Pfizer veröffentlicht Teilergebnisse der Studie „COVID-Impfstoff in der Schwangerschaft“

Von Steve Kirsch

Es konnten nur 349 Patienten in die Studie aufgenommen werden, so dass alle unerwünschten Ereignisse statistisch NICHT signifikant waren. Jetzt können sie also behaupten, dass es keine Sicherheitssignale gab!

Hinweis

Ich habe diesen Artikel ursprünglich geschrieben, als die Ergebnisse der Pfizer-Studie im Juli 2023 bekannt gegeben wurden. Er lag in meinen Entwürfen, weil ich ihn perfekt machen wollte. Ich veröffentliche ihn jetzt, weil er für den Artikel relevant ist, den ich gerade über meine Umfrageergebnisse veröffentlicht habe. Die Quintessenz dieses Artikels ist, dass sie immer noch Daten zurückhalten und nicht transparent sind. Wenn es sicher wäre, gäbe es ein Papier darüber. Es gibt aber kein Papier.

Man muss kein Raketenwissenschaftler sein, um herauszufinden, was das bedeutet.

Zusammenfassung

Pfizer hat die Ergebnisse seiner Schwangerschaftsstudie heimlich veröffentlicht und niemandem etwas davon gesagt.

Ich habe zufällig davon erfahren.

Die Ergebnisse der Studie finden Sie hier.

Da nur 349 Frauen in die Studie aufgenommen wurden, war keines der Sicherheitssignale statistisch signifikant.

Der Antrag enthielt eine Reihe von Dingen, die Anlass zu großer Besorgnis geben sollten:

einige Ergebnisse. 3 von 8 Primär- und 6 von 8 Sekundärdaten fehlten Warum? Juli 2024 erwähnt 2x von Defekten 3x von xxxx thorp AE Keine detaillierten Angaben zu den Auswirkungen (z. B. Abschnitt 6). In einen Topf geworfen mit 1 Ungereimtheiten verwirren kritische Denker wie mich (billiruben aus thorp) Geburtsfehler, Schwangerschaftsverluste, Fehlgeburten, Spontanabtreibungen werden nicht erwähnt, Neugeborenen-Todesfälle nicht erwähnt das Wort „Fehlgeburt“, „Abtreibung“ wird nie erwähnt. Wie ist das möglich? Das alles geschah in aller Stille und ohne Pressemitteilung.

Ich werde in diesem Artikel auf alle diese Mängel eingehen.

Anscheinend war ich der erste Journalist, der die Veröffentlichung dieser Ergebnisse bemerkte und auf diese Probleme hinwies.

Einleitung

Wie der Rest der Welt habe auch ich gespannt auf die Ergebnisse der klinischen Studie NCT04754594 von Pfizer gewartet, die offiziell den Titel „A PHASE 2/3, PLACEBO-CONTROLLED, RANDOMIZED, OBSERVER-BLIND STUDY TO EVALUATE THE SAFETY, TOLERABILITY, AND IMMUNOGENICITY OF A SARS-COV-2 RNA VACCINE CANDIDATE (BNT162b2) AGAINST COVID-19 IN HEALBEN PREGNANT WOMEN 18 YEARS OF AGAL AND OLDER. „

Die Studie, die im Februar 2021 begann, sollte ursprünglich 4.000 Frauen einschließen, aber die Einschreibung wurde Ende 2021 mit nur 349 Teilnehmerinnen beendet.

Warum? Angeblich, weil alle Frauen geimpft werden wollten und deshalb keine weiteren Probanden rekrutiert werden konnten. Einzelheiten in diesem ausgezeichneten Substack-Artikel: EXKLUSIV: Was ist aus der Covid-Impfstoffstudie von Pfizer bei Schwangeren geworden?

Also änderten sie die Beschreibung auf clinicaltrials.gov so, dass sie mit der Zahl der Teilnehmer übereinstimmte: „bei etwa 350 gesunden schwangeren Frauen ab 18 Jahren, die in der 24. bis 34. Schwangerschaftswoche geimpft wurden.“

Das offizielle Datum für den Abschluss der Studie war der 15. Juli 2022. Laut Gesetz haben sie ab diesem Datum ein Jahr Zeit, ihre Ergebnisse auf clinicaltrials.gov zu veröffentlichen.

