Pfizer verschweigt, wie COVID-Impfung das Herz schädigt

Am 3. August 2023 fand im australischen Senat eine COVID-Anhörung statt. Senator Gerard Rennick bat Dr. Krishan Thiru, den australischen medizinischen Direktor von Pfizer, den Mechanismus zu erklären, wie die mRNA-COVID-Spritze Myokarditis verursacht. Thiru drehte sich jedoch im Kreis, anstatt die Frage zu beantworten

Entweder hat Pfizer keine Ahnung, wie die Spritze das Herz schädigt, was ernste Fragen über die wissenschaftliche Qualifikation des Unternehmens aufwirft, oder sie wissen es, weigern sich aber, es zuzugeben, aus Angst vor Haftung

Pfizer scheint Kampagnen gesponsert zu haben, um darauf zu drängen, dass die Impfung zumindest in den USA vorgeschrieben wird, um so den potenziellen Schaden und die Gewinne zu maximieren.

Marc Girardot zufolge kann die Bolustheorie erklären, wie und warum die mRNA-COVID-Spritzen das Herz und andere Organe schädigen

Es wurden auch mehrere andere Theorien und Hypothesen vorgeschlagen, darunter molekulare Mimikry, Immunreaktion auf mRNA, dysregulierte Zytokinexpression, ACE2-Suppression, Endothelschäden, Lipid-Nanopartikel, die die Bildung von Synzytien auslösen und die elektrische Leitung des Herzens behindern, und vieles mehr

Am 3. August 2023 hielt der Bildungs- und Beschäftigungsausschuss des australischen Senats eine COVID-Anhörung ab, bei der Senator Gerard Rennick Dr. Krishan Thiru, den australischen medizinischen Direktor von Pfizer, aufforderte, den Mechanismus zu erklären, wie die mRNA-COVID-Spritze Myokarditis verursacht.

Thiru drehte sich jedoch im Kreis, anstatt die Frage zu beantworten. Rennick versuchte vergeblich, ihn auf die eigentliche Frage zu lenken, die da lautete: Versteht Pfizer, wie die Spritze das Herz schädigt?

„Wie können Sie es als sicher bezeichnen, ohne das Risiko zu kennen?“ Sen. Gerard Rennick

Die Schlussfolgerung daraus ist, dass entweder a) Pfizer keine Ahnung hat, wie die Spritze das Herz schädigt, was ernste Fragen über die wissenschaftlichen Qualifikationen des Unternehmens aufwirft, oder b) dass sie es wissen, sich aber weigern, es zuzugeben, weil sie dann haftbar gemacht werden können. Wie Rennick feststellte, kann Pfizer nicht behaupten, die Spritze sei sicher, wenn sie das Risiko nicht kennen?

Von Pfizer gesponserte Gruppen, die Impf-Mandate fordern

Pfizer hat nicht nur darauf bestanden, dass seine COVID-Impfung sicher und wirksam ist und dass Nebenwirkungen wie Herzmuskelentzündungen verschwindend selten sind (obwohl Sportler und junge Menschen in nie gekanntem Ausmaß an Herzproblemen erkranken), sondern das Unternehmen scheint auch Kampagnen gesponsert zu haben, die darauf abzielen, dass die Impfung zumindest in den USA vorgeschrieben wird, um so den potenziellen Schaden und die Gewinne zu maximieren.

Laut dem Enthüllungsjournalisten Lee Fang finanzierte Pfizer eine lange Liste von US-Gruppen, die sich für die Einführung der COVID-Impfung einsetzten, darunter Verbrauchergruppen, medizinische Gruppen, Organisationen des öffentlichen Gesundheitswesens und Bürgerrechtsorganisationen. Im obigen Video spricht UnHerd-Reporterin Florence Read mit Fang über seine Erkenntnisse. Zu den bemerkenswerten Empfängern von Pfizer-Geldern kurz vor oder während der Einführung der Impfung gehören:

Die Chicago Urban League, die eine Spende von 100.000 Dollar von Pfizer zur Förderung der „Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen“ angenommen hat. Im Gegensatz zu anderen Unternehmensspenden wurde diese Spende auf der Website der Liga nicht öffentlich bekannt gegeben.

