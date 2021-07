Pfizer will im Herbst mittels „Notzulassung“ die 5 bis 11-jährigen Impfen

Pfizer plant, im September oder Oktober eine Notfallzulassung für seinen Impfstoff COVID-19 für Kinder im Alter von 5-11 Jahren zu beantragen.

Der Impfstoff ist derzeit für Kinder ab 12 Jahren zugelassen.

Pfizer führt derzeit klinische Studien an Kindern im Alter von 6 Monaten bis 11 Jahren durch, deren Daten in den nächsten Monaten bei der FDA eingereicht werden sollen.

„Wir planen die Einreichung der Notfallzulassung für die ältere Altersgruppe von 5 bis 11-jährigen im September oder Oktober dieses Jahres, und die jüngere Gruppe soll bald darauf folgen“, so Alejandra Gurtman, MD, Pfizers Vizepräsidentin für klinische Forschung und Entwicklung von Impfstoffen, während eines virtuellen Symposiums am Mittwoch.

Gurtman diskutierte zusammen mit Vertretern von Moderna und Johnson & Johnson sowie Dutzenden von Experten für öffentliche Gesundheit und Impfstoffe gegen COVID-19 und Kinder. Das Symposium wurde von der Johns Hopkins University und der University of Washington veranstaltet.

In den pädiatrischen klinischen Studien von Pfizer werden niedrigere Impfstoffdosen in jüngeren Altersgruppen getestet. Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren erhalten eine 10-Mikrogramm-Dosis, Kinder unter 5 Jahren eine 3-Mikrogramm-Dosis. Etwa 4500 Kinder nehmen an den Studien in den USA, Finnland, Polen und Spanien teil.

Darüber hinaus führt Moderna eine pädiatrische klinische Studie mit 7000 Kindern im Alter von 6 Monaten bis 11 Jahren durch. Das Unternehmen hat Anfang des Monats die Notfallzulassung für seinen Impfstoff COVID-19 für die Altersgruppe 12-17 Jahre beantragt.

„Was mich motiviert, ist das Ziel, einen pädiatrischen Impfstoff fertig zu haben, um Kinder und ihre Gemeinden so schnell wie sicher möglich zu schützen“, sagte Sabine Schnyder Ghamloush, MD, Direktorin der klinischen Entwicklung bei Moderna, während des virtuellen Symposiums.

Johnson & Johnson wird auch vier pädiatrische klinische Studien durchführen und plant, in diesem Herbst 12- bis 17-Jährige zu rekrutieren, bevor die Studie auf jüngere Altersgruppen und immungeschwächte Kinder ausgeweitet wird.

„Wie wir alle wissen, hat die Pandemie einen tiefgreifenden Einfluss auf Kinder und Jugendliche gehabt“, sagte Macaya Douoguih, MD, Leiter der klinischen Entwicklung und medizinischen Angelegenheiten bei den Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson, während des virtuellen Symposiums.

„Viele haben miterlebt, wie nahe Familienmitglieder an COVID-19 leiden oder sterben, oder haben selbst Komplikationen durch die Krankheit erfahren, während andere mit Aussetzungen in ihrer Ausbildung und ihrem täglichen Leben konfrontiert sind, wenn sie sich eigentlich auf einfachere Dinge konzentrieren sollten“, sagte sie. „Zusammengenommen haben diese Aspekte der Pandemie einen erheblichen Einfluss auf das mentale und emotionale Wohlbefinden der Kinder gehabt.“