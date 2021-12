Pfizer verzeichnete 1223 mögliche Impftodesfälle in den ersten 90 Tagen bei der Einführung des COVID-Impfstoffs

Die Fakten:

Aus Dokumenten, die von der FDA in Übereinstimmung mit einer Anfrage nach dem Freedom of Information Act (FOIA) freigegeben wurden, geht hervor, dass Pfizer 1223 impfstoffbedingte Todesfälle vom 1. Dezember. 2020 – 28. Februar 2021 verzeichnete.

Zehntausende weiterer schwerwiegender Nebenwirkungen wurden festgestellt, dennoch wurde die Notfallzulassung für diese Produkte fortgesetzt.

Die FDA versucht, die Freigabe weiterer zugehöriger Dokumente bis 2076 hinauszuzögern.

Überlegen Sie:

Warum wird über solche Geschichten nicht in den Mainstream-Medien berichtet?

Welche Folgen hätte es, wenn die Öffentlichkeit erfährt, wie viele Verletzungen es gibt?

Pause, setzten Sie sich und beruhigen Sie sich.

Eine Anfrage der Gruppe Public Health and Medical Professionals for Transparency (FOIA) nach dem Freedom of Information Act (Informationsfreiheitsgesetz) hat ergeben, dass Pfizer innerhalb der ersten 90 Tage nach der Einführung des COVID-Impfstoffs von 1223 möglichen Todesfällen im Zusammenhang mit Impfstoffen wusste.

Die Gruppe „Public Health and Medical Professionals for Transparency“ besteht aus etwa 30 Professoren und Wissenschaftlern, die sich leidenschaftlich für medizinische Transparenz einsetzen – etwas, für das wir nicht kämpfen müssen.

Tabelle 1. in den Dokumenten von Pfizer zeigt 42.086 Reaktionen auf ihren COVID-19-Impfstoff über einen Zeitraum von 90 Tagen vom 1. Dezember. 2020 – 28. Februar 2021. Mehr als 25.379 Reaktionen waren „medizinisch bestätigt“, während 16.707 „nicht-medizinisch bestätigt“ waren. Pfizer hat auch die Gesamtzahl der bis zu diesem Zeitpunkt verabreichten Impfstoffdosen geschwärzt.

Nach Angaben von Pfizer ist ein medizinisch nicht bestätigtes Ereignis das Ergebnis von Meldungen, die ohne medizinische Unterlagen und andere für eine Bestätigung notwendige Dokumente eingehen.

Pfizer stellt außerdem fest, dass,

„In einigen Berichten fehlen klinische Informationen (wie z. B. die Krankengeschichte, die Bestätigung der Diagnose, die Zeit zwischen der Einnahme des Medikaments und dem Auftreten der Krankheit, die Dosis und die Einnahme von Begleitmedikamenten) oder sind unvollständig, und es sind möglicherweise keine Informationen zur Nachsorge verfügbar.“ „Eine Häufung von Berichten über unerwünschte Ereignisse (UAE) deutet nicht unbedingt darauf hin, dass ein bestimmtes UAE durch das Arzneimittel verursacht wurde; vielmehr kann das Ereignis auf eine zugrundeliegende Krankheit oder einen oder mehrere andere Faktoren, wie z. B. eine frühere medizinische Vorgeschichte oder Begleitmedikation, zurückzuführen sein.“

Pfizer-Dokument.

Aus den Dokumenten geht auch hervor, dass Pfizer innerhalb weniger Monate nach dem Vertrieb Zehntausende anderer unerwünschter und schwerwiegender Nebenwirkungen bekannt waren. Dazu gehören 1403 Fälle von kardiovaskulären Problemen und viele Fälle von durch den Impfstoff verursachten Herzkomplikationen.

Der FOIA-Antrag zur Beschaffung dieser Dokumente wurde an die Food and Drug Administration (FDA) gerichtet, die sie zunächst nicht freigab. Ein Gerichtsbeschluss zwang sie dazu, dem Antrag nachzukommen und die Dokumente freizugeben. In einer gemeinsamen gerichtlichen Verfügung wird erklärt, dass die FDA vorgeschlagen hat, 500 Seiten pro Monat vorzulegen. Auf der Grundlage der von ihr berechneten Seitenzahl würde dies bedeuten, dass sie ihre Produktion in fast 55 Jahren, im Jahr 2076, abschließen würde. So lange würde es dauern, bis die Öffentlichkeit Klarheit darüber hat, warum die FDA diese Impfstoffe zugelassen hat.