Die National Consumers League, die 75.000 Dollar von Pfizer für „impfstoffpolitische Bemühungen“ erhielt. Wie Fang feststellte, ist Andrea LaRue, ein NCL-Vorstandsmitglied, zufällig auch eine „hoch bezahlte Vertragslobbyistin von Pfizer, die sich auf die Impfstoffpolitik konzentriert“, und auch dieser Interessenkonflikt wurde nicht offengelegt.

Die Immunization Partnership, die im Jahr 2021 eine Spende von Pfizer in Höhe von 35.000 Dollar für „gesetzgeberische Lobbyarbeit“ erhalten, aber nicht offengelegt hat, hat im selben Jahr Lobbyarbeit gegen die texanische Gesetzgebung zur Verhinderung von Impfpässen und Impfvorschriften für kommunale Angestellte betrieben.

Die American Pharmacists Association, das American College of Preventive Medicine, die Academy of Managed Care Pharmacy, die American Society for Clinical Pathology und das American College of Emergency Physicians, die alle einen Brief zur Unterstützung von Bidens verfassungswidrigem Impfpass-Mandat für Arbeitgeber mit 100 oder mehr Beschäftigten unterzeichneten, nachdem sie Zuschüsse von Pfizer erhalten hatten.

Die National Hispanic Medical Association, die mit einer PR-Firma zusammenarbeitete, um „Pressemitteilungen und Medienplazierungen“ zu verbreiten, die „Arbeitgeber von wichtigen Arbeitnehmern aufforderten, COVID-19-Impfungen vorzuschreiben“. Sie betrieben auch Lobbyarbeit zugunsten Bidens Impfstoffmandat – und das alles, nachdem sie 30.000 Dollar von BIO erhalten hatten, einer Lobbygruppe der Impfstoffindustrie, die Pfizer und Moderna vertritt.

Die American Academy of Pediatrics, die im Jahr 2021 mehrere spezielle Zuschüsse von Pfizer erhielt. Auch die Landesverbände erhielten Pfizer-Zuschüsse, die für die Lobbyarbeit im Bereich der Impfstoffpolitik bestimmt waren.

Für wen arbeiten diese Institutionen?

Wie von UnHerd berichtet:

„Dies ist nicht das erste Mal, dass Pfizer seine Medikamente bei hochrangigen Institutionen bewirbt. Im Jahr 2009 wurde das Unternehmen vom US-Justizministerium strafrechtlich verfolgt, weil es „illegale Off-Label-Werbung für seine Medikamente“ betrieben und „Ärzte dazu ermutigt hat, die Medikamente zu verschreiben, wo es keine behördliche Genehmigung gab. Fang zufolge untergraben diese Spenden das Vertrauen in solche Einrichtungen: „Handeln sie als Vertreter der Gemeinschaft? Oder handeln sie als Unternehmenslobbyisten, als Organisationen, die im Interesse ihrer Spender handeln?“

Der Anwalt Jenin Younes erklärte gegenüber Fang: „Wenn Personen oder Institutionen für Mandate eintreten oder diese umsetzen und dabei ihre Verbindungen zu den Impfstoffunternehmen nicht offenlegen, ist das ein schwerwiegender ethischer Verstoß und möglicherweise sogar rechtswidrig und sollte gründlich untersucht werden.“

Wie die COVID-Spritze Ihr Herz schädigen kann

Zu der Frage, inwiefern der mRNA-COVID-Impfstoff von Pfizer Ihr Herz schädigen kann, haben mehrere Wissenschaftler ihre Meinung geäußert. Einer von ihnen ist Marc Girardot, Mitglied von Pandemics Data & Analysis (PANDA), einer „multidisziplinären, sinnstiftenden Gruppe globaler Experten, die gute Wissenschaft, rationale Debatten und eine solide öffentliche Politik fördern, mit dem Ziel, die Menschen in die Lage zu versetzen, fundierte Entscheidungen über COVID-19 zu treffen“.