Und in Übereinstimmung mit dem Gesetz haben sie die Ergebnisse am allerletzten Tag eingereicht, der noch möglich war, um das Gesetz einzuhalten: 14. Juli 2023. Siehe Beweis hier.

Die Regierung überprüfte ihre Einreichung, befand sie für mangelhaft und veröffentlichte sie am 4. August 2023 mit dem Kommentar, dass sie sich nicht an das Gesetz gehalten und Informationen zurückgehalten hätten. Die Regierung hat dies dann laut Akte am 7. August 2023 aktualisiert.

Was sie veröffentlicht haben

Sie können es hier lesen.

Es gab eine Menge Details zu Dingen, die niemanden interessieren, wie z. B. Injektionsstellenprobleme:

Für Reaktionen an der Injektionsstelle wurde der Vergleich veröffentlicht!

Aber als es um die wirklich „interessanten“ Daten ging (primäres Ergebnis Nr. 6), gab es überhaupt keine Details!!! Nur die Gesamtzahl der Ereignisse in den beiden Gruppen. Sie haben NICHT aufgelistet, welche Ereignisse eintraten. Das ist verrückt. Das ist eine GROSSE ROTE FLAGE. Aber niemand außer mir stellt dies in Frage. Sie führen die schwerwiegenden SARs immer nach Art und Anzahl auf. Wenn es zum Beispiel 10 Herzstillstände in der Behandlungsgruppe gab und 1 Ereignis von 6 verschiedenen Arten in der Placebogruppe, dann wäre das eine große Sache. Aber sie haben keine Einzelheiten angegeben!

Für viele Ergebnisse fehlten völlig die Daten

Wie ist es möglich, dass Pfizer nicht weiß, welche Ergebnisse jemals erzielt wurden? Es ist unmöglich, dass sie es nicht wissen.

Der wahrscheinlichste Grund: Die Ergebnisse sind wirklich schlecht, also halten sie die Ergebnisse für immer geheim.

Statistisch signifikant

Ergebnis #19:

4-mal höhere Wahrscheinlichkeit, dass das Kind ein SAE bekommt

Kein Detail!

Was das bedeutet

Dieser ganze Bericht ist äußerst verdächtig.

Ich habe nur davon erfahren, weil ein „Faktenprüfer“ (John Gregory, der Gesundheitsredakteur von newsguardtech.com) einen Artikel über meinen Substack schreibt, um mich zu diskreditieren, also beschloss ich zu prüfen, ob die Studienergebnisse bereits veröffentlicht waren, um eine Antwort auf eine seiner Fragen zu formulieren, die mich in Misskredit bringen sollte. Es war also ein Glücksfall, dass ich über die Veröffentlichung dieser Ergebnisse gestolpert bin.

Und was noch wichtiger ist: Wie kann es sein, dass in den Mainstream-Medien auf der ganzen Welt nichts darüber berichtet wird?

Wollen die Menschen nicht wissen, ob das Medikament in der Schwangerschaft sicher ist oder nicht?

Die CDC hat behauptet, es sei sicher, aber sie hatte keine Beweise für diese Behauptungen, weil die Studie noch gar nicht begonnen hatte, als sie diese Behauptungen aufstellte.

Offensichtlich interessiert sich auch der Kongress nicht für dieses Thema. Ich bezweifle ernsthaft, dass irgendein Vertreter von Pfizer angerufen wird, um Fragen wie „Warum wurden keine Ergebnisse veröffentlicht?“ zu beantworten.