Solange nicht alle Dokumente, die Pfizer der FDA zur Verfügung gestellt hat, verfügbar sind, ist eine angemessene Analyse durch die unabhängigen Wissenschaftler, die Mitglieder des Klägers sind, nicht möglich. Würde die FDA zustimmen, dieses Produkt ohne alle Dokumente zu prüfen und zu genehmigen? Nein, natürlich nicht. Diese unabhängigen, weltweit anerkannten Wissenschaftler sollten diese Unterlagen unverzüglich erhalten.

Gerichtsbeschluss.

Dies ist keine Überraschung, denn eine systematische Überprüfung in der Zeitschrift PLOS analysierte 28 Studien und stellte fest, dass unerwünschte Ereignisse in veröffentlichten Zeitschriftenartikeln seltener vorkamen als in unveröffentlichten Studien (z. B. von der Industrie zurückgehaltene Daten).

Weitere besorgniserregende Daten aus den Pfizer-Studien wurden durch die Aussage der Whistleblowerin Brooke Jackson aufgedeckt. Ein Artikel im British Medical Journal brachte ihre Behauptung ans Licht, dass einige Daten aus den COVID-Impfstoffstudien von Pfizer gefälscht waren. Das Unternehmen, für das sie arbeitete, Ventavia, eines der Unternehmen, die mit der Durchführung von Impfstoffstudien für Pfizer beauftragt waren, versuchte sogar, ihre Behauptungen als falsch zu diskreditieren, indem es behauptete, sie habe nicht an den Pfizer-Studien mitgearbeitet. Später veröffentlichte Dokumente zeigten jedoch, dass Ventavia gelogen hatte.

Weitere Dokumente zu den Pfizer-Daten sollen in den kommenden Wochen veröffentlicht werden. Public Health and Medical Professionals for Transparency hat einen weiteren Antrag eingereicht, der die FDA zwingen soll, die Freigabe der angeforderten Dokumente ebenfalls zu beschleunigen.

Trotz der in diesem ersten Stapel von Dokumenten dargelegten Ergebnisse hielt es die FDA weiterhin für notwendig und angemessen, eine Notfallverwendung für diese Produkte zu genehmigen. Auf diese Weise haben diejenigen, die durch COVID-Impfstoffe geschädigt wurden, keinen Anspruch auf Entschädigung durch das Vaccine Injury Compensation Program.

Bislang hat das Programm die Pharmaunternehmen vor der Haftung bewahrt, während die Zahlungen an die Opfer aus Steuergeldern stammen. Bis heute hat das Programm mehr als 4 Milliarden Dollar an Personen und Familien von Impfstoffgeschädigten in den Vereinigten Staaten ausgezahlt. Impfstoffe sind haftungsfreie Produkte.

Seit der Einführung der COVID-Impfstoffe verzeichnen die Meldesysteme für unerwünschte Ereignisse bei Impfstoffen weltweit eine Rekordzahl von Verletzungen. Bis zum 15. Oktober 2021 wurden im Meldesystem VigiAccess der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit 2.344.240 unerwünschte Ereignisse allein für COVID-Impfstoffe gemeldet.

Viele Forscher haben auch auf die Möglichkeit der Unterberichterstattung hingewiesen. Aus mehreren Studien geht hervor, dass beispielsweise schwerwiegende unerwünschte Wirkungen von verschreibungspflichtigen Medikamenten extrem unterrepräsentiert sind, vielleicht bis zu 95 Prozent.

Aber wie sieht es mit schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen von Impfstoffen aus? Eine Studie, die am 7. Oktober 2021 in der Zeitschrift Toxicology Reports veröffentlicht wurde, schätzt, dass die Dunkelziffer der Todesfälle infolge der COVID-Impfstoffe möglicherweise um das Tausendfache niedriger ist als die tatsächliche Zahl.

Sie zitieren auch eine weit verbreitete Harvard-Pilgrim-Studie aus dem Jahr 2010, die besagt, dass weniger als 1 Prozent der Impfstoffverletzungen gemeldet werden. Dazu gehören auch schwerwiegende unerwünschte Wirkungen.

Ungefähr 50 Prozent der COVID-Impfstoffverletzungen, die dem Vaccine Adverse Events Reporting System in den letzten 30 Jahren gemeldet wurden, sind auf COVID-Impfungen zurückzuführen. Bis zum 15. Oktober 2021 verzeichnete das Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) 122.833 schwerwiegende unerwünschte Ereignisse nach der Verabreichung von COVID-Impfstoffen, von denen 17.128 zum Tod führten. Darunter sind Fälle aus der ganzen Welt, nicht nur aus den USA. Die neuesten Zahlen können Sie hier nachlesen.