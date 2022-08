Pfizer-Vorstandsmitglied prognostiziert, dass Affenpocken zu einem „Versagen der öffentlichen Gesundheit“ werden

theepochtimes.com: Dr. Scott Gottlieb, Vorstandsmitglied von Pfizer, warnte, dass es den Vereinigten Staaten an einer föderalen Infrastruktur fehle, die in der Lage sei, mit Notfällen im Bereich der öffentlichen Gesundheit wie den Affenpocken umzugehen.

„Wenn die Affenpocken nun dauerhaft in den Vereinigten Staaten Fuß fassen und zu einem endemischen Virus werden, das sich in unser zirkulierendes Repertoire von Krankheitserregern einreiht, wäre dies einer der schlimmsten Ausfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit in der Neuzeit, nicht nur wegen der Schmerzen und der Gefährlichkeit der Krankheit, sondern auch, weil sie so vermeidbar war“, schrieb der ehemalige Leiter der Food and Drug Administration in einem Gastbeitrag für die New York Times. „Unsere Versäumnisse erstrecken sich nicht nur auf die politische Entscheidungsfindung, sondern auch auf die Behörden, die uns vor diesen Bedrohungen schützen sollen.“

Gottlieb behauptete, dass die Vereinigten Staaten in der Anfangsphase des Ausbruchs nicht genug Menschen auf das Virus getestet haben, das sich überwiegend über homosexuelle Männer verbreitet, während die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention (CDC) früher auf kommerzielle Labore hätten zurückgreifen sollen. Erst im Juni sei die CDC dazu übergegangen, diese Labors zu nutzen, sagte er.

Aus den von der CDC veröffentlichten Daten geht hervor, dass sich in den Vereinigten Staaten bis Sonntag etwa 5.200 Menschen mit Affenpocken infiziert haben. Wyoming, Montana und Vermont sind die einzigen Bundesstaaten, die bisher noch keine Fälle gemeldet haben.

In den vergangenen Tagen erklärten die Gesundheitsämter von New York City und San Francisco das Virus zum öffentlichen Gesundheitsnotstand, so dass diese Städte mehr Mittel und Ressourcen zur Verfügung stellen konnten. Tage zuvor hatte der Leiter der Weltgesundheitsorganisation die Affenpocken zu einem weltweiten Gesundheitsnotstand erklärt.

„Der kulturelle Instinkt der CDC ist es, einen deliberativen Ansatz zu verfolgen und jede Entscheidung zu diskutieren“, sagte Gottlieb über die Reaktion der CDC. „Mit COVID hat das Virus schnell an Boden gewonnen. Bei den Affenpocken, die sich langsamer ausbreiten, typischerweise durch sehr engen Kontakt, waren die Unzulänglichkeiten des kulturellen Ansatzes der CDC noch nicht so akut. Aber die Defizite sind dieselben.“

Obwohl die CDC ihren Kurs ändern und ihre Hauptaufgabe wieder auf die Eindämmung von Ausbrüchen konzentrieren sollte, glaubt Gottlieb nicht, dass sie dies tun wird.

„Nach COVID gibt es bei einigen die Ansicht, dass die Gesundheitsbehörden fehlerhafte Analysen verwendet und sich bei ihren Ratschlägen verkalkuliert haben“, schrieb Gottlieb. „Ein politischer Konsens darüber, dass die CDC mit mehr Befugnissen ausgestattet werden muss, um ihren Auftrag zu erfüllen – zum Beispiel mit der Befugnis, die Staaten zur Berichterstattung zu zwingen -, ist politisch nicht zu erreichen“.

WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte letzte Woche, dass 98 Prozent der Affenpockenfälle homosexuelle Männer betreffen. Zu den Symptomen einer Affenpockeninfektion gehören Fieber, ein Ausschlag oder pockenähnliche Bläschen und Muskelschmerzen.