Und natürlich will auch niemand in den Mainstream-Medien die Antwort auf diese Frage wissen. Auch wird niemand die FDA fragen: „Wie werden Sie Pfizer für die Nichteinhaltung der Bundesverordnung bestrafen?“

Über die Bundesverordnung

Die Verpflichtung, die Ergebnisse klinischer Prüfungen innerhalb eines Jahres nach Abschluss der Prüfung auf ClinicalTrials.gov zu veröffentlichen, ist zwar kein Bundesgesetz, wird aber durch Bundesvorschriften vorgeschrieben. Die Vorschrift stammt aus der Schlussbestimmung des U.S. Food and Drug Administration Amendments Act (FDAAA) von 2007. Sie schreibt vor, dass bestimmte klinische Prüfungen innerhalb eines Jahres nach Abschluss der Prüfung eine Zusammenfassung der Ergebnisse, einschließlich der Ergebnisse und unerwünschten Ereignisse, an die Datenbank ClinicalTrials.gov übermitteln müssen. Mit dieser Vorschrift sollen die Transparenz und der öffentliche Zugang zu den Daten klinischer Prüfungen verbessert werden.

Es kann Konsequenzen haben, wenn Sie sich nicht an die Bundesvorschrift halten und die Ergebnisse klinischer Prüfungen nicht wie vorgeschrieben auf ClinicalTrials.gov veröffentlichen. Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) kann Durchsetzungsmaßnahmen gegen Sponsoren von klinischen Prüfungen ergreifen, die sich nicht an die Meldevorschriften halten. Dies kann Warnschreiben, Geldstrafen und andere behördliche Maßnahmen umfassen. Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann sich auch auf den Ruf des Sponsors und seine Fähigkeit, künftige klinische Prüfungen durchzuführen, auswirken. Die Einhaltung dieser Vorschriften ist wichtig, um Transparenz, Rechenschaftspflicht und die Integrität der klinischen Forschung zu gewährleisten.

Aber… da es sich um Pfizer handelt, wird die FDA nichts unternehmen. Offensichtlich darf Pfizer gegen die Vorschriften verstoßen, ohne bestraft oder gemaßregelt zu werden; so funktioniert Wissenschaft nun einmal.

Außerdem kann ihr Impfstoff so viele Menschen töten, wie sie wollen, einschließlich ungeborener Babys, und es wird NIEMALS eine strafrechtliche Verantwortung dafür geben.

Das ist einfach so.

Für weitere Informationen

Bitte beachten Sie meinen Tweet, den ich heute Morgen um 2:30 Uhr veröffentlicht habe und der bereits fast 500.000 Mal aufgerufen wurde:

Siehe auch meinen anderen Beitrag, in dem ich die Frage stellte, warum die Mainstream-Medien keine Antworten von Pfizer oder der FDA fordern. Sie schweigen im Grunde und interessieren sich überhaupt nicht dafür, wie viele Schwangerschaften durch diese Impfstoffe beeinträchtigt wurden:

Eine weitere Maßnahme, die Sie ergreifen können, um etwas zu bewirken

Wenn Sie wollen, dass sich die Art und Weise, wie die Dinge in der US-Regierung gehandhabt werden, ändert, dann kann das nur geschehen, wenn RFK Jr. 2024 die Präsidentschaft gewinnt. Andernfalls wird die Korruption weitergehen, da Biden sie nicht beheben wird und Trump 4 Jahre Zeit hatte, sie zu beheben, und keine Fortschritte gemacht hat.

Zusammenfassung

Es gibt keinen Grund für Pfizer, die wichtigsten Ergebnisse dieser wichtigen Studie zurückzuhalten. Der einzige Grund, warum sie das tun würden, wäre, wenn die Studienergebnisse schlecht wären.

Indem Pfizer die Ergebnisse nicht wie gesetzlich vorgeschrieben einreicht, sagt das Unternehmen im Grunde: „Wir können ungestraft gegen Bundesvorschriften verstoßen. Wir werden nicht zur Rechenschaft gezogen werden“.

Und damit haben sie Recht. Niemand wird sie zur Rechenschaft ziehen. Die Mainstream-Medien, die medizinische Fachwelt und die Gesetzgeber im Kongress geben ihnen einen Freibrief, zu tun, was sie wollen.

Es werden Menschen geschädigt.

Aber keiner von ihnen wird die Pharmaunternehmen zur Rechenschaft ziehen. Sie sind nicht bereit, die Wahrheit aufzudecken. Sie sind vielmehr bestrebt, die Wahrheit zu unterdrücken.

Die Geschichte wird auf keinen dieser Menschen ein gutes Haar lassen.