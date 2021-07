In diesen europäischen Ländern steigt nun das Armutsrisiko

Neue erste Schätzungen von Eurostat haben die potenziellen Auswirkungen des Pandemiejahres 2020 auf die wirtschaftlich am stärksten gefährdeten Menschen in der Europäischen Union aufgezeigt. Wie unsere Infografik zeigt, wurde ein Anstieg der von Armut bedrohten Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter in Irland, Portugal, Spanien, Italien, Österreich, Griechenland, Bulgarien und Schweden gemessen. Anderswo blieb die Situation mehr oder weniger statisch, während Estland einen Rückgang verzeichnete.