Auf seinem Substack listet Girardot eine lange Liste von Artikeln auf, die „das COVID-Narrativ mit Beobachtungen, Fakten, Daten und strengen wissenschaftlichen Methoden entlarven“. In einem Artikel vom 5. Juni 2023 konzentrierte er sich auf die Bolustheorie, die erklären kann, wie und warum die mRNA-Spritzen Myokarditis und andere kardiovaskuläre Probleme auslösen können. Girardot schreibt:

„Für diejenigen, für die das neu ist, ist eine gute Analogie für einen Bolus ein ‚Partikelschwarm‘, eine besonders dichte Gruppe von Partikeln, die durch das Gefäßsystem zirkulieren und die Auskleidung der Blutzellen mit einem Teppich bombardieren, bevor sie im Blut verdünnt werden … Die Karte unten versucht zu erklären, auf welch unterschiedliche Weise ein Bolus von Impfstoffpartikeln den Körper (sprich das Endothel) auf seiner Reise durch das Gefäßsystem in der ersten Minute nach der Injektion schädigen kann.“

Zur Klarstellung: Girardot spricht eigentlich davon, dass ein Impfstoff versehentlich direkt in den Blutkreislauf injiziert wird. Normalerweise muss man den Kolben zurückziehen, um sicherzustellen, dass man kein Blutgefäß trifft, bevor man einen Impfstoff injiziert. Dies wird als Aspiration bezeichnet.

Im Fall der COVID-Impfung wiesen die Gesundheitsbehörden die Impfstoffverwalter an, diesen Schritt zu überspringen. Im Januar 2023 brachte Bret Weinstein vom DarkHorse-Podcast in der Joe Rogan Show kurz die Bolustheorie von Girardot zur Sprache (Video unten).

Myokarditis ist nur die Spitze des Eisbergs

Girardot weist darauf hin, dass Impfstoffverletzungen „immer“ mehrere Stellen betreffen, nicht nur ein einzelnes Organ wie das Herz. Der Grund, warum jemand „nur“ eine Myokarditis erleidet, ist der:

„Einige Bereiche könnten sich regenerieren; andere Schäden könnten durch das Immunsystem korrigiert werden … In einigen Bereichen, wie z. B. im Knochenmark, wird der Schaden wahrscheinlich nur vorübergehend sein, da endotheliale Stammzellen im Überfluss vorhanden sind und den Schaden sehr schnell beheben können. Aber es gibt keinen Bolus, der nur das Herz trifft … zumindest wird das Gefäßsystem geschädigt und es kann zu einer koronaren Erkrankung kommen.“

In einem Tweet vom 5. August 2023 argumentierte Girardot, dass die Bolustheorie „der eigentliche Wirkmechanismus eines jeden transfizierenden Impfstoffs“ sei.

„Die Proteinproduktion wird von der Antigenpräsentation auf MHCs [Haupthistokompatibilitätskomplexe] begleitet, und in der Tat sind, wie in allen Autopsien und Biopsien bezeugt, alle unerwünschten Ereignisse T-Zell-vermittelt“, schreibt er und fügt hinzu, dass die meisten Transfektionen im Endothel und nicht im Organgewebe stattfinden, und dass die Permeabilisierung des Endothels „eine Hauptursache für so viele Krankheiten zu sein scheint, dass es unglaublich ist.“

Laut Girardot ist die Myokarditis also nur die Spitze des Eisbergs. Weitere vorhersehbare Auswirkungen sind neurodegenerative Erkrankungen, Neuropathien, die Überproduktion von Hormonen, Tinnitus, Arthritis, Sterilität und vieles mehr.

Hypothesen von Impfstoffpusher angeführt

Eine weitere Theorie, wie die COVID-Impfung eine Herzmuskelentzündung verursachen kann, wurde von keinem Geringeren als Dr. Peter Hotez aufgestellt, einem Impfstoffpusher, wie es ihn nur geben kann.

Im Juli 2021 veröffentlichte er in der Fachzeitschrift Circulation einen Artikel, in dem er die Hypothese aufstellte, dass die molekulare Mimikry zwischen dem SARS-CoV-2-Spike-Protein und den Selbstantigenen „bei bestimmten Personen bereits bestehende dysregulierte Immunwege, Immunreaktionen auf mRNA und die Aktivierung immunologischer Wege sowie eine dysregulierte Zytokinexpression“ auslösen könnte.

