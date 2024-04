Michael Hudson: Deutschland als Kollateralschaden in Amerikas neuem Kalten Krieg

Yves hier. Westliche Kommentatoren geben nicht nur ungern zu, wie sehr sie die Auswirkungen der Schocksanktionen gegen Russland überschätzt haben, sie scheinen auch allergisch darauf zu reagieren, die bemerkenswerte Leistung anzuerkennen, die Russland bei der Neuausrichtung seiner Wirtschaft vollbracht hat. Russland hat rasant den Großteil der europäischen Exporte ersetzt (einige Lücken waren schwieriger zu füllen, z.B. bei Auto- und Flugzeugteilen) und den Handel nach China, Indien, in die Türkei, nach Afrika und zu anderen Mitgliedern der „globalen Mehrheit“ verlagert. Russland war aber auch autark und reich an Rohstoffen. Im Gegensatz dazu hat Deutschland keine Lösung für seine Abhängigkeit von Energieimporten, die früher zu niedrigen Preisen aus Russland kamen.

Aber andererseits… was wäre passiert, wenn Deutschland die USA beschuldigt hätte, hinter der NordStream-Bombardierung zu stecken? Die USA (und Großbritannien und die baltischen Staaten) hätten geschrien, dass Deutschland unsinnige Anschuldigungen erhebt und den bösen Putin unterstützt. Und wenn Scholz das gewagt hätte, hätten sich Robert Habeck und Annelena Baerbock den USA angeschlossen, um ihn aufzuhängen.

Von Michael Hudson, Forschungsprofessor für Wirtschaftswissenschaften an der University of Missouri, Kansas City, und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Levy Economics Institute des Bard College. Sein neuestes Buch ist The Destiny of Civilization. Ursprünglich veröffentlicht in Investigación Económica, herausgegeben von der UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México).

Die Demontage der deutschen Industrie seit 2022 ist ein Kollateralschaden in Amerikas geopolitischem Krieg zur Isolierung Chinas, Russlands und verbündeter Länder, deren wachsender Wohlstand und Autarkie als inakzeptable Herausforderung für die US-Hegemonie angesehen werden. Um sich auf einen langen und kostspieligen Kampf vorzubereiten, unternahmen die US-Strategen im Jahr 2022 einen präventiven Schritt, um Europa von seinen Handels- und Investitionsbeziehungen mit Russland abzubringen. Sie forderten Deutschland auf, industriellen Selbstmord zu begehen und sich von den USA abhängig zu machen. Damit wurde Deutschland zum ersten und unmittelbaren Ziel von Amerikas Neuem Kalten Krieg.

Bei seinem Amtsantritt im Januar 2021 erklärten Joe Biden und sein Stab für nationale Sicherheit China zu Amerikas Feind Nummer eins und betrachteten dessen wirtschaftlichen Erfolg als existenzielle Bedrohung der amerikanischen Hegemonie. Um zu verhindern, dass seine Marktchancen Europa anziehen, während es seine eigene militärische Verteidigung aufbaut, versuchte das Biden-Team, Europa in den wirtschaftlichen Orbit der USA einzubinden, um China und seine Anhänger zu isolieren, in der Hoffnung, dass dies ihre Volkswirtschaften stören und den Druck auf die Bevölkerung erhöhen würde, ihre Hoffnungen auf eine neue multipolare Wirtschaftsordnung aufzugeben.

Diese Strategie erforderte europäische Handelssanktionen gegen Russland und ähnliche Maßnahmen, um den Handel mit China zu blockieren und zu verhindern, dass Europa in die entstehende Sphäre des gegenseitigen Wohlstands hineingezogen wird, die sich auf China konzentriert. Um sich auf einen Krieg zwischen den USA und China vorzubereiten, versuchten US-Strategen, Chinas Fähigkeit, russische Militärhilfe zu erhalten, zu blockieren. Der Plan war, die militärische Macht Russlands durch die Aufrüstung der Ukraine zu schwächen, um Russland in einen blutigen Kampf zu verwickeln, der zu einem Regimewechsel führen könnte. Die unrealistische Hoffnung war, dass die Wähler den Krieg ablehnen würden, so wie sie den Krieg in Afghanistan abgelehnt hatten, der zum Ende der Sowjetunion beigetragen hatte. In diesem Fall könnten sie Putin durch oligarchische Führer ersetzen, die bereit wären, eine neoliberale, US-freundliche Politik ähnlich der des Jelzin-Regimes zu verfolgen. Der Effekt war das genaue Gegenteil. Die russischen Wähler taten, was jedes angegriffene Volk tun würde: Sie scharten sich um Putin. Und die Sanktionen des Westens haben Russland und China gezwungen, sich selbst zu versorgen.

Der Plan der USA für einen ausgedehnten globalen Neuen Kalten Krieg hatte ein Problem. Die deutsche Wirtschaft genoss ihren Wohlstand, indem sie Industrieprodukte nach Russland exportierte und in postsowjetische Märkte investierte, während sie gleichzeitig russisches Gas und andere Rohstoffe zu relativ niedrigen internationalen Preisen importierte. Es ist unbestritten, dass die internationale Diplomatie unter normalen Umständen den nationalen Interessen folgt. Das Problem für die Kalten Krieger in den USA bestand darin, die deutsche Führung zu überzeugen, eine unökonomische Entscheidung zu treffen und den profitablen Handel mit Russland aufzugeben. Die Lösung bestand darin, den Krieg mit Russland in der Ukraine und in Russland zu schüren und Russophobie zu schüren, um die Verhängung einer Reihe von Sanktionen zu rechtfertigen, die den europäischen Handel mit Russland blockieren.

Das Ergebnis ist, dass Deutschland, Frankreich und andere Länder in eine Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten geraten sind. Wie die Amerikaner diese von der NATO gesponserten Handels- und Finanzsanktionen in Orwellscher Doppeldeutigkeit euphemistisch beschreiben, hat sich Europa von seiner Abhängigkeit von russischem Gas „befreit“, indem es amerikanisches Flüssiggas (LNG) zu drei- bis viermal höheren Preisen importiert, seine Geschäftsbeziehungen mit Russland abgebrochen und einige seiner wichtigsten Industriebetriebe in die USA (oder sogar nach China) verlagert hat, um das für die Herstellung seiner Produkte und Chemikalien benötigte Gas zu beziehen.

Der Eintritt in den Krieg in der Ukraine hat auch dazu geführt, dass Europa seine militärischen Vorräte aufgebraucht hat. Europa steht nun unter Druck, sich an US-Lieferanten zu wenden, um aufzurüsten – mit Ausrüstung, die sich in der Ukraine nicht bewährt hat. US-Beamte fördern die Vorstellung, dass Russland in Westeuropa einmarschieren könnte. Die Hoffnung besteht nicht nur darin, Europa mit US-Waffen aufzurüsten, sondern auch darin, dass Russland sich selbst erschöpft, wenn es seine eigenen Militärausgaben als Reaktion auf die der NATO erhöht. Es wird allgemein abgelehnt, Russlands Politik als defensiv gegenüber der NATO-Drohung zu sehen, die Angriffe auf den russischen Marinestützpunkt auf der Krim fortzusetzen und sogar zu eskalieren, um den Traum von der Zerschlagung Russlands zu verwirklichen.

Die Realität ist, dass Russland beschlossen hat, sich langfristig nach Osten zu orientieren. Die Weltwirtschaft spaltet sich in zwei gegensätzliche Systeme, wobei Deutschland in der Mitte gefangen ist, weil seine Regierung beschlossen hat, das Land in das unipolare System der USA zu integrieren. Der Preis für die Entscheidung, den amerikanischen Traum der Aufrechterhaltung einer US-zentrierten Hegemonie zu leben, ist eine industrielle Depression. Was die Amerikaner „Abhängigkeit“ von Russland nennen, wurde durch die Abhängigkeit von teureren US-Lieferanten ersetzt, während Deutschland seine russischen und asiatischen Märkte verloren hat. Der Preis dieser Entscheidung ist enorm. Sie hat die Beschäftigung und die Produktion in der deutschen Industrie zum Erliegen gebracht. Diese war lange Zeit eine wichtige Stütze für den Wechselkurs der Eurozone. Die Zukunft der EU sieht nach einem langfristigen Abwärtstrend aus.

Deutschland und das übrige Europa sind bisher die Verlierer des neuen Kalten Krieges der USA. Ist es das wirtschaftliche Vasallentum gegenüber den USA wert, die Chance auf gemeinsamen Wohlstand mit den am schnellsten wachsenden Weltmärkten zu verspielen?