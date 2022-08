UN-Chef und Putin in seltenem Moment einig: Die Welt ist „eine Fehlkalkulation entfernt“ von der nuklearen Vernichtung

Wenige Tage nachdem das Vereinigte Königreich davor gewarnt hatte, dass das Risiko eines Atomkriegs heute höher sei als zu Zeiten des Kalten Krieges, weil es an Kommunikation zwischen den rivalisierenden atomar bewaffneten Supermächten mangele, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Montag, dass es in einem Atomkrieg „keine Gewinner“ geben könne, und betonte, dass dieser „niemals auf die Welt losgelassen werden“ dürfe.

Putins Worte kamen zu einem Zeitpunkt, als russische Medien berichteten, dass die Regierung Biden Gespräche mit Moskau über einen „neuen Rüstungskontrollrahmen“ angeboten hat, der den neuen START-Vertrag (Vertrag zur Reduzierung strategischer Waffen) ersetzen könnte.

Im letzten halben Jahrzehnt wurden einige wichtige Rüstungsverträge aus der Ära des Kalten Krieges verschlechtert und schließlich aufgegeben. Hinzu kommt der Zusammenbruch von Überwachungsabkommen wie „Open Skies“, aus dem die USA kürzlich ausgestiegen sind.

Mit Blick auf den Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NVV) sagte Putin am Montag: „Als Vertragsstaat des NVV und einer seiner Depositarstaaten hält sich Russland konsequent an jeden Buchstaben und den Geist des Vertrags“.

„Auch unsere Verpflichtungen aus den bilateralen Abkommen mit den Vereinigten Staaten über die Reduzierung und Begrenzung relevanter Waffen haben wir vollständig erfüllt“, so Putin weiter. „Wir gehen von der Tatsache aus, dass es in einem Atomkrieg keine Gewinner geben kann und er niemals entfesselt werden darf, und wir stehen für gleiche und unteilbare Sicherheit für alle Mitglieder der Weltgemeinschaft.“

Am selben Tag warnte UN-Generalsekretär António Guterres, die Menschheit sei „nur eine Fehlkalkulation von der nuklearen Vernichtung entfernt“. Es scheint also, dass der UN-Chef und Putin auf derselben Seite stehen… ein seltener Moment. Zu Beginn einer Konferenz von Ländern, die dem Atomwaffensperrvertrag (NPT) angehören, sagte er in New York Folgendes:

Wir haben bisher außerordentliches Glück gehabt. Aber Glück ist keine Strategie. Es schützt auch nicht davor, dass geopolitische Spannungen in einen nuklearen Konflikt ausufern“, sagte Guterres zu Beginn einer Konferenz von Ländern, die dem Atomwaffensperrvertrag (NPT) angehören. Heute ist die Menschheit nur ein Missverständnis, eine Fehleinschätzung von der nuklearen Vernichtung entfernt“, sagte er und rief die Nationen dazu auf, „die Menschheit auf einen neuen Weg in eine atomwaffenfreie Welt zu bringen.

In den ersten zwei Monaten nach der russischen Invasion gab es weit verbreitete Berichte und Spekulationen darüber, dass Putin seinen Streitkräften befohlen habe, in einen erhöhten Zustand der nuklearen Bereitschaft zu treten. Später schworen hochrangige russische Beamte, dass sie in der Ukraine keine Atomwaffen einsetzen werden.

Ein weiterer Krisenherd und potenzieller neuer Showdown zwischen atomar bewaffneten Supermächten tut sich nun in Südostasien auf, noch vor dem potenziell extrem provokativen Besuch der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, auf der selbstverwalteten Insel Taiwan. China beginnt mit neuen Militärübungen gegenüber von Taiwan und warnt, dass es bereit ist, jede US-Militäreskorte über der Region abzuschrecken. Der unabhängige Journalist Michael Tracy fasste die derzeitige Haltung der USA in der Welt wie folgt zusammen:

Gegenwärtig sind die USA in mindestens vier „tickende Zeitbomben“ verwickelt, die einen größeren Konflikt auslösen könnten – Taiwan, Ukraine, Serbien/Kosovo, Iran -, aber das wahre Problem ist natürlich der grassierende „Isolationismus“.

Die Verhandlungen über ein Atomabkommen mit dem Iran sind ins Stocken geraten, und die Spannungen an der Grenze zwischen Serbien und dem Kosovo nehmen zu. Der serbische Präsident warnt, dass das Militär bereit ist, darauf zu reagieren – auch weil Russland und die NATO sich hinter die rivalisierenden gegnerischen Seiten stellen.