„Die Gründe für das Überwiegen männlicher Myokarditis-Fälle sind nicht bekannt, aber mögliche Erklärungen beziehen sich auf geschlechtshormonelle Unterschiede bei der Immunantwort und Myokarditis sowie auf die Unterdiagnose von Herzkrankheiten bei Frauen“, stellte er fest.

Andere Mechanismen der Schädigung

Stephanie Seneff, Ph.D., hat auch detaillierte Wirkungsmechanismen, die erklären können, wie die COVID-Spritzen das Herz schädigen. So wies sie bereits 2021 darauf hin, dass das Spike-Protein, das der Körper als Reaktion auf die COVID-19-Spritze produziert, ACE2 unterdrückt, was Probleme wie pulmonale Hypertonie, ventrikuläres Herzversagen und Schlaganfälle auslösen kann. Aber das ist noch nicht alles.

Im Mai 2021 war Seneff Mitverfasser eines Papiers mit dem Titel „Worse Than the Disease? Reviewing Some Possible Unintended Consequences of the mRNA Vaccines Against COVID-19“, veröffentlicht im International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research. Darin beschreibt sie das Spike-Protein als ein Stoffwechselgift mit weitreichenden Auswirkungen.

Ich empfehle, Seneffs Arbeit in ihrer Gesamtheit zu lesen, habe aber im Folgenden die wichtigsten Abschnitte herausgegriffen, angefangen damit, wie das Spike-Protein pathologische Schäden auslösen kann, die zu Herz-, Lungen- und Hirnerkrankungen führen:

„In einer Reihe von Veröffentlichungen legte Yuichiro Suzuki in Zusammenarbeit mit anderen Autoren ein starkes Argument dafür vor, dass das Spike-Protein selbst eine Signalreaktion im Gefäßsystem mit potenziell weitreichenden Folgen auslösen kann. Diese Autoren beobachteten, dass SARS-CoV-2 in schweren Fällen von COVID-19 signifikante morphologische Veränderungen der Lungengefäße hervorruft … Darüber hinaus zeigten sie, dass die Exposition kultivierter menschlicher glatter Muskelzellen der Lungenarterie gegenüber der S1-Untereinheit des Spike-Proteins von SARS-CoV-2 ausreicht, um die Zellsignalisierung ohne die übrigen Viruskomponenten zu fördern. Folgearbeiten zeigten, dass die S1-Untereinheit des Spike-Proteins ACE2 unterdrückt, was zu einem Zustand führt, der der pulmonalen arteriellen Hypertonie (PAH) ähnelt, einer schweren Lungenerkrankung mit sehr hoher Sterblichkeitsrate … Die „In-vivo-Studien“, auf die sie sich bezogen, … hatten gezeigt, dass die durch das SARS-Coronavirus verursachte Lungenschädigung in erster Linie auf die Hemmung von ACE2 durch das SARS-CoV-Spike-Protein zurückzuführen war, was zu einem starken Anstieg von Angiotensin-II führte. Suzuki et al. (2021) wiesen anschließend experimentell nach, dass die S1-Komponente des SARS-CoV-2-Virus in einer niedrigen Konzentration … den MEK/ERK/MAPK-Signalweg aktiviert, um das Zellwachstum zu fördern. Sie spekulierten, dass diese Effekte nicht auf das Lungengefäßsystem beschränkt sind. Die im Herzgefäßsystem ausgelöste Signalkaskade würde eine koronare Herzkrankheit verursachen, und eine Aktivierung im Gehirn könnte zu einem Schlaganfall führen. Auch ein systemischer Bluthochdruck wäre vorhersehbar. Sie stellten die Hypothese auf, dass diese Fähigkeit des Spike-Proteins, pulmonale arterielle Hypertonie zu fördern, Patienten, die sich von SARS-CoV-2 erholen, dazu prädisponieren könnte, später eine rechtsventrikuläre Herzinsuffizienz zu entwickeln. Darüber hinaus vermuteten sie, dass ein ähnlicher Effekt auch als Reaktion auf die mRNA-Impfstoffe auftreten könnte, und warnten vor möglichen langfristigen Folgen für Kinder und Erwachsene, die COVID-19-Impfstoffe auf der Basis des Spike-Proteins erhalten haben. In einer interessanten Studie von Lei et al. (2021) wurde festgestellt, dass Pseudoviren – Kugeln, die mit dem SARS-CoV-2-S1-Protein dekoriert sind, aber in ihrem Kern keine virale DNA enthalten – sowohl in den Arterien als auch in der Lunge von Mäusen, die intratracheal exponiert wurden, Entzündungen und Schäden verursachten. Anschließend setzten sie gesunde menschliche Endothelzellen denselben Pseudoviruspartikeln aus. Die Bindung dieser Partikel an endotheliale ACE2-Rezeptoren führte zu einer Schädigung und Fragmentierung der Mitochondrien in diesen Endothelzellen, was zu den charakteristischen pathologischen Veränderungen in dem betreffenden Gewebe führte. Diese Studie macht deutlich, dass das Spike-Protein allein, ohne Assoziation mit dem Rest des viralen Genoms, ausreicht, um die mit COVID-19 verbundenen Endothelschäden zu verursachen. Die Auswirkungen auf Impfstoffe, die Zellen zur Herstellung des Spike-Proteins veranlassen sollen, sind eindeutig und geben Anlass zur Sorge.“

74 % der Todesfälle nach der Impfung sind auf die Spritze zurückzuführen

Dr. Peter McCullough hat ebenfalls Hypothesen darüber aufgestellt, wie die Spritze das Herz schädigt. In einer systematischen Überprüfung von 325 Autopsiefällen im Juli 2023 kamen McCullough und sein Team zu dem Schluss, dass 62,5 % bis 73,9 % der Todesfälle nach der Spritze wahrscheinlich durch die Injektion verursacht wurden.

Das am häufigsten betroffene Organsystem war das Herz-Kreislauf-System (53 %), gefolgt vom hämatologischen System (17 %), dem Atmungssystem (8 %) und mehreren Organsystemen (7 %).

In dem oben abgebildeten Interview mit Daily Clout erklärt McCullough die Wirkmechanismen des Impfstoffs, die für einen Großteil der herzbedingten Todesfälle nach der Impfung verantwortlich zu sein scheinen. Bei einer Myokarditis kann der elektrische Strom nicht mehr reibungslos durch den Herzmuskel fließen, was zu einem abnormalen Herzrhythmus führt. Dieser abnorme Herzrhythmus kann dann zum plötzlichen Herztod führen.

Es wurde festgestellt, dass Lipid-Nanopartikel die elektrische Leitung in der Myelinscheide schädigen, daher liegt es nahe, dass sie auch die elektrische Leitung im Herzen schädigen können. Wenn Lipid-Nanopartikel von menschlichen somatischen Zellen – nicht reproduktiven Zellen, die im Herzen und anderen inneren Organen zu finden sind – aufgenommen werden, führt dies außerdem zur Bildung von Synzytien, einem Prozess, bei dem einzelne Zellen miteinander verschmelzen. Dies wiederum kann das Fortschreiten der Herzinsuffizienz verschlimmern.

Da das Herz Lipide gegenüber Glukose als Brennstoff bevorzugt, nimmt es Lipid-Nanopartikel möglicherweise bevorzugt auf, mehr als andere Gewebe. Hinzu kommt, dass Bewegung den Blutfluss erhöht, wodurch mehr Lipid-Nanopartikel zum Herzen gelangen. Ist das Herz erst einmal entzündet, können Adrenalinschübe tödlich sein.

McCullough zitiert Forschungsergebnisse, die zeigen, dass es zwei Hauptperioden des plötzlichen Herztods gibt: während des Sports und zwischen 3 und 6 Uhr morgens. Der Adrenalinspiegel steigt bei körperlicher Anstrengung und während des natürlichen Aufwachprozesses an. Bei einer Myokarditis kann dieser Adrenalinstoß ausreichen, um einen plötzlichen Herztod auszulösen.

