In seinem Substack-Kommentar Malone untersuchte auch Beweise, die auf eine massive Zusammenarbeit zwischen Pfizer und Google in den Stunden nach der Veröffentlichung des Videos hinweisen, um Online-Suchen zu zensieren und alles, was mit Walker zu tun hat, aus dem Gedächtnis zu löschen:

„Fast unmittelbar nach dem Erscheinen des ersten Veritas-Videos erhielten wir alle einen Meisterkurs in der erstaunlichen Macht und den Fähigkeiten zur Kontrolle von Erzählungen und Informationen, die Pfizer aufgebaut hat … Die Leute stürzen sich wie verrückt auf Google mit Anfragen zu Jordon Walker, Pfizer und Veritas. Wie schon bei meiner Aussage „Massenbildungspsychose“ auf Rogan #1757, greift Google manuell in die Suchanfragen ein und zeigt statt tatsächlicher Links verwaschene „Diese Ergebnisse ändern sich schnell“-Bildschirme an. Jetzt haben wir also einen ziemlich klaren Beweis für eine geheime Absprache zwischen Pfizer und Google, um die Geschichte zu unterdrücken. Dann wird alles, wirklich alles, was mit Dr. Jordon Walker zu tun hat, aus dem Gedächtnis gelöscht. Aus dem Internet gelöscht, auch aus der Wayback Machine. Und dann stürzen sich die Chaos-Agenten, Bots und Trolle auf alle Social-Media-Kanäle. Sie säen Zweifel daran, dass Jordon Walker überhaupt eine reale Person ist. Sie verbreiten paranoide Verschwörungstheorien, dass das alles eine große Fälschung von Veritas, O’Keefe und mir ist. Die natürlich von den üblichen Akteuren noch verstärkt werden. DAS ist ein Beispiel für die Macht der Fünften Generation der Kriegsführung! Übrigens empfehle ich den Lesern, die sich dessen bewusst waren, als es geschah, die Namen der Chaos-Agenten, die dieses falsche Narrativ aktiv förderten, in ihrem Gehirn zu überprüfen … Die Rechtsabteilung von Pfizer … hat schließlich am Freitagabend um 8:00 PM EST eine Antwort abgegeben. Wiederum klassisches Lehrbuch-Timing. Entwickelt, um den Freitagabend-Nachrichtenzyklus zu umgehen und, was noch wichtiger ist, um der Wall Street maximale Zeit zu geben, die Nachricht vor der Eröffnungsglocke am nächsten Montag zu verdauen. Diese Leute sind Profis. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sie die Google-Suche abgeschaltet, das Internet mit Gedächtnislöchern versehen, eine Armee von Bots, Trollen und Chaos-Agenten eingesetzt haben, um in den sozialen Medien Verwirrung zu stiften und Zweifel zu säen, und die Berichterstattung über die Geschichte durch die vielen Medienunternehmen, in die sie in den letzten drei Jahren Geld gepumpt haben, fast vollständig unterdrückt haben.“

McCullough und Kirsch sprachen auch über die Übergabe von Project Veritas im Podcast von Tommy Carrigan (siehe unten).

Die COVID-Melkkuh

Pfizer hat in den letzten beiden Jahren rekordverdächtige Umsätze erzielt, und es scheint, dass ihnen der wasserfallartige Cashflow zu Kopf gestiegen ist. Im Jahr 2021 verzeichnete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 81,3 Mrd. USD – ein operatives Umsatzwachstum von 92 % gegenüber 2020 – und 2022 wurden 100,3 Mrd. USD eingenommen, wovon mehr als die Hälfte auf COVID-Impfstoffe und Paxlovid entfiel. Es ist erwähnenswert, dass BEIDE dieser Medikamente die COVID-Reinfektion fördern, was an sich schon Teil der Umsatzwachstumsstrategie von Pfizer zu sein scheint.

Angesichts der schwindenden Akzeptanz von Auffrischungsimpfungen erwartet das Unternehmen bis 2023 einen Umsatzrückgang von 33 %, und das trotz einer Vervierfachung des Preises für die Impfungen. Dennoch ist diese Einnahmequelle relativ sicher, da das Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) des U.S. Centers for Disease Control and Prevention die nicht lizenzierten Impfungen in die US-Impfpläne für Kinder, Jugendliche und Erwachsene aufgenommen hat.

Auch die Europäische Union erwägt, mehr für weniger Dosen zu bezahlen, da die Regierungen bereits über zu große Vorräte verfügen.

Die Frage ist nun, ob Pfizer auch das COVID-Virus mutiert, um die Nachfrage nach neu formulierten Auffrischungsimpfungen aufrechtzuerhalten. Wenn Walker die Wahrheit sagt, scheint die Antwort ja zu lauten. Im Januar 2023 erlitt Pfizer den größten monatlichen Wertverlust seit 2009, und Abwärtstrends werden nie positiv gesehen, egal wie viel Geld sie bereits verdient haben.

Das ist eines der Probleme vieler Unternehmen. Sie müssen weiter wachsen, aber wie übertrifft man den Erfolg eines mehr als verdoppelten Wachstums in nur zwei Jahren? Könnte es sein, dass man in diesem Fall zu kriminellen Mitteln greift, um die Cashcow COVID weiter zu melken?

Senator Ron Johnson fordert eine Untersuchung

Es wird interessant sein zu sehen, was als nächstes passiert. Der finanzielle Abschwung von Pfizer fand statt, bevor Walker die Pläne von Pfizer ausplauderte und sich selbst und damit das Unternehmen bestenfalls als dumm, oberflächlich, gefühllos und inkompetent, schlimmstenfalls aber als kriminell erscheinen ließ. Wie viele Skandale und wie viel Kriminalität werden das amerikanische Volk und der Kongress noch hinnehmen, bevor sie „Genug“ sagen?

Die Zeit wird es zeigen. Als Reaktion auf das Undercover-Video von Project Veritas über Walker hat Senator Ron Johnson die Führung übernommen und fordert den Kongress auf, die Impfstoffhersteller und das Zulassungsverfahren für COVID-Impfstoffe zu untersuchen. In einem Tweet vom 26. Januar 2023 schrieb Johnson: