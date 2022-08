Video: Britische Polizei verhaftet Mann, weil er ein Meme auf Facebook geteilt hat

„Jemand hat sich aufgrund Ihres Posts in den sozialen Medien Sorgen gemacht“.

Es ist ein Video aufgetaucht, das zeigt, wie die britische Polizei einen Armee-Veteranen verhaftet, nachdem der Mann ein Meme auf Facebook geteilt hatte, das angeblich bei jemandem „Angst“ ausgelöst hatte.

Der 51-jährige Darren Brady wurde am Freitag in Aldershot verhaftet, weil er ein Meme mit LGBT-Flaggen in Form eines Hakenkreuzes gepostet hatte.

Das Meme wurde ursprünglich von dem konservativen politischen Aktivisten Laurence Fox gepostet, dessen Twitter-Konto anschließend gesperrt wurde, wie die Daily Mail berichtet.

Fox erklärte, dass das Meme eine Möglichkeit sei, die Aufmerksamkeit auf den Pride Month zu lenken, der zunehmend „mit einem Gefühl von schikanösem Autoritarismus durchgesetzt wird“.

Fox retweetete auch diesen Beitrag, in dem er den gleichen Punkt erklärte:

Als Herr Brady das Meme erneut auf Facebook postete, meldete ihn jemand bei der Polizei, die nicht nur einmal, sondern zweimal bei ihm zu Hause auftauchte.

Beim ersten Mal gab Brady an, die Polizei habe ihm die „Möglichkeit“ gegeben, auf eigene Kosten einen „Umerziehungskurs“ in Höhe von 80 Pfund zu besuchen, um eine Verhaftung und eine mögliche Anklage wegen eines Hassverbrechens zu vermeiden.

Zehn Tage später kehrte die Polizei zurück und verhaftete Brady sowie Harry Miller, einen ehemaligen Polizeibeamten, der zum Aktivisten wurde und versuchte, die Verhaftung zu verhindern.

Laurence Fox, den Brady in der Zwischenzeit ebenfalls kontaktiert hatte, filmte die Verhaftung.

In den Aufnahmen fragt Brady die Beamten: „Warum trage ich Handschellen?“, worauf einer von ihnen antwortet: „Es hätte überhaupt nicht so weit kommen müssen.“

„Sagen Sie uns, warum Sie es so weit kommen ließen, denn ich verstehe das nicht“, fragt Brady die Beamten, woraufhin einer antwortet: „Jemand hat sich aufgrund Ihres Social-Media-Posts Sorgen gemacht. Deshalb sind Sie verhaftet worden.“

“Someone has been caused anxiety based on your social media post. And that is why you’re being arrested.” British policing, 2022. pic.twitter.com/D4MZhbXq08 — Paul Embery (@PaulEmbery) July 30, 2022

In einer Erklärung der Polizei von Hampshire heißt es: „Als die Beamten eintrafen, wurden sie daran gehindert, die Adresse zu betreten, um eine mögliche Lösung der Angelegenheit zu besprechen.“

Weiter heißt es: „Infolgedessen hielten es die Beamten für notwendig, einen Mann am Tatort festzunehmen, um ihn zu der mutmaßlichen Straftat zu befragen.“

Wenn wir gemeinsam gegen die Tyrannei aufstehen, besiegen wir sie gemeinsam. Seien Sie gewarnt, alle aufgeweckten Gestapos, die das Innere unserer Köpfe überwachen und unsere hart erkämpften Rechte auf freie Meinungsäußerung mit Füßen treten wollen.

When we stand together against tyranny, we beat it together.



Be warned all Woke Gestapos who wish to police the inside of our heads and trample on our hard fought for rights for free expression.@BadLawTeam @thereclaimparty @WeAreFairCop are coming for you. pic.twitter.com/z2dRaCONke — Laurence Fox (@LozzaFox) July 29, 2022

Herr Miller erschien später bei Talk TV, um über den Vorfall zu sprechen:

Ex police officer Harry Miller slams the police for arresting an elderly veteran for "causing anxiety" over a tweet, and compares officers to the Stasi:



"The police tried to operate outside of the law by conducting an illegal shake down."@JuliaHB1 | @HarryTheOwl101 pic.twitter.com/Ap3vOzys9X — TalkTV (@TalkTV) August 1, 2022

Wie wir im letzten Monat festgestellt haben, hat die Polizei im Vereinigten Königreich nach eigenen Angaben nicht mehr die Mittel, um Einbrüche zu untersuchen. Aber sie hat Zeit, um „beleidigende“ Memes und Beleidigungen auf Spielplätzen zu untersuchen:

Die Polizei schikaniert und verhört zunehmend Menschen, sogar Kinder, wegen Posts in den sozialen Medien.

Wie wir bereits berichteten, wurde ein Mann aus dem Vereinigten Königreich für 20 Wochen ins Gefängnis gesteckt, weil er in privaten WhatsApp- und Facebook-Gruppenchats beleidigende Memes von George Floyd gepostet hatte.

Letztes Jahr wurde eine 50-jährige Mutter in Schottland wegen eines „transphobischen Hassverbrechens“ angeklagt, nachdem sie ein Bild einer Suffragettenschleife retweetet hatte.

Die Polizei von Humberside verhörte einen Mann, nachdem sie sich mit seinem Arbeitgeber in Verbindung gesetzt hatte, und forderte ihn auf, „sein Denken zu überprüfen“, nachdem er einen Limerick gepostet hatte, der eine transsexuelle Person beleidigte.

Im Juni musste die Polizei von Essex Spott über sich ergehen lassen, weil sie in einem Tweet ihre Unterstützung für den Schwulenstolz bekundete, dann aber in demselben Tweet davor warnte, dass sie Antworten auf „Hassverbrechen“ „überwachen“ würde.

We celebrate diversity by raising the Pride Progress flag for #PrideMonth at our HQ & to honour those who championed for equality before us! #WeValueDifference #PoliceinPride https://t.co/rOXvmf2B7G *We're monitoring our posts. All hate crime will be reported & investigated* pic.twitter.com/iYYwJiheXQ — Essex Police (@EssexPoliceUK) June 6, 2022

Und wie wir im letzten Jahr hervorgehoben haben, sah sich die Polizei von Merseyside gezwungen zu reagieren, nachdem Beamte an einer elektronischen Werbekampagne vor einem Supermarkt teilgenommen hatten, in der behauptet wurde, dass „beleidigend zu sein eine Straftat ist“.