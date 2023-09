Pfizer testete den „Booster“ an 23 Menschen, bevor Bidens FDA die Spritzen für die Öffentlichkeit genehmigte

Enthüllte Dokumente zeigen, dass der Pharmariese Pfizer seine Covid-„Booster“ an weniger als zwei Dutzend Personen getestet hat, bevor die Food and Drug Administration (FDA) unter Präsident Joe Biden die mRNA-Injektionen für die breite Öffentlichkeit freigab.

Die politische Überwachungsgruppe Judicial Watch erzwang die Freigabe der Dokumente durch rechtliche Schritte.

Die Organisation hat nun eine Reihe dieser Dokumente veröffentlicht, um die alles andere als strengen Testpraktiken von Pfizer aufzudecken.

Den Dokumenten zufolge testete Pfizer die Sicherheit und Wirksamkeit seines Covid-Impfstoffs nur an 23 Personen im Jahr 2021, bevor es bei der FDA die Zulassung der Impfung für den landesweiten öffentlichen Gebrauch beantragte.

Bidens FDA genehmigte die Covid-Auffrischungsimpfung sofort und gab sie Ende September 2021 an die Öffentlichkeit heraus.

„Unter den Teilnehmern waren 11 Personen im Alter von 18 bis 55 Jahren und 12 Personen im Alter von 65 bis 85 Jahren“, berichtet Judicial Watch.

„In der jüngeren Gruppe gab es neun Frauen und zwei Männer; acht von ihnen waren weiß, einer war schwarz und zwei waren Asiaten.

„Von der älteren Gruppe waren sechs weiblich und sechs männlich, und alle waren weiß.“

8,9 Millionen Menschen in ganz Amerika wurden innerhalb von nur drei Wochen nach der Zulassung der Impfung durch die FDA mit Covid-Boostern geimpft.

Judicial Watch veröffentlichte 58 Seiten mit Unterlagen der FDA, aus denen hervorgeht, dass in einer Studie von Pfizer im Jahr 2021 nur 23 Personen befragt wurden, um die Reaktionen auf den „Booster“ zu messen.

Die FDA teilte mit, dass diese Vorlage von Unterlagen „unsere vollständige Antwort auf Ihre Anfrage darstellt; weitere Vorlagen sind nicht zu erwarten“.

Die Unterlagen wurden als Reaktion auf eine im März 2022 eingereichte Klage angefordert, nachdem das Gesundheitsministerium (Department of Health and Human Services, HHS) auf eine im August 2021 gestellte Anfrage nach dem Freedom of Information Act (FOIA) nicht reagiert hatte.

Der Antrag bezog sich auf Unterlagen, die von Pfizer und BioNTech bei der FDA, einschließlich BARDA, im Zusammenhang mit Auffrischungsimpfungen gegen das SARS-CoV-2-Virus eingereicht wurden.

Die FDA wies darauf hin, dass diese Unterlagen „unsere vollständige Antwort auf Ihre Anfrage darstellen; es gibt keine zusätzlichen Informationen.

Die Biomedical Advanced Research and Development Authority, BARDA, war maßgeblich an der Entwicklung der Covid-Spritzen beteiligt.

Auf ihrer Website heißt es:

Die Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) bietet einen integrierten, systematischen Ansatz für die Entwicklung von Impfstoffen, Medikamenten, Therapien und Diagnoseinstrumenten für medizinische Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie z. B. chemische, biologische, radiologische und nukleare (CBRN) Unfälle, Zwischenfälle und Angriffe, pandemische Grippe (PI) und neu auftretende Infektionskrankheiten (EID).

Der Präsident von Judicial Watch, Tom Fitton, warnte die Amerikaner in einer Erklärung, die Dokumente sorgfältig zu prüfen, bevor sie sich von der Biden-Administration unter Druck setzen lassen, den Booster zu nehmen.

„Angesichts des geplanten Vorstoßes der Biden-Administration für neue Auffrischungsimpfungen täte die Öffentlichkeit gut daran, diese beunruhigenden Dokumente über die Genehmigung früherer COVID-Auffrischungsimpfungen durch die Schrotflinte zu prüfen“, sagte Fitton.