Warum kann Pfizer die Frage nicht beantworten?

Wie Sie sehen können, gibt es keinen Mangel an Theorien und Hypothesen, um zu erklären, wie die mRNA-COVID-Spritzen Ihr Herz schädigen und Myokarditis verursachen können, so dass die Tatsache, dass die Vertreter von Pfizer keinen einzigen Wirkmechanismus nennen können, um dies zu erklären, einfach nicht glaubhaft ist.

Es ist nicht so, dass sie die Frage nicht beantworten können. Sie wollen es nicht, und der wahrscheinlichste Grund für das Zurückhalten dieser Informationen ist, dass sie, wenn sie zugeben, dass sie wissen, wie der Schaden entsteht, haftbar gemacht werden könnten, da sie nie jemanden davor gewarnt haben. Am sichersten ist es derzeit, zu sagen, dass sie nichts wissen, und dann irgendwann in der Zukunft so zu tun, als ob eine kürzlich durchgeführte Untersuchung das Rätsel endlich gelöst hätte. Zu der Unfähigkeit von Thiru, seine Fragen zu beantworten, sagte Rennick:

„Gestern Abend hatte der Senat endlich Gelegenheit, Pfizer zur Wirksamkeit des COVID-Impfstoffs zu befragen. Es war enttäuschend, dass das Unternehmen weder zugeben wollte, dass es vor der Markteinführung keine Tests durchgeführt hatte, noch konnte es erklären, warum der Impfstoff den Herzmuskel schädigt. Wenn sie den biologischen Mechanismus nicht erklären können, warum der Impfstoff das Herz schädigt, dann können sie auch nicht garantieren, dass er keine anderen Schäden verursacht. Trotzdem behaupten sie weiterhin, der Impfstoff sei sicher und wirksam, ohne die Risiken zu benennen.“

Ressourcen für die durch die COVID-Impfung Geschädigten

Abgesehen von Autopsieuntersuchungen, Fallberichten über Schädigungen und verschiedenen anderen Studien zeigen auch Statistiken über Arbeitslosigkeit, Invalidität, Lebensversicherungen und die Gesamtsterblichkeit, dass die COVID-Impfungen verheerende Auswirkungen haben. Sie alle sind seit der Einführung dieser COVID-Impfungen in die Höhe geschnellt.

Wenn Sie eine oder mehrere Impfungen erhalten haben und einen Schaden erlitten haben, sollten Sie auf keinen Fall eine weitere COVID-Auffrischungsimpfung, eine weitere mRNA-Gentherapie-Impfung oder einen regulären Impfstoff nehmen. Sie müssen den Angriff auf Ihren Körper beenden.

Das Gleiche gilt für alle, die eine oder mehrere COVID-Impfungen erhalten haben und das Glück hatten, keine lähmenden Nebenwirkungen zu erleiden. Ihre Gesundheit kann trotzdem langfristig beeinträchtigt werden, also lassen Sie sich nicht noch einmal impfen.

Was die Behandlung anbelangt, so scheinen viele der Behandlungen, die gegen eine schwere COVID-19-Infektion wirksam waren, auch die negativen Auswirkungen der Impfung zu lindern. Das macht Sinn, denn der giftige, schädlichste Teil des Virus ist das Spike-Protein, und das produziert der ganze Körper, wenn man die Impfung bekommen hat.

Die wichtigste Aufgabe zur Vorbeugung und/oder Behandlung von Verletzungen nach der Impfung ist also die Beseitigung des Spike-Proteins. Ivermectin und Hydroxychloroquin binden an das Spike-Protein und erleichtern dessen Abbau. McCullough zufolge tragen auch Nattokinase, Bromelain und Curcumin zum Abbau des Spike-Proteins bei.

Einen umfassenden Behandlungsplan finden Sie im I-RECOVER-Protokoll der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC). Es wird laufend aktualisiert, da immer mehr Daten zur Verfügung stehen. Laden Sie daher die neueste Version direkt von der FLCCC-Website unter covid19criticalcare.com herunter. Weitere Entgiftungsmittel finden Sie in „World Council for Health Reveals Spike Protein Detox„.

